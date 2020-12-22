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  2. Матчи
  3. Голландия
Эммен
2:3
Конец матча

Стадион:
Утрехт
0'
0:1
22' Гол
Элия Эльеро
1:1
27' Гол
Араухо Мигель
2:1
43' Гол
Бернаду Лукас
2:2
60' Гол
Ван Оверем Йорис
2:3
75' Гол
Далмау Адриан
90'+5
26
Тельгенкамп
Деннис
34
Ван
Рейн
Рикардо
5
Араухо
Мигель
4
Баккер
Ник
22
Кавлан
Канер
23
Бейл
Гленн
6
Янсен
Анко
3
Веендорп
Кезиа
24
Бернаду
Лукас
9
Колар
Марко
10
Пенья
Серхио
32
Элсхлягель
Эрик
2
Ван
дер
Марел
Марк
25
Сент
Джейго
Томми
3
Хоогма
Джастин
21
Вормердам
Дьянго
8
Ван
Оверем
Йорис
22
Ван
де
Стрек
Сандер
23
Рамселар
Барт
7
Керк
Гирано
19
Махи
Мимаун
11
Элия
Эльеро
Эммен
4-3-3
Утрехт
4-3-3

Ход матча

22'
0:1
Элия Эльеро
(Ван де Стрек Сандер)
27'
Араухо Мигель
1:1
43'
Бернаду Лукас
2:1
56'
 
Далмау Адриан
Рамселар Барт
60'
2:2
Ван Оверем Йорис
69'
Сидибе Секу
Колар Марко
 
69'
Афдияй Донис
Янсен Анко
 
75'
2:3
Далмау Адриан
(Керк Гирано)
76'
 
Силла Мусса
Элия Эльеро
85'
Шолте Бен
Баккер Ник
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 11 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Леув Михаэль 5 0.36
2. Араухо Мигель 3 0.21
3. Лаурсен Николай 2 0.14
4. Колар Марко 1 0.07
5. Де Вос Робберт 1 0.07
6. Бернаду Лукас 1 0.07
7. Янсен Анко 1 (1) 0.07
8. Кавлан Канер 0 0
9. Бейл Гленн 0 0
10. Luciano Carty 0 0
Утрехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Махи Мимаун 4 0.31
2. Керк Гирано 2 0.15
3. Ван де Стрек Сандер 2 0.15
4. Ван дер Марел Марк 1 0.08
5. Рамселар Барт 1 0.08
6. Хоогма Джастин 1 0.08
7. Элия Эльеро 1 0.08
8. Ван Оверем Йорис 1 0.08
9. Клейбер Шон 1 0.08
10. Далмау Адриан 1 0.08
11. Густафссон Симон 1 (1) 0.08
12. Вормердам Дьянго 0 0
13. Арзани Дэниел 0 0

Карточки

Эммен
# Игрок      
1. Тибблинг Симон 3 1
2. Янсен Анко 2 1
3. Де Леув Михаэль 3 0
4. Бейл Гленн 1 1
5. Лаурсен Николай 1 1
6. Пенья Серхио 2 0
7. Кавлан Канер 2 0
8. Баккер Ник 2 0
9. Чакон Майкл 2 0
10. Бернаду Лукас 0 1
11. Ван Рейн Рикардо 1 0
12. Видвальд Феликс 1 0
13. Бен Мусса Хилал 1 0
14. Колар Марко 1 0
15. Веендорп Кезиа 1 0
16. Араухо Мигель 1 0
17. Luciano Carty 1 0
Утрехт
# Игрок      
1. Далмау Адриан 1 1
2. Элия Эльеро 2 0
3. Ван дер Марел Марк 2 0
4. Густафссон Симон 2 0
5. Ван де Стрек Сандер 1 0
6. Керк Гирано 1 0
7. Рамселар Барт 1 0
8. Хоогма Джастин 1 0
9. Сент Джейго Томми 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эммен 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 35.71% (5) 14.29% (2) 7.14% (1)
 Утрехт 0 6.25% (1) 18.75% (3) 43.75% (7) 25% (4) 6.25% (1)

Предыдущие игры

Эммен Последние 20 матчей: +3 =6 -11
ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эммен 2:1 Гронинген Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 2:1 Эммен
Эммен 0:5 Аякс АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Витесс 3:1 Эммен Эммен 2:3 Фейеноорд Эммен 2:0 Эйндховен Херенвен 4:0 Эммен Эммен 2:2 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен Эммен 3:5 ВВВ-Венло Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:2 Хераклес Эммен 1:0 Телстар
Утрехт Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Утрехт 1:1 Фортуна Ситтард Аякс 5:4 Утрехт ПСВ 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг
Фейеноорд 1:1 Утрехт ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Утрехт 0:3 Аякс Хераклес 4:1 Утрехт Дордрехт 2:4 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Гронинген 0:0 Утрехт ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Утрехт 1:1 Херенвен Утрехт 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Утрехт 4:1 Херенвен Аякс 5:1 Утрехт Утрехт 1:0 Гоу Эхед Иглс Утрехт 1:0 АЗ Алкмаар Антверпен 0:0 Утрехт

