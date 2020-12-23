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ПСЖ
 
Позже

Стадион:
Страсбург
1
Навас
Кейлор
31
Дагба
Колин
32
Пембеле
Тимоте
5
Маркиньос
Маркос
4
Керер
Тило
25
Баккер
Митчел
6
Верратти
Марко
21
Эррера
Андер
12
Рафинья
Алькантара
11
Ди
Мария
Анхель
7
Мбаппе
Килиан
16
Кавасима
Эйдзи
10
Лала
Кенни
2
Симакан
Мохамед
24
Джику
Александр
13
Митрович
Стефан
23
Кароль
Лионель
6
Аолу
Жан-Эде
27
Сиссоко
Ибраима
17
Беллегард
Жан-Рикнер
11
Льенар
Димитри
25
Ажорк
Людовик
ПСЖ
5-3-2
Страсбург
5-3-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 11 (4) 0.69
2. Кин Мойзе 6 0.38
3. Ди Мария Анхель 3 0.19
4. Неймар 3 (1) 0.19
5. Сарабия Пабло 2 0.13
6. Дракслер Юлиан 2 0.13
7. Флоренци Алессандро 2 0.13
8. Икарди Мауро 2 0.13
9. Дагба Колин 1 0.06
10. Эррера Андер 1 0.06
11. Гуэйе Идрисса 1 0.06
12. Маркиньос Маркос 1 0.06
13. Рафинья Алькантара 0 0
14. Баккер Митчел 0 0
15. Кюрзава Левен 0 0
Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ажорк Людовик 6 (3) 0.38
2. Диалло Хабиб 5 (1) 0.31
3. Лала Кенни 2 (2) 0.13
4. Томассон Адриен 2 0.13
5. Шахири Мехди 2 0.13
6. Льенар Димитри 1 (1) 0.06
7. Симакан Мохамед 1 0.06
8. Митрович Стефан 1 0.06
9. Аолу Жан-Эде 1 0.06
10. Зохи Кевин 1 0.06
11. Каси Антони 0 0

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Диалло Абду 1 2
2. Кимпембе Преснел 4 0
3. Неймар 2 1
4. Кюрзава Левен 2 1
5. Паредес Леандро 2 1
6. Дагба Колин 3 0
7. Дракслер Юлиан 2 0
8. Бернат Хуан 2 0
9. Керер Тило 2 0
10. Кин Мойзе 2 0
11. Сарабия Пабло 1 0
12. Ди Мария Анхель 1 0
13. Гуэйе Идрисса 1 0
14. Верратти Марко 1 0
15. Рафинья Алькантара 1 0
16. Флоренци Алессандро 1 0
17. Эррера Андер 1 0
18. Маркиньос Маркос 1 0
19. Данилу Перейра 1 0
20. Мбаппе Килиан 1 0
21. Баккер Митчел 1 0
22. Пембеле Тимоте 1 0
23. Руис-Атиль Кайс 1 0
24. Фадига Бандиугу 1 0
Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 5 0
2. Аолу Жан-Эде 4 0
3. Ажорк Людовик 4 0
4. Митрович Стефан 1 1
5. Томассон Адриен 2 0
6. Сиссоко Ибраима 2 0
7. Симакан Мохамед 2 0
8. Коне Ламин 1 0
9. Кароль Лионель 1 0
10. Прчич Саньин 1 0
11. Лала Кенни 1 0
12. Льенар Димитри 1 0
13. Диалло Хабиб 1 0
14. Беллегард Жан-Рикнер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 11.43% (4) 14.29% (5) 17.14% (6) 11.43% (4) 17.14% (6) 28.57% (10)
 Страсбург 0 31.82% (7) 18.18% (4) 9.09% (2) 13.64% (3) 27.27% (6)

