  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Ницца
2:2
Конец матча

Стадион:
Лорьян
0'
1:0
18' Гол
Лотомба Жордан
2:0
34' Гол
Рен-Аделед Жефф
38' Желтая карточка
Лапорт Жульен
44' Желтая карточка
Монкондю Томас
45' Желтая карточка
Лемуан Фабьен
2:1
49' Гол
Моффи Теремас
73' Желтая карточка
Будауи Хишем
81' Красная карточка
Бамбу Робсон
2:2
82' Пенальти
Грбич Адриан
90' Желтая карточка
Лотомба Жордан
90' Желтая карточка
Ле Фе Энцо
90' Желтая карточка
Рен-Аделед Жефф
90'+5
40
Бенитес
Вальтер
5
Данилюк
Флавиус
3
Бамбу
Робсон
24
Пельмар
Анди
20
Аталь
Юсеф
19
Тюрам
Кефрен
6
Шнайдерлин
Морган
23
Лотомба
Жордан
28
Будауи
Хишем
29
Рен-Аделед
Жефф
22
Лопеш
Рони
30
Нарди
Поль
14
Эрго
Жером
15
Лапорт
Жульен
21
Морель
Жереми
25
Ле
Гофф
Венсан
23
Монкондю
Томас
18
Лемуан
Фабьен
6
Абергель
Лоран
28
Лорьенте
Арман
13
Моффи
Теремас
11
Буасгар
Кентен
Ницца
3-4-2-1
Лорьян
4-3-3

Ход матча

18'
Лотомба Жордан
(Рен-Аделед Жефф)
1:0
34'
Рен-Аделед Жефф
(Будауи Хишем)
2:0
38'
 
Лапорт Жульен
44'
 
Монкондю Томас
45'
 
Лемуан Фабьен
46'
Камара Ассан
Аталь Юсеф
 
46'
 
Висса Йоан
Абергель Лоран
49'
2:1
Моффи Теремас
(Буасгар Кентен)
63'
 
Делаплас Жонатан
Эрго Жером
63'
 
Грбич Адриан
Моффи Теремас
65'
Ндой Дан
Лопеш Рони
 
73'
Будауи Хишем
 
74'
Нсоки Стенли
Данилюк Флавиус
 
80'
Клод-Морис Алексис
Будауи Хишем
 
81'
Бамбу Робсон
 
82'
2:2
Грбич Адриан
83'
 
Ле Фе Энцо
Монкондю Томас
90'
Лотомба Жордан
 
90'
 
Бозок Умут
Буасгар Кентен
90'
 
Ле Фе Энцо
90'
Рен-Аделед Жефф
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 11
  • 3 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 10
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 5 (1) 0.31
2. Лис-Мелу Пьерр 3 (1) 0.19
3. Дольберг Каспер 3 (1) 0.19
4. Данте Бонфим 2 0.13
5. Рен-Аделед Жефф 1 0.06
6. Лопеш Рони 1 0.06
7. Будауи Хишем 1 0.06
8. Ндой Дан 1 0.06
9. Клод-Морис Алексис 1 0.06
10. Лотомба Жордан 1 0.06
11. Маолида Мизиан 1 0.06
12. Тюрам Кефрен 1 0.06
13. Камара Ассан 0 0
Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висса Йоан 5 (2) 0.29
2. Амель Пьер-Ив 4 (1) 0.24
3. Грбич Адриан 3 (2) 0.18
4. Моффи Теремас 2 0.12
5. Буасгар Кентен 1 0.06
6. Монкондю Томас 1 0.06
7. Лорьенте Арман 0 0
8. Ле Фе Энцо 0 0

