Монпелье
2:3
Конец матча
Стадион: Стад де ля Моссон
Лилль
17' Желтая карточкаАндре Бенжамин
0:1
23' ГолВеа Тимоти
50' Желтая карточкаСамбья Саломон
55' Undefined phrase: football_event_Фонте Жозе
1:1
57' ГолЛаборд Гаэтан
66' Желтая карточкаРистич Михайло
1:2
68' ПенальтиИконе Жонатан
2:2
70' ГолДелор Анди
77' Желтая карточкаШека
2:3
86' ГолЙилмаз Бурак
87' Желтая карточкаФерри Жордан
25
Молле
Флоран
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
24
Юн
Ил-Лок
16
Меньян
Майк
22
Веа
Тимоти
8
Шека
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
24 Юн Ил-ЛокПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
-
31 Коцца НиколяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Вахи Элю
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Ниассе ШейхЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфНападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
17'
23'
0:1
50'
55'
57'
1:1
66'
68'
1:2
70'
2:2
73'
77'
86'
2:3
87'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 6
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делор Анди
|8
|0.47
|2.
|Лаборд Гаэтан
|6
|0.35
|3.
|Мавидиди Стефи
|4
|0.24
|4.
|Саванье Тежи
|3 (2)
|0.18
|5.
|Молле Флоран
|2
|0.12
|6.
|Конгре Даниэль
|2
|0.12
|7.
|Мендеш Педру II
|2
|0.12
|8.
|Суке Арно
|1
|0.06
|9.
|Шкулетич Петар
|1
|0.06
|10.
|Самбья Саломон
|0
|0
|11.
|Ристич Михайло
|0
|0
|12.
|Ойонго Амбруаз
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|7 (2)
|0.41
|2.
|Бамба Джонатан
|5
|0.29
|3.
|Язиджи Юсуф
|5
|0.29
|4.
|Иконе Жонатан
|3 (1)
|0.18
|5.
|Араужо Луис
|3
|0.18
|6.
|Дэвид Джонатан
|2
|0.12
|7.
|Веа Тимоти
|2
|0.12
|8.
|Челик Зеки
|1
|0.06
|9.
|Фонте Жозе
|1
|0.06
|10.
|Саншеш Ренату
|1
|0.06
|11.
|Шека
|0
|0
|12.
|Брадарич Домагой
|0
|0
|13.
|Лихаджи Исаак
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саванье Тежи
|4
|1
|2.
|Илтон Виторино
|1
|2
|3.
|Суке Арно
|3
|0
|4.
|Ферри Жордан
|3
|0
|5.
|Молле Флоран
|1
|1
|6.
|Конгре Даниэль
|2
|0
|7.
|Делор Анди
|2
|0
|8.
|Мендеш Педру II
|2
|0
|9.
|Лаборд Гаэтан
|2
|0
|10.
|Ристич Михайло
|2
|0
|11.
|Мавидиди Стефи
|2
|0
|12.
|Ле Таллек Дамьен
|0
|1
|13.
|Юн Ил-Лок
|1
|0
|14.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0
|15.
|Самбья Саломон
|1
|0
|16.
|Долли Киган
|1
|0
|17.
|Коцца Николя
|1
|0
|18.
|Шотар Жорис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йилмаз Бурак
|3
|0
|2.
|Андре Бенжамин
|3
|0
|3.
|Фонте Жозе
|3
|0
|4.
|Челик Зеки
|3
|0
|5.
|Брадарич Домагой
|3
|0
|6.
|Мандава Рейнилду
|1
|1
|7.
|Шека
|2
|0
|8.
|Араужо Луис
|2
|0
|9.
|Сумаоро Адама
|1
|0
|10.
|Пье Жереми
|1
|0
|11.
|Меньян Майк
|1
|0
|12.
|Саншеш Ренату
|1
|0
|13.
|Веа Тимоти
|1
|0
|14.
|Джало Тьягу
|1
|0
|15.
|Ботман Свен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монпелье
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|17.24% (5)
|24.14% (7)
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|Лилль
|3.33% (1)
|20% (6)
|13.33% (4)
|26.67% (8)
|16.67% (5)
|20% (6)
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: +9 =5 -6Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ
Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье
Лилль Последние 20 матчей: +11 =7 -2Лилль 0:0 ПСЖ Дижон 0:2 Лилль Лилль 2:1 Бордо Селтик 3:2 Лилль
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Лилль: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Монпелье 3:0 Лилль Лига 1 Монпелье 0:3 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Монпелье Лига 1 Лилль 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Лилль Лига 1 Монпелье 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 4:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Лилль Лига 1 Монпелье 2:1 Лилль Кубок лиги Лилль 3:1 Монпелье Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|34 - 14
|36
|2.
|Лилль
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|31 - 12
|36
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|39 - 10
|35
|4.
|Ренн
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 19
|31
|5.
|Марсель
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 15
|28
|6.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|7.
|Монако
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 25
|27
|8.
|Монпелье
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 28
|27
|9.
|Анже
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|23 - 26
|27
|10.
|Брест
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 31
|23
|11.
|Метц
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 17
|23
|12.
|Ницца
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 22
|22
|13.
|Бордо
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 20
|22
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 25
|18
|15.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 28
|17
|16.
|Нант
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 30
|15
|17.
|Страсбург
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|22 - 32
|14
|18.
|Лорьян
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 31
|12
|19.
|Ним
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 34
|12
|20.
|Дижон
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|12 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 4
|21
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 5
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 6
|18
|4.
|Монако
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 13
|18
|5.
|Брест
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 14
|16
|6.
|Ренн
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|7.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 13
|14
|8.
|Метц
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|9.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|10.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|11.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|16 - 19
|12
|12.
|Бордо
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|13.
|Нант
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 14
|10
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|15.
|Ницца
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|17.
|Лорьян
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|19.
|Ним
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 22
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 5
|16
|3.
|Марсель
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|4.
|Ренн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|5.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|6.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|7.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|8.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 14
|14
|9.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|10.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|11.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|12.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 18
|10
|13.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 12
|9
|14.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 18
|9
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|16.
|Ним
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|17.
|Дижон
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 16
|8
|18.
|Брест
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Монпелье» – «Лилль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монпелье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лилль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монпелье» – «Лилль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Монпелье 2:3 Лилль
Исход игры
Монпелье
10.3% (15)
Ничья
29% (42)
Лилль
60.7% (88)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (78)
Меньше
45.45% (65)
Обе команды забьют
Да
79.02% (113)
Нет
20.98% (30)
Популярный счёт
1:2 Лилль
38.6% (56)
1:1 Ничья
24.8% (36)
0:1 Лилль
15.9% (23)
2:1 Монпелье
5.5% (8)
2:2 Ничья
4.1% (6)
1:3 Лилль
3.4% (5)
1:0 Монпелье
2.8% (4)
0:2 Лилль
1.4% (2)
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