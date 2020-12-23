ПСЖ
Позже
Стадион: Парк де Пренс
Страсбург
31
Дагба
Колин
21
Эррера
Андер
10
Лала
Кенни
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Дагба КолинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Рико СерхиоВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кин МойзеНападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Зохи КевинПолузащитник
-
21 Шахири МехдиПолузащитник
-
18 Сиби МаамПолузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
-
28 Диалло ХабибНападающий
-
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|11 (4)
|0.69
|2.
|Кин Мойзе
|6
|0.38
|3.
|Ди Мария Анхель
|3
|0.19
|4.
|Неймар
|3 (1)
|0.19
|5.
|Сарабия Пабло
|2
|0.13
|6.
|Дракслер Юлиан
|2
|0.13
|7.
|Флоренци Алессандро
|2
|0.13
|8.
|Икарди Мауро
|2
|0.13
|9.
|Дагба Колин
|1
|0.06
|10.
|Эррера Андер
|1
|0.06
|11.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.06
|12.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.06
|13.
|Рафинья Алькантара
|0
|0
|14.
|Баккер Митчел
|0
|0
|15.
|Кюрзава Левен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ажорк Людовик
|6 (3)
|0.38
|2.
|Диалло Хабиб
|5 (1)
|0.31
|3.
|Лала Кенни
|2 (2)
|0.13
|4.
|Томассон Адриен
|2
|0.13
|5.
|Шахири Мехди
|2
|0.13
|6.
|Льенар Димитри
|1 (1)
|0.06
|7.
|Симакан Мохамед
|1
|0.06
|8.
|Митрович Стефан
|1
|0.06
|9.
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.06
|10.
|Зохи Кевин
|1
|0.06
|11.
|Каси Антони
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Диалло Абду
|1
|2
|2.
|Кимпембе Преснел
|4
|0
|3.
|Неймар
|2
|1
|4.
|Кюрзава Левен
|2
|1
|5.
|Паредес Леандро
|2
|1
|6.
|Дагба Колин
|3
|0
|7.
|Дракслер Юлиан
|2
|0
|8.
|Бернат Хуан
|2
|0
|9.
|Керер Тило
|2
|0
|10.
|Кин Мойзе
|2
|0
|11.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|12.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|13.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|14.
|Верратти Марко
|1
|0
|15.
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|16.
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|17.
|Эррера Андер
|1
|0
|18.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|19.
|Данилу Перейра
|1
|0
|20.
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|21.
|Баккер Митчел
|1
|0
|22.
|Пембеле Тимоте
|1
|0
|23.
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|24.
|Фадига Бандиугу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джику Александр
|5
|0
|2.
|Аолу Жан-Эде
|4
|0
|3.
|Ажорк Людовик
|4
|0
|4.
|Митрович Стефан
|1
|1
|5.
|Томассон Адриен
|2
|0
|6.
|Сиссоко Ибраима
|2
|0
|7.
|Симакан Мохамед
|2
|0
|8.
|Коне Ламин
|1
|0
|9.
|Кароль Лионель
|1
|0
|10.
|Прчич Саньин
|1
|0
|11.
|Лала Кенни
|1
|0
|12.
|Льенар Димитри
|1
|0
|13.
|Диалло Хабиб
|1
|0
|14.
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСЖ
|11.43% (4)
|14.29% (5)
|17.14% (6)
|11.43% (4)
|17.14% (6)
|28.57% (10)
|Страсбург
|0
|31.82% (7)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|27.27% (6)
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =2 -4Лилль 0:0 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лорьян ПСЖ 0:1 Лион ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир
Страсбург Последние 20 матчей: +5 =2 -13Страсбург 0:2 Бордо Анже 0:2 Страсбург Страсбург 2:2 Метц Нант 0:4 Страсбург
Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Страсбург: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|28 - 10
|33
|2.
|Лион
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|31 - 14
|33
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|35 - 10
|32
|4.
|Ренн
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 19
|31
|5.
|Марсель
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 13
|28
|6.
|Монпелье
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|27 - 25
|27
|7.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|8.
|Монако
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|26 - 23
|26
|9.
|Анже
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|21 - 25
|24
|10.
|Брест
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 31
|23
|11.
|Метц
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 17
|23
|12.
|Ницца
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 22
|22
|13.
|Бордо
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 20
|22
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|15.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 28
|17
|16.
|Нант
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 27
|15
|17.
|Страсбург
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|22 - 28
|14
|18.
|Лорьян
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 31
|12
|19.
|Ним
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 34
|12
|20.
|Дижон
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|12 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 4
|21
|2.
|Монако
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 5
|16
|4.
|Брест
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 14
|16
|5.
|Ренн
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|6.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|7.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 13
|14
|8.
|Метц
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|9.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|10.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 16
|12
|11.
|Бордо
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|12.
|Анже
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|13.
|Нант
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 14
|10
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|15.
|Ницца
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|17.
|Лорьян
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|19.
|Ним
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 22
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|2.
|Марсель
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 5
|16
|4.
|Ренн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|5.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|6.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|7.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 14
|14
|8.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|9.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|10.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|11.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|12.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 18
|10
|13.
|Страсбург
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 14
|9
|14.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 12
|9
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|16.
|Дижон
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 16
|8
|17.
|Ним
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|18.
|Брест
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПСЖ» – «Страсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСЖ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Страсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСЖ» – «Страсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч ПСЖ - Страсбург
Исход игры
ПСЖ
98.6% (144)
Ничья
0% (0)
Страсбург
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.85% (77)
Меньше
46.15% (66)
Обе команды забьют
Да
32.17% (46)
Нет
67.83% (97)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
41.1% (60)
3:0 ПСЖ
19.2% (28)
3:1 ПСЖ
17.1% (25)
2:1 ПСЖ
9.6% (14)
1:0 ПСЖ
4.1% (6)
4:0 ПСЖ
2.1% (3)
4:1 ПСЖ
2.1% (3)
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