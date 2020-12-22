  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Твенте
0:2
Второй тайм: 74'

Стадион:
Спарта Роттердам
0'
0:1
45' Гол
Энгельс Марио
0:2
67' Гол
Дуарте Дерой
74'
16
Дроммел
Йоэл
23
Эбюэхи
Тайронн
4
Плегесуэло
Хулио
15
Пири
Кик
17
Остерволде
Джейден
6
Брама
Вут
8
Илич
Лука
20
Румерату
Годфрид
7
Черны
Вацлав
9
Перейра
Данило
II
11
Мениг
Квинси
1
Окойе
Мадука
2
Абелс
Дирк
3
Вриндс
Барт
4
Хейлен
Майкл
5
Пинту
Мика
8
Бургер
Ваутер
6
Оассар
Адиль
7
Мейнанс
Свен
11
Энгельс
Марио
10
Дуарте
Дерой
9
Тай
Леннарт
Твенте
4-3-3
Спарта Роттердам
4-2-3-1

Ход матча

45'
0:1
Энгельс Марио
54'
 
Фортеш Джеффри
Мейнанс Свен
67'
0:2
Дуарте Дерой
(Пинту Мика)
68'
Дервисоглу Халил
Черны Вацлав
 
70'
 
Хархаух Реда
Энгельс Марио

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 5
  • 7 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Данило II 11 (3) 0.79
2. Мениг Квинси 5 0.36
3. Черны Вацлав 4 0.29
4. Илич Лука 2 0.14
5. Брама Вут 1 0.07
6. Остерволде Джейден 1 0.07
7. Еремеефф Александер 1 0.07
8. Ван Леувен Тейс 1 0.07
9. Эбюэхи Тайронн 0 0
10. Плегесуэло Хулио 0 0
11. Смал Гийс 0 0
12. Зерруки Рамиз 0 0
Спарта Роттердам
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тай Леннарт 8 (3) 0.57
2. Харрауи Абдау 5 0.36
3. Дуарте Дерой 3 0.21
4. Энгельс Марио 3 0.21
5. Мейнанс Свен 2 0.14
6. Абелс Дирк 1 0.07
7. Бургер Ваутер 1 0.07
8. Мейерс Арон 0 0
9. Оассар Адиль 0 0
10. Сметс Бриан 0 0
11. Пинту Мика 0 0

Карточки

Твенте
# Игрок      
1. Остерволде Джейден 3 1
2. Плегесуэло Хулио 3 0
3. Черны Вацлав 2 0
4. Пири Кик 2 0
5. Перейра Данило II 2 0
6. Зерруки Рамиз 2 0
7. Мениг Квинси 1 0
8. Эбюэхи Тайронн 1 0
9. Лампру Лазарос 1 0
10. Дроммел Йоэл 1 0
11. Илич Лука 1 0
12. Бош Йессе 1 0
Спарта Роттердам
# Игрок      
1. Пинту Мика 4 1
2. Оассар Адиль 2 1
3. Хейлен Майкл 2 1
4. Дуарте Дерой 2 0
5. Мейнанс Свен 2 0
6. Мейерс Арон 1 0
7. Фортеш Джеффри 1 0
8. Сметс Бриан 1 0
9. Вриндс Барт 1 0
10. Энгельс Марио 1 0
11. Гравенберх Данзел 1 0
12. Дуарте Ларос 1 0
13. Харрауи Абдау 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Твенте 19.23% (5) 15.38% (4) 11.54% (3) 19.23% (5) 15.38% (4) 19.23% (5)
 Спарта Роттердам 4.55% (1) 4.55% (1) 13.64% (3) 40.91% (9) 4.55% (1) 31.82% (7)

Предыдущие игры

Твенте Последние 20 матчей: +11 =5 -4
ВВВ-Венло 1:2 Твенте Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 1:2 Твенте Твенте 0:2 Ваалвейк
Твенте 1:1 ПСВ АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте Твенте 2:1 Ситтард Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Твенте 3:1 Эксельсиор 31
Спарта Роттердам Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Спарта Роттердам 2:3 Гронинген Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:1 Эммен ПСВ 1:0 Спарта Роттердам
Спарта Роттердам 6:0 АДО Ден Хааг Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:4 Херенвен АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Харденберг 3:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 4:4 АЗ Алкмаар Спарта Роттердам 2:2 Гелдерс Венендалсе ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:1 Квик Бойс Витесс 2:0 Спарта Роттердам Спакенбург 0:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:1 Аякс Спарта Роттердам 1:1 Схевенинген Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам

