АЗ Алкмаар
2:1
Второй тайм: 59'
Стадион: АФАС
Витесс
1:0
5' ГолКарлссон Йеспер III
2:0
40' ГолБоаду Мирон
2:1
46' ГолИкома Луис
22
Летсерт
Тимо
22
Пасвер
Ремко
21
Беро
Матуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Летсерт ТимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Леувин РамонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрёйф ФердиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Эвьен ХэконНападающий
-
25 Остинг ТейсНападающий
-
Главный тренер: Pascal Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Баязит БилалВратарь
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
-
27 Туре ИдриссаПолузащитник
-
11 Броя АрмандоНападающий
-
17 Гонг ХилариНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
5'
40'
2:0
46'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коопмейнерс Теун
|8 (3)
|0.62
|2.
|Карлссон Йеспер III
|5 (1)
|0.38
|3.
|Боаду Мирон
|4
|0.31
|4.
|Де Вит Дани
|3
|0.23
|5.
|Гудмундссон Альберт
|3
|0.23
|6.
|Стенгс Келвин
|3
|0.23
|7.
|Абухлал Закария
|2
|0.15
|8.
|Инди Мартинс
|1
|0.08
|9.
|Мидтше Фредрик
|1
|0.08
|10.
|Сугавара Юкинари
|1
|0.08
|11.
|Вайндал Оуэн
|0
|0
|12.
|Свенссон Юнас
|0
|0
|13.
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дарфалу Усама
|6
|0.43
|2.
|Икома Луис
|5
|0.36
|3.
|Броя Армандо
|5
|0.36
|4.
|Таннан Уссама
|4 (1)
|0.29
|5.
|Расмуссен Якоб
|1
|0.07
|6.
|Базур Рихедли
|1
|0.07
|7.
|Вруг Патрик
|1
|0.07
|8.
|Беро Матуш
|0
|0
|9.
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|10.
|Даса Элазар
|0
|0
|11.
|Брюнс Томас
|0
|0
|12.
|Тронстад Сондре
|0
|0
|13.
|Бёйтинк Томас
|0
|0
|14.
|Манхуф Миллион
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де Вит Дани
|3
|0
|2.
|Бизот Марко
|1
|1
|3.
|Инди Мартинс
|1
|1
|4.
|Свенссон Юнас
|1
|1
|5.
|Мидтше Фредрик
|1
|1
|6.
|Стенгс Келвин
|1
|1
|7.
|Хацидиакос Пантелис
|2
|0
|8.
|Коопмейнерс Теун
|2
|0
|9.
|Вайндал Оуэн
|1
|0
|10.
|Абухлал Закария
|1
|0
|11.
|Боаду Мирон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Таннан Уссама
|4
|1
|2.
|Базур Рихедли
|3
|1
|3.
|Туре Идрисса
|2
|1
|4.
|Беро Матуш
|3
|0
|5.
|Расмуссен Якоб
|2
|0
|6.
|Брюнс Томас
|2
|0
|7.
|Гайек Томаш
|2
|0
|8.
|Виттек Максимилиан
|2
|0
|9.
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|10.
|Дарфалу Усама
|1
|0
|11.
|Тронстад Сондре
|1
|0
|12.
|Даса Элазар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АЗ Алкмаар
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|27.59% (8)
|10.34% (3)
|20.69% (6)
|6.9% (2)
|Витесс
|13.04% (3)
|8.7% (2)
|34.78% (8)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
Предыдущие игры
АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +8 =8 -4АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Риека 2:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген
АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Херенвен 0:3 АЗ Алкмаар Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 4:1 Риека АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар Наполи 0:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 4:4 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Гент
Витесс Последние 20 матчей: +9 =6 -5Витесс 1:0 Фейеноорд Полис Уагудугу 0:2 Витесс Виллем II 0:2 Витесс Витесс 1:1 Херенвен
Витесс 1:1 Сонабель Уагудугу АСФ Бобо-Диуласо 3:1 Витесс ПЕК Зволле 2:1 Витесс Харденберг 0:3 Витесс Витесс 2:0 Фортуна Ситтард Гронинген 1:1 Витесс Витесс 1:1 Ройял Бобо-Диуласо Витесс 0:1 Фасо-Йенненга Расинг Бобо-Диулассо 4:1 Витесс Витесс 3:1 Эммен АСЕК Кудугу 0:0 Витесс Раимо 1:1 Витесс Виллем II 1:3 Витесс Витесс 2:1 ПСВ Уагудугу 0:1 Витесс Витесс 0:1 Кадиого
Последние игры между собой
АЗ Алкмаар: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Витесс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
АЗ Алкмаар 4:3 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 0:2 Витесс Кубок Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:2 Витесс Эредивизие АЗ Алкмаар 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 0:2 АЗ Алкмаар Эредивизие Витесс 3:1 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 0:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 1:1 Витесс Эредивизие АЗ Алкмаар 4:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 АЗ Алкмаар Эредивизие Витесс 2:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 4:0 Витесс Эредивизие АЗ Алкмаар 3:1 Витесс Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|51 - 9
|33
|2.
|ПСВ
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 11
|33
|3.
|Витесс
|1:2 Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 11
|29
|4.
|Гронинген
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|18 - 14
|26
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|26 - 12
|26
|6.
|АЗ Алкмаар
|2:1 Заявка
|13
|7
|5
|1
|32 - 20
|26
|7.
|Твенте
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 18
|24
|8.
|Херенвен
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 18
|20
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 23
|18
|10.
|Утрехт
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 19
|16
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 22
|13
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 32
|13
|13.
|Хераклес
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 24
|12
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 26
|12
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|20 - 42
|9
|16.
|Виллем II
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|13 - 33
|7
|18.
|Эммен
|Заявка
|14
|0
|5
|9
|15 - 33
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 3
|21
|2.
|Витесс
|1:2 Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 3
|19
|3.
|Аякс
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|25 - 6
|18
|4.
|АЗ Алкмаар
|2:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|5.
|Гронинген
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|6.
|Твенте
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|7.
|Херенвен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|9.
|Утрехт
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|16 - 14
|8
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 17
|8
|13.
|Хераклес
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|14.
|Виллем II
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 14
|6
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 25
|5
|17.
|Эммен
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|11 - 20
|3
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|2.
|Аякс
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|26 - 3
|15
|3.
|Твенте
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|4.
|Гронинген
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|5.
|АЗ Алкмаар
|2:1 Заявка
|6
|3
|3
|0
|17 - 11
|12
|6.
|ПСВ
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 8
|12
|7.
|Витесс
|1:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Херенвен
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 11
|10
|10.
|Утрехт
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|11.
|Ваалвейк
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 13
|6
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|13.
|Хераклес
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|14.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 19
|5
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 15
|4
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|12 - 17
|4
|17.
|Виллем II
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 15
|2
|18.
|Эммен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
Победитель
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