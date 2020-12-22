  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Твенте
0:2
Конец матча

Стадион:
Спарта Роттердам
0'
0:1
45' Гол
Энгельс Марио
0:2
67' Гол
Дуарте Дерой
82' Желтая карточка
Пири Кик
90'+6
16
Дроммел
Йоэл
23
Эбюэхи
Тайронн
4
Плегесуэло
Хулио
15
Пири
Кик
17
Остерволде
Джейден
6
Брама
Вут
8
Илич
Лука
20
Румерату
Годфрид
7
Черны
Вацлав
9
Перейра
Данило
II
11
Мениг
Квинси
1
Окойе
Мадука
2
Абелс
Дирк
3
Вриндс
Барт
4
Хейлен
Майкл
5
Пинту
Мика
8
Бургер
Ваутер
6
Оассар
Адиль
7
Мейнанс
Свен
11
Энгельс
Марио
10
Дуарте
Дерой
9
Тай
Леннарт
Твенте
4-3-3
Спарта Роттердам
4-2-3-1

Ход матча

45'
0:1
Энгельс Марио
54'
 
Фортеш Джеффри
Мейнанс Свен
67'
0:2
Дуарте Дерой
(Пинту Мика)
68'
Дервисоглу Халил
Черны Вацлав
 
70'
 
Хархаух Реда
Энгельс Марио
80'
Еремеефф Александер
Мениг Квинси
 
80'
Бош Йессе
Илич Лука
 
80'
Думич Дарио
Плегесуэло Хулио
 
80'
Зерруки Рамиз
Румерату Годфрид
 
82'
Пири Кик
 
83'
 
Бёгелсдейк Том
Бургер Ваутер
83'
 
Сметс Бриан
Тай Леннарт

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 3
  • 3 Офсайды 5
  • 8 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Данило II 11 (3) 0.79
2. Мениг Квинси 5 0.36
3. Черны Вацлав 4 0.29
4. Илич Лука 2 0.14
5. Брама Вут 1 0.07
6. Остерволде Джейден 1 0.07
7. Еремеефф Александер 1 0.07
8. Ван Леувен Тейс 1 0.07
9. Эбюэхи Тайронн 0 0
10. Плегесуэло Хулио 0 0
11. Смал Гийс 0 0
12. Зерруки Рамиз 0 0
Спарта Роттердам
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тай Леннарт 8 (3) 0.57
2. Харрауи Абдау 5 0.36
3. Дуарте Дерой 4 0.29
4. Энгельс Марио 3 0.21
5. Мейнанс Свен 2 0.14
6. Абелс Дирк 1 0.07
7. Бургер Ваутер 1 0.07
8. Пинту Мика 0 0
9. Мейерс Арон 0 0
10. Оассар Адиль 0 0
11. Сметс Бриан 0 0

Карточки

Твенте
# Игрок      
1. Остерволде Джейден 3 1
2. Плегесуэло Хулио 3 0
3. Пири Кик 3 0
4. Черны Вацлав 2 0
5. Перейра Данило II 2 0
6. Зерруки Рамиз 2 0
7. Мениг Квинси 1 0
8. Эбюэхи Тайронн 1 0
9. Лампру Лазарос 1 0
10. Дроммел Йоэл 1 0
11. Илич Лука 1 0
12. Бош Йессе 1 0
Спарта Роттердам
# Игрок      
1. Пинту Мика 4 1
2. Оассар Адиль 2 1
3. Хейлен Майкл 2 1
4. Дуарте Дерой 2 0
5. Мейнанс Свен 2 0
6. Мейерс Арон 1 0
7. Фортеш Джеффри 1 0
8. Сметс Бриан 1 0
9. Вриндс Барт 1 0
10. Энгельс Марио 1 0
11. Гравенберх Данзел 1 0
12. Дуарте Ларос 1 0
13. Харрауи Абдау 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Твенте 19.23% (5) 15.38% (4) 11.54% (3) 19.23% (5) 15.38% (4) 19.23% (5)
 Спарта Роттердам 4.17% (1) 4.17% (1) 16.67% (4) 37.5% (9) 8.33% (2) 29.17% (7)

Предыдущие игры

Твенте Последние 20 матчей: +11 =5 -4
ВВВ-Венло 1:2 Твенте Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 1:2 Твенте Твенте 0:2 Ваалвейк
Твенте 1:1 ПСВ АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте Твенте 2:1 Ситтард Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Твенте 3:1 Эксельсиор 31
Спарта Роттердам Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Спарта Роттердам 2:3 Гронинген Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:1 Эммен ПСВ 1:0 Спарта Роттердам
Спарта Роттердам 6:0 АДО Ден Хааг Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:4 Херенвен АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Харденберг 3:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 4:4 АЗ Алкмаар Спарта Роттердам 2:2 Гелдерс Венендалсе ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:1 Квик Бойс Витесс 2:0 Спарта Роттердам Спакенбург 0:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:1 Аякс Спарта Роттердам 1:1 Схевенинген Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам

