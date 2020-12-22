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Омония
3:0
Конец матча
Анортосис
0'
1:0
5' Гол
Асанте Эрнест
2:0
27' Гол
Папулис Фотис
44' Желтая карточка
Даушвили Муртаз
45' Желтая карточка
Асанте Эрнест
3:0
48' Гол
Асанте Эрнест
60' Желтая карточка
Гушбауэр Йозеф
68' Желтая карточка
Артиматас Костакис
90'+1
Омония
Анортосис

Бомбардиры внутри турнира

Омония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Асанте Эрнест 4 0.27
2. Ционис Маринос 4 0.27
3. Ботеак Эрик 4 (2) 0.27
4. Папулис Фотис 3 0.2
5. Кусулос Янис 3 0.2
6. Дюриш Михал 2 0.13
7. Кику Франсишку 1 0.07
8. Люфтнер Михаэл 1 0.07
9. Сантос Тьяго III 1 0.07
10. Какулис Андроникос 1 0.07
11. Сене Кали 1 0.07
Анортосис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квилитая Георгий 7 (2) 0.44
2. Маниас Михалис 4 (2) 0.25
3. Окриашвили Торнике 4 (3) 0.25
4. Branko Vrgoc 2 0.13
5. Галициос Георгиос 1 0.06
6. Селин Евгений 1 0.06
7. Миха Дор 1 0.06
8. Артиматас Костакис 1 0.06
9. Маргаса Ренату 1 0.06
10. Charles Eloundou 1 0.06
11. Калцас Никос 1 0.06

Карточки

Омония
# Игрок      
1. Ланг Адам 2 1
2. Губочан Томаш 2 0
3. Гомес Хорди 2 0
4. Лекьякс Ян 2 0
5. Асанте Эрнест 2 0
6. Кику Франсишку 2 0
7. Харис Мавриас 2 0
8. Кусулос Янис 2 0
9. Дюриш Михал 1 0
10. Папулис Фотис 1 0
11. Ционис Маринос 1 0
12. Абдуллахи Шеху 1 0
13. Лойзу Лойзос 1 0
14. Харалампус Харалампос 1 0
15. Konstantinos Venizelos 1 0
Анортосис
# Игрок      
1. Branko Vrgoc 5 0
2. Даушвили Муртаз 4 0
3. Окриашвили Торнике 3 0
4. Артиматас Костакис 3 0
5. Амбарцумян Оганес 1 1
6. Галициос Георгиос 2 0
7. Гушбауэр Йозеф 2 0
8. Миха Дор 2 0
9. Маргаса Ренату 2 0
10. Коррейя Андерсон 2 0
11. Калцас Никос 2 0
12. Селин Евгений 1 0
13. Христофи Димитрос 1 0
14. Лория Гиорги 1 0
15. Маниас Михалис 1 0
16. Charles Eloundou 1 0
17. Kostas Pileas 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Омония 20% (5) 8% (2) 16% (4) 20% (5) 8% (2) 28% (7)
 Анортосис 20.83% (5) 12.5% (3) 4.17% (1) 16.67% (4) 20.83% (5) 25% (6)

Предыдущие игры

Омония Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Кармиотисса 1:5 Омония Омония 2:1 Пафос ПСВ 4:0 Омония АПОЭЛ 0:3 Омония
Омония 2:1 ПАОК Омония 0:0 Эрмис Арадиппу Гранада 2:1 Омония Неа Саламина 2:1 Омония Омония 0:0 Докса Катокопия Омония 0:2 Гранада Олимпиакос Никосия 1:0 Омония Омония 1:2 ПСВ Омония 0:0 Эносис ПАОК 1:1 Омония Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Омония Омония 2:1 АЕК Ларнака Омония 1:1 Црвена Звезда
Анортосис Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Анортосис 1:0 Пафос Эрмис Арадиппу 1:1 Анортосис Докса Катокопия 2:1 Анортосис Анортосис 4:2 Эносис
АЕЛ Лимаcсол 1:0 Анортосис Анортосис 1:0 АЕК Ларнака Анортосис 1:0 Пафос Кармиотисса 1:1 Анортосис Этникос Ахна 0:1 Анортосис Анортосис 2:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:4 Анортосис Анортосис 2:0 Олимпиакос Никосия Базель 3:2 Анортосис Анортосис 1:3 Аполлон Анортосис 1:1 Омония Пафос 0:1 Анортосис Анортосис 3:1 Эрмис Арадиппу Анортосис 0:0 Пафос Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол Омония Арадиппу 1:2 Анортосис

