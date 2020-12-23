Виллем II
1:1
Конец матча
Стадион: Конинг Виллем II
Аякс
0:1
4' ГолАнтони
1:1
54' ГолВридт Квази
66' Желтая карточкаАнтони
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
20
Вридт
Квази
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
39
Антони
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кёлерт МатсНападающий
-
19 Замора ДжонНападающий
-
-
Главный тренер: Костер Адри
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 АнтониНападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
4'
0:1
54'
1:1
66'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 18
-
5 Удары в створ 8
-
0 Угловые 12
-
3 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
26 Владение мячом, % 74
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павлидис Вангелис
|5
|0.36
|2.
|Ндайишимий Майк
|2 (1)
|0.14
|3.
|Саглам Геркем
|2
|0.14
|4.
|Вридт Квази
|2
|0.14
|5.
|Нуннели Че
|2
|0.14
|6.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|1
|0.07
|7.
|Замора Джон
|1
|0.07
|8.
|Хееркенс Фреек
|0
|0
|9.
|Хольмен Себастьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|9 (4)
|0.64
|2.
|Траоре Лассина
|7
|0.5
|3.
|Антони
|6
|0.43
|4.
|Лабьяд Закария
|5
|0.36
|5.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|5 (1)
|0.36
|6.
|Классен Дэви
|5 (1)
|0.36
|7.
|Промес Куинси
|5 (1)
|0.36
|8.
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.21
|9.
|Мартинес Лисандро
|2
|0.14
|10.
|Гравенберх Райан
|1
|0.07
|11.
|Кудус Мохаммед
|1
|0.07
|12.
|Блинд Дэйли
|1
|0.07
|13.
|Нерес Давид
|1
|0.07
|14.
|Броббей Брайан
|1
|0.07
|15.
|Клейбер Шон
|0
|0
|16.
|Тальяфико Николас
|0
|0
|17.
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Льонч Поль
|3
|1
|2.
|Кён Деррик
|3
|1
|3.
|Саглам Геркем
|4
|0
|4.
|Хольмен Себастьян
|3
|0
|5.
|Питерс Йорденс
|2
|0
|6.
|Нелом Микел
|2
|0
|7.
|Павлидис Вангелис
|2
|0
|8.
|Ндайишимий Майк
|2
|0
|9.
|Хееркенс Фреек
|1
|0
|10.
|Овюсу Лерой
|1
|0
|11.
|Кёлерт Матс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гравенберх Райан
|3
|0
|2.
|Тальяфико Николас
|1
|1
|3.
|Блинд Дэйли
|2
|0
|4.
|Альварес Эдсон
|0
|1
|5.
|Тадич Душан
|1
|0
|6.
|Антони
|1
|0
|7.
|Клейбер Шон
|1
|0
|8.
|Онана Андре
|1
|0
|9.
|Шуурс Перр
|1
|0
|10.
|Мартинес Лисандро
|1
|0
|11.
|Кудус Мохаммед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виллем II
|20% (3)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|Аякс
|13.46% (7)
|17.31% (9)
|21.15% (11)
|11.54% (6)
|17.31% (9)
|19.23% (10)
Предыдущие игры
Виллем II Последние 20 матчей: +5 =3 -12АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II
ДВС '33 0:3 Виллем II Гронинген 1:0 Виллем II Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:3 Витесс ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Виллем II 0:3 Твенте Виллем II 1:4 Фейеноорд Эммен 1:1 Виллем II Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Виллем II 4:0 Хераклес Прогрес 0:5 Виллем II Херенвен 2:0 Виллем II Виллем II 1:1 ПСВ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 2:0 Виллем II
Аякс Последние 20 матчей: +14 =1 -5АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Аякс 5:4 Утрехт Аякс 4:0 ПЕК Зволле Аякс 0:1 Аталанта
Аякс 1:2 Твенте Ливерпуль 1:0 Аякс Эммен 0:5 Аякс Аякс 3:1 Митьюлланд Аякс 5:0 Хераклес Утрехт 0:3 Аякс Митьюлланд 1:2 Аякс Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Аталанта 2:2 Аякс ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс
Последние игры между собой
Виллем II: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
Аякс: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
Аякс 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 Аякс Эредивизие Виллем II 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 5:0 Виллем II Кубок Аякс 1:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:4 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 5:0 Виллем II Эредивизие Аякс 5:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:4 Аякс Эредивизие Виллем II 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 Виллем II Эредивизие Аякс 7:0 Виллем II Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|52 - 10
|34
|2.
|ПСВ
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 11
|33
|3.
|Витесс
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 12
|29
|4.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 14
|27
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|26 - 12
|26
|6.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|33 - 20
|26
|7.
|Твенте
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 18
|24
|8.
|Херенвен
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 18
|20
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 23
|18
|10.
|Утрехт
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 19
|16
|11.
|ПЕК Зволле
|0:0 Заявка
|14
|2
|8
|4
|14 - 22
|14
|12.
|Хераклес
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 24
|13
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 32
|13
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 26
|12
|15.
|Виллем II
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 30
|9
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|20 - 42
|9
|17.
|АДО Ден Хааг
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 33
|8
|18.
|Эммен
|Заявка
|14
|0
|5
|9
|15 - 33
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 3
|21
|2.
|Витесс
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 3
|19
|3.
|Аякс
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|25 - 6
|18
|4.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|6.
|Твенте
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|7.
|Херенвен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|9.
|Утрехт
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|10.
|ПЕК Зволле
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|16 - 14
|8
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 17
|8
|13.
|Хераклес
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|14.
|Виллем II
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 25
|5
|17.
|АДО Ден Хааг
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|11 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|27 - 4
|16
|2.
|Фейеноорд
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|3.
|Твенте
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|4.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|17 - 11
|12
|6.
|ПСВ
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 8
|12
|7.
|Витесс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Херенвен
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 11
|10
|10.
|Утрехт
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|11.
|Ваалвейк
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 13
|6
|12.
|Хераклес
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 17
|6
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|14.
|АДО Ден Хааг
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 19
|5
|15.
|ПЕК Зволле
|0:0 Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 15
|5
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|12 - 17
|4
|17.
|Виллем II
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 15
|2
|18.
|Эммен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Виллем II» – «Аякс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Виллем II» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аякс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Виллем II» – «Аякс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров