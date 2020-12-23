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  2. Матчи
  3. Голландия
АЗ Алкмаар
2:1
Второй тайм: 59'

Стадион:
Витесс
0'
1:0
5' Гол
Карлссон Йеспер III
2:0
40' Гол
Боаду Мирон
2:1
46' Гол
Икома Луис
59'
1
Бизот
Марко
26
Сугавара
Юкинари
3
Хацидиакос
Пантелис
22
Летсерт
Тимо
5
Вайндал
Оуэн
6
Мидтше
Фредрик
24
Рейндерс
Тиджани
8
Коопмейнерс
Теун
7
Стенгс
Келвин
9
Боаду
Мирон
11
Карлссон
Йеспер
III
22
Пасвер
Ремко
2
Даса
Элазар
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
32
Виттек
Максимилиан
14
Таннан
Уссама
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
7
Икома
Луис
9
Дарфалу
Усама
АЗ Алкмаар
4-3-3
Витесс
5-3-2

Ход матча

5'
Карлссон Йеспер III
1:0
23'
 
Брюнс Томас
Тронстад Сондре
40'
Боаду Мирон
(Вайндал Оуэн)
2:0
46'
2:1
Икома Луис
53'
Абухлал Закария
Летсерт Тимо
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коопмейнерс Теун 8 (3) 0.62
2. Карлссон Йеспер III 5 (1) 0.38
3. Боаду Мирон 4 0.31
4. Де Вит Дани 3 0.23
5. Гудмундссон Альберт 3 0.23
6. Стенгс Келвин 3 0.23
7. Абухлал Закария 2 0.15
8. Инди Мартинс 1 0.08
9. Мидтше Фредрик 1 0.08
10. Сугавара Юкинари 1 0.08
11. Вайндал Оуэн 0 0
12. Свенссон Юнас 0 0
13. Хацидиакос Пантелис 0 0
Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дарфалу Усама 6 0.43
2. Икома Луис 5 0.36
3. Броя Армандо 5 0.36
4. Таннан Уссама 4 (1) 0.29
5. Расмуссен Якоб 1 0.07
6. Базур Рихедли 1 0.07
7. Вруг Патрик 1 0.07
8. Беро Матуш 0 0
9. Виттек Максимилиан 0 0
10. Даса Элазар 0 0
11. Брюнс Томас 0 0
12. Тронстад Сондре 0 0
13. Бёйтинк Томас 0 0
14. Манхуф Миллион 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
# Игрок      
1. Де Вит Дани 3 0
2. Бизот Марко 1 1
3. Инди Мартинс 1 1
4. Свенссон Юнас 1 1
5. Мидтше Фредрик 1 1
6. Стенгс Келвин 1 1
7. Хацидиакос Пантелис 2 0
8. Коопмейнерс Теун 2 0
9. Вайндал Оуэн 1 0
10. Абухлал Закария 1 0
11. Боаду Мирон 1 0
Витесс
# Игрок      
1. Таннан Уссама 4 1
2. Базур Рихедли 3 1
3. Туре Идрисса 2 1
4. Беро Матуш 3 0
5. Расмуссен Якоб 2 0
6. Брюнс Томас 2 0
7. Гайек Томаш 2 0
8. Виттек Максимилиан 2 0
9. Бёйтинк Томас 2 0
10. Дарфалу Усама 1 0
11. Тронстад Сондре 1 0
12. Даса Элазар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЗ Алкмаар 17.24% (5) 17.24% (5) 27.59% (8) 10.34% (3) 20.69% (6) 6.9% (2)
 Витесс 13.04% (3) 8.7% (2) 34.78% (8) 13.04% (3) 17.39% (4) 13.04% (3)

Предыдущие игры

АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +8 =8 -4
АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Риека 2:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген
АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Херенвен 0:3 АЗ Алкмаар Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 4:1 Риека АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар Наполи 0:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 4:4 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Гент
Витесс Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Витесс 1:0 Фейеноорд Полис Уагудугу 0:2 Витесс Виллем II 0:2 Витесс Витесс 1:1 Херенвен
Витесс 1:1 Сонабель Уагудугу АСФ Бобо-Диуласо 3:1 Витесс ПЕК Зволле 2:1 Витесс Харденберг 0:3 Витесс Витесс 2:0 Фортуна Ситтард Гронинген 1:1 Витесс Витесс 1:1 Ройял Бобо-Диуласо Витесс 0:1 Фасо-Йенненга Расинг Бобо-Диулассо 4:1 Витесс Витесс 3:1 Эммен АСЕК Кудугу 0:0 Витесс Раимо 1:1 Витесс Виллем II 1:3 Витесс Витесс 2:1 ПСВ Уагудугу 0:1 Витесс Витесс 0:1 Кадиого