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Лилль 0:0 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лорьян ПСЖ 0:1 Лион ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир
Монпелье 1:3 ПСЖ Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:2 Бордо ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Монако 3:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ренн РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Нант 0:3 ПСЖ Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ним 0:4 ПСЖ ПСЖ 6:1 Анже Реймс 0:2 ПСЖ Ницца 0:3 ПСЖ ПСЖ 1:0 Метц
Страсбург Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Страсбург 0:2 Бордо Анже 0:2 Страсбург Страсбург 2:2 Метц Нант 0:4 Страсбург
Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Страсбург: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
ПСЖ 1:0 Страсбург Лига 1 ПСЖ 2:2 Страсбург Лига 1 ПСЖ 2:0 Страсбург Кубок Страсбург 1:1 ПСЖ Лига 1
ПСЖ 5:2 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:4 ПСЖ Кубок лиги Страсбург 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:2 ПСЖ Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 16 9 6 1 28 - 10 33
2. Лион Заявка 16 9 6 1 31 - 14 33
3. ПСЖ Заявка 16 10 2 4 35 - 10 32
4. Ренн Заявка 17 9 4 4 26 - 19 31
5. Марсель Заявка 14 8 4 2 21 - 13 28
6. Монпелье Заявка 16 8 3 5 27 - 25 27
7. Ланс Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
8. Монако Заявка 16 8 2 6 26 - 23 26
9. Анже Заявка 16 7 3 6 21 - 25 24
10. Брест Заявка 17 7 2 8 28 - 31 23
11. Метц Заявка 17 6 5 6 19 - 17 23
12. Ницца Заявка 16 6 4 6 21 - 22 22
13. Бордо Заявка 17 6 4 7 18 - 20 22
14. Сент-Этьен Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
15. Реймс Заявка 17 4 5 8 24 - 28 17
16. Нант Заявка 16 3 6 7 18 - 27 15
17. Страсбург Заявка 16 4 2 10 22 - 28 14
18. Лорьян Заявка 17 3 3 11 17 - 31 12
19. Ним Заявка 17 3 3 11 14 - 34 12
20. Дижон Заявка 17 2 6 9 12 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 9 6 3 0 17 - 4 21
2. Монако Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
3. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 18 - 5 16
4. Брест Заявка 8 5 1 2 17 - 14 16
5. Ренн Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
6. Лион Заявка 7 4 3 0 16 - 6 15
7. Ланс Заявка 8 4 2 2 15 - 13 14
8. Метц Заявка 8 4 1 3 11 - 9 13
9. Марсель Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
10. Монпелье Заявка 8 4 0 4 14 - 16 12
11. Бордо Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
12. Анже Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
13. Нант Заявка 8 2 4 2 10 - 14 10
14. Сент-Этьен Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15. Ницца Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
16. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Лорьян Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
18. Страсбург Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
19. Ним Заявка 9 1 1 7 9 - 22 4
20. Дижон Заявка 9 0 4 5 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
2. Марсель Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
3. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 17 - 5 16
4. Ренн Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
5. Монпелье Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
6. Ницца Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
7. Анже Заявка 8 4 2 2 14 - 14 14
8. Ланс Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
9. Лилль Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
10. Бордо Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
11. Метц Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
12. Реймс Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
13. Страсбург Заявка 8 3 0 5 16 - 14 9
14. Монако Заявка 8 3 0 5 8 - 12 9
15. Сент-Этьен Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
16. Дижон Заявка 8 2 2 4 9 - 16 8
17. Ним Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
18. Брест Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Нант Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
20. Лорьян Заявка 9 1 2 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сайт LiveResult.ru готов представить Вашему вниманию текстовую трансляцию матча "ПСЖ" - "Страсбург". Вместе с Вами за всеми перипетиями отчетного поединка будет следить Иван Терентьев. Будем рады скрасить ваш просмотр футбольного поединка своими емкими и объективными комментариями. Добро пожаловать на матч, дорогие друзья!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Страсбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 декабря 2020, осталось считанные секунды.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.33 5.40 9.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.36 5.30 9.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.39 5.50 8.60
  1.33 5.81 9.89

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
18.00 0.00 12.00 1.02 5.10 1.17 4.50 1.25 2.55 1.51 2.18 1.73 2.04 1.83 1.80 2.08 1.65 2.33 1.35 3.25 1.22 3.90 1.08 5.90 1.07 6.80 1.01 13.00 1.01 12.00 0.00 15.00
5.05 1.13 4.20 1.20 2.52 1.50 2.01 1.80 1.67 2.34 1.35 3.20 1.24 3.88 1.09 6.20 1.07 6.65 1.00 11.00
6.02 1.16 2.65 1.52 2.37 1.65 2.09 1.82 1.84 2.08 1.67 2.32 1.52 2.70 1.27 4.07 1.10 8.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.60 1.48 1.66 2.20 1.23 3.66 1.16 4.62
3.68 1.28 2.65 1.48 1.67 2.21 1.26 3.85 1.18 4.85
3.47 1.35 2.77 1.50 2.02 1.88 1.70 2.26 1.49 2.79 1.32 3.59
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
4.98 1.14 3.74 1.23 2.04 1.72 1.52 2.41 1.32 3.20
5.35 1.16 3.76 1.27 2.05 1.77 1.53 2.50 1.33 3.32 1.15 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.78 1.95
Букмекер Да Нет
4.44 1.18
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч ПСЖ - Страсбург онлайн

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Прогнозы на матч ПСЖ - Страсбург

Исход игры
ПСЖ
98.6% (144)
Ничья
0% (0)
Страсбург
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.85% (77)
Меньше
46.15% (66)
Обе команды забьют
Да
32.17% (46)
Нет
67.83% (97)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
41.1% (60)
3:0 ПСЖ
19.2% (28)
3:1 ПСЖ
17.1% (25)
2:1 ПСЖ
9.6% (14)
1:0 ПСЖ
4.1% (6)
4:0 ПСЖ
2.1% (3)
4:1 ПСЖ
2.1% (3)
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