Эммен
2:3
Конец матча
Стадион: De Oude Meerdijk
Утрехт
0:1
22' ГолЭлия Эльеро
1:1
27' ГолАраухо Мигель
2:1
43' ГолБернаду Лукас
2:2
60' ГолВан Оверем Йорис
2:3
75' ГолДалмау Адриан
22
Кавлан
Канер
23
Бейл
Гленн
10
Пенья
Серхио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кавлан КанерЗащитник
-
23 Бейл ГленнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Пенья СерхиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Афдияй ДонисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чакон МайклПолузащитник
-
19 Шолте БенПолузащитник
-
25 Сидибе СекуНападающий
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Махи МимаунНападающий
-
11 Элия ЭльероНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Силла МуссаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
22'
27'
1:1
43'
2:1
60'
2:2
75'
2:3
85'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
11 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Леув Михаэль
|5
|0.36
|2.
|Араухо Мигель
|3
|0.21
|3.
|Лаурсен Николай
|2
|0.14
|4.
|Колар Марко
|1
|0.07
|5.
|Де Вос Робберт
|1
|0.07
|6.
|Бернаду Лукас
|1
|0.07
|7.
|Янсен Анко
|1 (1)
|0.07
|8.
|Кавлан Канер
|0
|0
|9.
|Бейл Гленн
|0
|0
|10.
|Luciano Carty
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Махи Мимаун
|4
|0.31
|2.
|Керк Гирано
|2
|0.15
|3.
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0.15
|4.
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.08
|5.
|Рамселар Барт
|1
|0.08
|6.
|Хоогма Джастин
|1
|0.08
|7.
|Элия Эльеро
|1
|0.08
|8.
|Ван Оверем Йорис
|1
|0.08
|9.
|Клейбер Шон
|1
|0.08
|10.
|Далмау Адриан
|1
|0.08
|11.
|Густафссон Симон
|1 (1)
|0.08
|12.
|Вормердам Дьянго
|0
|0
|13.
|Арзани Дэниел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тибблинг Симон
|3
|1
|2.
|Янсен Анко
|2
|1
|3.
|Де Леув Михаэль
|3
|0
|4.
|Бейл Гленн
|1
|1
|5.
|Лаурсен Николай
|1
|1
|6.
|Пенья Серхио
|2
|0
|7.
|Кавлан Канер
|2
|0
|8.
|Баккер Ник
|2
|0
|9.
|Чакон Майкл
|2
|0
|10.
|Бернаду Лукас
|0
|1
|11.
|Ван Рейн Рикардо
|1
|0
|12.
|Видвальд Феликс
|1
|0
|13.
|Бен Мусса Хилал
|1
|0
|14.
|Колар Марко
|1
|0
|15.
|Веендорп Кезиа
|1
|0
|16.
|Араухо Мигель
|1
|0
|17.
|Luciano Carty
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Далмау Адриан
|1
|1
|2.
|Элия Эльеро
|2
|0
|3.
|Ван дер Марел Марк
|2
|0
|4.
|Густафссон Симон
|2
|0
|5.
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|6.
|Керк Гирано
|1
|0
|7.
|Рамселар Барт
|1
|0
|8.
|Хоогма Джастин
|1
|0
|9.
|Сент Джейго Томми
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эммен
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|35.71% (5)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|Утрехт
|0
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|43.75% (7)
|25% (4)
|6.25% (1)
Предыдущие игры
Эммен Последние 20 матчей: +3 =6 -11ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эммен 2:1 Гронинген Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 2:1 Эммен
Эммен 0:5 Аякс АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Витесс 3:1 Эммен Эммен 2:3 Фейеноорд Эммен 2:0 Эйндховен Херенвен 4:0 Эммен Эммен 2:2 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен Эммен 3:5 ВВВ-Венло Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:2 Хераклес Эммен 1:0 Телстар
Утрехт Последние 20 матчей: +6 =9 -5Утрехт 1:1 Фортуна Ситтард Аякс 5:4 Утрехт ПСВ 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг
Фейеноорд 1:1 Утрехт ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Утрехт 0:3 Аякс Хераклес 4:1 Утрехт Дордрехт 2:4 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Гронинген 0:0 Утрехт ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Утрехт 1:1 Херенвен Утрехт 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Утрехт 4:1 Херенвен Аякс 5:1 Утрехт Утрехт 1:0 Гоу Эхед Иглс Утрехт 1:0 АЗ Алкмаар Антверпен 0:0 Утрехт
Последние игры между собой
Эммен: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Утрехт: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|51 - 9
|33
|2.
|ПСВ
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 11
|33
|3.
|Витесс
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|23 - 9
|29
|4.
|Гронинген
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|18 - 14
|26
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|26 - 12
|26
|6.
|Твенте
|0:2 Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 18
|24
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|30 - 19
|23
|8.
|Херенвен
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 18
|20
|9.
|Спарта Роттердам
|2:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 23
|18
|10.
|Утрехт
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 19
|16
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 22
|13
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 32
|13
|13.
|Хераклес
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 24
|12
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 26
|12
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|20 - 42
|9
|16.
|Виллем II
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|13 - 33
|7
|18.
|Эммен
|Заявка
|14
|0
|5
|9
|15 - 33
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 3
|21
|2.
|Витесс
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 3
|19
|3.
|Аякс
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|25 - 6
|18
|4.
|Гронинген
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|6.
|Твенте
|0:2 Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|7.
|Херенвен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|9.
|Утрехт
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Спарта Роттердам
|2:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|16 - 14
|8
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 17
|8
|13.
|Хераклес
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|14.
|Виллем II
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 14
|6
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 25
|5
|17.
|Эммен
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|11 - 20
|3
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|2.
|Аякс
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|26 - 3
|15
|3.
|Твенте
|0:2 Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|4.
|Гронинген
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|17 - 11
|12
|6.
|ПСВ
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 8
|12
|7.
|Витесс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|8.
|Спарта Роттердам
|2:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Херенвен
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 11
|10
|10.
|Утрехт
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|11.
|Ваалвейк
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 13
|6
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|13.
|Хераклес
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|14.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 19
|5
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 15
|4
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|12 - 17
|4
|17.
|Виллем II
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 15
|2
|18.
|Эммен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
Победитель
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