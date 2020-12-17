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Лилль
 
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Стадион:
ПСЖ

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 6 (2) 0.4
2. Бамба Джонатан 5 0.33
3. Язиджи Юсуф 5 0.33
4. Араужо Луис 3 0.2
5. Иконе Жонатан 2 0.13
6. Дэвид Джонатан 2 0.13
7. Челик Зеки 1 0.07
8. Фонте Жозе 1 0.07
9. Саншеш Ренату 1 0.07
10. Веа Тимоти 1 0.07
11. Шека 0 0
12. Брадарич Домагой 0 0
13. Лихаджи Исаак 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 11 (4) 0.73
2. Кин Мойзе 6 0.4
3. Ди Мария Анхель 3 0.2
4. Неймар 3 (1) 0.2
5. Сарабия Пабло 2 0.13
6. Дракслер Юлиан 2 0.13
7. Флоренци Алессандро 2 0.13
8. Икарди Мауро 2 0.13
9. Дагба Колин 1 0.07
10. Эррера Андер 1 0.07
11. Гуэйе Идрисса 1 0.07
12. Маркиньос Маркос 1 0.07
13. Рафинья Алькантара 0 0
14. Баккер Митчел 0 0
15. Кюрзава Левен 0 0

Карточки

Лилль
# Игрок      
1. Йилмаз Бурак 3 0
2. Фонте Жозе 3 0
3. Челик Зеки 3 0
4. Брадарич Домагой 3 0
5. Мандава Рейнилду 1 1
6. Андре Бенжамин 2 0
7. Араужо Луис 2 0
8. Сумаоро Адама 1 0
9. Пье Жереми 1 0
10. Меньян Майк 1 0
11. Шека 1 0
12. Саншеш Ренату 1 0
13. Веа Тимоти 1 0
14. Джало Тьягу 1 0
15. Ботман Свен 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Диалло Абду 1 2
2. Неймар 2 1
3. Кюрзава Левен 2 1
4. Паредес Леандро 2 1
5. Кимпембе Преснел 3 0
6. Дагба Колин 3 0
7. Дракслер Юлиан 2 0
8. Бернат Хуан 2 0
9. Кин Мойзе 2 0
10. Сарабия Пабло 1 0
11. Ди Мария Анхель 1 0
12. Гуэйе Идрисса 1 0
13. Верратти Марко 1 0
14. Рафинья Алькантара 1 0
15. Флоренци Алессандро 1 0
16. Эррера Андер 1 0
17. Маркиньос Маркос 1 0
18. Данилу Перейра 1 0
19. Керер Тило 1 0
20. Мбаппе Килиан 1 0
21. Баккер Митчел 1 0
22. Пембеле Тимоте 1 0
23. Руис-Атиль Кайс 1 0
24. Фадига Бандиугу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лилль 3.7% (1) 18.52% (5) 14.81% (4) 29.63% (8) 14.81% (4) 18.52% (5)
 ПСЖ 11.43% (4) 14.29% (5) 17.14% (6) 11.43% (4) 17.14% (6) 28.57% (10)

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Дижон 0:2 Лилль Лилль 2:1 Бордо Селтик 3:2 Лилль Лилль 2:1 Монако
Лилль 2:1 Спарта Прага Сент-Этьен 1:1 Лилль Лилль 1:1 Милан Лилль 4:0 Лорьян Брест 3:2 Лилль Милан 0:3 Лилль Лилль 1:1 Лион Лилль 2:2 Селтик Ницца 1:1 Лилль Спарта Прага 1:4 Лилль Лилль 4:0 Ланс Страсбург 0:3 Лилль Лилль 2:0 Нант Марсель 1:1 Лилль Лилль 1:0 Метц Реймс 0:1 Лилль
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =1 -5
ПСЖ 2:0 Лорьян ПСЖ 0:1 Лион ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир Монпелье 1:3 ПСЖ
Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:2 Бордо ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Монако 3:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ренн РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Нант 0:3 ПСЖ Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ним 0:4 ПСЖ ПСЖ 6:1 Анже Реймс 0:2 ПСЖ Ницца 0:3 ПСЖ ПСЖ 1:0 Метц ПСЖ 0:1 Марсель