Последние игры между собой

Омония: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Анортосис: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Анортосис 1:1 Омония Первый дивизион Омония 1:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:0 Омония Первый дивизион Анортосис 0:0 Омония Первый дивизион
Омония 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Омония Первый дивизион Омония 1:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:2 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 4:3 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:2 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:3 Омония Первый дивизион Омония 3:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:0 Омония Первый дивизион Омония 0:0 Анортосис Первый дивизион Омония 2:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:3 Омония Первый дивизион Анортосис 2:1 Омония Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 14 10 2 2 32 - 10 32
2. Анортосис 16 9 3 4 24 - 16 30
3. Омония 15 8 5 2 25 - 10 29
4. АЕЛ Лимаcсол 14 9 1 4 25 - 15 28
5. АЕК Ларнака 14 8 2 4 22 - 9 26
6. Олимпиакос Никосия 13 7 1 5 15 - 16 22
7. Пафос 15 5 5 5 15 - 12 20
8. Докса Катокопия 15 5 5 5 14 - 16 20
9. АПОЭЛ 13 4 4 5 11 - 13 16
10. Эрмис Арадиппу 15 3 6 6 9 - 21 15
11. Неа Саламина 16 4 3 9 13 - 23 15
12. Кармиотисса 14 2 5 7 15 - 26 11
13. Этникос Ахна 15 1 5 9 10 - 25 8
14. Эносис 15 1 5 9 10 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 8 6 1 1 15 - 7 19
2. АЕЛ Лимаcсол 6 6 0 0 17 - 4 18
3. Омония 8 5 3 0 11 - 2 18
4. АЕК Ларнака 7 5 1 1 13 - 3 16
5. Пафос 7 4 2 1 11 - 5 14
6. Аполлон 7 4 1 2 13 - 6 13
7. Докса Катокопия 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Олимпиакос Никосия 7 3 1 3 8 - 8 10
9. АПОЭЛ 7 2 2 3 6 - 8 8
10. Неа Саламина 8 2 2 4 8 - 13 8
11. Кармиотисса 7 1 3 3 5 - 10 6
12. Эносис 8 1 3 4 5 - 13 6
13. Эрмис Арадиппу 7 0 4 3 3 - 12 4
14. Этникос Ахна 8 1 1 6 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 7 6 1 0 19 - 4 19
2. Олимпиакос Никосия 6 4 0 2 7 - 8 12
3. Омония 7 3 2 2 14 - 8 11
4. Анортосис 8 3 2 3 9 - 9 11
5. Эрмис Арадиппу 8 3 2 3 6 - 9 11
6. АЕК Ларнака 7 3 1 3 9 - 6 10
7. АЕЛ Лимаcсол 8 3 1 4 8 - 11 10
8. Докса Катокопия 8 2 3 3 4 - 8 9
9. АПОЭЛ 6 2 2 2 5 - 5 8
10. Неа Саламина 8 2 1 5 5 - 10 7
11. Пафос 8 1 3 4 4 - 7 6
12. Кармиотисса 7 1 2 4 10 - 16 5
13. Этникос Ахна 7 0 4 3 6 - 13 4
14. Эносис 7 0 2 5 5 - 15 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.30 2.75 3.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.18 3.18 3.38
  1.06 11.58 36.28

Самый высокий коэффициент на матч «Омония» – «Анортосис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Омония» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анортосис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Омония» – «Анортосис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.90 1.07 5.70 1.12 2.65 1.45 2.06 1.77 1.75 2.07 1.58 2.37 1.25 3.60 1.18 4.40 1.05 8.00 1.04 8.70 1.01 16.00 0.00 16.00 0.00 21.00
5.70 1.10 2.62 1.43 1.98 1.77 1.59 2.42 1.25 3.70 1.17 4.45 1.04 8.20
7.23 1.10 2.72 1.45 2.37 1.58 2.02 1.81 3.04 1.37 2.39 1.58 3.57 1.28 2.86 1.41 2.04 1.79 1.52 2.51 1.29 3.49 1.54 2.47 1.34 3.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
1.60 2.25 1.29 3.40 1.06 7.50
2.48 1.50 1.63 2.19 1.30 3.32
2.43 1.56 2.00 1.83 1.54 2.48 1.40 3.00 1.77 2.05 1.48 2.65 1.23 4.05 1.11 6.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.14 1.68 1.49 2.55 1.16 4.80
3.12 1.33 2.06 1.71 1.46 2.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.83
Букмекер Да Нет
5.50 1.13
Букмекер Да Нет
4.10 1.22
Где смотреть матч Омония 3:0 Анортосис онлайн

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