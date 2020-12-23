Бордо
1:3
Конец матча
Стадион: Матмю Атлантик
Реймс
0:1
15' ГолАбдельамид Юнис
0:2
18' ГолДиа Булайе
41' Желтая карточкаБенито Лорис
65' Желтая карточкаБашич Тома
1:2
73' ГолХван Ый-Чжо
78' Желтая карточкаБериша Валон
78' Желтая карточкаАдли Ясин
1:3
88' ГолМанетси Маршал
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
23
Бенито
Лорис
26
Башич
Тома
19
Адли
Ясин
17
Зеркан
Мехди
28
Уден
Реми
18
Хван
Ый-Чжо
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
14
Бериша
Валон
10
Зенели
Арбер
11
Диа
Булайе
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
-
24 Байсс ПолЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Лакукс ТомЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Мара СекуНападающий
-
32 Баква ДиланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Траоре АмадуНападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Зенели АрберПолузащитник
-
11 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
-
28 Де Смет ТибоЗащитник
-
33 Дукуре ФодеЗащитник
-
25 Думбия МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
15'
0:1
18'
0:2
41'
65'
73'
1:2
78'
78'
83'
88'
1:3
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Башич Тома
|3
|0.18
|2.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0.12
|3.
|Хван Ый-Чжо
|2
|0.12
|4.
|Уден Реми
|2
|0.12
|5.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0.12
|6.
|Майя Джош
|2
|0.12
|7.
|Адли Ясин
|1
|0.06
|8.
|Бриан Джимми
|1 (1)
|0.06
|9.
|Кастро Пабло
|1
|0.06
|10.
|Отавио II
|1
|0.06
|11.
|Косельни Лоран
|0
|0
|12.
|Байсс Пол
|0
|0
|13.
|Де Превиль Николя
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диа Булайе
|10 (4)
|0.59
|2.
|Кафаро Матьё
|2
|0.12
|3.
|Туре Эль Билал
|2
|0.12
|4.
|Абдельамид Юнис
|2
|0.12
|5.
|Зенели Арбер
|1
|0.06
|6.
|Фас Ваут
|1
|0.06
|7.
|Кассама Морету
|1
|0.06
|8.
|Манетси Маршал
|1
|0.06
|9.
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0.06
|10.
|Бериша Валон
|0
|0
|11.
|Кутеса Дерек
|0
|0
|12.
|Сирхейс Кай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Отавио II
|6
|0
|2.
|Кастро Пабло
|4
|0
|3.
|Байсс Пол
|2
|1
|4.
|Бенито Лорис
|3
|0
|5.
|Сабали Юссуф
|3
|0
|6.
|Кватенг Энок
|3
|0
|7.
|Бриан Джимми
|2
|0
|8.
|Де Превиль Николя
|2
|0
|9.
|Башич Тома
|2
|0
|10.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0
|11.
|Майя Джош
|2
|0
|12.
|Адли Ясин
|2
|0
|13.
|Зеркан Мехди
|0
|1
|14.
|Уден Реми
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кассама Морету
|4
|2
|2.
|Фас Ваут
|5
|1
|3.
|Манетси Маршал
|4
|1
|4.
|Шавалерин Ксавье
|3
|0
|5.
|Туре Эль Билал
|3
|0
|6.
|Бериша Валон
|2
|0
|7.
|Фокет Томас
|2
|0
|8.
|Сирхейс Кай
|2
|0
|9.
|Конан Гислен
|2
|0
|10.
|Донис Анастасиос
|0
|1
|11.
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|12.
|Райкович Предраг
|1
|0
|13.
|Кутеса Дерек
|1
|0
|14.
|Кафаро Матьё
|1
|0
|15.
|Де Смет Тибо
|1
|0
|16.
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|17.
|Диа Булайе
|1
|0
|18.
|Драмме Муамаду
|1
|0
|19.
|Экитик Юго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бордо
|5.88% (1)
|29.41% (5)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|35.29% (6)
|Реймс
|28.57% (6)
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|9.52% (2)
Предыдущие игры
Бордо Последние 20 матчей: +7 =6 -7Страсбург 0:2 Бордо Бордо 1:2 Сент-Этьен Лилль 2:1 Бордо Бордо 1:0 Брест
Реймс Последние 20 матчей: +5 =5 -10Марсель 1:1 Реймс Реймс 3:2 Нант Брест 2:1 Реймс Реймс 0:0 Ницца
Последние игры между собой
Бордо: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 5
Реймс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|28 - 10
|33
|2.
|Лион
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|31 - 14
|33
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|35 - 10
|32
|4.
|Ренн
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 19
|31
|5.
|Марсель
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 13
|28
|6.
|Монпелье
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|27 - 25
|27
|7.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|8.
|Монако
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|26 - 23
|26
|9.
|Анже
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|21 - 25
|24
|10.
|Брест
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 31
|23
|11.
|Метц
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 17
|23
|12.
|Ницца
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 22
|22
|13.
|Бордо
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 20
|22
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|15.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 28
|17
|16.
|Нант
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 27
|15
|17.
|Страсбург
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|22 - 28
|14
|18.
|Лорьян
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 31
|12
|19.
|Ним
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 34
|12
|20.
|Дижон
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|12 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 4
|21
|2.
|Монако
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 5
|16
|4.
|Брест
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 14
|16
|5.
|Ренн
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|6.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|7.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 13
|14
|8.
|Метц
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|9.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|10.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 16
|12
|11.
|Бордо
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|12.
|Анже
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|13.
|Нант
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 14
|10
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|15.
|Ницца
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|17.
|Лорьян
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|19.
|Ним
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 22
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|2.
|Марсель
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 5
|16
|4.
|Ренн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|5.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|6.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|7.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 14
|14
|8.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|9.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|10.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|11.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|12.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 18
|10
|13.
|Страсбург
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 14
|9
|14.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 12
|9
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|16.
|Дижон
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 16
|8
|17.
|Ним
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|18.
|Брест
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бордо» – «Реймс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бордо» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реймс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бордо» – «Реймс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Бордо 1:3 Реймс
Исход игры
Бордо
87.6% (120)
Ничья
9.5% (13)
Реймс
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
31.62% (43)
Меньше
68.38% (93)
Обе команды забьют
Да
38.97% (53)
Нет
61.03% (83)
Популярный счёт
1:0 Бордо
42.3% (58)
2:1 Бордо
27.7% (38)
2:0 Бордо
16.1% (22)
1:1 Ничья
7.3% (10)
1:2 Реймс
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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