Последние игры между собой

Твенте: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 4
Спарта Роттердам: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 9
Твенте 2:0 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 2:1 Твенте Эредивизие Спарта Роттердам 0:3 Твенте Первый дивизион Твенте 2:1 Спарта Роттердам Первый дивизион
Твенте 1:1 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 1:0 Твенте Эредивизие Спарта Роттердам 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 3:1 Спарта Роттердам Эредивизие Твенте 3:0 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 0:4 Твенте Кубок Спарта Роттердам 0:2 Твенте Эредивизие Спарта Роттердам 1:2 Твенте Премьер-лига Твенте 6:2 Спарта Роттердам Премьер-лига Твенте 1:2 Спарта Роттердам Премьер-лига Спарта Роттердам 1:1 Твенте Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 13 11 0 2 51 - 9 33
2. ПСВ Заявка 14 10 3 1 33 - 11 33
3. Витесс Заявка 13 9 2 2 23 - 9 29
4. Гронинген Заявка 13 8 2 3 18 - 14 26
5. Фейеноорд Заявка 13 7 5 1 26 - 12 26
6. Твенте Заявка 14 7 3 4 26 - 18 24
7. АЗ Алкмаар Заявка 12 6 5 1 30 - 19 23
8. Херенвен Заявка 13 5 5 3 22 - 18 20
9. Спарта Роттердам Заявка 14 5 3 6 24 - 23 18
10. Утрехт Заявка 13 3 7 3 16 - 19 16
11. ПЕК Зволле Заявка 13 2 7 4 14 - 22 13
12. Фортуна Ситтард Заявка 14 3 4 7 20 - 32 13
13. Хераклес Заявка 13 3 3 7 14 - 24 12
14. Ваалвейк Заявка 14 3 3 8 13 - 26 12
15. ВВВ-Венло Заявка 14 2 3 9 20 - 42 9
16. Виллем II Заявка 13 2 2 9 15 - 29 8
17. АДО Ден Хааг Заявка 13 1 4 8 13 - 33 7
18. Эммен Заявка 14 0 5 9 15 - 33 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
2. Витесс Заявка 7 6 1 0 14 - 3 19
3. Аякс Заявка 7 6 0 1 25 - 6 18
4. Гронинген Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
5. АЗ Алкмаар Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
6. Твенте Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
7. Херенвен Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8. Фейеноорд Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
9. Утрехт Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
10. ПЕК Зволле Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Спарта Роттердам Заявка 7 2 2 3 16 - 14 8
12. Фортуна Ситтард Заявка 7 2 2 3 13 - 17 8
13. Хераклес Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
14. Виллем II Заявка 6 2 0 4 9 - 14 6
15. Ваалвейк Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
16. ВВВ-Венло Заявка 7 1 2 4 8 - 25 5
17. Эммен Заявка 7 0 3 4 11 - 20 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 6 0 2 4 7 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
2. Аякс Заявка 6 5 0 1 26 - 3 15
3. Твенте Заявка 6 4 1 1 13 - 7 13
4. Гронинген Заявка 6 4 0 2 10 - 9 12
5. АЗ Алкмаар Заявка 6 3 3 0 17 - 11 12
6. ПСВ Заявка 7 3 3 1 15 - 8 12
7. Витесс Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
8. Спарта Роттердам Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Херенвен Заявка 7 2 4 1 12 - 11 10
10. Утрехт Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
11. Ваалвейк Заявка 7 2 0 5 5 - 13 6
12. Фортуна Ситтард Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
13. Хераклес Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
14. АДО Ден Хааг Заявка 7 1 2 4 6 - 19 5
15. ПЕК Зволле Заявка 6 0 4 2 7 - 15 4
16. ВВВ-Венло Заявка 7 1 1 5 12 - 17 4
17. Виллем II Заявка 7 0 2 5 6 - 15 2
18. Эммен Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 1.03
Бонус: 5 000 ₽ 50.00 14.00 1.03
Бонус: 5 000 ₽ 2.00 3.70 3.58
  8.74 3.54 1.55

Самый высокий коэффициент на матч «Твенте» – «Спарта Роттердам» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Твенте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Спарта Роттердам» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Твенте» – «Спарта Роттердам», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.40 1.13 11.50 1.03 3.45 1.28 3.30 1.31 1.52 2.42 1.93 1.87 1.70 2.15 1.13 5.40 1.21 4.10 1.05 8.50 1.05 8.20 1.01 12.60 1.01 15.00
11.50 1.00 10.75 1.02 4.55 1.19 3.60 1.29 2.35 1.66 1.77 2.05 1.49 2.54 1.25 3.62 1.16 4.40 1.05 7.20
6.18 1.14 2.75 1.48 2.99 1.42 2.43 1.60 1.86 2.02 1.52 2.62 1.66 2.30 1.40 3.09 1.14 6.28 1.55 2.54 1.28 3.88 1.18 5.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.42 2.75 2.17 1.69 1.03 10.00 1.17 4.70 1.03 10.00
3.38 1.32 2.28 1.63 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
1.24 4.26 1.12 6.71 1.28 3.83 1.70 2.23 1.50 2.71 1.36 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.86 1.88 1.47 2.55 1.29 3.40
4.85 1.19 3.45 1.31 1.90 1.90 1.44 2.77 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
2.70 1.44
Где смотреть матч Твенте 0:2 Спарта Роттердам онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный