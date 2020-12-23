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Монпелье
2:3
Конец матча

Стадион:
Лилль
0'
17' Желтая карточка
Андре Бенжамин
0:1
23' Гол
Веа Тимоти
50' Желтая карточка
Самбья Саломон
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Фонте Жозе
1:1
57' Гол
Лаборд Гаэтан
66' Желтая карточка
Ристич Михайло
1:2
68' Пенальти
Иконе Жонатан
2:2
70' Гол
Делор Анди
77' Желтая карточка
Шека
2:3
86' Гол
Йилмаз Бурак
87' Желтая карточка
Ферри Жордан
90'+8
1
Омлин
Йонас
6
Самбья
Саломон
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
7
Ристич
Михайло
25
Молле
Флоран
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
24
Юн
Ил-Лок
9
Делор
Анди
10
Лаборд
Гаэтан
16
Меньян
Майк
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
22
Веа
Тимоти
21
Андре
Бенжамин
8
Шека
7
Бамба
Джонатан
10
Иконе
Жонатан
9
Дэвид
Джонатан
Монпелье
4-4-2
Лилль
4-4-2

Ход матча

17'
 
Андре Бенжамин
23'
0:1
Веа Тимоти
(Шека)
27'
 
Джало Тьягу
Челик Зеки
46'
 
Сумаре Бубакари
Андре Бенжамин
50'
Самбья Саломон
 
55'
 
Фонте Жозе
57'
Лаборд Гаэтан
1:1
58'
 
Брадарич Домагой
Мандава Рейнилду
66'
Ристич Михайло
 
68'
1:2
Иконе Жонатан
70'
Делор Анди
(Самбья Саломон)
2:2
73'
Долли Киган
Юн Ил-Лок
 
75'
 
Йилмаз Бурак
Дэвид Джонатан
75'
 
Язиджи Юсуф
Веа Тимоти
77'
 
Шека
78'
Ойонго Амбруаз
Ристич Михайло
 
80'
Мавидиди Стефи
Делор Анди
 
86'
2:3
Йилмаз Бурак
(Язиджи Юсуф)
87'
Ферри Жордан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 8 0.47
2. Лаборд Гаэтан 6 0.35
3. Мавидиди Стефи 4 0.24
4. Саванье Тежи 3 (2) 0.18
5. Молле Флоран 2 0.12
6. Конгре Даниэль 2 0.12
7. Мендеш Педру II 2 0.12
8. Суке Арно 1 0.06
9. Шкулетич Петар 1 0.06
10. Самбья Саломон 0 0
11. Ристич Михайло 0 0
12. Ойонго Амбруаз 0 0
Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 7 (2) 0.41
2. Бамба Джонатан 5 0.29
3. Язиджи Юсуф 5 0.29
4. Иконе Жонатан 3 (1) 0.18
5. Араужо Луис 3 0.18
6. Дэвид Джонатан 2 0.12
7. Веа Тимоти 2 0.12
8. Челик Зеки 1 0.06
9. Фонте Жозе 1 0.06
10. Саншеш Ренату 1 0.06
11. Шека 0 0
12. Брадарич Домагой 0 0
13. Лихаджи Исаак 0 0

Карточки

Монпелье
# Игрок      
1. Саванье Тежи 4 1
2. Илтон Виторино 1 2
3. Суке Арно 3 0
4. Ферри Жордан 3 0
5. Молле Флоран 1 1
6. Конгре Даниэль 2 0
7. Делор Анди 2 0
8. Мендеш Педру II 2 0
9. Лаборд Гаэтан 2 0
10. Ристич Михайло 2 0
11. Мавидиди Стефи 2 0
12. Ле Таллек Дамьен 0 1
13. Юн Ил-Лок 1 0
14. Ойонго Амбруаз 1 0
15. Самбья Саломон 1 0
16. Долли Киган 1 0
17. Коцца Николя 1 0
18. Шотар Жорис 1 0
Лилль
# Игрок      
1. Йилмаз Бурак 3 0
2. Андре Бенжамин 3 0
3. Фонте Жозе 3 0
4. Челик Зеки 3 0
5. Брадарич Домагой 3 0
6. Мандава Рейнилду 1 1
7. Шека 2 0
8. Араужо Луис 2 0
9. Сумаоро Адама 1 0
10. Пье Жереми 1 0
11. Меньян Майк 1 0
12. Саншеш Ренату 1 0
13. Веа Тимоти 1 0
14. Джало Тьягу 1 0
15. Ботман Свен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монпелье 10.34% (3) 13.79% (4) 17.24% (5) 24.14% (7) 17.24% (5) 17.24% (5)
 Лилль 3.33% (1) 20% (6) 13.33% (4) 26.67% (8) 16.67% (5) 20% (6)

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ
Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье
Лилль Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Лилль 0:0 ПСЖ Дижон 0:2 Лилль Лилль 2:1 Бордо Селтик 3:2 Лилль
Лилль 2:1 Монако Лилль 2:1 Спарта Прага Сент-Этьен 1:1 Лилль Лилль 1:1 Милан Лилль 4:0 Лорьян Брест 3:2 Лилль Милан 0:3 Лилль Лилль 1:1 Лион Лилль 2:2 Селтик Ницца 1:1 Лилль Спарта Прага 1:4 Лилль Лилль 4:0 Ланс Страсбург 0:3 Лилль Лилль 2:0 Нант Марсель 1:1 Лилль Лилль 1:0 Метц

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Лилль: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Лилль 2:1 Монпелье Лига 1 Лилль 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Монпелье Лига 1
Монпелье 3:0 Лилль Лига 1 Монпелье 0:3 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Монпелье Лига 1 Лилль 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Лилль Лига 1 Монпелье 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 4:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Лилль Лига 1 Монпелье 2:1 Лилль Кубок лиги Лилль 3:1 Монпелье Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 17 10 6 1 34 - 14 36
2. Лилль Заявка 17 10 6 1 31 - 12 36
3. ПСЖ Заявка 17 11 2 4 39 - 10 35
4. Ренн Заявка 17 9 4 4 26 - 19 31
5. Марсель Заявка 15 8 4 3 22 - 15 28
6. Ланс Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
7. Монако Заявка 17 8 3 6 28 - 25 27
8. Монпелье Заявка 17 8 3 6 29 - 28 27
9. Анже Заявка 17 8 3 6 23 - 26 27
10. Брест Заявка 17 7 2 8 28 - 31 23
11. Метц Заявка 17 6 5 6 19 - 17 23
12. Ницца Заявка 16 6 4 6 21 - 22 22
13. Бордо Заявка 17 6 4 7 18 - 20 22
14. Сент-Этьен Заявка 17 4 6 7 18 - 25 18
15. Реймс Заявка 17 4 5 8 24 - 28 17
16. Нант Заявка 17 3 6 8 18 - 30 15
17. Страсбург Заявка 17 4 2 11 22 - 32 14
18. Лорьян Заявка 17 3 3 11 17 - 31 12
19. Ним Заявка 17 3 3 11 14 - 34 12
20. Дижон Заявка 17 2 6 9 12 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 9 6 3 0 17 - 4 21
2. ПСЖ Заявка 9 6 1 2 22 - 5 19
3. Лион Заявка 8 5 3 0 19 - 6 18
4. Монако Заявка 9 5 3 1 20 - 13 18
5. Брест Заявка 8 5 1 2 17 - 14 16
6. Ренн Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
7. Ланс Заявка 8 4 2 2 15 - 13 14
8. Метц Заявка 8 4 1 3 11 - 9 13
9. Анже Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
10. Марсель Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
11. Монпелье Заявка 9 4 0 5 16 - 19 12
12. Бордо Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
13. Нант Заявка 8 2 4 2 10 - 14 10
14. Сент-Этьен Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15. Ницца Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
16. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Лорьян Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
18. Страсбург Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
19. Ним Заявка 9 1 1 7 9 - 22 4
20. Дижон Заявка 9 0 4 5 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
2. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 17 - 5 16
3. Марсель Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
4. Ренн Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
5. Лилль Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
6. Монпелье Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
7. Ницца Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
8. Анже Заявка 8 4 2 2 14 - 14 14
9. Ланс Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
10. Бордо Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
11. Метц Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
12. Реймс Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
13. Монако Заявка 8 3 0 5 8 - 12 9
14. Страсбург Заявка 9 3 0 6 16 - 18 9
15. Сент-Этьен Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
16. Ним Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
17. Дижон Заявка 8 2 2 4 9 - 16 8
18. Брест Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Нант Заявка 9 1 2 6 8 - 16 5
20. Лорьян Заявка 9 1 2 6 8 - 19 5
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Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Монпелье 10.3% (15)
X 29% (42)
Лилль 60.7% (88)
Все прогнозы
2.23 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 5.70 1.53 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 3.94 3.42 2.14
  6.59 1.42 5.37

Самый высокий коэффициент на матч «Монпелье» – «Лилль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монпелье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лилль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монпелье» – «Лилль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
6.20 1.11 7.00 1.11 3.60 1.28 2.40 1.61 1.98 2.02 2.65 1.47 1.31 3.50 1.33 3.25 1.07 7.40 1.62 2.27 1.01 14.50 1.07 8.40 0.00 22.00
7.10 1.05 6.10 1.09 2.94 1.38 2.15 1.70 1.77 2.28 1.32 3.38 1.22 4.10 1.08 6.70 1.05 7.60
4.01 1.26 2.70 1.50 3.75 1.29 3.15 1.38 2.54 1.55 1.93 1.94 2.31 1.66 1.91 1.97 1.49 2.73 1.33 3.47 1.25 4.19 1.48 2.75 1.28 3.89
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.00 1.80 1.75 2.18 1.16 5.10 1.10 7.60 1.01 15.00
2.59 1.50 1.74 2.09 1.34 3.26 1.10 7.50 1.07 8.90
1.72 2.20 1.44 2.90 1.16 5.53 1.12 6.77 1.21 4.69 1.10 7.51
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.44 1.52 1.60 2.26 1.23 3.95
3.32 1.33 2.24 1.65 1.54 2.48 1.19 4.70 1.14 5.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.62
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
Где смотреть матч Монпелье 2:3 Лилль онлайн

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Прогнозы на матч Монпелье 2:3 Лилль

Исход игры
Монпелье
10.3% (15)
Ничья
29% (42)
Лилль
60.7% (88)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (78)
Меньше
45.45% (65)
Обе команды забьют
Да
79.02% (113)
Нет
20.98% (30)
Популярный счёт
1:2 Лилль
38.6% (56)
1:1 Ничья
24.8% (36)
0:1 Лилль
15.9% (23)
2:1 Монпелье
5.5% (8)
2:2 Ничья
4.1% (6)
1:3 Лилль
3.4% (5)
1:0 Монпелье
2.8% (4)
0:2 Лилль
1.4% (2)
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2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
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