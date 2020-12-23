Ницца
2:2
Конец матча
Стадион: Альянц Ривьера
Лорьян
1:0
18' ГолЛотомба Жордан
2:0
34' ГолРен-Аделед Жефф
38' Желтая карточкаЛапорт Жульен
44' Желтая карточкаМонкондю Томас
45' Желтая карточкаЛемуан Фабьен
2:1
49' ГолМоффи Теремас
73' Желтая карточкаБудауи Хишем
81' Красная карточкаБамбу Робсон
2:2
82' ПенальтиГрбич Адриан
90' Желтая карточкаЛотомба Жордан
90' Желтая карточкаЛе Фе Энцо
90' Желтая карточкаРен-Аделед Жефф
24
Пельмар
Анди
20
Аталь
Юсеф
19
Тюрам
Кефрен
28
Будауи
Хишем
22
Лопеш
Рони
30
Нарди
Поль
14
Эрго
Жером
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Пельмар АндиЗащитник
-
20 Аталь ЮсефПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Лопеш РониНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Пионнье ТэоЗащитник
- Защитник
-
33 Маю ХишамПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Ндой ДанНападающий
-
Главный тренер: Adrian Ursea
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Висса ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
-
27 Грбич АдрианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
18'
34'
2:0
38'
44'
45'
49'
2:1
65'
73'
81'
82'
2:2
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
0 Удары по воротам 11
-
3 Удары в створ 6
-
0 Угловые 10
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|5 (1)
|0.31
|2.
|Лис-Мелу Пьерр
|3 (1)
|0.19
|3.
|Дольберг Каспер
|3 (1)
|0.19
|4.
|Данте Бонфим
|2
|0.13
|5.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0.06
|6.
|Лопеш Рони
|1
|0.06
|7.
|Будауи Хишем
|1
|0.06
|8.
|Ндой Дан
|1
|0.06
|9.
|Клод-Морис Алексис
|1
|0.06
|10.
|Лотомба Жордан
|1
|0.06
|11.
|Маолида Мизиан
|1
|0.06
|12.
|Тюрам Кефрен
|1
|0.06
|13.
|Камара Ассан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Висса Йоан
|5 (2)
|0.29
|2.
|Амель Пьер-Ив
|4 (1)
|0.24
|3.
|Грбич Адриан
|3 (2)
|0.18
|4.
|Моффи Теремас
|2
|0.12
|5.
|Буасгар Кентен
|1
|0.06
|6.
|Монкондю Томас
|1
|0.06
|7.
|Лорьенте Арман
|0
|0
|8.
|Ле Фе Энцо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шнайдерлин Морган
|4
|1
|2.
|Будауи Хишем
|4
|0
|3.
|Бамбу Робсон
|2
|1
|4.
|Лотомба Жордан
|3
|0
|5.
|Гуйри Амин
|3
|0
|6.
|Данте Бонфим
|2
|0
|7.
|Камара Ассан
|2
|0
|8.
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0
|9.
|Данило Барбоза
|2
|0
|10.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|11.
|Нсоки Стенли
|2
|0
|12.
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|13.
|Лопеш Рони
|1
|0
|14.
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|15.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|16.
|Маолида Мизиан
|1
|0
|17.
|Пельмар Анди
|1
|0
|18.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лапорт Жульен
|4
|0
|2.
|Ле Фе Энцо
|4
|0
|3.
|Гравильон Эндрю
|2
|1
|4.
|Лемуан Фабьен
|3
|0
|5.
|Буасгар Кентен
|3
|0
|6.
|Амель Пьер-Ив
|3
|0
|7.
|Абергель Лоран
|2
|0
|8.
|Висса Йоан
|2
|0
|9.
|Лорьенте Арман
|2
|0
|10.
|Мендес Убулан
|2
|0
|11.
|Морель Жереми
|1
|0
|12.
|Делаплас Жонатан
|1
|0
|13.
|Монкондю Томас
|1
|0
|14.
|Нарди Поль
|1
|0
|15.
|Диарра Стефан
|1
|0
|16.
|Уоджа Франклин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ницца
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|Лорьян
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|37.5% (6)
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +5 =3 -12Ницца 1:4 Лион Ним 0:2 Ницца Ницца 0:1 Ренн Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Ницца
Лорьян Последние 20 матчей: +5 =3 -12Лорьян 0:3 Ренн ПСЖ 2:0 Лорьян Лорьян 3:0 Ним Анже 2:0 Лорьян
Последние игры между собой
Ницца: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Лорьян: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Лорьян 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 4:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Лорьян Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|28 - 10
|33
|2.
|Лион
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|31 - 14
|33
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|35 - 10
|32
|4.
|Ренн
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 19
|31
|5.
|Марсель
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 13
|28
|6.
|Монпелье
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|27 - 25
|27
|7.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|8.
|Монако
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|26 - 23
|26
|9.
|Анже
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|21 - 25
|24
|10.
|Брест
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 31
|23
|11.
|Метц
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 17
|23
|12.
|Ницца
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 22
|22
|13.
|Бордо
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 20
|22
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|15.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 28
|17
|16.
|Нант
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 27
|15
|17.
|Страсбург
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|22 - 28
|14
|18.
|Лорьян
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 31
|12
|19.
|Ним
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 34
|12
|20.
|Дижон
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|12 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 4
|21
|2.
|Монако
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 5
|16
|4.
|Брест
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 14
|16
|5.
|Ренн
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|6.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|7.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 13
|14
|8.
|Метц
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|9.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|10.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 16
|12
|11.
|Бордо
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|12.
|Анже
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|13.
|Нант
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 14
|10
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|15.
|Ницца
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|17.
|Лорьян
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|19.
|Ним
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 22
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|2.
|Марсель
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 5
|16
|4.
|Ренн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|5.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|6.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|7.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 14
|14
|8.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|9.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|10.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|11.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|12.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 18
|10
|13.
|Страсбург
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 14
|9
|14.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 12
|9
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|16.
|Дижон
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 16
|8
|17.
|Ним
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|18.
|Брест
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ницца» – «Лорьян» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ницца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лорьян» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ницца» – «Лорьян», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ницца 2:2 Лорьян
Исход игры
Ницца
85.5% (118)
Ничья
10.1% (14)
Лорьян
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
45.59% (62)
Меньше
54.41% (74)
Обе команды забьют
Да
54.41% (74)
Нет
45.59% (62)
Популярный счёт
2:1 Ницца
39.9% (55)
1:0 Ницца
29% (40)
2:0 Ницца
13.8% (19)
1:1 Ничья
9.4% (13)
1:3 Лорьян
1.4% (2)
1:2 Лорьян
1.4% (2)
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