Карточки

Ницца
# Игрок      
1. Шнайдерлин Морган 4 1
2. Будауи Хишем 4 0
3. Бамбу Робсон 2 1
4. Лотомба Жордан 3 0
5. Гуйри Амин 3 0
6. Данте Бонфим 2 0
7. Камара Ассан 2 0
8. Лис-Мелу Пьерр 2 0
9. Данило Барбоза 2 0
10. Дольберг Каспер 2 0
11. Нсоки Стенли 2 0
12. Тюрам Кефрен 2 0
13. Лопеш Рони 1 0
14. Бенитес Вальтер 1 0
15. Рен-Аделед Жефф 1 0
16. Маолида Мизиан 1 0
17. Пельмар Анди 1 0
18. Сильвестр Эдди 1 0
Лорьян
# Игрок      
1. Лапорт Жульен 4 0
2. Ле Фе Энцо 4 0
3. Гравильон Эндрю 2 1
4. Лемуан Фабьен 3 0
5. Буасгар Кентен 3 0
6. Амель Пьер-Ив 3 0
7. Абергель Лоран 2 0
8. Висса Йоан 2 0
9. Лорьенте Арман 2 0
10. Мендес Убулан 2 0
11. Морель Жереми 1 0
12. Делаплас Жонатан 1 0
13. Монкондю Томас 1 0
14. Нарди Поль 1 0
15. Диарра Стефан 1 0
16. Уоджа Франклин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ницца 9.52% (2) 23.81% (5) 14.29% (3) 9.52% (2) 19.05% (4) 23.81% (5)
 Лорьян 12.5% (2) 6.25% (1) 6.25% (1) 18.75% (3) 18.75% (3) 37.5% (6)

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Ницца 1:4 Лион Ним 0:2 Ницца Ницца 0:1 Ренн Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Ницца
Реймс 0:0 Ницца Ницца 2:3 Байер Л Ницца 1:3 Дижон Ницца 1:3 Славия Прага Ницца 1:2 Монако Славия Прага 3:2 Ницца Анже 0:3 Ницца Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Ницца 1:1 Лилль Байер Л 6:2 Ницца Сент-Этьен 1:3 Ницца Ницца 2:1 Нант Бордо 0:0 Ницца Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца Ницца 2:3 Монако
Лорьян Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Лорьян 0:3 Ренн ПСЖ 2:0 Лорьян Лорьян 3:0 Ним Анже 2:0 Лорьян
Лорьян 0:1 Монпелье Лилль 4:0 Лорьян Лорьян 0:2 Нант Дижон 0:0 Лорьян Лорьян 0:1 Марсель Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:0 Лорьян Метц 3:1 Лорьян Лорьян 1:1 Лион Брест 3:2 Лорьян Лорьян 2:3 Ланс Лорьян 3:1 Ньор Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лорьян 3:1 Страсбург Лорьян 1:0 Генгам Лорьян 0:0 Анже

