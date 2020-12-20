  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Страсбург
0:2
Конец матча

Стадион:
Бордо
0'
1' Желтая карточка
Кастро Пабло
4' Желтая карточка
Джику Александр
0:1
38' Гол
Кастро Пабло
0:2
66' Гол
Отавио II
81' Желтая карточка
Сиссоко Ибраима
90'+7
16
Кавасима
Эйдзи
10
Лала
Кенни
2
Симакан
Мохамед
24
Джику
Александр
19
Каси
Антони
6
Аолу
Жан-Эде
27
Сиссоко
Ибраима
21
Шахири
Мехди
26
Томассон
Адриен
17
Беллегард
Жан-Рикнер
25
Ажорк
Людовик
1
Костиль
Бенуа
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
3
Кастро
Пабло
23
Бенито
Лорис
5
Отавио
II
26
Башич
Тома
28
Уден
Реми
8
Бен
Арфа
Хатем
17
Зеркан
Мехди
18
Хван
Ый-Чжо
Страсбург
4-2-3-1
Бордо
4-2-3-1

Ход матча

1'
 
Кастро Пабло
4'
Джику Александр
 
38'
0:1
Кастро Пабло
(Бен Арфа Хатем)
57'
Зохи Кевин
Шахири Мехди
 
57'
Диалло Хабиб
Беллегард Жан-Рикнер
 
66'
0:2
Отавио II
(Уден Реми)
67'
 
Бриан Джимми
Хван Ый-Чжо
71'
Льенар Димитри
Аолу Жан-Эде
 
75'
 
Адли Ясин
Зеркан Мехди
75'
 
Де Превиль Николя
Бен Арфа Хатем
79'
Кароль Лионель
Лала Кенни
 
79'
Уорис Маджид
Томассон Адриен
 
81'
Сиссоко Ибраима
 
89'
 
Кватенг Энок
Сабали Юссуф

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ажорк Людовик 6 (3) 0.38
2. Диалло Хабиб 5 (1) 0.31
3. Лала Кенни 2 (2) 0.13
4. Томассон Адриен 2 0.13
5. Шахири Мехди 2 0.13
6. Льенар Димитри 1 (1) 0.06
7. Симакан Мохамед 1 0.06
8. Митрович Стефан 1 0.06
9. Аолу Жан-Эде 1 0.06
10. Зохи Кевин 1 0.06
11. Каси Антони 0 0
Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Башич Тома 3 0.19
2. Бен Арфа Хатем 2 0.13
3. Уден Реми 2 0.13
4. Калу Сэмьюэл 2 0.13
5. Майя Джош 2 0.13
6. Адли Ясин 1 0.06
7. Бриан Джимми 1 (1) 0.06
8. Хван Ый-Чжо 1 0.06
9. Кастро Пабло 1 0.06
10. Отавио II 1 0.06
11. Косельни Лоран 0 0
12. Байсс Пол 0 0
13. Де Превиль Николя 0 0

Карточки

Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 5 0
2. Аолу Жан-Эде 4 0
3. Ажорк Людовик 4 0
4. Митрович Стефан 1 1
5. Томассон Адриен 2 0
6. Сиссоко Ибраима 2 0
7. Симакан Мохамед 2 0
8. Коне Ламин 1 0
9. Кароль Лионель 1 0
10. Прчич Саньин 1 0
11. Лала Кенни 1 0
12. Льенар Димитри 1 0
13. Диалло Хабиб 1 0
14. Беллегард Жан-Рикнер 1 0
Бордо
# Игрок      
1. Отавио II 6 0
2. Кастро Пабло 4 0
3. Байсс Пол 2 1
4. Сабали Юссуф 3 0
5. Кватенг Энок 3 0
6. Бриан Джимми 2 0
7. Де Превиль Николя 2 0
8. Бенито Лорис 2 0
9. Калу Сэмьюэл 2 0
10. Майя Джош 2 0
11. Зеркан Мехди 0 1
12. Башич Тома 1 0
13. Уден Реми 1 0
14. Адли Ясин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Страсбург 0 31.82% (7) 18.18% (4) 9.09% (2) 13.64% (3) 27.27% (6)
 Бордо 6.25% (1) 31.25% (5) 12.5% (2) 6.25% (1) 6.25% (1) 37.5% (6)

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Анже 0:2 Страсбург Страсбург 2:2 Метц Нант 0:4 Страсбург Страсбург 1:1 Ренн
Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье
Бордо Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Бордо 1:2 Сент-Этьен Лилль 2:1 Бордо Бордо 1:0 Брест ПСЖ 2:2 Бордо
Ренн 0:1 Бордо Бордо 0:2 Монпелье Монако 4:0 Бордо Бордо 2:0 Ним Марсель 3:1 Бордо Бордо 3:0 Дижон Бордо 0:0 Ницца Ланс 2:1 Бордо Бордо 0:0 Лион Анже 0:2 Бордо Бордо 0:0 Нант Реймс 0:4 Бордо Тулуза 0:0 Бордо Сент-Этьен 4:2 Бордо Анже 1:1 Бордо Сент-Этьен 1:1 Бордо