Последние игры между собой

Лилль: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
ПСЖ: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Лилль 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 5:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Лилль Лига 1
Лилль 0:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:1 Лилль Лига 1 ПСЖ 2:1 Лилль Лига 1 ПСЖ 3:1 Лилль Кубок лиги Лилль 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Лилль Кубок лиги ПСЖ 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 6:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 ПСЖ Кубок лиги Лилль 1:1 ПСЖ Лига 1 Лилль 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Лилль Лига 1 ПСЖ 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 ПСЖ Лига 1 Лилль 2:1 ПСЖ Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 15 9 5 1 28 - 10 32
2. ПСЖ Заявка 15 10 1 4 35 - 10 31
3. Лион Заявка 15 8 6 1 27 - 13 30
4. Марсель Заявка 13 8 3 2 20 - 12 27
5. Монпелье Заявка 15 8 2 5 25 - 23 26
6. Ренн Заявка 15 7 4 4 22 - 19 25
7. Ланс Заявка 14 7 3 4 24 - 21 24
8. Монако Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
9. Анже Заявка 15 7 2 6 20 - 24 23
10. Брест Заявка 15 7 1 7 25 - 27 22
11. Ницца Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
12. Метц Заявка 15 5 5 5 17 - 16 20
13. Бордо Заявка 15 5 4 6 15 - 17 19
14. Сент-Этьен Заявка 15 4 4 7 14 - 21 16
15. Страсбург Заявка 15 4 2 9 22 - 26 14
16. Нант Заявка 15 3 5 7 17 - 26 14
17. Реймс Заявка 15 3 4 8 20 - 26 13
18. Лорьян Заявка 15 3 2 10 15 - 26 11
19. Ним Заявка 15 3 2 10 11 - 29 11
20. Дижон Заявка 15 1 6 8 9 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Монако Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
3. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 18 - 5 16
4. Брест Заявка 7 5 0 2 15 - 12 15
5. Лион Заявка 7 4 3 0 16 - 6 15
6. Ренн Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
7. Монпелье Заявка 8 4 0 4 14 - 16 12
8. Бордо Заявка 8 3 3 2 7 - 4 12
9. Марсель Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
10. Ланс Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
11. Метц Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
12. Анже Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
13. Нант Заявка 7 2 3 2 9 - 13 9
14. Сент-Этьен Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
15. Лорьян Заявка 7 2 1 4 9 - 9 7
16. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Ницца Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
18. Страсбург Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Ним Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20. Дижон Заявка 8 0 4 4 3 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Лион Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
4. Ницца Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
5. Монпелье Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
6. Ланс Заявка 7 4 1 2 11 - 9 13
7. Анже Заявка 7 4 1 2 13 - 13 13
8. Лилль Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
9. Ренн Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
10. Метц Заявка 8 2 4 2 8 - 7 10
11. Страсбург Заявка 8 3 0 5 16 - 14 9
12. Сент-Этьен Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
13. Бордо Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14. Ним Заявка 7 2 1 4 3 - 10 7
15. Брест Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
16. Монако Заявка 7 2 0 5 7 - 12 6
17. Реймс Заявка 8 1 3 4 14 - 16 6
18. Дижон Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
19. Нант Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
20. Лорьян Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лилль - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 декабря 2020, осталось 2 дня 15 часов 15 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Лилль 9.6% (5)
    X 26.9% (14)
    ПСЖ 63.5% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лилль
    Ничья
    ПСЖ
    4.00
    4.10
    1.95
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.80 3.80 1.90
    Бонус: 5 000 ₽ 3.85 3.95 1.87
    Бонус: 5 000 ₽ 4.00 4.10 1.95
      3.96 3.90 1.85

    Самый высокий коэффициент на матч «Лилль» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лилль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лилль» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    15.50 0.00 10.50 1.03 4.40 1.21 3.50 1.31 2.21 1.69 2.01 1.86 1.73 2.14 1.70 2.15 1.48 2.65 1.22 4.10 1.17 4.70 1.05 7.90 1.06 8.50 1.01 14.50
    12.50 1.00 10.75 1.01 4.50 1.19 3.64 1.28 2.36 1.73 1.79 2.02 1.49 2.54 1.21 4.05 1.15 4.35 1.05 7.40 1.05 7.60
    4.53 1.21 2.66 1.49 2.21 1.68 1.99 1.85 1.75 2.10 1.59 2.38 1.49 2.64 1.19 4.74
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.20 1.67 1.51 2.48 1.20 4.60
    3.38 1.32 2.36 1.59 1.55 2.45 1.20 4.65 1.14 5.55
    2.93 1.41 2.31 1.62 1.78 2.08 1.54 2.51 1.36 3.18
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.15 1.33 1.84 1.90 1.38 2.90 1.30 3.35
    4.75 1.19 3.20 1.35 1.90 1.90 1.42 2.88 1.25 3.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.61 2.23
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.22
    Букмекер Да Нет
    2.95 1.37
    Где смотреть матч Лилль - ПСЖ онлайн

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    Прогнозы на матч Лилль - ПСЖ

    Исход игры
    Лилль
    9.6% (5)
    Ничья
    26.9% (14)
    ПСЖ
    63.5% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.43% (35)
    Меньше
    28.57% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    87.76% (43)
    Нет
    12.24% (6)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    46.2% (24)
    1:1 Ничья
    17.3% (9)
    2:2 Ничья
    9.6% (5)
    2:1 Лилль
    5.8% (3)
    0:1 ПСЖ
    3.8% (2)
    0:2 ПСЖ
    3.8% (2)
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