Последние игры между собой

АЗ Алкмаар: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Витесс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Эредивизие Витесс 2:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:0 Витесс Кубок АЗ Алкмаар 0:0 Витесс Эредивизие
АЗ Алкмаар 4:3 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 0:2 Витесс Кубок Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:2 Витесс Эредивизие АЗ Алкмаар 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 0:2 АЗ Алкмаар Эредивизие Витесс 3:1 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 0:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 1:1 Витесс Эредивизие АЗ Алкмаар 4:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 АЗ Алкмаар Эредивизие Витесс 2:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 4:0 Витесс Эредивизие АЗ Алкмаар 3:1 Витесс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 13 11 0 2 51 - 9 33
2. ПСВ Заявка 14 10 3 1 33 - 11 33
3. Витесс 1:2 Заявка 14 9 2 3 24 - 11 29
4. Гронинген Заявка 13 8 2 3 18 - 14 26
5. Фейеноорд Заявка 13 7 5 1 26 - 12 26
6. АЗ Алкмаар 2:1 Заявка 13 7 5 1 32 - 20 26
7. Твенте Заявка 14 7 3 4 26 - 18 24
8. Херенвен Заявка 13 5 5 3 22 - 18 20
9. Спарта Роттердам Заявка 14 5 3 6 24 - 23 18
10. Утрехт Заявка 13 3 7 3 16 - 19 16
11. ПЕК Зволле Заявка 13 2 7 4 14 - 22 13
12. Фортуна Ситтард Заявка 14 3 4 7 20 - 32 13
13. Хераклес Заявка 13 3 3 7 14 - 24 12
14. Ваалвейк Заявка 14 3 3 8 13 - 26 12
15. ВВВ-Венло Заявка 14 2 3 9 20 - 42 9
16. Виллем II Заявка 13 2 2 9 15 - 29 8
17. АДО Ден Хааг Заявка 13 1 4 8 13 - 33 7
18. Эммен Заявка 14 0 5 9 15 - 33 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
2. Витесс 1:2 Заявка 7 6 1 0 14 - 3 19
3. Аякс Заявка 7 6 0 1 25 - 6 18
4. АЗ Алкмаар 2:1 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
5. Гронинген Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
6. Твенте Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
7. Херенвен Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8. Фейеноорд Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
9. Утрехт Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
10. ПЕК Зволле Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Спарта Роттердам Заявка 7 2 2 3 16 - 14 8
12. Фортуна Ситтард Заявка 7 2 2 3 13 - 17 8
13. Хераклес Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
14. Виллем II Заявка 6 2 0 4 9 - 14 6
15. Ваалвейк Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
16. ВВВ-Венло Заявка 7 1 2 4 8 - 25 5
17. Эммен Заявка 7 0 3 4 11 - 20 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 6 0 2 4 7 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
2. Аякс Заявка 6 5 0 1 26 - 3 15
3. Твенте Заявка 6 4 1 1 13 - 7 13
4. Гронинген Заявка 6 4 0 2 10 - 9 12
5. АЗ Алкмаар 2:1 Заявка 6 3 3 0 17 - 11 12
6. ПСВ Заявка 7 3 3 1 15 - 8 12
7. Витесс 1:2 Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
8. Спарта Роттердам Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Херенвен Заявка 7 2 4 1 12 - 11 10
10. Утрехт Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
11. Ваалвейк Заявка 7 2 0 5 5 - 13 6
12. Фортуна Ситтард Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
13. Хераклес Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
14. АДО Ден Хааг Заявка 7 1 2 4 6 - 19 5
15. ПЕК Зволле Заявка 6 0 4 2 7 - 15 4
16. ВВВ-Венло Заявка 7 1 1 5 12 - 17 4
17. Виллем II Заявка 7 0 2 5 6 - 15 2
18. Эммен Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Витесс
1.96
9.50
9.65
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.08 11.00 25.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.07 9.50 26.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.96 3.76 3.65
  1.38 4.64 9.65

Самый высокий коэффициент на матч «АЗ Алкмаар» – «Витесс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЗ Алкмаар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Витесс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЗ Алкмаар» – «Витесс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
18.00 0.00 12.00 1.01 8.50 1.05 3.90 1.23 5.50 1.12 2.14 1.71 1.92 1.88 1.71 2.14 2.08 1.70 1.29 3.40 1.33 3.15 1.09 6.60 1.09 6.50 1.01 12.50
12.75 1.00 11.50 1.01 4.90 1.16 3.95 1.25 2.48 1.60 1.91 1.89 1.57 2.34 1.29 3.32 1.21 3.84 1.07 6.40
5.46 1.17 2.83 1.47 5.96 1.15 2.35 1.64 1.99 1.88 2.73 1.49 5.24 1.18 1.89 1.99 3.68 1.30 2.44 1.59 1.99 1.89 1.72 2.20 1.45 2.85 1.28 3.85
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.35 1.28 2.39 1.53 1.80 1.95 1.22 4.00 1.12 5.55
3.32 1.33 2.43 1.56 1.63 2.28 1.25 3.95 1.16 5.20
3.18 1.39 2.52 1.57 1.89 1.99 1.56 2.51 1.33 3.46 1.10 7.60 1.62 2.37 1.44 2.88
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.02 1.74 1.50 2.48 1.31 3.25
5.10 1.17 3.68 1.28 2.01 1.80 1.51 2.56 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.15
Букмекер Да Нет
3.65 1.22
Букмекер Да Нет
2.65 1.45
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