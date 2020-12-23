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  2. Матчи
  3. Франция
Бордо
1:3
Конец матча

Стадион:
Реймс
0'
0:1
15' Гол
Абдельамид Юнис
0:2
18' Гол
Диа Булайе
41' Желтая карточка
Бенито Лорис
65' Желтая карточка
Башич Тома
1:2
73' Гол
Хван Ый-Чжо
78' Желтая карточка
Бериша Валон
78' Желтая карточка
Адли Ясин
1:3
88' Гол
Манетси Маршал
90'+4
1
Костиль
Бенуа
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
3
Кастро
Пабло
23
Бенито
Лорис
26
Башич
Тома
19
Адли
Ясин
17
Зеркан
Мехди
8
Бен
Арфа
Хатем
28
Уден
Реми
18
Хван
Ый-Чжо
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
23
Кассама
Морету
21
Мбюкю
Натанаэль
14
Бериша
Валон
7
Шавалерин
Ксавье
10
Зенели
Арбер
11
Диа
Булайе
Бордо
4-2-3-1
Реймс
4-1-4-1

Ход матча

15'
0:1
Абдельамид Юнис
(Зенели Арбер)
18'
0:2
Диа Булайе
41'
Бенито Лорис
 
46'
Пундже Максим
Бенито Лорис
 
46'
Майя Джош
Зеркан Мехди
 
65'
Башич Тома
 
73'
Хван Ый-Чжо
(Бен Арфа Хатем)
1:2
78'
 
Бериша Валон
78'
Адли Ясин
 
82'
 
Туре Эль Билал
Зенели Арбер
83'
 
Думбия Мусса
Бериша Валон
83'
 
Манетси Маршал
Мбюкю Натанаэль
83'
Траоре Амаду
Хван Ый-Чжо
 
83'
Баква Дилан
Уден Реми
 
88'
1:3
Манетси Маршал
(Диа Булайе)
90'
Лакукс Том
Адли Ясин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Башич Тома 3 0.18
2. Бен Арфа Хатем 2 0.12
3. Хван Ый-Чжо 2 0.12
4. Уден Реми 2 0.12
5. Калу Сэмьюэл 2 0.12
6. Майя Джош 2 0.12
7. Адли Ясин 1 0.06
8. Бриан Джимми 1 (1) 0.06
9. Кастро Пабло 1 0.06
10. Отавио II 1 0.06
11. Косельни Лоран 0 0
12. Байсс Пол 0 0
13. Де Превиль Николя 0 0
Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 10 (4) 0.59
2. Кафаро Матьё 2 0.12
3. Туре Эль Билал 2 0.12
4. Абдельамид Юнис 2 0.12
5. Зенели Арбер 1 0.06
6. Фас Ваут 1 0.06
7. Кассама Морету 1 0.06
8. Манетси Маршал 1 0.06
9. Мбюкю Натанаэль 1 0.06
10. Бериша Валон 0 0
11. Кутеса Дерек 0 0
12. Сирхейс Кай 0 0

Карточки

Бордо
# Игрок      
1. Отавио II 6 0
2. Кастро Пабло 4 0
3. Байсс Пол 2 1
4. Бенито Лорис 3 0
5. Сабали Юссуф 3 0
6. Кватенг Энок 3 0
7. Бриан Джимми 2 0
8. Де Превиль Николя 2 0
9. Башич Тома 2 0
10. Калу Сэмьюэл 2 0
11. Майя Джош 2 0
12. Адли Ясин 2 0
13. Зеркан Мехди 0 1
14. Уден Реми 1 0
Реймс
# Игрок      
1. Кассама Морету 4 2
2. Фас Ваут 5 1
3. Манетси Маршал 4 1
4. Шавалерин Ксавье 3 0
5. Туре Эль Билал 3 0
6. Бериша Валон 2 0
7. Фокет Томас 2 0
8. Сирхейс Кай 2 0
9. Конан Гислен 2 0
10. Донис Анастасиос 0 1
11. Абдельамид Юнис 1 0
12. Райкович Предраг 1 0
13. Кутеса Дерек 1 0
14. Кафаро Матьё 1 0
15. Де Смет Тибо 1 0
16. Хорнби Фрэйзер 1 0
17. Диа Булайе 1 0
18. Драмме Муамаду 1 0
19. Экитик Юго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бордо 5.88% (1) 29.41% (5) 11.76% (2) 5.88% (1) 11.76% (2) 35.29% (6)
 Реймс 28.57% (6) 14.29% (3) 9.52% (2) 14.29% (3) 23.81% (5) 9.52% (2)

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Страсбург 0:2 Бордо Бордо 1:2 Сент-Этьен Лилль 2:1 Бордо Бордо 1:0 Брест
ПСЖ 2:2 Бордо Ренн 0:1 Бордо Бордо 0:2 Монпелье Монако 4:0 Бордо Бордо 2:0 Ним Марсель 3:1 Бордо Бордо 3:0 Дижон Бордо 0:0 Ницца Ланс 2:1 Бордо Бордо 0:0 Лион Анже 0:2 Бордо Бордо 0:0 Нант Реймс 0:4 Бордо Тулуза 0:0 Бордо Сент-Этьен 4:2 Бордо Анже 1:1 Бордо
Реймс Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Марсель 1:1 Реймс Реймс 3:2 Нант Брест 2:1 Реймс Реймс 0:0 Ницца
Лион 3:0 Реймс Реймс 0:1 Ним Ланс 4:4 Реймс Реймс 2:1 Страсбург Монпелье 0:4 Реймс Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Реймс 0:2 ПСЖ Фехервар 0:0 Реймс Метц 2:1 Реймс Серветт 0:1 Реймс Анже 1:0 Реймс Реймс 0:1 Лилль Монако 2:2 Реймс Реймс 3:1 Митьюлланд Реймс 0:4 Бордо

