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  3. Голландия
ПСВ
4:1
Конец матча

Стадион:
ВВВ-Венло
0'
0:1
22' Гол
Ариас Яфар
1:1
35' Пенальти
Макс Филипп
2:1
49' Гол
Боскальи Оливье
3:1
58' Гол
Гакпо Коди
4:1
90' Гол
Файн Адриан
90'+3
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
33
Тезе
Джордан
28
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
6
Сангаре
Ибрахим
8
Хендрикс
Йоррит
23
Мадуэке
Нони
19
Гакпо
Коди
10
Ихаттарен
Мохаммед
1
Киршбаум
Торстен
2
Пахоник
Тобиас
5
Шефер
Штеффен
14
Кум
Кристиан
26
Шмиц
Лукаш
10
Ван
Крой
Вито
6
Пост
Данни
21
Линторст
Эверт
27
Torino
Hunte
11
Якумакис
Георгиос
25
Ариас
Яфар
ПСВ
4-3-3
ВВВ-Венло
4-4-2

Ход матча

22'
0:1
Ариас Яфар
(Ван Крой Вито)
35'
Макс Филипп
1:1
49'
Боскальи Оливье
(Макс Филипп)
2:1
57'
Пиру Йоэл
Ихаттарен Мохаммед
 
58'
Гакпо Коди
(Мадуэке Нони)
3:1
71'
 
Деккер Тристан
Torino Hunte
76'
 
Джон Джошуа
Линторст Эверт
76'
 
Хуппертс Гуус
Шмиц Лукаш
81'
Файн Адриан
Макс Филипп
 
90'
Файн Адриан
(Мадуэке Нони)
4:1

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 7 0.5
2. Мадуэке Нони 5 0.36
3. Гакпо Коди 5 0.36
4. Макс Филипп 3 (2) 0.21
5. Гётце Марио 3 0.21
6. Боскальи Оливье 2 0.14
7. Ихаттарен Мохаммед 2 0.14
8. Захави Эран 1 (1) 0.07
9. Дюмфрис Дензел 1 (1) 0.07
10. Файн Адриан 1 0.07
11. Томас Райян 1 0.07
12. Ромеро Максимильяно 1 0.07
13. Пиру Йоэл 1 0.07
14. Росарио Пабло 0 0
15. Ледесма Ричард 0 0
ВВВ-Венло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якумакис Георгиос 10 (3) 0.71
2. Ариас Яфар 4 0.29
3. Линторст Эверт 2 0.14
4. Ван Крой Вито 2 0.14
5. Хуппертс Гуус 1 0.07
6. Джон Джошуа 0 0
7. Кум Кристиан 0 0
8. Torino Hunte 0 0
9. Пахоник Тобиас 0 0
10. Шефер Штеффен 0 0

Карточки

ПСВ
# Игрок      
1. Росарио Пабло 5 0
2. Макс Филипп 2 0
3. Дюмфрис Дензел 2 0
4. Тезе Джордан 2 0
5. Брума Арминду 1 0
6. Сангаре Ибрахим 1 0
7. Гакпо Коди 1 0
8. Ледесма Ричард 1 0
9. Мадуэке Нони 1 0
ВВВ-Венло
# Игрок      
1. Пост Данни 5 0
2. Гельми Рой 3 1
3. Ван Крой Вито 4 0
4. Кум Кристиан 1 1
5. Машаш Зинедин 2 0
6. Torino Hunte 2 0
7. Пахоник Тобиас 0 1
8. Янссен Симон 0 1
9. Шмиц Лукаш 1 0
10. Хуппертс Гуус 1 0
11. Линторст Эверт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСВ 18.18% (6) 18.18% (6) 12.12% (4) 18.18% (6) 3.03% (1) 30.3% (10)
 ВВВ-Венло 10.53% (2) 10.53% (2) 10.53% (2) 15.79% (3) 21.05% (4) 31.58% (6)

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Ваалвейк 1:4 ПСВ Де Графсхап 1:2 ПСВ ПСВ 2:1 Утрехт ПСВ 4:0 Омония
Херенвен 2:2 ПСВ Гранада 0:1 ПСВ ПСВ 1:0 Спарта Роттердам ПСВ 3:2 ПАОК Твенте 1:1 ПСВ ПСВ 3:0 Виллем II ПАОК 4:1 ПСВ ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг Омония 1:2 ПСВ Витесс 2:1 ПСВ ПСВ 1:2 Гранада ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Русенборг 0:2 ПСВ Хераклес 1:1 ПСВ Мура 1:5 ПСВ
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +4 =4 -12
ВВВ-Венло 1:2 Твенте Алмере Сити 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло
ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Гронинген 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:2 Ден Босх ВВВ-Венло 0:13 Аякс АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Эммен 3:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М ВВВ-Венло 0:1 Штрален Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ФФКШ

Последние игры между собой

ПСВ: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 0
ВВВ-Венло: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 13
ВВВ-Венло 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 ВВВ-Венло Эредивизие
ПСВ 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Кубок ВВВ-Венло 2:5 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:6 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:3 ПСВ Эредивизие ВВВ-Венло 0:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:4 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:3 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:1 ПСВ Премьер-лига ПСВ 3:1 ВВВ-Венло Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 13 11 0 2 51 - 9 33
2. ПСВ Заявка 14 10 3 1 33 - 11 33
3. Витесс Заявка 13 9 2 2 23 - 9 29
4. Гронинген Заявка 13 8 2 3 18 - 14 26
5. Фейеноорд Заявка 13 7 5 1 26 - 12 26
6. Твенте 0:2 Заявка 14 7 3 4 26 - 18 24
7. АЗ Алкмаар Заявка 12 6 5 1 30 - 19 23
8. Херенвен Заявка 13 5 5 3 22 - 18 20
9. Спарта Роттердам 2:0 Заявка 14 5 3 6 24 - 23 18
10. Утрехт Заявка 13 3 7 3 16 - 19 16
11. ПЕК Зволле Заявка 13 2 7 4 14 - 22 13
12. Фортуна Ситтард Заявка 14 3 4 7 20 - 32 13
13. Хераклес Заявка 13 3 3 7 14 - 24 12
14. Ваалвейк Заявка 14 3 3 8 13 - 26 12
15. ВВВ-Венло Заявка 14 2 3 9 20 - 42 9
16. Виллем II Заявка 13 2 2 9 15 - 29 8
17. АДО Ден Хааг Заявка 13 1 4 8 13 - 33 7
18. Эммен Заявка 14 0 5 9 15 - 33 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
2. Витесс Заявка 7 6 1 0 14 - 3 19
3. Аякс Заявка 7 6 0 1 25 - 6 18
4. Гронинген Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
5. АЗ Алкмаар Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
6. Твенте 0:2 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
7. Херенвен Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8. Фейеноорд Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
9. Утрехт Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
10. ПЕК Зволле Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Спарта Роттердам 2:0 Заявка 7 2 2 3 16 - 14 8
12. Фортуна Ситтард Заявка 7 2 2 3 13 - 17 8
13. Хераклес Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
14. Виллем II Заявка 6 2 0 4 9 - 14 6
15. Ваалвейк Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
16. ВВВ-Венло Заявка 7 1 2 4 8 - 25 5
17. Эммен Заявка 7 0 3 4 11 - 20 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 6 0 2 4 7 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
2. Аякс Заявка 6 5 0 1 26 - 3 15
3. Твенте 0:2 Заявка 6 4 1 1 13 - 7 13
4. Гронинген Заявка 6 4 0 2 10 - 9 12
5. АЗ Алкмаар Заявка 6 3 3 0 17 - 11 12
6. ПСВ Заявка 7 3 3 1 15 - 8 12
7. Витесс Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
8. Спарта Роттердам 2:0 Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Херенвен Заявка 7 2 4 1 12 - 11 10
10. Утрехт Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
11. Ваалвейк Заявка 7 2 0 5 5 - 13 6
12. Фортуна Ситтард Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
13. Хераклес Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
14. АДО Ден Хааг Заявка 7 1 2 4 6 - 19 5
15. ПЕК Зволле Заявка 6 0 4 2 7 - 15 4
16. ВВВ-Венло Заявка 7 1 1 5 12 - 17 4
17. Виллем II Заявка 7 0 2 5 6 - 15 2
18. Эммен Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Новости матча
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  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 4.30 10.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.24 6.55 11.00
  1.33 4.63 12.23

Самый высокий коэффициент на матч «ПСВ» – «ВВВ-Венло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСВ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ВВВ-Венло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСВ» – «ВВВ-Венло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
15.00 0.00 11.00 1.02 5.20 1.14 7.20 1.07 2.37 1.58 2.03 1.79 2.35 1.55 1.74 2.10 1.47 2.60 2.08 1.70 1.16 4.80 1.09 4.50 1.09 9.00 1.02 11.00 1.02 15.00
6.10 1.08 5.60 1.13 3.10 1.35 2.53 1.52 1.89 2.01 1.51 2.56 1.38 2.94 1.16 4.70 1.11 5.30 1.03 8.80
4.24 1.23 2.50 1.55 2.11 1.76 1.89 1.97 1.66 2.28 1.52 2.59 2.49 1.56 2.16 1.73 1.82 2.05 1.58 2.43 1.74 2.15 1.45 2.82 1.17 5.27 1.68 2.24 1.48 2.72 1.11 7.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
2.95 1.37 3.00 1.28 1.66 2.13 1.42 2.55 1.08 7.00
4.60 1.20 3.10 1.37 1.81 2.00 1.39 3.00 1.25 3.95
2.49 1.56 2.04 1.83 1.56 2.48 1.36 3.20 1.85 2.03 1.60 2.42 1.36 3.29 1.35 3.29 1.19 4.88
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.20 1.63 1.64 2.18 1.40 2.65
5.90 1.13 4.90 1.19 2.30 1.62 1.71 2.14 1.41 2.91 1.17 5.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.08 7.00
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч ПСВ 4:1 ВВВ-Венло онлайн

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