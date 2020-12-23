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  3. Голландия
АДО Ден Хааг
0:2
Конец матча

Стадион:
ПЕК Зволле
0'
0:1
51' Гол
Ван Дёйнен Майк
75' Желтая карточка
Керстен Сэм
0:2
84' Гол
Леманс Клинт
87' Желтая карточка
Улд-Ших Биляль
90'+4
1
Копманс
Люк
2
Ван
Эвейк
Милан
15
Дель
Фабро
Дарио
4
Кемпер
Бой
43
Файе
Лассана
20
Бесуйхен
Висенте
23
Jose
Pascual
14
Де
Бур
Кес
31
Кишна
Рикардо
29
Крамер
Михил
11
Бурар
Сами
1
Цеттерер
Михаэль
31
Ван
Вермескеркен
Саи
2
Ван
Полен
Брам
15
Керстен
Сэм
5
Паал
Кеннет
22
Клемент
Пелле
13
Штридер
Рико
30
Хюйбертс
Дин
23
Рейндерс
Элиано
8
Гучаннеджад
Реза
9
Ван
Дёйнен
Майк
АДО Ден Хааг
4-3-3
ПЕК Зволле
4-3-3

Ход матча

28'
Улд-Ших Биляль
Де Бур Кес
 
51'
0:1
Ван Дёйнен Майк
(Ван Вермескеркен Саи)
57'
Моррисон Равел
Кишна Рикардо
 
65'
 
Леманс Клинт
Клемент Пелле
65'
Госсенс Джон
Jose Pascual
 
65'
Филипп Давид
Бурар Сами
 
74'
 
Дрост Йеспер
Гучаннеджад Реза
75'
 
Керстен Сэм
83'
 
Накаяма Юта
Хюйбертс Дин
83'
 
Лам Томас
Штридер Рико
84'
0:2
Леманс Клинт
(Накаяма Юта)
87'
Улд-Ших Биляль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

АДО Ден Хааг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамер Михил 3 0.21
2. Бурар Сами 2 0.14
3. Филипп Давид 2 0.14
4. Пинас Шакилль 2 (2) 0.14
5. Ван Эвейк Милан 1 0.07
6. Бесуйхен Висенте 1 0.07
7. Арвайлер Йонас 1 0.07
8. Де Бур Кес 0 0
9. Госсенс Джон 0 0
10. Файе Лассана 0 0
11. Jose Pascual 0 0
ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леманс Клинт 3 0.21
2. Ван Дёйнен Майк 3 (1) 0.21
3. Рейндерс Элиано 2 0.14
4. Гучаннеджад Реза 2 (1) 0.14
5. Дрост Йеспер 1 0.07
6. Накаяма Юта 1 0.07
7. Лам Томас 1 0.07
8. Ферай Иммануэль 1 0.07
9. Ван Вермескеркен Саи 0 0
10. Паал Кеннет 0 0
11. Тедич Слободан 0 0

Карточки

АДО Ден Хааг
# Игрок      
1. Кемпер Бой 1 1
2. Бурар Сами 2 0
3. Пинас Шакилль 2 0
4. Де Бур Кес 2 0
5. Бесуйхен Висенте 2 0
6. Крамер Михил 1 0
7. Карелис Никос 1 0
8. Моррисон Равел 1 0
9. Улд-Ших Биляль 1 0
10. Файе Лассана 1 0
11. Jose Pascual 1 0
12. Эльмкис Илай 1 0
13. Ван Эвейк Милан 1 0
14. Филипп Давид 1 0
ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Лам Томас 2 2
2. Хюйбертс Дин 4 0
3. Ван Полен Брам 3 0
4. Накаяма Юта 3 0
5. Саймак Мустафа 1 1
6. Ван Дёйнен Майк 2 0
7. Керстен Сэм 2 0
8. Дрост Йеспер 1 0
9. Паал Кеннет 1 0
10. Леманс Клинт 1 0
11. Рейндерс Элиано 1 0
12. Байселмани Дестан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АДО Ден Хааг 33.33% (4) 0 0 8.33% (1) 25% (3) 33.33% (4)
 ПЕК Зволле 0 0 21.43% (3) 28.57% (4) 35.71% (5) 14.29% (2)

Предыдущие игры

АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +4 =8 -8
АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен
Спарта Роттердам 6:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:4 Твенте ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 Витесс ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 2:2 Витесс Алмере Сити 1:2 АДО Ден Хааг Маастрихт 0:0 АДО Ден Хааг Телстар 0:0 АДО Ден Хааг
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +6 =9 -5
ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эксельсиор 2:0 ПЕК Зволле Аякс 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Витесс
Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Твенте 5:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 ПЕК Зволле