Последние игры между собой

Ницца: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Лорьян: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Лорьян 0:1 Ницца Лига 1 Лорьян 2:1 Ницца Кубок Ницца 2:1 Лорьян Лига 1 Ницца 2:1 Лорьян Лига 1
Лорьян 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 4:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Лорьян Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 16 9 6 1 28 - 10 33
2. Лион Заявка 16 9 6 1 31 - 14 33
3. ПСЖ Заявка 16 10 2 4 35 - 10 32
4. Ренн Заявка 17 9 4 4 26 - 19 31
5. Марсель Заявка 14 8 4 2 21 - 13 28
6. Монпелье Заявка 16 8 3 5 27 - 25 27
7. Ланс Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
8. Монако Заявка 16 8 2 6 26 - 23 26
9. Анже Заявка 16 7 3 6 21 - 25 24
10. Брест Заявка 17 7 2 8 28 - 31 23
11. Метц Заявка 17 6 5 6 19 - 17 23
12. Ницца Заявка 16 6 4 6 21 - 22 22
13. Бордо Заявка 17 6 4 7 18 - 20 22
14. Сент-Этьен Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
15. Реймс Заявка 17 4 5 8 24 - 28 17
16. Нант Заявка 16 3 6 7 18 - 27 15
17. Страсбург Заявка 16 4 2 10 22 - 28 14
18. Лорьян Заявка 17 3 3 11 17 - 31 12
19. Ним Заявка 17 3 3 11 14 - 34 12
20. Дижон Заявка 17 2 6 9 12 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 9 6 3 0 17 - 4 21
2. Монако Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
3. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 18 - 5 16
4. Брест Заявка 8 5 1 2 17 - 14 16
5. Ренн Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
6. Лион Заявка 7 4 3 0 16 - 6 15
7. Ланс Заявка 8 4 2 2 15 - 13 14
8. Метц Заявка 8 4 1 3 11 - 9 13
9. Марсель Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
10. Монпелье Заявка 8 4 0 4 14 - 16 12
11. Бордо Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
12. Анже Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
13. Нант Заявка 8 2 4 2 10 - 14 10
14. Сент-Этьен Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15. Ницца Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
16. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Лорьян Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
18. Страсбург Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
19. Ним Заявка 9 1 1 7 9 - 22 4
20. Дижон Заявка 9 0 4 5 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
2. Марсель Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
3. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 17 - 5 16
4. Ренн Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
5. Монпелье Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
6. Ницца Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
7. Анже Заявка 8 4 2 2 14 - 14 14
8. Ланс Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
9. Лилль Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
10. Бордо Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
11. Метц Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
12. Реймс Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
13. Страсбург Заявка 8 3 0 5 16 - 14 9
14. Монако Заявка 8 3 0 5 8 - 12 9
15. Сент-Этьен Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
16. Дижон Заявка 8 2 2 4 9 - 16 8
17. Ним Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
18. Брест Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Нант Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
20. Лорьян Заявка 9 1 2 6 8 - 19 5
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Прогнозы 138
Ницца 85.5% (118)
X 10.1% (14)
Лорьян 4.3% (6)
Все прогнозы
1.94 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.22 5.00 28.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 4.70 26.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.95 3.62 4.00
  1.11 9.69 26.13

Самый высокий коэффициент на матч «Ницца» – «Лорьян» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ницца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лорьян» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ницца» – «Лорьян», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.50 1.11 7.30 1.07 2.45 1.55 2.48 1.58 2.03 1.84 3.90 1.25 1.40 3.00 1.70 2.15 1.11 6.60 1.33 7.20 1.01 12.50 1.06 8.80 0.00 20.00
8.70 1.03 7.70 1.06 3.20 1.33 2.50 1.53 1.84 2.07 1.44 2.77 1.28 3.54 1.10 6.00 1.08 6.55 1.00 11.00
3.29 1.36 2.89 1.44 2.48 1.57 2.03 1.85 1.78 2.11 4.44 1.23 3.62 1.31 2.38 1.62 1.94 1.94 1.68 2.26 1.43 2.92 1.34 3.41 1.11 7.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
2.00 1.80 1.81 2.00 1.16 5.10 1.12 6.70 1.01 15.00
2.88 1.42 1.91 1.89 1.40 2.95 1.12 6.30 1.09 7.70
2.84 1.45 2.33 1.65 1.81 2.07 1.51 2.65 1.37 3.23 1.23 4.35 1.22 4.52 1.11 7.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.45 1.51 1.60 2.25 1.23 3.90
3.68 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.25 3.95 1.17 5.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.97
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
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Прогнозы на матч Ницца 2:2 Лорьян

Исход игры
Ницца
85.5% (118)
Ничья
10.1% (14)
Лорьян
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
45.59% (62)
Меньше
54.41% (74)
Обе команды забьют
Да
54.41% (74)
Нет
45.59% (62)
Популярный счёт
2:1 Ницца
39.9% (55)
1:0 Ницца
29% (40)
2:0 Ницца
13.8% (19)
1:1 Ничья
9.4% (13)
1:3 Лорьян
1.4% (2)
1:2 Лорьян
1.4% (2)
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