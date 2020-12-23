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  2. Матчи
  3. Голландия
АДО Ден Хааг
0:0
Перерыв

Стадион:
ПЕК Зволле
0'
1
Копманс
Люк
2
Ван
Эвейк
Милан
15
Дель
Фабро
Дарио
4
Кемпер
Бой
43
Файе
Лассана
20
Бесуйхен
Висенте
23
Jose
Pascual
14
Де
Бур
Кес
31
Кишна
Рикардо
29
Крамер
Михил
11
Бурар
Сами
1
Цеттерер
Михаэль
31
Ван
Вермескеркен
Саи
2
Ван
Полен
Брам
15
Керстен
Сэм
5
Паал
Кеннет
22
Клемент
Пелле
13
Штридер
Рико
30
Хюйбертс
Дин
23
Рейндерс
Элиано
8
Гучаннеджад
Реза
9
Ван
Дёйнен
Майк
АДО Ден Хааг
4-3-3
ПЕК Зволле
4-3-3

Ход матча

28'
Улд-Ших Биляль
Де Бур Кес
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

АДО Ден Хааг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамер Михил 3 0.21
2. Бурар Сами 2 0.14
3. Филипп Давид 2 0.14
4. Пинас Шакилль 2 (2) 0.14
5. Ван Эвейк Милан 1 0.07
6. Бесуйхен Висенте 1 0.07
7. Арвайлер Йонас 1 0.07
8. Де Бур Кес 0 0
9. Госсенс Джон 0 0
10. Файе Лассана 0 0
11. Jose Pascual 0 0
ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леманс Клинт 2 0.14
2. Рейндерс Элиано 2 0.14
3. Гучаннеджад Реза 2 (1) 0.14
4. Ван Дёйнен Майк 2 (1) 0.14
5. Дрост Йеспер 1 0.07
6. Лам Томас 1 0.07
7. Накаяма Юта 1 0.07
8. Ферай Иммануэль 1 0.07
9. Паал Кеннет 0 0
10. Ван Вермескеркен Саи 0 0
11. Тедич Слободан 0 0

Карточки

АДО Ден Хааг
# Игрок      
1. Кемпер Бой 1 1
2. Бурар Сами 2 0
3. Пинас Шакилль 2 0
4. Де Бур Кес 2 0
5. Бесуйхен Висенте 2 0
6. Крамер Михил 1 0
7. Карелис Никос 1 0
8. Моррисон Равел 1 0
9. Файе Лассана 1 0
10. Jose Pascual 1 0
11. Эльмкис Илай 1 0
12. Ван Эвейк Милан 1 0
13. Филипп Давид 1 0
ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Лам Томас 2 2
2. Хюйбертс Дин 4 0
3. Ван Полен Брам 3 0
4. Накаяма Юта 3 0
5. Саймак Мустафа 1 1
6. Ван Дёйнен Майк 2 0
7. Дрост Йеспер 1 0
8. Паал Кеннет 1 0
9. Леманс Клинт 1 0
10. Керстен Сэм 1 0
11. Рейндерс Элиано 1 0
12. Байселмани Дестан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АДО Ден Хааг 33.33% (4) 0 0 8.33% (1) 25% (3) 33.33% (4)
 ПЕК Зволле 0 0 25% (3) 25% (3) 41.67% (5) 8.33% (1)

Предыдущие игры

АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +4 =8 -8
АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен
Спарта Роттердам 6:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:4 Твенте ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 Витесс ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 2:2 Витесс Алмере Сити 1:2 АДО Ден Хааг Маастрихт 0:0 АДО Ден Хааг Телстар 0:0 АДО Ден Хааг
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +6 =9 -5
ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эксельсиор 2:0 ПЕК Зволле Аякс 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Витесс
Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Твенте 5:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 ПЕК Зволле