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Бордо: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Бордо 0:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 3:2 Бордо Кубок лиги Страсбург 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Страсбург Лига 1
Страсбург 0:2 Бордо Лига 1 Бордо 0:3 Страсбург Лига 1 Бордо 3:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:1 Бордо Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 16 9 6 1 31 - 14 33
2. Лилль Заявка 15 9 5 1 28 - 10 32
3. ПСЖ Заявка 15 10 1 4 35 - 10 31
4. Марсель Заявка 14 8 4 2 21 - 13 28
5. Ренн 1:0 Заявка 16 8 4 4 23 - 19 28
6. Монпелье Заявка 16 8 3 5 27 - 25 27
7. Монако Заявка 16 8 2 6 26 - 23 26
8. Ланс Заявка 15 7 3 5 24 - 23 24
9. Анже Заявка 16 7 3 6 21 - 25 24
10. Брест Заявка 16 7 2 7 27 - 29 23
11. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 16 23
12. Бордо Заявка 16 6 4 6 17 - 17 22
13. Ницца Заявка 15 6 3 6 19 - 20 21
14. Сент-Этьен Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
15. Нант Заявка 16 3 6 7 18 - 27 15
16. Страсбург Заявка 16 4 2 10 22 - 28 14
17. Реймс Заявка 16 3 5 8 21 - 27 14
18. Ним Заявка 16 3 3 10 13 - 31 12
19. Лорьян 0:1 Заявка 16 3 2 11 15 - 27 11
20. Дижон Заявка 16 1 6 9 9 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Монако Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
3. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 18 - 5 16
4. Брест Заявка 8 5 1 2 17 - 14 16
5. Лион Заявка 7 4 3 0 16 - 6 15
6. Метц Заявка 8 4 1 3 11 - 9 13
7. Ренн 1:0 Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
8. Марсель Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
9. Монпелье Заявка 8 4 0 4 14 - 16 12
10. Бордо Заявка 8 3 3 2 7 - 4 12
11. Ланс Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
12. Анже Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
13. Нант Заявка 8 2 4 2 10 - 14 10
14. Сент-Этьен Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
16. Лорьян 0:1 Заявка 8 2 1 5 9 - 10 7
17. Ницца Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
18. Страсбург Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
19. Ним Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20. Дижон Заявка 9 0 4 5 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
2. Марсель Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
3. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
4. Монпелье Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
5. Ренн 1:0 Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
6. Ницца Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
7. Анже Заявка 8 4 2 2 14 - 14 14
8. Ланс Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
9. Лилль Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
10. Бордо Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
11. Метц Заявка 8 2 4 2 8 - 7 10
12. Страсбург Заявка 8 3 0 5 16 - 14 9
13. Монако Заявка 8 3 0 5 8 - 12 9
14. Сент-Этьен Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
15. Ним Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
16. Брест Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
17. Реймс Заявка 9 1 4 4 15 - 17 7
18. Дижон Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
19. Нант Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
20. Лорьян 0:1 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Страсбург 41.9% (62)
X 39.9% (59)
Бордо 18.2% (27)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 80.00 18.00 1.02
Бонус: 5 000 ₽ 2.27 3.28 3.48
  13.68 3.72 1.43

Самый высокий коэффициент на матч «Страсбург» – «Бордо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Страсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бордо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Страсбург» – «Бордо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.20 1.22 7.50 1.07 3.50 1.30 2.55 1.55 2.07 1.81 1.70 3.60 1.42 2.90 1.09 7.20 1.12 6.30 1.02 13.00 1.01 12.00 0.00 14.50 0.00 19.50
8.40 1.03 7.40 1.06 3.18 1.33 2.45 1.55 1.82 2.10 1.42 2.88 1.28 3.50 1.10 5.95 1.07 6.55
4.44 1.23 2.89 1.44 2.45 1.59 2.00 1.88 1.53 2.61 1.34 3.38 1.46 2.81 1.26 3.98 1.22 4.51 1.27 3.90 1.28 3.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.33 3.25 1.79 2.03 1.02 13.00 1.11 7.10 1.02 13.00
2.83 1.43 1.82 1.99 1.40 2.95 1.11 6.45 1.08 7.80
1.76 2.13 1.47 2.78 1.18 5.11 1.13 6.29 1.20 4.88 1.24 4.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.47 1.65 2.15 1.25 3.65
3.68 1.28 2.50 1.53 1.64 2.26 1.26 3.85 1.17 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
Где смотреть матч Страсбург 0:2 Бордо онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Страсбург 0:2 Бордо

Исход игры
Страсбург
41.9% (62)
Ничья
39.9% (59)
Бордо
18.2% (27)
Тотал 2.5
Больше
42.47% (62)
Меньше
57.53% (84)
Обе команды забьют
Да
78.08% (114)
Нет
21.92% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.1% (52)
2:1 Страсбург
23% (34)
1:0 Страсбург
14.2% (21)
1:2 Бордо
12.2% (18)
3:1 Страсбург
2.7% (4)
2:2 Ничья
2.7% (4)
0:1 Бордо
2% (3)
2:0 Страсбург
2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный