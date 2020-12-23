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Виллем II
1:1
Конец матча

Стадион:
Аякс
0'
0:1
4' Гол
Антони
1:1
54' Гол
Вридт Квази
66' Желтая карточка
Антони
90'+4
1
Руйтер
Робин
13
Овюсу
Лерой
25
Хольмен
Себастьян
6
Ван
дер
Хейден
Ян-Ари
27
Кён
Деррик
43
Спиерингс
Уэсли
21
Ндайишимий
Майк
3
Хееркенс
Фреек
7
Нуннели
Че
20
Вридт
Квази
10
Павлидис
Вангелис
24
Онана
Андре
5
Клейбер
Шон
3
Шуурс
Перр
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
6
Классен
Дэви
19
Лабьяд
Закария
8
Гравенберх
Райан
39
Антони
9
Хунтелаар
Клаас-Ян
10
Тадич
Душан
Виллем II
4-3-3
Аякс
4-3-3

Ход матча

4'
0:1
Антони
(Хунтелаар Клаас-Ян)
40'
Саглам Геркем
Хольмен Себастьян
 
54'
Вридт Квази
1:1
58'
 
Эккеленкамп Юрген
Классен Дэви
66'
 
Антони
68'
 
Промес Куинси
Лабьяд Закария
81'
Кёлерт Матс
Нуннели Че
 
82'
Ole ter Haar Romeny
Спиерингс Уэсли
 
83'
 
Ренсх Девайн
Клейбер Шон
89'
Замора Джон
Ндайишимий Майк
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 18
  • 5 Удары в створ 8
  • 0 Угловые 12
  • 3 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлидис Вангелис 5 0.36
2. Ндайишимий Майк 2 (1) 0.14
3. Саглам Геркем 2 0.14
4. Вридт Квази 2 0.14
5. Нуннели Че 2 0.14
6. Ван дер Хейден Ян-Ари 1 0.07
7. Замора Джон 1 0.07
8. Хееркенс Фреек 0 0
9. Хольмен Себастьян 0 0
Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 9 (4) 0.64
2. Траоре Лассина 7 0.5
3. Антони 6 0.43
4. Лабьяд Закария 5 0.36
5. Хунтелаар Клаас-Ян 5 (1) 0.36
6. Классен Дэви 5 (1) 0.36
7. Промес Куинси 5 (1) 0.36
8. Эккеленкамп Юрген 3 0.21
9. Мартинес Лисандро 2 0.14
10. Гравенберх Райан 1 0.07
11. Кудус Мохаммед 1 0.07
12. Блинд Дэйли 1 0.07
13. Нерес Давид 1 0.07
14. Броббей Брайан 1 0.07
15. Клейбер Шон 0 0
16. Тальяфико Николас 0 0
17. Мазрауи Нуссер 0 0

Карточки

Виллем II
# Игрок      
1. Льонч Поль 3 1
2. Кён Деррик 3 1
3. Саглам Геркем 4 0
4. Хольмен Себастьян 3 0
5. Питерс Йорденс 2 0
6. Нелом Микел 2 0
7. Павлидис Вангелис 2 0
8. Ндайишимий Майк 2 0
9. Хееркенс Фреек 1 0
10. Овюсу Лерой 1 0
11. Кёлерт Матс 1 0
Аякс
# Игрок      
1. Гравенберх Райан 3 0
2. Тальяфико Николас 1 1
3. Блинд Дэйли 2 0
4. Альварес Эдсон 0 1
5. Тадич Душан 1 0
6. Антони 1 0
7. Клейбер Шон 1 0
8. Онана Андре 1 0
9. Шуурс Перр 1 0
10. Мартинес Лисандро 1 0
11. Кудус Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виллем II 20% (3) 13.33% (2) 6.67% (1) 26.67% (4) 6.67% (1) 26.67% (4)
 Аякс 13.46% (7) 17.31% (9) 21.15% (11) 11.54% (6) 17.31% (9) 19.23% (10)

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: +5 =3 -12
АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II
ДВС '33 0:3 Виллем II Гронинген 1:0 Виллем II Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:3 Витесс ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Виллем II 0:3 Твенте Виллем II 1:4 Фейеноорд Эммен 1:1 Виллем II Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Виллем II 4:0 Хераклес Прогрес 0:5 Виллем II Херенвен 2:0 Виллем II Виллем II 1:1 ПСВ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 2:0 Виллем II
Аякс Последние 20 матчей: +14 =1 -5
АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Аякс 5:4 Утрехт Аякс 4:0 ПЕК Зволле Аякс 0:1 Аталанта
Аякс 1:2 Твенте Ливерпуль 1:0 Аякс Эммен 0:5 Аякс Аякс 3:1 Митьюлланд Аякс 5:0 Хераклес Утрехт 0:3 Аякс Митьюлланд 1:2 Аякс Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Аталанта 2:2 Аякс ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс

Последние игры между собой

Виллем II: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
Аякс: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
Аякс 0:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:4 Аякс Кубок Виллем II 1:4 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Виллем II Эредивизие
Аякс 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 Аякс Эредивизие Виллем II 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 5:0 Виллем II Кубок Аякс 1:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:4 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 5:0 Виллем II Эредивизие Аякс 5:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:4 Аякс Эредивизие Виллем II 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 Виллем II Эредивизие Аякс 7:0 Виллем II Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 14 11 1 2 52 - 10 34
2. ПСВ Заявка 14 10 3 1 33 - 11 33
3. Витесс Заявка 14 9 2 3 24 - 12 29
4. Гронинген 0:0 Заявка 14 8 3 3 18 - 14 27
5. Фейеноорд Заявка 13 7 5 1 26 - 12 26
6. АЗ Алкмаар Заявка 13 7 5 1 33 - 20 26
7. Твенте Заявка 14 7 3 4 26 - 18 24
8. Херенвен Заявка 13 5 5 3 22 - 18 20
9. Спарта Роттердам Заявка 14 5 3 6 24 - 23 18
10. Утрехт Заявка 13 3 7 3 16 - 19 16
11. ПЕК Зволле 0:0 Заявка 14 2 8 4 14 - 22 14
12. Хераклес 0:0 Заявка 14 3 4 7 14 - 24 13
13. Фортуна Ситтард Заявка 14 3 4 7 20 - 32 13
14. Ваалвейк Заявка 14 3 3 8 13 - 26 12
15. Виллем II Заявка 14 2 3 9 16 - 30 9
16. ВВВ-Венло Заявка 14 2 3 9 20 - 42 9
17. АДО Ден Хааг 0:0 Заявка 14 1 5 8 13 - 33 8
18. Эммен Заявка 14 0 5 9 15 - 33 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
2. Витесс Заявка 7 6 1 0 14 - 3 19
3. Аякс Заявка 7 6 0 1 25 - 6 18
4. Гронинген 0:0 Заявка 8 4 3 1 8 - 5 15
5. АЗ Алкмаар Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
6. Твенте Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
7. Херенвен Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8. Фейеноорд Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
9. Утрехт Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
10. ПЕК Зволле 0:0 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Спарта Роттердам Заявка 7 2 2 3 16 - 14 8
12. Фортуна Ситтард Заявка 7 2 2 3 13 - 17 8
13. Хераклес 0:0 Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
14. Виллем II Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
15. Ваалвейк Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
16. ВВВ-Венло Заявка 7 1 2 4 8 - 25 5
17. АДО Ден Хааг 0:0 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
18. Эммен Заявка 7 0 3 4 11 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 7 5 1 1 27 - 4 16
2. Фейеноорд Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
3. Твенте Заявка 6 4 1 1 13 - 7 13
4. Гронинген 0:0 Заявка 6 4 0 2 10 - 9 12
5. АЗ Алкмаар Заявка 6 3 3 0 17 - 11 12
6. ПСВ Заявка 7 3 3 1 15 - 8 12
7. Витесс Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Спарта Роттердам Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Херенвен Заявка 7 2 4 1 12 - 11 10
10. Утрехт Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
11. Ваалвейк Заявка 7 2 0 5 5 - 13 6
12. Хераклес 0:0 Заявка 8 1 3 4 5 - 17 6
13. Фортуна Ситтард Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
14. АДО Ден Хааг 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 19 5
15. ПЕК Зволле 0:0 Заявка 7 0 5 2 7 - 15 5
16. ВВВ-Венло Заявка 7 1 1 5 12 - 17 4
17. Виллем II Заявка 7 0 2 5 6 - 15 2
18. Эммен Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 9.50 1.28 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 18.25 9.40 1.13
  9.90 2.19 2.05

Самый высокий коэффициент на матч «Виллем II» – «Аякс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Виллем II» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аякс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Виллем II» – «Аякс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5 8.5 8.5
15.00 0.00 12.00 1.01 8.50 1.05 1.30 3.30 3.60 1.25 2.03 1.78 1.40 2.80 2.10 1.74 2.01 1.80 1.80 2.01 1.08 7.00 1.40 2.85 1.03 10.00 1.15 5.10 1.04 9.00 1.04 9.10 1.07 7.50 1.01 12.60
9.20 1.03 8.60 1.05 4.40 1.20 3.64 1.28 2.53 1.58 2.01 1.80 1.64 2.20 1.37 2.89 1.28 3.26 1.12 5.05
2.52 1.55 2.09 1.78 1.65 2.30 1.43 2.90 1.32 3.49 1.93 1.93 1.63 2.34 1.47 2.75 1.37 3.16 1.76 2.11 1.57 2.45 1.40 3.02 1.12 6.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
3.40 1.29 1.80 1.23 1.58 2.26 1.12 5.55 1.20 4.20
5.75 1.14 4.25 1.22 2.17 1.69 1.61 2.31 1.38 3.04
4.06 1.26 2.85 1.45 1.65 2.30 1.38 3.10 1.12 6.47 1.85 2.02 1.58 2.43 1.39 3.05
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.85 1.39 2.17 1.64 1.64 2.18
6.90 1.10 2.95 1.40 2.20 1.67 1.66 2.22 1.33 3.30 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
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