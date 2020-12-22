0:1
22' ГолАриас Яфар
1:1
35' ПенальтиМакс Филипп
2:1
49' ГолБоскальи Оливье
3:1
58' ГолГакпо Коди
4:1
90' ГолФайн Адриан
38
Мвого
Ивон
33
Тезе
Джордан
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
23
Мадуэке
Нони
19
Гакпо
Коди
14
Кум
Кристиан
26
Шмиц
Лукаш
27
Torino
Hunte
25
Ариас
Яфар
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мадуэке НониНападающий
-
19 Гакпо КодиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Файн АдрианПолузащитник
-
29 Пиру ЙоэлНападающий
-
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кум КристианЗащитник
-
26 Шмиц ЛукашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Torino HunteПолузащитник
- Нападающий
-
25 Ариас ЯфарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Вербонг БрамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Срифи НезарПолузащитник
-
12 Джон ДжошуаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Румер ЯкюроНападающий
-
29 Lars Nabbe
-
Главный тренер: Де Конинг Ханс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
22'
0:1
35'
1:1
49'
2:1
58'
3:1
90'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
10 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 1
-
10 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мален Дониэлл
|7
|0.5
|2.
|Мадуэке Нони
|5
|0.36
|3.
|Гакпо Коди
|5
|0.36
|4.
|Макс Филипп
|3 (2)
|0.21
|5.
|Гётце Марио
|3
|0.21
|6.
|Боскальи Оливье
|2
|0.14
|7.
|Ихаттарен Мохаммед
|2
|0.14
|8.
|Захави Эран
|1 (1)
|0.07
|9.
|Дюмфрис Дензел
|1 (1)
|0.07
|10.
|Файн Адриан
|1
|0.07
|11.
|Томас Райян
|1
|0.07
|12.
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.07
|13.
|Пиру Йоэл
|1
|0.07
|14.
|Росарио Пабло
|0
|0
|15.
|Ледесма Ричард
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якумакис Георгиос
|10 (3)
|0.71
|2.
|Ариас Яфар
|4
|0.29
|3.
|Линторст Эверт
|2
|0.14
|4.
|Ван Крой Вито
|2
|0.14
|5.
|Хуппертс Гуус
|1
|0.07
|6.
|Джон Джошуа
|0
|0
|7.
|Кум Кристиан
|0
|0
|8.
|Torino Hunte
|0
|0
|9.
|Пахоник Тобиас
|0
|0
|10.
|Шефер Штеффен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Росарио Пабло
|5
|0
|2.
|Макс Филипп
|2
|0
|3.
|Дюмфрис Дензел
|2
|0
|4.
|Тезе Джордан
|2
|0
|5.
|Брума Арминду
|1
|0
|6.
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|7.
|Гакпо Коди
|1
|0
|8.
|Ледесма Ричард
|1
|0
|9.
|Мадуэке Нони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пост Данни
|5
|0
|2.
|Гельми Рой
|3
|1
|3.
|Ван Крой Вито
|4
|0
|4.
|Кум Кристиан
|1
|1
|5.
|Машаш Зинедин
|2
|0
|6.
|Torino Hunte
|2
|0
|7.
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|8.
|Янссен Симон
|0
|1
|9.
|Шмиц Лукаш
|1
|0
|10.
|Хуппертс Гуус
|1
|0
|11.
|Линторст Эверт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСВ
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|12.12% (4)
|18.18% (6)
|3.03% (1)
|30.3% (10)
|ВВВ-Венло
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|31.58% (6)
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: +14 =3 -3Ваалвейк 1:4 ПСВ Де Графсхап 1:2 ПСВ ПСВ 2:1 Утрехт ПСВ 4:0 Омония
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +4 =4 -12ВВВ-Венло 1:2 Твенте Алмере Сити 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло
ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Гронинген 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:2 Ден Босх ВВВ-Венло 0:13 Аякс АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Эммен 3:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М ВВВ-Венло 0:1 Штрален Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ФФКШ
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 0
ВВВ-Венло: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 13
ПСВ 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Кубок ВВВ-Венло 2:5 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:6 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:3 ПСВ Эредивизие ВВВ-Венло 0:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:4 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:3 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:1 ПСВ Премьер-лига ПСВ 3:1 ВВВ-Венло Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|51 - 9
|33
|2.
|ПСВ
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 11
|33
|3.
|Витесс
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|23 - 9
|29
|4.
|Гронинген
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|18 - 14
|26
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|26 - 12
|26
|6.
|Твенте
|0:2 Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 18
|24
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|30 - 19
|23
|8.
|Херенвен
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 18
|20
|9.
|Спарта Роттердам
|2:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 23
|18
|10.
|Утрехт
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 19
|16
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 22
|13
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 32
|13
|13.
|Хераклес
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 24
|12
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 26
|12
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|20 - 42
|9
|16.
|Виллем II
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|13 - 33
|7
|18.
|Эммен
|Заявка
|14
|0
|5
|9
|15 - 33
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 3
|21
|2.
|Витесс
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 3
|19
|3.
|Аякс
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|25 - 6
|18
|4.
|Гронинген
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|6.
|Твенте
|0:2 Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|7.
|Херенвен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|9.
|Утрехт
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Спарта Роттердам
|2:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|16 - 14
|8
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 17
|8
|13.
|Хераклес
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|14.
|Виллем II
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 14
|6
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 25
|5
|17.
|Эммен
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|11 - 20
|3
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|2.
|Аякс
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|26 - 3
|15
|3.
|Твенте
|0:2 Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|4.
|Гронинген
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|17 - 11
|12
|6.
|ПСВ
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 8
|12
|7.
|Витесс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|8.
|Спарта Роттердам
|2:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Херенвен
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 11
|10
|10.
|Утрехт
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|11.
|Ваалвейк
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 13
|6
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|13.
|Хераклес
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|14.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 19
|5
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 15
|4
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|12 - 17
|4
|17.
|Виллем II
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 15
|2
|18.
|Эммен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПСВ» – «ВВВ-Венло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСВ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ВВВ-Венло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСВ» – «ВВВ-Венло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров