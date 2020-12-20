Лилль
Позже
Стадион: Пьер Моруа
ПСЖ
16
Меньян
Майк
17
Йилмаз
Бурак
12
Язиджи
Юсуф
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
-
12 Язиджи ЮсуфНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Ниассе ШейхЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Кин МойзеНападающий
- Запасные игроки
-
16 Рико СерхиоВратарь
- Защитник
-
31 Дагба КолинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|6 (2)
|0.4
|2.
|Бамба Джонатан
|5
|0.33
|3.
|Язиджи Юсуф
|5
|0.33
|4.
|Араужо Луис
|3
|0.2
|5.
|Иконе Жонатан
|2
|0.13
|6.
|Дэвид Джонатан
|2
|0.13
|7.
|Челик Зеки
|1
|0.07
|8.
|Фонте Жозе
|1
|0.07
|9.
|Саншеш Ренату
|1
|0.07
|10.
|Веа Тимоти
|1
|0.07
|11.
|Шека
|0
|0
|12.
|Брадарич Домагой
|0
|0
|13.
|Лихаджи Исаак
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|11 (4)
|0.73
|2.
|Кин Мойзе
|6
|0.4
|3.
|Ди Мария Анхель
|3
|0.2
|4.
|Неймар
|3 (1)
|0.2
|5.
|Сарабия Пабло
|2
|0.13
|6.
|Дракслер Юлиан
|2
|0.13
|7.
|Флоренци Алессандро
|2
|0.13
|8.
|Икарди Мауро
|2
|0.13
|9.
|Дагба Колин
|1
|0.07
|10.
|Эррера Андер
|1
|0.07
|11.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.07
|12.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.07
|13.
|Рафинья Алькантара
|0
|0
|14.
|Баккер Митчел
|0
|0
|15.
|Кюрзава Левен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йилмаз Бурак
|3
|0
|2.
|Фонте Жозе
|3
|0
|3.
|Челик Зеки
|3
|0
|4.
|Брадарич Домагой
|3
|0
|5.
|Мандава Рейнилду
|1
|1
|6.
|Андре Бенжамин
|2
|0
|7.
|Араужо Луис
|2
|0
|8.
|Сумаоро Адама
|1
|0
|9.
|Пье Жереми
|1
|0
|10.
|Меньян Майк
|1
|0
|11.
|Шека
|1
|0
|12.
|Саншеш Ренату
|1
|0
|13.
|Веа Тимоти
|1
|0
|14.
|Джало Тьягу
|1
|0
|15.
|Ботман Свен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Диалло Абду
|1
|2
|2.
|Неймар
|2
|1
|3.
|Кюрзава Левен
|2
|1
|4.
|Паредес Леандро
|2
|1
|5.
|Кимпембе Преснел
|3
|0
|6.
|Дагба Колин
|3
|0
|7.
|Дракслер Юлиан
|2
|0
|8.
|Бернат Хуан
|2
|0
|9.
|Кин Мойзе
|2
|0
|10.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|11.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|12.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|13.
|Верратти Марко
|1
|0
|14.
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|15.
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|16.
|Эррера Андер
|1
|0
|17.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|18.
|Данилу Перейра
|1
|0
|19.
|Керер Тило
|1
|0
|20.
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|21.
|Баккер Митчел
|1
|0
|22.
|Пембеле Тимоте
|1
|0
|23.
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|24.
|Фадига Бандиугу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лилль
|3.7% (1)
|18.52% (5)
|14.81% (4)
|29.63% (8)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|ПСЖ
|11.43% (4)
|14.29% (5)
|17.14% (6)
|11.43% (4)
|17.14% (6)
|28.57% (10)
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: +12 =6 -2Дижон 0:2 Лилль Лилль 2:1 Бордо Селтик 3:2 Лилль Лилль 2:1 Монако
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =1 -5ПСЖ 2:0 Лорьян ПСЖ 0:1 Лион ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир Монпелье 1:3 ПСЖ
Последние игры между собой
Лилль: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
ПСЖ: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Лилль 0:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:1 Лилль Лига 1 ПСЖ 2:1 Лилль Лига 1 ПСЖ 3:1 Лилль Кубок лиги Лилль 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Лилль Кубок лиги ПСЖ 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 6:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 ПСЖ Кубок лиги Лилль 1:1 ПСЖ Лига 1 Лилль 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Лилль Лига 1 ПСЖ 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 ПСЖ Лига 1 Лилль 2:1 ПСЖ Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|31 - 14
|33
|2.
|Лилль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|28 - 10
|32
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|35 - 10
|31
|4.
|Марсель
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 13
|28
|5.
|Ренн
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 19
|28
|6.
|Монпелье
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|27 - 25
|27
|7.
|Монако
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|26 - 23
|26
|8.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 23
|24
|9.
|Анже
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|21 - 25
|24
|10.
|Брест
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|27 - 29
|23
|11.
|Метц
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 16
|23
|12.
|Бордо
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 17
|22
|13.
|Ницца
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 20
|21
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|15.
|Нант
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 27
|15
|16.
|Страсбург
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|22 - 28
|14
|17.
|Реймс
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 27
|14
|18.
|Ним
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|13 - 31
|12
|19.
|Лорьян
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|15 - 29
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|9 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Монако
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 5
|16
|4.
|Брест
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 14
|16
|5.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|6.
|Метц
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|7.
|Ренн
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|8.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|9.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 16
|12
|10.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|11.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|12.
|Анже
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|13.
|Нант
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 14
|10
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|15.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|16.
|Лорьян
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|17.
|Ницца
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|19.
|Ним
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|2.
|Марсель
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|4.
|Ренн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|5.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|6.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|7.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 14
|14
|8.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|9.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|10.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|11.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|12.
|Страсбург
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 14
|9
|13.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 12
|9
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|15.
|Ним
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|16.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|17.
|Реймс
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|15 - 17
|7
|18.
|Дижон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|19.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лилль» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лилль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лилль» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лилль - ПСЖ
Исход игры
Лилль
12.1% (18)
Ничья
22.8% (34)
ПСЖ
65.1% (97)
Тотал 2.5
Больше
73.97% (108)
Меньше
26.03% (38)
Обе команды забьют
Да
89.73% (131)
Нет
10.27% (15)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
50.3% (75)
1:1 Ничья
16.1% (24)
2:1 Лилль
8.7% (13)
2:2 Ничья
6.7% (10)
0:1 ПСЖ
5.4% (8)
2:3 ПСЖ
2.7% (4)
1:3 ПСЖ
2% (3)
0:2 ПСЖ
2% (3)
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