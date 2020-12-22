1:0
5' ГолАсанте Эрнест
2:0
27' ГолПапулис Фотис
44' Желтая карточкаДаушвили Муртаз
45' Желтая карточкаАсанте Эрнест
3:0
48' ГолАсанте Эрнест
60' Желтая карточкаГушбауэр Йозеф
68' Желтая карточкаАртиматас Костакис
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
-
31 Кусулос ЯнисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ботеак ЭрикНападающий
- Нападающий
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Миха ДорПолузащитник
-
20 Калцас НикосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
55 Assaf Tzur
-
-
-
Главный тренер: Кецбая Темури
Ход матча
5'
1:0
27'
2:0
44'
45'
48'
3:0
60'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Асанте Эрнест
|4
|0.27
|2.
|Ционис Маринос
|4
|0.27
|3.
|Ботеак Эрик
|4 (2)
|0.27
|4.
|Папулис Фотис
|3
|0.2
|5.
|Кусулос Янис
|3
|0.2
|6.
|Дюриш Михал
|2
|0.13
|7.
|Кику Франсишку
|1
|0.07
|8.
|Люфтнер Михаэл
|1
|0.07
|9.
|Сантос Тьяго III
|1
|0.07
|10.
|Какулис Андроникос
|1
|0.07
|11.
|Сене Кали
|1
|0.07
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квилитая Георгий
|7 (2)
|0.44
|2.
|Маниас Михалис
|4 (2)
|0.25
|3.
|Окриашвили Торнике
|4 (3)
|0.25
|4.
|Branko Vrgoc
|2
|0.13
|5.
|Галициос Георгиос
|1
|0.06
|6.
|Селин Евгений
|1
|0.06
|7.
|Миха Дор
|1
|0.06
|8.
|Артиматас Костакис
|1
|0.06
|9.
|Маргаса Ренату
|1
|0.06
|10.
|Charles Eloundou
|1
|0.06
|11.
|Калцас Никос
|1
|0.06
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ланг Адам
|2
|1
|2.
|Губочан Томаш
|2
|0
|3.
|Гомес Хорди
|2
|0
|4.
|Лекьякс Ян
|2
|0
|5.
|Асанте Эрнест
|2
|0
|6.
|Кику Франсишку
|2
|0
|7.
|Харис Мавриас
|2
|0
|8.
|Кусулос Янис
|2
|0
|9.
|Дюриш Михал
|1
|0
|10.
|Папулис Фотис
|1
|0
|11.
|Ционис Маринос
|1
|0
|12.
|Абдуллахи Шеху
|1
|0
|13.
|Лойзу Лойзос
|1
|0
|14.
|Харалампус Харалампос
|1
|0
|15.
|Konstantinos Venizelos
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Branko Vrgoc
|5
|0
|2.
|Даушвили Муртаз
|4
|0
|3.
|Окриашвили Торнике
|3
|0
|4.
|Артиматас Костакис
|3
|0
|5.
|Амбарцумян Оганес
|1
|1
|6.
|Галициос Георгиос
|2
|0
|7.
|Гушбауэр Йозеф
|2
|0
|8.
|Миха Дор
|2
|0
|9.
|Маргаса Ренату
|2
|0
|10.
|Коррейя Андерсон
|2
|0
|11.
|Калцас Никос
|2
|0
|12.
|Селин Евгений
|1
|0
|13.
|Христофи Димитрос
|1
|0
|14.
|Лория Гиорги
|1
|0
|15.
|Маниас Михалис
|1
|0
|16.
|Charles Eloundou
|1
|0
|17.