Последние игры между собой

Твенте: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 4
Спарта Роттердам: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 9
Твенте 2:0 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 2:1 Твенте Эредивизие Спарта Роттердам 0:3 Твенте Первый дивизион Твенте 2:1 Спарта Роттердам Первый дивизион
Твенте 1:1 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 1:0 Твенте Эредивизие Спарта Роттердам 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 3:1 Спарта Роттердам Эредивизие Твенте 3:0 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 0:4 Твенте Кубок Спарта Роттердам 0:2 Твенте Эредивизие Спарта Роттердам 1:2 Твенте Премьер-лига Твенте 6:2 Спарта Роттердам Премьер-лига Твенте 1:2 Спарта Роттердам Премьер-лига Спарта Роттердам 1:1 Твенте Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 13 11 0 2 51 - 9 33
2. ПСВ Заявка 14 10 3 1 33 - 11 33
3. Витесс Заявка 13 9 2 2 23 - 9 29
4. Гронинген Заявка 13 8 2 3 18 - 14 26
5. Фейеноорд Заявка 13 7 5 1 26 - 12 26
6. Твенте 0:2 Заявка 14 7 3 4 26 - 18 24
7. АЗ Алкмаар Заявка 12 6 5 1 30 - 19 23
8. Херенвен Заявка 13 5 5 3 22 - 18 20
9. Спарта Роттердам 2:0 Заявка 14 5 3 6 24 - 23 18
10. Утрехт Заявка 13 3 7 3 16 - 19 16
11. ПЕК Зволле Заявка 13 2 7 4 14 - 22 13
12. Фортуна Ситтард Заявка 14 3 4 7 20 - 32 13
13. Хераклес Заявка 13 3 3 7 14 - 24 12
14. Ваалвейк Заявка 14 3 3 8 13 - 26 12
15. ВВВ-Венло Заявка 14 2 3 9 20 - 42 9
16. Виллем II Заявка 13 2 2 9 15 - 29 8
17. АДО Ден Хааг Заявка 13 1 4 8 13 - 33 7
18. Эммен Заявка 14 0 5 9 15 - 33 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
2. Витесс Заявка 7 6 1 0 14 - 3 19
3. Аякс Заявка 7 6 0 1 25 - 6 18
4. Гронинген Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
5. АЗ Алкмаар Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
6. Твенте 0:2 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
7. Херенвен Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8. Фейеноорд Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
9. Утрехт Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
10. ПЕК Зволле Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Спарта Роттердам 2:0 Заявка 7 2 2 3 16 - 14 8
12. Фортуна Ситтард Заявка 7 2 2 3 13 - 17 8
13. Хераклес Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
14. Виллем II Заявка 6 2 0 4 9 - 14 6
15. Ваалвейк Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
16. ВВВ-Венло Заявка 7 1 2 4 8 - 25 5
17. Эммен Заявка 7 0 3 4 11 - 20 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 6 0 2 4 7 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
2. Аякс Заявка 6 5 0 1 26 - 3 15
3. Твенте 0:2 Заявка 6 4 1 1 13 - 7 13
4. Гронинген Заявка 6 4 0 2 10 - 9 12
5. АЗ Алкмаар Заявка 6 3 3 0 17 - 11 12
6. ПСВ Заявка 7 3 3 1 15 - 8 12
7. Витесс Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
8. Спарта Роттердам 2:0 Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Херенвен Заявка 7 2 4 1 12 - 11 10
10. Утрехт Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
11. Ваалвейк Заявка 7 2 0 5 5 - 13 6
12. Фортуна Ситтард Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
13. Хераклес Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
14. АДО Ден Хааг Заявка 7 1 2 4 6 - 19 5
15. ПЕК Зволле Заявка 6 0 4 2 7 - 15 4
16. ВВВ-Венло Заявка 7 1 1 5 12 - 17 4
17. Виллем II Заявка 7 0 2 5 6 - 15 2
18. Эммен Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Спарта Роттердам
8.74
3.70
3.58
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.60 3.70 1.50
Бонус: 5 000 ₽ 6.80 3.25 1.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.00 3.70 3.58
  8.74 3.54 1.55

Самый высокий коэффициент на матч «Твенте» – «Спарта Роттердам» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Твенте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Спарта Роттердам» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Твенте» – «Спарта Роттердам», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.40 1.13 11.50 1.03 3.45 1.28 3.30 1.31 1.52 2.42 1.93 1.87 1.70 2.15 1.12 5.55 1.21 4.10 1.05 8.50 1.05 8.20 1.01 12.60 1.01 15.00
11.50 1.00 10.75 1.02 4.55 1.19 3.60 1.29 2.35 1.66 1.77 2.05 1.49 2.54 1.25 3.62 1.16 4.40 1.05 7.20
6.18 1.14 2.75 1.48 2.99 1.42 2.43 1.60 1.86 2.02 1.52 2.62 1.37 3.22 1.69 2.25 1.44 2.91 1.55 2.54 1.28 3.88 1.18 5.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.42 2.75 2.17 1.69 1.03 10.00 1.17 4.70 1.03 10.00
3.38 1.32 2.28 1.63 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
1.24 4.26 1.12 6.71 1.28 3.83 1.70 2.23 1.50 2.71 1.36 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.86 1.88 1.47 2.55 1.29 3.40
4.85 1.19 3.45 1.31 1.90 1.90 1.44 2.77 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.67 2.12
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
2.70 1.44
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