Последние игры между собой

АДО Ден Хааг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 10
ПЕК Зволле: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 4
ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:3 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 4:0 ПЕК Зволле Эредивизие
ПЕК Зволле 2:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 6:1 АДО Ден Хааг Эредивизие ПЕК Зволле 4:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 АДО Ден Хааг Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 14 11 1 2 52 - 10 34
2. ПСВ Заявка 14 10 3 1 33 - 11 33
3. Витесс Заявка 14 9 2 3 24 - 12 29
4. Гронинген 0:0 Заявка 14 8 3 3 18 - 14 27
5. Фейеноорд Заявка 13 7 5 1 26 - 12 26
6. АЗ Алкмаар Заявка 13 7 5 1 33 - 20 26
7. Твенте Заявка 14 7 3 4 26 - 18 24
8. Херенвен Заявка 13 5 5 3 22 - 18 20
9. Спарта Роттердам Заявка 14 5 3 6 24 - 23 18
10. Утрехт Заявка 13 3 7 3 16 - 19 16
11. ПЕК Зволле 0:0 Заявка 14 2 8 4 14 - 22 14
12. Хераклес 0:0 Заявка 14 3 4 7 14 - 24 13
13. Фортуна Ситтард Заявка 14 3 4 7 20 - 32 13
14. Ваалвейк Заявка 14 3 3 8 13 - 26 12
15. Виллем II Заявка 14 2 3 9 16 - 30 9
16. ВВВ-Венло Заявка 14 2 3 9 20 - 42 9
17. АДО Ден Хааг 0:0 Заявка 14 1 5 8 13 - 33 8
18. Эммен Заявка 14 0 5 9 15 - 33 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
2. Витесс Заявка 7 6 1 0 14 - 3 19
3. Аякс Заявка 7 6 0 1 25 - 6 18
4. Гронинген 0:0 Заявка 8 4 3 1 8 - 5 15
5. АЗ Алкмаар Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
6. Твенте Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
7. Херенвен Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8. Фейеноорд Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
9. Утрехт Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
10. ПЕК Зволле 0:0 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Спарта Роттердам Заявка 7 2 2 3 16 - 14 8
12. Фортуна Ситтард Заявка 7 2 2 3 13 - 17 8
13. Хераклес 0:0 Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
14. Виллем II Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
15. Ваалвейк Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
16. ВВВ-Венло Заявка 7 1 2 4 8 - 25 5
17. АДО Ден Хааг 0:0 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
18. Эммен Заявка 7 0 3 4 11 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 7 5 1 1 27 - 4 16
2. Фейеноорд Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
3. Твенте Заявка 6 4 1 1 13 - 7 13
4. Гронинген 0:0 Заявка 6 4 0 2 10 - 9 12
5. АЗ Алкмаар Заявка 6 3 3 0 17 - 11 12
6. ПСВ Заявка 7 3 3 1 15 - 8 12
7. Витесс Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Спарта Роттердам Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Херенвен Заявка 7 2 4 1 12 - 11 10
10. Утрехт Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
11. Ваалвейк Заявка 7 2 0 5 5 - 13 6
12. Хераклес 0:0 Заявка 8 1 3 4 5 - 17 6
13. Фортуна Ситтард Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
14. АДО Ден Хааг 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 19 5
15. ПЕК Зволле 0:0 Заявка 7 0 5 2 7 - 15 5
16. ВВВ-Венло Заявка 7 1 1 5 12 - 17 4
17. Виллем II Заявка 7 0 2 5 6 - 15 2
18. Эммен Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
АДО Ден Хааг
Ничья
ПЕК Зволле
6.04
4.15
1.72
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.80 3.00 1.70
Бонус: 5 000 ₽ 6.50 2.80 1.68
Бонус: 5 000 ₽ 4.80 4.15 1.69
  6.04 3.40 1.72

Самый высокий коэффициент на матч «АДО Ден Хааг» – «ПЕК Зволле» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АДО Ден Хааг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПЕК Зволле» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АДО Ден Хааг» – «ПЕК Зволле», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.20 1.20 9.00 1.02 1.85 1.90 2.85 1.38 1.25 3.75 1.77 2.05 1.57 2.44 1.05 8.50 1.16 4.80 1.03 10.00 1.03 9.70 1.05 9.70 1.01 14.50
10.75 1.01 9.80 1.03 3.88 1.22 3.12 1.36 2.09 1.82 1.64 2.26 1.39 2.90 1.17 4.55 1.12 5.10 1.02 9.00
6.38 1.13 2.89 1.44 2.27 1.68 1.97 1.91 1.66 2.31 1.49 2.72 1.39 3.13 1.49 2.72 1.62 2.39 1.49 2.72 1.22 4.45 1.17 5.49
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.44 2.65 2.10 1.74 1.03 10.00 1.18 5.00 1.02 11.00
3.30 1.33 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 4.95 1.12 6.35
1.25 4.10 1.13 6.40 1.31 3.63 1.68 2.27 1.48 2.76 1.35 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.41 1.72 2.05 1.30 3.30
4.60 1.20 2.95 1.40 1.79 2.02 1.34 3.26 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.25 1.28
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