|Kostas Pileas
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Омония
|20% (5)
|8% (2)
|16% (4)
|20% (5)
|8% (2)
|28% (7)
|Анортосис
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|4.17% (1)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|25% (6)
Предыдущие игры
Омония Последние 20 матчей: +8 =5 -7Кармиотисса 1:5 Омония Омония 2:1 Пафос ПСВ 4:0 Омония АПОЭЛ 0:3 Омония
Омония 2:1 ПАОК Омония 0:0 Эрмис Арадиппу Гранада 2:1 Омония Неа Саламина 2:1 Омония Омония 0:0 Докса Катокопия Омония 0:2 Гранада Олимпиакос Никосия 1:0 Омония Омония 1:2 ПСВ Омония 0:0 Эносис ПАОК 1:1 Омония Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Омония Омония 2:1 АЕК Ларнака Омония 1:1 Црвена Звезда
Анортосис Последние 20 матчей: +12 =4 -4Анортосис 1:0 Пафос Эрмис Арадиппу 1:1 Анортосис Докса Катокопия 2:1 Анортосис Анортосис 4:2 Эносис
АЕЛ Лимаcсол 1:0 Анортосис Анортосис 1:0 АЕК Ларнака Анортосис 1:0 Пафос Кармиотисса 1:1 Анортосис Этникос Ахна 0:1 Анортосис Анортосис 2:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:4 Анортосис Анортосис 2:0 Олимпиакос Никосия Базель 3:2 Анортосис Анортосис 1:3 Аполлон Анортосис 1:1 Омония Пафос 0:1 Анортосис Анортосис 3:1 Эрмис Арадиппу Анортосис 0:0 Пафос Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол Омония Арадиппу 1:2 Анортосис
Последние игры между собой
Омония: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Анортосис: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Омония 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Омония Первый дивизион Омония 1:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:2 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 4:3 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:2 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:3 Омония Первый дивизион Омония 3:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:0 Омония Первый дивизион Омония 0:0 Анортосис Первый дивизион Омония 2:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:3 Омония Первый дивизион Анортосис 2:1 Омония Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|14
|10
|2
|2
|32 - 10
|32
|2.
|Анортосис
|16
|9
|3
|4
|24 - 16
|30
|3.
|Омония
|15
|8
|5
|2
|25 - 10
|29
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|14
|9
|1
|4
|25 - 15
|28
|5.
|АЕК Ларнака
|14
|8
|2
|4
|22 - 9
|26
|6.
|Олимпиакос Никосия
|13
|7
|1
|5
|15 - 16
|22
|7.
|Пафос
|15
|5
|5
|5
|15 - 12
|20
|8.
|Докса Катокопия
|15
|5
|5
|5
|14 - 16
|20
|9.
|АПОЭЛ
|13
|4
|4
|5
|11 - 13
|16
|10.
|Эрмис Арадиппу
|15
|3
|6
|6
|9 - 21
|15
|11.
|Неа Саламина
|16
|4
|3
|9
|13 - 23
|15
|12.
|Кармиотисса
|14
|2
|5
|7
|15 - 26
|11
|13.
|Этникос Ахна
|15
|1
|5
|9
|10 - 25
|8
|14.
|Эносис
|15
|1
|5
|9
|10 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|8
|6
|1
|1
|15 - 7
|19
|2.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|6
|0
|0
|17 - 4
|18
|3.
|Омония
|8
|5
|3
|0
|11 - 2
|18
|4.
|АЕК Ларнака
|7
|5
|1
|1
|13 - 3
|16
|5.
|Пафос
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|6.
|Аполлон
|7
|4
|1
|2
|13 - 6
|13
|7.
|Докса Катокопия
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|8.
|Олимпиакос Никосия
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|9.
|АПОЭЛ
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|10.
|Неа Саламина
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|11.
|Кармиотисса
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|12.
|Эносис
|8
|1
|3
|4
|5 - 13
|6
|13.
|Эрмис Арадиппу
|7
|0
|4
|3
|3 - 12
|4
|14.
|Этникос Ахна
|8
|1
|1
|6
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|7
|6
|1
|0
|19 - 4
|19
|2.
|Олимпиакос Никосия
|6
|4
|0
|2
|7 - 8
|12
|3.
|Омония
|7
|3
|2
|2
|14 - 8
|11
|4.
|Анортосис
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|5.
|Эрмис Арадиппу
|8
|3
|2
|3
|6 - 9
|11
|6.
|АЕК Ларнака
|7
|3
|1
|3
|9 - 6
|10
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|8.
|Докса Катокопия
|8
|2
|3
|3
|4 - 8
|9
|9.
|АПОЭЛ
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|10.
|Неа Саламина
|8
|2
|1
|5
|5 - 10
|7
|11.
|Пафос
|8
|1
|3
|4
|4 - 7
|6
|12.
|Кармиотисса
|7
|1
|2
|4
|10 - 16
|5
|13.
|Этникос Ахна
|7
|0
|4
|3
|6 - 13
|4
|14.
|Эносис
|7
|0
|2
|5
|5 - 15
|2
Победитель
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