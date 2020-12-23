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Монако
 
Позже

Стадион:
Сент-Этьен
30
Манноне
Вито
26
Агилар
Рубен
20
Дисаси
Аксель
3
Марипан
Гильермо
12
Кайо
Энрике
37
Диоп
Софьян
8
Чуамени
Орельен
36
Матазо
Элио
11
Желсон
Мартиньш
31
Фолланд
Кевин
9
Бен-Йеддер
Виссам
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
35
Соу
Сайду
5
Колодзейчак
Тимоти
13
Трауко
Мигель
8
Камара
Махди
19
Неу
Иван
22
Монне-Паке
Кевин
33
Гурна-Дуат
Лукас
17
Аушиш
Адиль
20
Буанга
Денис
Монако
4-4-2
Сент-Этьен
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Йеддер Виссам 7 (4) 0.44
2. Фолланд Кевин 6 0.38
3. Диоп Софьян 3 0.19
4. Желсон Мартиньш 2 0.13
5. Дисаси Аксель 2 0.13
6. Бадьяшиль Бенуа 2 0.13
7. Агилар Рубен 1 0.06
8. Фабрегас Сеск 1 (1) 0.06
9. Пеллегри Пьетро 1 0.06
10. Геббельс Виллем 1 0.06
11. Головин Александр 0 0
12. Оньекуру Генри 0 0
13. Балло-Туре Фоде 0 0
14. Чуамени Орельен 0 0
15. Фофана Юссуф 0 0
Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амума Ромен 3 0.19
2. Норден Арно 2 0.13
3. Аушиш Адиль 2 0.13
4. Буанга Денис 2 (1) 0.13
5. Камара Махди 2 0.13
6. Мукуди Ароль 1 0.06
7. Неу Иван 1 0.06
8. Масон Иван 1 0.06
9. Хазри Вахби 1 (1) 0.06
10. Будебуз Ряд 0 0

Карточки

Монако
# Игрок      
1. Дисаси Аксель 3 2
2. Чуамени Орельен 4 1
3. Фофана Юссуф 4 1
4. Агилар Рубен 4 0
5. Геббельс Виллем 3 0
6. Фабрегас Сеск 2 0
7. Бен-Йеддер Виссам 2 0
8. Желсон Мартиньш 2 0
9. Пеллегри Пьетро 2 0
10. Диоп Софьян 2 0
11. Матсима Крислен 2 0
12. Сидибе Джибриль 1 0
13. Фолланд Кевин 1 0
14. Балло-Туре Фоде 1 0
15. Бьянкон Жулиан 1 0
Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 6 0
2. Хазри Вахби 2 1
3. Амума Ромен 3 0
4. Мукуди Ароль 3 0
5. Колодзейчак Тимоти 1 1
6. Дебюши Матьё 2 0
7. Камара Махди 2 0
8. Муэффек Аймен 2 0
9. Масон Иван 2 0
10. Гурна-Дуат Лукас 2 0
11. Будебуз Ряд 1 0
12. Трауко Мигель 1 0
13. Буанга Денис 1 0
14. Рецос Панайотис 1 0
15. Юссуф Зейду 1 0
16. Аушиш Адиль 1 0
17. Фофана Уэсли 1 0
18. Сидибе Абдулайе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 11.54% (3) 23.08% (6) 11.54% (3) 23.08% (6) 15.38% (4) 15.38% (4)
 Сент-Этьен 26.67% (4) 6.67% (1) 13.33% (2) 20% (3) 26.67% (4) 6.67% (1)

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Дижон 0:1 Монако Монако 0:3 Ланс Марсель 2:1 Монако Лилль 2:1 Монако
Монако 3:0 Ним Монако 3:2 ПСЖ Ницца 1:2 Монако Монако 4:0 Бордо Лион 4:1 Монако Монако 1:1 Монпелье Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен
Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо

Последние игры между собой

Монако: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Сент-Этьен: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Монако 0:1 Сент-Этьен Кубок Сент-Этьен 1:0 Монако Лига 1 Монако 2:3 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Монако Лига 1
Монако 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:4 Монако Лига 1 Монако 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Монако 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Монако Лига 1 Монако 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Монако 0:2 Сент-Этьен Лига 1 Монако 0:2 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 3:0 Монако Лига 1 Монако 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Монако 0:0 Сент-Этьен Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 16 9 6 1 28 - 10 33
2. Лион Заявка 16 9 6 1 31 - 14 33
3. ПСЖ Заявка 16 10 2 4 35 - 10 32
4. Ренн Заявка 17 9 4 4 26 - 19 31
5. Марсель Заявка 14 8 4 2 21 - 13 28
6. Монпелье Заявка 16 8 3 5 27 - 25 27
7. Ланс Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
8. Монако Заявка 16 8 2 6 26 - 23 26
9. Анже Заявка 16 7 3 6 21 - 25 24
10. Брест Заявка 17 7 2 8 28 - 31 23
11. Метц Заявка 17 6 5 6 19 - 17 23
12. Ницца Заявка 16 6 4 6 21 - 22 22
13. Бордо Заявка 17 6 4 7 18 - 20 22
14. Сент-Этьен Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
15. Реймс Заявка 17 4 5 8 24 - 28 17
16. Нант Заявка 16 3 6 7 18 - 27 15
17. Страсбург Заявка 16 4 2 10 22 - 28 14
18. Лорьян Заявка 17 3 3 11 17 - 31 12
19. Ним Заявка 17 3 3 11 14 - 34 12
20. Дижон Заявка 17 2 6 9 12 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 9 6 3 0 17 - 4 21
2. Монако Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
3. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 18 - 5 16
4. Брест Заявка 8 5 1 2 17 - 14 16
5. Ренн Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
6. Лион Заявка 7 4 3 0 16 - 6 15
7. Ланс Заявка 8 4 2 2 15 - 13 14
8. Метц Заявка 8 4 1 3 11 - 9 13
9. Марсель Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
10. Монпелье Заявка 8 4 0 4 14 - 16 12
11. Бордо Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
12. Анже Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
13. Нант Заявка 8 2 4 2 10 - 14 10
14. Сент-Этьен Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15. Ницца Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
16. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Лорьян Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
18. Страсбург Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
19. Ним Заявка 9 1 1 7 9 - 22 4
20. Дижон Заявка 9 0 4 5 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
2. Марсель Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
3. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 17 - 5 16
4. Ренн Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
5. Монпелье Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
6. Ницца Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
7. Анже Заявка 8 4 2 2 14 - 14 14
8. Ланс Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
9. Лилль Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
10. Бордо Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
11. Метц Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
12. Реймс Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
13. Страсбург Заявка 8 3 0 5 16 - 14 9
14. Монако Заявка 8 3 0 5 8 - 12 9
15. Сент-Этьен Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
16. Дижон Заявка 8 2 2 4 9 - 16 8
17. Ним Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
18. Брест Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Нант Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
20. Лорьян Заявка 9 1 2 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Сент-Этьен от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 декабря 2020, осталось считанные секунды.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 145
    Монако 92.4% (134)
    X 4.8% (7)
    Сент-Этьен 2.8% (4)
    Все прогнозы
    1.67 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Сент-Этьен
    1.62
    4.70
    5.90
    Все Коэффициенты
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Анонс
      Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Сент-Этьен от LiveResult
      До начала игры, которая состоится 23 декабря 2020, осталось считанные секунды.


      На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.57 4.30 5.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.57 4.70 5.70
    Бонус: 5 000 ₽ 1.58 4.55 5.10
      1.62 4.20 5.90

    Самый высокий коэффициент на матч «Монако» – «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монако» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монако» – «Сент-Этьен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    18.00 1.01 12.50 1.01 4.90 1.15 4.20 1.23 2.48 1.53 2.18 1.73 1.99 1.87 1.77 2.12 1.61 2.39 1.32 3.35 1.25 4.00 1.10 6.40 1.08 7.00 1.01 12.00
    13.00 1.00 11.75 1.01 4.50 1.19 3.64 1.28 2.32 1.68 1.79 2.02 1.49 2.54 1.25 3.62 1.17 4.40 1.05 7.50 1.06 7.10
    4.72 1.22 2.78 1.49 2.31 1.68 2.06 1.85 1.79 2.12 1.62 2.43 1.50 2.72 1.19 5.26
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.50 1.53 1.63 2.28 1.25 4.00
    3.76 1.27 2.36 1.59 1.59 2.36 1.25 3.95 1.15 5.55
    2.97 1.44 2.34 1.66 1.80 2.13 1.56 2.57 1.38 3.29
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.28 2.02 1.74 1.51 2.46 1.31 3.25
    4.75 1.19 3.68 1.28 1.90 1.90 1.44 2.79 1.28 3.68

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.59 2.20
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.80 1.41
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    Прогнозы на матч Монако - Сент-Этьен

    Исход игры
    Монако
    92.4% (134)
    Ничья
    4.8% (7)
    Сент-Этьен
    2.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.54% (88)
    Меньше
    38.46% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    62.94% (90)
    Нет
    37.06% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    52.4% (76)
    2:0 Монако
    17.9% (26)
    1:0 Монако
    15.2% (22)
    3:1 Монако
    3.4% (5)
    1:1 Ничья
    2.8% (4)
    3:2 Монако
    1.4% (2)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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