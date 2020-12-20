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Лилль
 
Позже

Стадион:
ПСЖ
16
Меньян
Майк
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
10
Иконе
Жонатан
21
Андре
Бенжамин
24
Сумаре
Бубакари
7
Бамба
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
12
Язиджи
Юсуф
1
Навас
Кейлор
4
Керер
Тило
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
24
Флоренци
Алессандро
6
Верратти
Марко
27
Гуэйе
Идрисса
12
Рафинья
Алькантара
20
Кюрзава
Левен
11
Ди
Мария
Анхель
18
Кин
Мойзе
Лилль
4-4-2
ПСЖ
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 6 (2) 0.4
2. Бамба Джонатан 5 0.33
3. Язиджи Юсуф 5 0.33
4. Араужо Луис 3 0.2
5. Иконе Жонатан 2 0.13
6. Дэвид Джонатан 2 0.13
7. Челик Зеки 1 0.07
8. Фонте Жозе 1 0.07
9. Саншеш Ренату 1 0.07
10. Веа Тимоти 1 0.07
11. Шека 0 0
12. Брадарич Домагой 0 0
13. Лихаджи Исаак 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 11 (4) 0.73
2. Кин Мойзе 6 0.4
3. Ди Мария Анхель 3 0.2
4. Неймар 3 (1) 0.2
5. Сарабия Пабло 2 0.13
6. Дракслер Юлиан 2 0.13
7. Флоренци Алессандро 2 0.13
8. Икарди Мауро 2 0.13
9. Дагба Колин 1 0.07
10. Эррера Андер 1 0.07
11. Гуэйе Идрисса 1 0.07
12. Маркиньос Маркос 1 0.07
13. Рафинья Алькантара 0 0
14. Баккер Митчел 0 0
15. Кюрзава Левен 0 0

Карточки

Лилль
# Игрок      
1. Йилмаз Бурак 3 0
2. Фонте Жозе 3 0
3. Челик Зеки 3 0
4. Брадарич Домагой 3 0
5. Мандава Рейнилду 1 1
6. Андре Бенжамин 2 0
7. Араужо Луис 2 0
8. Сумаоро Адама 1 0
9. Пье Жереми 1 0
10. Меньян Майк 1 0
11. Шека 1 0
12. Саншеш Ренату 1 0
13. Веа Тимоти 1 0
14. Джало Тьягу 1 0
15. Ботман Свен 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Диалло Абду 1 2
2. Неймар 2 1
3. Кюрзава Левен 2 1
4. Паредес Леандро 2 1
5. Кимпембе Преснел 3 0
6. Дагба Колин 3 0
7. Дракслер Юлиан 2 0
8. Бернат Хуан 2 0
9. Кин Мойзе 2 0
10. Сарабия Пабло 1 0
11. Ди Мария Анхель 1 0
12. Гуэйе Идрисса 1 0
13. Верратти Марко 1 0
14. Рафинья Алькантара 1 0
15. Флоренци Алессандро 1 0
16. Эррера Андер 1 0
17. Маркиньос Маркос 1 0
18. Данилу Перейра 1 0
19. Керер Тило 1 0
20. Мбаппе Килиан 1 0
21. Баккер Митчел 1 0
22. Пембеле Тимоте 1 0
23. Руис-Атиль Кайс 1 0
24. Фадига Бандиугу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лилль 3.7% (1) 18.52% (5) 14.81% (4) 29.63% (8) 14.81% (4) 18.52% (5)
 ПСЖ 11.43% (4) 14.29% (5) 17.14% (6) 11.43% (4) 17.14% (6) 28.57% (10)

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Дижон 0:2 Лилль Лилль 2:1 Бордо Селтик 3:2 Лилль Лилль 2:1 Монако
Лилль 2:1 Спарта Прага Сент-Этьен 1:1 Лилль Лилль 1:1 Милан Лилль 4:0 Лорьян Брест 3:2 Лилль Милан 0:3 Лилль Лилль 1:1 Лион Лилль 2:2 Селтик Ницца 1:1 Лилль Спарта Прага 1:4 Лилль Лилль 4:0 Ланс Страсбург 0:3 Лилль Лилль 2:0 Нант Марсель 1:1 Лилль Лилль 1:0 Метц Реймс 0:1 Лилль
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =1 -5
ПСЖ 2:0 Лорьян ПСЖ 0:1 Лион ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир Монпелье 1:3 ПСЖ
Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:2 Бордо ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Монако 3:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ренн РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Нант 0:3 ПСЖ Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ним 0:4 ПСЖ ПСЖ 6:1 Анже Реймс 0:2 ПСЖ Ницца 0:3 ПСЖ ПСЖ 1:0 Метц ПСЖ 0:1 Марсель