Последние игры между собой

Бордо: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 5
Реймс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 1
Реймс 0:4 Бордо Товарищеские матчи Реймс 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:1 Реймс Лига 1 Реймс 0:0 Бордо Лига 1
Реймс 4:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:2 Реймс Лига 1 Бордо 1:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Бордо Лига 1 Реймс 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Реймс Лига 1 Бордо 0:0 Реймс Лига 1 Реймс 0:0 Бордо Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 16 9 6 1 28 - 10 33
2. Лион Заявка 16 9 6 1 31 - 14 33
3. ПСЖ Заявка 16 10 2 4 35 - 10 32
4. Ренн Заявка 17 9 4 4 26 - 19 31
5. Марсель Заявка 14 8 4 2 21 - 13 28
6. Монпелье Заявка 16 8 3 5 27 - 25 27
7. Ланс Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
8. Монако Заявка 16 8 2 6 26 - 23 26
9. Анже Заявка 16 7 3 6 21 - 25 24
10. Брест Заявка 17 7 2 8 28 - 31 23
11. Метц Заявка 17 6 5 6 19 - 17 23
12. Ницца Заявка 16 6 4 6 21 - 22 22
13. Бордо Заявка 17 6 4 7 18 - 20 22
14. Сент-Этьен Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
15. Реймс Заявка 17 4 5 8 24 - 28 17
16. Нант Заявка 16 3 6 7 18 - 27 15
17. Страсбург Заявка 16 4 2 10 22 - 28 14
18. Лорьян Заявка 17 3 3 11 17 - 31 12
19. Ним Заявка 17 3 3 11 14 - 34 12
20. Дижон Заявка 17 2 6 9 12 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 9 6 3 0 17 - 4 21
2. Монако Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
3. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 18 - 5 16
4. Брест Заявка 8 5 1 2 17 - 14 16
5. Ренн Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
6. Лион Заявка 7 4 3 0 16 - 6 15
7. Ланс Заявка 8 4 2 2 15 - 13 14
8. Метц Заявка 8 4 1 3 11 - 9 13
9. Марсель Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
10. Монпелье Заявка 8 4 0 4 14 - 16 12
11. Бордо Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
12. Анже Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
13. Нант Заявка 8 2 4 2 10 - 14 10
14. Сент-Этьен Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15. Ницца Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
16. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Лорьян Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
18. Страсбург Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
19. Ним Заявка 9 1 1 7 9 - 22 4
20. Дижон Заявка 9 0 4 5 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
2. Марсель Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
3. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 17 - 5 16
4. Ренн Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
5. Монпелье Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
6. Ницца Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
7. Анже Заявка 8 4 2 2 14 - 14 14
8. Ланс Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
9. Лилль Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
10. Бордо Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
11. Метц Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
12. Реймс Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
13. Страсбург Заявка 8 3 0 5 16 - 14 9
14. Монако Заявка 8 3 0 5 8 - 12 9
15. Сент-Этьен Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
16. Дижон Заявка 8 2 2 4 9 - 16 8
17. Ним Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
18. Брест Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Нант Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
20. Лорьян Заявка 9 1 2 6 8 - 19 5
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Бордо: 60%, Реймс: 40%.
  • Фол, нарушение
    46'
    Кастро Пабло наказан за толчок Шавалерин Ксавье
  • 46'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Бордо контролирует мяч.
  • 45'
    Бордо контролирует мяч.
  • 45'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Бордо: 62%, Реймс: 38%.
  • 44'
    Реймс контролирует мяч.
  • 44'
    Реймс контролирует мяч.
  • 43'
    Реймс контролирует мяч.
  • 43'
    Зенели Арбер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 43'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 43'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 42'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    41'
    Бенито Лорис получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    41'
    Безумный фол. Бенито Лорис грубо играет против соперника. Пострадал Натанаэль Мбуку
  • 40'
    Бордо пытается что-то создать.
  • Травма, повреждение
    40'
    Байсс Пол возвращается на поле.
  • 40'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Бордо: 59%, Реймс: 41%.
  • 40'
    Бордо контролирует мяч.
  • 40'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 39'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    39'
    Байсс Пол возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    39'
    Байсс Пол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 39'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 39'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 38'
    Башич Тома из команды Бордо навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 38'
    Бордо контролирует мяч.
  • 37'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 37'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 36'
    Мехди Зеркан из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 36'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 36'
    Бордо контролирует мяч.
  • 35'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Бордо: 59%, Реймс: 41%.
  • Фол, нарушение
    34'
    Диа Булайе фолит на сопернике
  • Угловой
    34'
    Зенели Арбер из команды Реймс подал угловой справа.
  • 34'
    Уден Реми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Фол, нарушение
    33'
    Безумный фол. Хван Ый-Чжо грубо играет против соперника. Пострадал Фокет Томас
  • 32'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бенито Лорис из команды Бордо.
  • 32'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 31'
    Реймс контролирует мяч.
  • 31'
    Бордо контролирует мяч.
  • 31'
    Бордо пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    30'
    Бен Арфа Хатем из команды Бордо толкнул локтем оппонента. Это Фокет Томас заработал фол
  • 30'
    Контроль мяча: Бордо: 60%, Реймс: 40%.
  • 29'
    Бериша Валон из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 29'
    Бордо контролирует мяч.
  • 29'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 28'
    Матч возобновлен
  • 27'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 27'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 27'
    Отличный пас сделал Бериша Валон из команды Реймс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 26'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 26'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 25'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Бордо: 64%, Реймс: 36%.
  • 24'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Диа Булайе из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Башич Тома
  • 22'
    Бенито Лорис из команды Бордо делает неудачный навес.
  • 22'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 21'
    Бордо контролирует мяч.
  • 21'
    Бордо контролирует мяч.
  • 20'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 20'
    Контроль мяча: Бордо: 56%, Реймс: 44%.
  • 19'
    Бордо контролирует мяч.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Диа Булайе первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
  • 18'
    Зенели Арбер нанес удар издали, а Костиль Бенуа отбил его обратно в игру!
  • 18'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 18'
    Реймс контролирует мяч.
  • 17'
    Реймс контролирует мяч.
  • 16'
    Контроль мяча: Бордо: 55%, Реймс: 45%.
  • 15'
    Зенели Арбер сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    15'
    ГОООООЛ - Абдельамид Юнис Реймс забивает ударом головой
  • Угловой
    15'
    Зенели Арбер из команды Реймс подал угловой слева.
  • 14'
    Сабали Юссуф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 14'
    Кассама Морету нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 14'
    Реймс пытается что-то создать.
  • Офсайд
    13'
    Зенели Арбер из команды Реймс в офсайде
  • 12'
    Диа Булайе нанес удар, мяч был парирован, но Костиль Бенуа не удержал его в руках.
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья свистит. Байсс Пол атаковал сзади соперника. Это Кассама Морету заработал своей команде штрафной
  • 12'
    Реймс контролирует мяч.
  • 12'
    Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
  • 12'
    Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    12'
    Бен Арфа Хатем из команды Бордо подал угловой слева.
  • 11'
    Мехди Зеркан мяч отрикошетил от ворот
  • 11'
    Уден Реми из команды Бордо делает пас партнеру.
  • 11'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 10'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 10'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 9'
    Бордо контролирует мяч.
  • 9'
    Контроль мяча: Бордо: 55%, Реймс: 45%.
  • 9'
    Хван Ый-Чжо из команды Бордо плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 8'
    Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 7'
    Реймс контролирует мяч.
  • 7'
    Реймс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Адли Ясин из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Натанаэль Мбуку
  • Офсайд
    6'
    Фокет Томас из команды Реймс в офсайде
  • 5'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Бордо: 63%, Реймс: 37%.
  • 5'
    Реймс контролирует мяч.
  • 5'
    Бордо контролирует мяч.
  • 4'
    Бордо контролирует мяч.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 2'
    Кассама Морету не смог попасть в створ ударом издали
  • 2'
    Сабали Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    2'
    Зенели Арбер из команды Реймс подал угловой слева.
  • 1'
    Диа Булайе мяч отрикошетил от ворот
  • 1'
    Реймс контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Реймс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Бордо 87.6% (120)
X 9.5% (13)
Реймс 2.9% (4)
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2.21 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 23.00 4.50 1.27
Бонус: 5 000 ₽ 38.00 10.50 1.07
Бонус: 5 000 ₽ 2.34 3.15 3.38
  33.01 10.50 1.10