Последние игры между собой

АДО Ден Хааг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 10
ПЕК Зволле: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 4
ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:3 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 4:0 ПЕК Зволле Эредивизие
ПЕК Зволле 2:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 6:1 АДО Ден Хааг Эредивизие ПЕК Зволле 4:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 АДО Ден Хааг Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 14 11 1 2 52 - 10 34
2. ПСВ Заявка 14 10 3 1 33 - 11 33
3. Витесс Заявка 14 9 2 3 24 - 12 29
4. Фейеноорд Заявка 14 8 5 1 29 - 12 29
5. АЗ Алкмаар Заявка 13 7 5 1 33 - 20 26
6. Гронинген Заявка 14 8 2 4 18 - 15 26
7. Твенте Заявка 14 7 3 4 26 - 18 24
8. Херенвен Заявка 14 5 5 4 22 - 21 20
9. Спарта Роттердам Заявка 14 5 3 6 24 - 23 18
10. Утрехт Заявка 13 3 7 3 16 - 19 16
11. ПЕК Зволле Заявка 14 3 7 4 16 - 22 16
12. Хераклес Заявка 14 4 3 7 15 - 24 15
13. Фортуна Ситтард Заявка 14 3 4 7 20 - 32 13
14. Ваалвейк Заявка 14 3 3 8 13 - 26 12
15. Виллем II Заявка 14 2 3 9 16 - 30 9
16. ВВВ-Венло Заявка 14 2 3 9 20 - 42 9
17. АДО Ден Хааг Заявка 14 1 4 9 13 - 35 7
18. Эммен Заявка 14 0 5 9 15 - 33 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
2. Витесс Заявка 7 6 1 0 14 - 3 19
3. Аякс Заявка 7 6 0 1 25 - 6 18
4. АЗ Алкмаар Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
5. Гронинген Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
6. Фейеноорд Заявка 7 3 4 0 12 - 5 13
7. Твенте Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
8. Херенвен Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
9. Утрехт Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
10. ПЕК Зволле Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Спарта Роттердам Заявка 7 2 2 3 16 - 14 8
12. Фортуна Ситтард Заявка 7 2 2 3 13 - 17 8
13. Хераклес Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
14. Виллем II Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
15. Ваалвейк Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
16. ВВВ-Венло Заявка 7 1 2 4 8 - 25 5
17. Эммен Заявка 7 0 3 4 11 - 20 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 7 0 2 5 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 7 5 1 1 27 - 4 16
2. Фейеноорд Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
3. Твенте Заявка 6 4 1 1 13 - 7 13
4. Гронинген Заявка 6 4 0 2 10 - 9 12
5. АЗ Алкмаар Заявка 6 3 3 0 17 - 11 12
6. ПСВ Заявка 7 3 3 1 15 - 8 12
7. Витесс Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Спарта Роттердам Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Херенвен Заявка 8 2 4 2 12 - 14 10
10. Хераклес Заявка 8 2 2 4 6 - 17 8
11. Утрехт Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
12. ПЕК Зволле Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
13. Ваалвейк Заявка 7 2 0 5 5 - 13 6
14. Фортуна Ситтард Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
15. АДО Ден Хааг Заявка 7 1 2 4 6 - 19 5
16. ВВВ-Венло Заявка 7 1 1 5 12 - 17 4
17. Виллем II Заявка 7 0 2 5 6 - 15 2
18. Эммен Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 56.00 7.50 1.09
Бонус: 5 000 ₽ 38.00 6.50 1.11
Бонус: 5 000 ₽ 4.80 4.15 1.69
  34.05 7.23 1.15

Самый высокий коэффициент на матч «АДО Ден Хааг» – «ПЕК Зволле» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АДО Ден Хааг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПЕК Зволле» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АДО Ден Хааг» – «ПЕК Зволле», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.20 1.20 9.00 1.02 1.80 1.95 2.85 1.38 1.11 5.80 1.77 2.05 1.57 2.44 1.09 6.50 1.16 4.80 1.03 10.00 1.03 9.70 1.05 9.70 1.01 14.50
10.75 1.01 9.80 1.03 3.88 1.22 3.12 1.36 2.09 1.82 1.64 2.26 1.39 2.90 1.17 4.55 1.12 5.10 1.02 9.00
5.14 1.18 3.59 1.31 2.39 1.61 1.60 2.42 1.35 3.31 1.11 7.10 1.49 2.73 1.35 3.32 1.49 2.72 1.62 2.39 1.49 2.72 1.22 4.45 1.17 5.49
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.44 2.65 2.10 1.74 1.03 10.00 1.18 5.00 1.02 11.00
3.30 1.33 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 4.95 1.12 6.35
1.25 4.10 1.13 6.40 1.31 3.63 1.68 2.27 1.48 2.76 1.35 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.41 1.72 2.05 1.30 3.30
4.60 1.20 2.95 1.40 1.79 2.02 1.34 3.26 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.25 1.28
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