АДО Ден Хааг
0:2
Конец матча
Стадион: Cars Jeans Stadion
ПЕК Зволле
0:1
51' ГолВан Дёйнен Майк
75' Желтая карточкаКерстен Сэм
0:2
84' ГолЛеманс Клинт
87' Желтая карточкаУлд-Ших Биляль
43
Файе
Лассана
23
Jose
Pascual
14
Де
Бур
Кес
29
Крамер
Михил
11
Бурар
Сами
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Файе ЛассанаЗащитник
- Полузащитник
-
23 Jose PascualПолузащитник
-
14 Де Бур КесПолузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
-
11 Бурар СамиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Чатич АмарНападающий
- Нападающий
-
18 Филипп ДавидНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Брод Рууд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Маус КсавьеВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Леманс КлинтПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Дрост ЙесперНападающий
-
-
21 Samir Lagsir
-
Главный тренер: Стегеман Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
51'
75'
84'
0:2
87'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамер Михил
|3
|0.21
|2.
|Бурар Сами
|2
|0.14
|3.
|Филипп Давид
|2
|0.14
|4.
|Пинас Шакилль
|2 (2)
|0.14
|5.
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.07
|6.
|Бесуйхен Висенте
|1
|0.07
|7.
|Арвайлер Йонас
|1
|0.07
|8.
|Де Бур Кес
|0
|0
|9.
|Госсенс Джон
|0
|0
|10.
|Файе Лассана
|0
|0
|11.
|Jose Pascual
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леманс Клинт
|3
|0.21
|2.
|Ван Дёйнен Майк
|3 (1)
|0.21
|3.
|Рейндерс Элиано
|2
|0.14
|4.
|Гучаннеджад Реза
|2 (1)
|0.14
|5.
|Дрост Йеспер
|1
|0.07
|6.
|Накаяма Юта
|1
|0.07
|7.
|Лам Томас
|1
|0.07
|8.
|Ферай Иммануэль
|1
|0.07
|9.
|Ван Вермескеркен Саи
|0
|0
|10.
|Паал Кеннет
|0
|0
|11.
|Тедич Слободан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кемпер Бой
|1
|1
|2.
|Бурар Сами
|2
|0
|3.
|Пинас Шакилль
|2
|0
|4.
|Де Бур Кес
|2
|0
|5.
|Бесуйхен Висенте
|2
|0
|6.
|Крамер Михил
|1
|0
|7.
|Карелис Никос
|1
|0
|8.
|Моррисон Равел
|1
|0
|9.
|Улд-Ших Биляль
|1
|0
|10.
|Файе Лассана
|1
|0
|11.
|Jose Pascual
|1
|0
|12.
|Эльмкис Илай
|1
|0
|13.
|Ван Эвейк Милан
|1
|0
|14.
|Филипп Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лам Томас
|2
|2
|2.
|Хюйбертс Дин
|4
|0
|3.
|Ван Полен Брам
|3
|0
|4.
|Накаяма Юта
|3
|0
|5.
|Саймак Мустафа
|1
|1
|6.
|Ван Дёйнен Майк
|2
|0
|7.
|Керстен Сэм
|2
|0
|8.
|Дрост Йеспер
|1
|0
|9.
|Паал Кеннет
|1
|0
|10.
|Леманс Клинт
|1
|0
|11.
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|12.
|Байселмани Дестан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АДО Ден Хааг
|33.33% (4)
|0
|0
|8.33% (1)
|25% (3)
|33.33% (4)
|ПЕК Зволле
|0
|0
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|35.71% (5)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +4 =8 -8АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен
Спарта Роттердам 6:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:4 Твенте ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 Витесс ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 2:2 Витесс Алмере Сити 1:2 АДО Ден Хааг Маастрихт 0:0 АДО Ден Хааг Телстар 0:0 АДО Ден Хааг
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +6 =9 -5ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эксельсиор 2:0 ПЕК Зволле Аякс 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Витесс
Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Твенте 5:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 ПЕК Зволле
Последние игры между собой
АДО Ден Хааг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 10
ПЕК Зволле: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 4
ПЕК Зволле 2:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 6:1 АДО Ден Хааг Эредивизие ПЕК Зволле 4:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 АДО Ден Хааг Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|52 - 10
|34
|2.
|ПСВ
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 11
|33
|3.
|Витесс
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 12
|29
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|29 - 12
|29
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|33 - 20
|26
|6.
|Гронинген
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|18 - 15
|26
|7.
|Твенте
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 18
|24
|8.
|Херенвен
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 21
|20
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 23
|18
|10.
|Утрехт
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 19
|16
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 22
|16
|12.
|Хераклес
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 32
|13
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 26
|12
|15.
|Виллем II
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 30
|9
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|20 - 42
|9
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 35
|7
|18.
|Эммен
|Заявка
|14
|0
|5
|9
|15 - 33
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 3
|21
|2.
|Витесс
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 3
|19
|3.
|Аякс
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|25 - 6
|18
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|5.
|Гронинген
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|6.
|Фейеноорд
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 5
|13
|7.
|Твенте
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|8.
|Херенвен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|9.
|Утрехт
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|16 - 14
|8
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 17
|8
|13.
|Хераклес
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|14.
|Виллем II
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 25
|5
|17.
|Эммен
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|11 - 20
|3
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|27 - 4
|16
|2.
|Фейеноорд
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|3.
|Твенте
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|4.
|Гронинген
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|17 - 11
|12
|6.
|ПСВ
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 8
|12
|7.
|Витесс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Херенвен
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|10.
|Хераклес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 17
|8
|11.
|Утрехт
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|13.
|Ваалвейк
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 13
|6
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|15.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 19
|5
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|12 - 17
|4
|17.
|Виллем II
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 15
|2
|18.
|Эммен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
Победитель
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