Последние игры между собой

Эммен: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Утрехт: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Утрехт 3:1 Эммен Эредивизие Эммен 2:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 Эммен Эредивизие Эммен 0:1 Утрехт Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 13 11 0 2 51 - 9 33
2. ПСВ Заявка 14 10 3 1 33 - 11 33
3. Витесс Заявка 13 9 2 2 23 - 9 29
4. Гронинген Заявка 13 8 2 3 18 - 14 26
5. Фейеноорд Заявка 13 7 5 1 26 - 12 26
6. Твенте 0:2 Заявка 14 7 3 4 26 - 18 24
7. АЗ Алкмаар Заявка 12 6 5 1 30 - 19 23
8. Херенвен Заявка 13 5 5 3 22 - 18 20
9. Спарта Роттердам 2:0 Заявка 14 5 3 6 24 - 23 18
10. Утрехт Заявка 13 3 7 3 16 - 19 16
11. ПЕК Зволле Заявка 13 2 7 4 14 - 22 13
12. Фортуна Ситтард Заявка 14 3 4 7 20 - 32 13
13. Хераклес Заявка 13 3 3 7 14 - 24 12
14. Ваалвейк Заявка 14 3 3 8 13 - 26 12
15. ВВВ-Венло Заявка 14 2 3 9 20 - 42 9
16. Виллем II Заявка 13 2 2 9 15 - 29 8
17. АДО Ден Хааг Заявка 13 1 4 8 13 - 33 7
18. Эммен Заявка 14 0 5 9 15 - 33 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
2. Витесс Заявка 7 6 1 0 14 - 3 19
3. Аякс Заявка 7 6 0 1 25 - 6 18
4. Гронинген Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
5. АЗ Алкмаар Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
6. Твенте 0:2 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
7. Херенвен Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8. Фейеноорд Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
9. Утрехт Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
10. ПЕК Зволле Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Спарта Роттердам 2:0 Заявка 7 2 2 3 16 - 14 8
12. Фортуна Ситтард Заявка 7 2 2 3 13 - 17 8
13. Хераклес Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
14. Виллем II Заявка 6 2 0 4 9 - 14 6
15. Ваалвейк Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
16. ВВВ-Венло Заявка 7 1 2 4 8 - 25 5
17. Эммен Заявка 7 0 3 4 11 - 20 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 6 0 2 4 7 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
2. Аякс Заявка 6 5 0 1 26 - 3 15
3. Твенте 0:2 Заявка 6 4 1 1 13 - 7 13
4. Гронинген Заявка 6 4 0 2 10 - 9 12
5. АЗ Алкмаар Заявка 6 3 3 0 17 - 11 12
6. ПСВ Заявка 7 3 3 1 15 - 8 12
7. Витесс Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
8. Спарта Роттердам 2:0 Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Херенвен Заявка 7 2 4 1 12 - 11 10
10. Утрехт Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
11. Ваалвейк Заявка 7 2 0 5 5 - 13 6
12. Фортуна Ситтард Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
13. Хераклес Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
14. АДО Ден Хааг Заявка 7 1 2 4 6 - 19 5
15. ПЕК Зволле Заявка 6 0 4 2 7 - 15 4
16. ВВВ-Венло Заявка 7 1 1 5 12 - 17 4
17. Виллем II Заявка 7 0 2 5 6 - 15 2
18. Эммен Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 77.00 12.00 1.02
Бонус: 5 000 ₽ 5.20 4.30 1.60
  1.96 3.20 4.68

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
17.00 0.00 11.50 1.01 4.20 1.20 3.70 1.25 8.50 1.05 2.12 1.72 1.87 1.93 1.77 2.05 4.50 1.18 1.27 3.50 2.13 1.66 1.08 7.10 1.13 5.40 1.02 13.00 1.02 11.00 1.01 12.60
12.50 1.00 11.25 1.00 4.55 1.15 3.72 1.24 2.32 1.58 1.88 1.92 1.59 2.51 1.29 3.60 1.21 4.20 1.07 7.10 1.05 7.40
4.29 1.24 2.45 1.59 2.07 1.81 1.83 2.05 1.59 2.44 1.47 2.79 4.20 1.25 3.51 1.32 2.81 1.47 2.03 1.85 1.70 2.22 1.49 2.71 1.66 2.30 1.49 2.71 1.96 1.92 1.60 2.42 1.25 4.17 1.13 6.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
3.15 1.33 2.28 1.60 1.44 2.65 1.20 4.40 1.70 2.08 1.08 7.00
3.64 1.28 2.43 1.56 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.30
2.65 1.51 2.17 1.74 1.68 2.26 1.44 2.91 1.58 2.48 1.40 3.13 1.49 2.72 1.28 3.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.08 1.74 1.51 2.45 1.33 3.15
5.00 1.17 3.52 1.30 1.97 1.83 1.47 2.68 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.08
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
Где смотреть матч Эммен 2:3 Утрехт онлайн

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