Самый высокий коэффициент на матч «Бордо» – «Реймс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бордо» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реймс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бордо» – «Реймс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.06 6.40 1.12 7.00 1.09 2.28 1.68 2.14 1.76 1.81 2.06 2.63 1.48 1.29 3.60 1.31 3.35 1.06 7.70 1.14 5.55 1.01 15.00 1.02 13.00 0.00 23.00
7.20 1.05 6.15 1.09 2.90 1.39 2.22 1.66 1.67 2.42 1.29 3.60 1.21 4.20 1.06 7.80 1.03 8.30
8.22 1.10 3.08 1.40 2.69 1.50 2.29 1.67 1.91 1.97 2.33 1.65 1.93 1.96 1.49 2.72 1.33 3.47 1.41 3.01 1.23 4.40 1.24 4.30 1.31 3.61 1.52 2.63 1.37 3.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
1.65 2.23 1.92 1.87 1.06 7.90 1.35 3.15 1.02 13.00
2.45 1.55 1.71 2.14 1.30 3.52 1.09 7.50 1.07 8.60
2.68 1.50 2.20 1.72 1.70 2.22 1.45 2.86 1.33 3.48 1.23 4.42 1.11 7.03 1.24 4.29 1.17 5.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.44 1.52 1.60 2.25 1.23 3.90
3.26 1.34 2.17 1.69 1.57 2.40 1.20 4.85 1.14 5.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 2.15
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
Где смотреть матч Бордо 1:3 Реймс онлайн

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Прогнозы на матч Бордо 1:3 Реймс

Исход игры
Бордо
87.6% (120)
Ничья
9.5% (13)
Реймс
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
31.62% (43)
Меньше
68.38% (93)
Обе команды забьют
Да
38.97% (53)
Нет
61.03% (83)
Популярный счёт
1:0 Бордо
42.3% (58)
2:1 Бордо
27.7% (38)
2:0 Бордо
16.1% (22)
1:1 Ничья
7.3% (10)
1:2 Реймс
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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