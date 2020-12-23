Монако
Позже
Стадион: Луи II
Сент-Этьен
30
Манноне
Вито
26
Агилар
Рубен
12
Кайо
Энрике
37
Диоп
Софьян
36
Матазо
Элио
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
35
Соу
Сайду
19
Неу
Иван
17
Аушиш
Адиль
20
Буанга
Денис
- Основной состав
-
30 Манноне ВитоВратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 ФлорентинуПолузащитник
-
38 Мийо ЭнцоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Мулен ЖессиВратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
-
35 Соу СайдуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
-
20 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
-
21 Амума РоменПолузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Йеддер Виссам
|7 (4)
|0.44
|2.
|Фолланд Кевин
|6
|0.38
|3.
|Диоп Софьян
|3
|0.19
|4.
|Желсон Мартиньш
|2
|0.13
|5.
|Дисаси Аксель
|2
|0.13
|6.
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.13
|7.
|Агилар Рубен
|1
|0.06
|8.
|Фабрегас Сеск
|1 (1)
|0.06
|9.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.06
|10.
|Геббельс Виллем
|1
|0.06
|11.
|Головин Александр
|0
|0
|12.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|13.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|14.
|Чуамени Орельен
|0
|0
|15.
|Фофана Юссуф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амума Ромен
|3
|0.19
|2.
|Норден Арно
|2
|0.13
|3.
|Аушиш Адиль
|2
|0.13
|4.
|Буанга Денис
|2 (1)
|0.13
|5.
|Камара Махди
|2
|0.13
|6.
|Мукуди Ароль
|1
|0.06
|7.
|Неу Иван
|1
|0.06
|8.
|Масон Иван
|1
|0.06
|9.
|Хазри Вахби
|1 (1)
|0.06
|10.
|Будебуз Ряд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дисаси Аксель
|3
|2
|2.
|Чуамени Орельен
|4
|1
|3.
|Фофана Юссуф
|4
|1
|4.
|Агилар Рубен
|4
|0
|5.
|Геббельс Виллем
|3
|0
|6.
|Фабрегас Сеск
|2
|0
|7.
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|8.
|Желсон Мартиньш
|2
|0
|9.
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|10.
|Диоп Софьян
|2
|0
|11.
|Матсима Крислен
|2
|0
|12.
|Сидибе Джибриль
|1
|0
|13.
|Фолланд Кевин
|1
|0
|14.
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|15.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Неу Иван
|6
|0
|2.
|Хазри Вахби
|2
|1
|3.
|Амума Ромен
|3
|0
|4.
|Мукуди Ароль
|3
|0
|5.
|Колодзейчак Тимоти
|1
|1
|6.
|Дебюши Матьё
|2
|0
|7.
|Камара Махди
|2
|0
|8.
|Муэффек Аймен
|2
|0
|9.
|Масон Иван
|2
|0
|10.
|Гурна-Дуат Лукас
|2
|0
|11.
|Будебуз Ряд
|1
|0
|12.
|Трауко Мигель
|1
|0
|13.
|Буанга Денис
|1
|0
|14.
|Рецос Панайотис
|1
|0
|15.
|Юссуф Зейду
|1
|0
|16.
|Аушиш Адиль
|1
|0
|17.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|18.
|Сидибе Абдулайе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монако
|11.54% (3)
|23.08% (6)
|11.54% (3)
|23.08% (6)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|Сент-Этьен
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|20% (3)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: +10 =3 -7Дижон 0:1 Монако Монако 0:3 Ланс Марсель 2:1 Монако Лилль 2:1 Монако
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +6 =5 -9Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен
Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо
Последние игры между собой
Монако: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Сент-Этьен: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Монако 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:4 Монако Лига 1 Монако 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Монако 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Монако Лига 1 Монако 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Монако 0:2 Сент-Этьен Лига 1 Монако 0:2 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 3:0 Монако Лига 1 Монако 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Монако 0:0 Сент-Этьен Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|28 - 10
|33
|2.
|Лион
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|31 - 14
|33
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|35 - 10
|32
|4.
|Ренн
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 19
|31
|5.
|Марсель
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 13
|28
|6.
|Монпелье
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|27 - 25
|27
|7.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|8.
|Монако
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|26 - 23
|26
|9.
|Анже
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|21 - 25
|24
|10.
|Брест
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 31
|23
|11.
|Метц
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 17
|23
|12.
|Ницца
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 22
|22
|13.
|Бордо
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 20
|22
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|15.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 28
|17
|16.
|Нант
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 27
|15
|17.
|Страсбург
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|22 - 28
|14
|18.
|Лорьян
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 31
|12
|19.
|Ним
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 34
|12
|20.
|Дижон
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|12 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 4
|21
|2.
|Монако
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 5
|16
|4.
|Брест
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 14
|16
|5.
|Ренн
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|6.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|7.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 13
|14
|8.
|Метц
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|9.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|10.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 16
|12
|11.
|Бордо
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|12.
|Анже
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|13.
|Нант
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 14
|10
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|15.
|Ницца
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|17.
|Лорьян
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|19.
|Ним
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 22
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|2.
|Марсель
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 5
|16
|4.
|Ренн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|5.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|6.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|7.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 14
|14
|8.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|9.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|10.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|11.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|12.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 18
|10
|13.
|Страсбург
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 14
|9
|14.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 12
|9
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|16.
|Дижон
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 16
|8
|17.
|Ним
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|18.
|Брест
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Монако» – «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монако» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монако» – «Сент-Этьен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Монако - Сент-Этьен
Исход игры
Монако
92.4% (134)
Ничья
4.8% (7)
Сент-Этьен
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
61.54% (88)
Меньше
38.46% (55)
Обе команды забьют
Да
62.94% (90)
Нет
37.06% (53)
Популярный счёт
2:1 Монако
52.4% (76)
2:0 Монако
17.9% (26)
1:0 Монако
15.2% (22)
3:1 Монако
3.4% (5)
1:1 Ничья
2.8% (4)
3:2 Монако
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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