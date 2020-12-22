Твенте
0:2
Конец матча
Стадион: Гролс Весте
Спарта Роттердам
0:1
45' ГолЭнгельс Марио
0:2
67' ГолДуарте Дерой
82' Желтая карточкаПири Кик
16
Дроммел
Йоэл
15
Пири
Кик
11
Мениг
Квинси
10
Дуарте
Дерой
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Пири КикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мениг КвинсиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 Думич ДариоЗащитник
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Mees Hilgers
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дуарте ДеройПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Фабри МайклВратарь
-
15 Мейерс АронЗащитник
- Защитник
-
16 Сметс БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Хархаух РедаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
45'
0:1
67'
0:2
82'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
6 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 6
-
5 Угловые 3
-
3 Офсайды 5
-
8 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Данило II
|11 (3)
|0.79
|2.
|Мениг Квинси
|5
|0.36
|3.
|Черны Вацлав
|4
|0.29
|4.
|Илич Лука
|2
|0.14
|5.
|Брама Вут
|1
|0.07
|6.
|Остерволде Джейден
|1
|0.07
|7.
|Еремеефф Александер
|1
|0.07
|8.
|Ван Леувен Тейс
|1
|0.07
|9.
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|10.
|Плегесуэло Хулио
|0
|0
|11.
|Смал Гийс
|0
|0
|12.
|Зерруки Рамиз
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тай Леннарт
|8 (3)
|0.57
|2.
|Харрауи Абдау
|5
|0.36
|3.
|Дуарте Дерой
|4
|0.29
|4.
|Энгельс Марио
|3
|0.21
|5.
|Мейнанс Свен
|2
|0.14
|6.
|Абелс Дирк
|1
|0.07
|7.
|Бургер Ваутер
|1
|0.07
|8.
|Пинту Мика
|0
|0
|9.
|Мейерс Арон
|0
|0
|10.
|Оассар Адиль
|0
|0
|11.
|Сметс Бриан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Остерволде Джейден
|3
|1
|2.
|Плегесуэло Хулио
|3
|0
|3.
|Пири Кик
|3
|0
|4.
|Черны Вацлав
|2
|0
|5.
|Перейра Данило II
|2
|0
|6.
|Зерруки Рамиз
|2
|0
|7.
|Мениг Квинси
|1
|0
|8.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|9.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|10.
|Дроммел Йоэл
|1
|0
|11.
|Илич Лука
|1
|0
|12.
|Бош Йессе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пинту Мика
|4
|1
|2.
|Оассар Адиль
|2
|1
|3.
|Хейлен Майкл
|2
|1
|4.
|Дуарте Дерой
|2
|0
|5.
|Мейнанс Свен
|2
|0
|6.
|Мейерс Арон
|1
|0
|7.
|Фортеш Джеффри
|1
|0
|8.
|Сметс Бриан
|1
|0
|9.
|Вриндс Барт
|1
|0
|10.
|Энгельс Марио
|1
|0
|11.
|Гравенберх Данзел
|1
|0
|12.
|Дуарте Ларос
|1
|0
|13.
|Харрауи Абдау
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Твенте
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|Спарта Роттердам
|4.17% (1)
|4.17% (1)
|16.67% (4)
|37.5% (9)
|8.33% (2)
|29.17% (7)
Предыдущие игры
Твенте Последние 20 матчей: +11 =5 -4ВВВ-Венло 1:2 Твенте Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 1:2 Твенте Твенте 0:2 Ваалвейк
Твенте 1:1 ПСВ АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте Твенте 2:1 Ситтард Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Твенте 3:1 Эксельсиор 31
Спарта Роттердам Последние 20 матчей: +4 =6 -10Спарта Роттердам 2:3 Гронинген Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:1 Эммен ПСВ 1:0 Спарта Роттердам
Спарта Роттердам 6:0 АДО Ден Хааг Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:4 Херенвен АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Харденберг 3:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 4:4 АЗ Алкмаар Спарта Роттердам 2:2 Гелдерс Венендалсе ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:1 Квик Бойс Витесс 2:0 Спарта Роттердам Спакенбург 0:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:1 Аякс Спарта Роттердам 1:1 Схевенинген Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам
Последние игры между собой
Твенте: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 4
Спарта Роттердам: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 9
Твенте 1:1 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 1:0 Твенте Эредивизие Спарта Роттердам 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 3:1 Спарта Роттердам Эредивизие Твенте 3:0 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 0:4 Твенте Кубок Спарта Роттердам 0:2 Твенте Эредивизие Спарта Роттердам 1:2 Твенте Премьер-лига Твенте 6:2 Спарта Роттердам Премьер-лига Твенте 1:2 Спарта Роттердам Премьер-лига Спарта Роттердам 1:1 Твенте Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|51 - 9
|33
|2.
|ПСВ
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 11
|33
|3.
|Витесс
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|23 - 9
|29
|4.
|Гронинген
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|18 - 14
|26
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|26 - 12
|26
|6.
|Твенте
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 18
|24
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|30 - 19
|23
|8.
|Херенвен
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 18
|20
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 23
|18
|10.
|Утрехт
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 19
|16
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 22
|13
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 32
|13
|13.
|Хераклес
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 24
|12
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 26
|12
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|20 - 42
|9
|16.
|Виллем II
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|13 - 33
|7
|18.
|Эммен
|Заявка
|14
|0
|5
|9
|15 - 33
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 3
|21
|2.
|Витесс
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 3
|19
|3.
|Аякс
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|25 - 6
|18
|4.
|Гронинген
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|6.
|Твенте
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|7.
|Херенвен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|9.
|Утрехт
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|16 - 14
|8
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 17
|8
|13.
|Хераклес
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|14.
|Виллем II
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 14
|6
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 25
|5
|17.
|Эммен
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|11 - 20
|3
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|2.
|Аякс
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|26 - 3
|15
|3.
|Твенте
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|4.
|Гронинген
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|17 - 11
|12
|6.
|ПСВ
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 8
|12
|7.
|Витесс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Херенвен
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 11
|10
|10.
|Утрехт
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|11.
|Ваалвейк
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 13
|6
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|13.
|Хераклес
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|14.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 19
|5
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 15
|4
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|12 - 17
|4
|17.
|Виллем II
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 15
|2
|18.
|Эммен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
Победитель
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