Последние игры между собой

Лилль: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
ПСЖ: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Лилль 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 5:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Лилль Лига 1
Лилль 0:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:1 Лилль Лига 1 ПСЖ 2:1 Лилль Лига 1 ПСЖ 3:1 Лилль Кубок лиги Лилль 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Лилль Кубок лиги ПСЖ 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 6:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 ПСЖ Кубок лиги Лилль 1:1 ПСЖ Лига 1 Лилль 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Лилль Лига 1 ПСЖ 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 ПСЖ Лига 1 Лилль 2:1 ПСЖ Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 16 9 6 1 31 - 14 33
2. Лилль Заявка 15 9 5 1 28 - 10 32
3. ПСЖ Заявка 15 10 1 4 35 - 10 31
4. Марсель Заявка 14 8 4 2 21 - 13 28
5. Ренн Заявка 16 8 4 4 25 - 19 28
6. Монпелье Заявка 16 8 3 5 27 - 25 27
7. Монако Заявка 16 8 2 6 26 - 23 26
8. Ланс Заявка 15 7 3 5 24 - 23 24
9. Анже Заявка 16 7 3 6 21 - 25 24
10. Брест Заявка 16 7 2 7 27 - 29 23
11. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 16 23
12. Бордо Заявка 16 6 4 6 17 - 17 22
13. Ницца Заявка 15 6 3 6 19 - 20 21
14. Сент-Этьен Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
15. Нант Заявка 16 3 6 7 18 - 27 15
16. Страсбург Заявка 16 4 2 10 22 - 28 14
17. Реймс Заявка 16 3 5 8 21 - 27 14
18. Ним Заявка 16 3 3 10 13 - 31 12
19. Лорьян Заявка 16 3 2 11 15 - 29 11
20. Дижон Заявка 16 1 6 9 9 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Монако Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
3. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 18 - 5 16
4. Брест Заявка 8 5 1 2 17 - 14 16
5. Лион Заявка 7 4 3 0 16 - 6 15
6. Метц Заявка 8 4 1 3 11 - 9 13
7. Ренн Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
8. Марсель Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
9. Монпелье Заявка 8 4 0 4 14 - 16 12
10. Бордо Заявка 8 3 3 2 7 - 4 12
11. Ланс Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
12. Анже Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
13. Нант Заявка 8 2 4 2 10 - 14 10
14. Сент-Этьен Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
16. Лорьян Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
17. Ницца Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
18. Страсбург Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
19. Ним Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20. Дижон Заявка 9 0 4 5 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
2. Марсель Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
3. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
4. Ренн Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
5. Монпелье Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
6. Ницца Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
7. Анже Заявка 8 4 2 2 14 - 14 14
8. Ланс Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
9. Лилль Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
10. Бордо Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
11. Метц Заявка 8 2 4 2 8 - 7 10
12. Страсбург Заявка 8 3 0 5 16 - 14 9
13. Монако Заявка 8 3 0 5 8 - 12 9
14. Сент-Этьен Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
15. Ним Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
16. Брест Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
17. Реймс Заявка 9 1 4 4 15 - 17 7
18. Дижон Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
19. Нант Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
20. Лорьян Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лилль - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 декабря 2020, осталось 27 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 149
    Лилль 12.1% (18)
    X 22.8% (34)
    ПСЖ 65.1% (97)
    Все прогнозы
    2.11 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лилль
    Ничья
    ПСЖ
    3.75
    3.58
    2.31
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.75 3.40 2.15
    Бонус: 5 000 ₽ 3.35 3.50 2.23
    Бонус: 5 000 ₽ 3.42 3.58 2.31
      3.28 3.46 2.27

    Самый высокий коэффициент на матч «Лилль» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лилль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лилль» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.00 1.02 8.80 1.06 3.70 1.30 3.00 1.39 2.21 1.71 1.99 1.88 1.77 2.11 1.59 2.55 1.70 2.15 1.38 3.15 1.18 5.20 1.10 5.70 1.04 10.00 1.03 10.00 1.01 16.50
    9.50 1.01 8.60 1.04 3.54 1.28 2.77 1.44 2.02 1.99 1.52 2.53 1.32 3.26 1.12 5.40 1.09 5.95 1.00 10.75 1.02 9.10
    3.95 1.27 2.98 1.42 2.28 1.67 1.94 1.93 1.72 2.18 1.52 2.63 1.51 2.58 1.35 3.31 1.14 6.08
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    1.91 1.89 1.41 2.85 1.13 6.00
    2.95 1.40 2.05 1.77 1.45 2.75 1.14 5.65 1.10 6.95
    3.01 1.41 2.48 1.57 1.94 1.93 1.58 2.46 1.42 2.99 1.34 3.32
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.95 1.37 1.77 1.99 1.33 3.15 1.30 3.35
    3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.68 2.11
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.35
    Где смотреть матч Лилль - ПСЖ онлайн

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    Прогнозы на матч Лилль - ПСЖ

    Исход игры
    Лилль
    12.1% (18)
    Ничья
    22.8% (34)
    ПСЖ
    65.1% (97)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.97% (108)
    Меньше
    26.03% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    89.73% (131)
    Нет
    10.27% (15)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    50.3% (75)
    1:1 Ничья
    16.1% (24)
    2:1 Лилль
    8.7% (13)
    2:2 Ничья
    6.7% (10)
    0:1 ПСЖ
    5.4% (8)
    2:3 ПСЖ
    2.7% (4)
    1:3 ПСЖ
    2% (3)
    0:2 ПСЖ
    2% (3)
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