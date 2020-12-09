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Монако
 
Позже

Стадион:
Сент-Этьен

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Йеддер Виссам 7 (4) 0.44
2. Фолланд Кевин 6 0.38
3. Диоп Софьян 3 0.19
4. Желсон Мартиньш 2 0.13
5. Дисаси Аксель 2 0.13
6. Бадьяшиль Бенуа 2 0.13
7. Агилар Рубен 1 0.06
8. Фабрегас Сеск 1 (1) 0.06
9. Пеллегри Пьетро 1 0.06
10. Геббельс Виллем 1 0.06
11. Головин Александр 0 0
12. Оньекуру Генри 0 0
13. Балло-Туре Фоде 0 0
14. Чуамени Орельен 0 0
15. Фофана Юссуф 0 0
Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амума Ромен 3 0.19
2. Норден Арно 2 0.13
3. Аушиш Адиль 2 0.13
4. Буанга Денис 2 (1) 0.13
5. Камара Махди 2 0.13
6. Мукуди Ароль 1 0.06
7. Неу Иван 1 0.06
8. Масон Иван 1 0.06
9. Хазри Вахби 1 (1) 0.06
10. Будебуз Ряд 0 0

Карточки

Монако
# Игрок      
1. Дисаси Аксель 3 2
2. Чуамени Орельен 4 1
3. Фофана Юссуф 4 1
4. Агилар Рубен 4 0
5. Геббельс Виллем 3 0
6. Фабрегас Сеск 2 0
7. Бен-Йеддер Виссам 2 0
8. Желсон Мартиньш 2 0
9. Пеллегри Пьетро 2 0
10. Диоп Софьян 2 0
11. Матсима Крислен 2 0
12. Сидибе Джибриль 1 0
13. Фолланд Кевин 1 0
14. Балло-Туре Фоде 1 0
15. Бьянкон Жулиан 1 0
Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 6 0
2. Хазри Вахби 2 1
3. Амума Ромен 3 0
4. Мукуди Ароль 3 0
5. Колодзейчак Тимоти 1 1
6. Дебюши Матьё 2 0
7. Камара Махди 2 0
8. Муэффек Аймен 2 0
9. Масон Иван 2 0
10. Гурна-Дуат Лукас 2 0
11. Будебуз Ряд 1 0
12. Трауко Мигель 1 0
13. Буанга Денис 1 0
14. Рецос Панайотис 1 0
15. Юссуф Зейду 1 0
16. Аушиш Адиль 1 0
17. Фофана Уэсли 1 0
18. Сидибе Абдулайе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 11.54% (3) 23.08% (6) 11.54% (3) 23.08% (6) 15.38% (4) 15.38% (4)
 Сент-Этьен 26.67% (4) 6.67% (1) 13.33% (2) 20% (3) 26.67% (4) 6.67% (1)

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Дижон 0:1 Монако Монако 0:3 Ланс Марсель 2:1 Монако Лилль 2:1 Монако
Монако 3:0 Ним Монако 3:2 ПСЖ Ницца 1:2 Монако Монако 4:0 Бордо Лион 4:1 Монако Монако 1:1 Монпелье Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен
Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо

Последние игры между собой

Монако: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Сент-Этьен: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Монако 0:1 Сент-Этьен Кубок Сент-Этьен 1:0 Монако Лига 1 Монако 2:3 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Монако Лига 1
Монако 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:4 Монако Лига 1 Монако 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Монако 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Монако Лига 1 Монако 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Монако 0:2 Сент-Этьен Лига 1 Монако 0:2 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 3:0 Монако Лига 1 Монако 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Монако 0:0 Сент-Этьен Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 16 9 6 1 28 - 10 33
2. Лион Заявка 16 9 6 1 31 - 14 33
3. ПСЖ Заявка 16 10 2 4 35 - 10 32
4. Марсель Заявка 14 8 4 2 21 - 13 28
5. Ренн Заявка 16 8 4 4 25 - 19 28
6. Монпелье Заявка 16 8 3 5 27 - 25 27
7. Монако Заявка 16 8 2 6 26 - 23 26
8. Ланс Заявка 15 7 3 5 24 - 23 24
9. Анже Заявка 16 7 3 6 21 - 25 24
10. Брест Заявка 16 7 2 7 27 - 29 23
11. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 16 23
12. Бордо Заявка 16 6 4 6 17 - 17 22
13. Ницца Заявка 15 6 3 6 19 - 20 21
14. Сент-Этьен Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
15. Нант Заявка 16 3 6 7 18 - 27 15
16. Страсбург Заявка 16 4 2 10 22 - 28 14
17. Реймс Заявка 16 3 5 8 21 - 27 14
18. Ним Заявка 16 3 3 10 13 - 31 12
19. Лорьян Заявка 16 3 2 11 15 - 29 11
20. Дижон Заявка 16 1 6 9 9 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 9 6 3 0 17 - 4 21
2. Монако Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
3. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 18 - 5 16
4. Брест Заявка 8 5 1 2 17 - 14 16
5. Лион Заявка 7 4 3 0 16 - 6 15
6. Метц Заявка 8 4 1 3 11 - 9 13
7. Ренн Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
8. Марсель Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
9. Монпелье Заявка 8 4 0 4 14 - 16 12
10. Бордо Заявка 8 3 3 2 7 - 4 12
11. Ланс Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
12. Анже Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
13. Нант Заявка 8 2 4 2 10 - 14 10
14. Сент-Этьен Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
16. Лорьян Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
17. Ницца Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
18. Страсбург Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
19. Ним Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20. Дижон Заявка 9 0 4 5 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
2. Марсель Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
3. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 17 - 5 16
4. Ренн Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
5. Монпелье Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
6. Ницца Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
7. Анже Заявка 8 4 2 2 14 - 14 14
8. Ланс Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
9. Лилль Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
10. Бордо Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
11. Метц Заявка 8 2 4 2 8 - 7 10
12. Страсбург Заявка 8 3 0 5 16 - 14 9
13. Монако Заявка 8 3 0 5 8 - 12 9
14. Сент-Этьен Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
15. Ним Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
16. Брест Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
17. Реймс Заявка 9 1 4 4 15 - 17 7
18. Дижон Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
19. Нант Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
20. Лорьян Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Сент-Этьен от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 декабря 2020, осталось 2 дня 19 часов 52 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Монако 85.7% (36)
    X 9.5% (4)
    Сент-Этьен 4.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Сент-Этьен
    1.66
    4.25
    5.60
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.60 4.05 5.60
    Бонус: 5 000 ₽ 1.65 4.10 5.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.64 4.25 5.15
      1.66 4.12 5.58

    Самый высокий коэффициент на матч «Монако» – «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монако» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монако» – «Сент-Этьен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    15.50 1.01 11.00 1.02 4.40 1.19 3.60 1.28 2.28 1.69 2.00 1.86 1.76 2.14 1.49 2.55 1.25 3.95 1.18 4.50 1.07 7.70 1.05 8.60 1.01 14.00
    12.00 1.00 10.75 1.02 4.33 1.20 3.52 1.30 2.21 1.73 1.70 2.15 1.44 2.69 1.20 4.15 1.16 4.70 1.04 8.10
    4.55 1.23 2.74 1.50 2.29 1.68 2.03 1.88 1.75 2.19 1.58 2.53 1.46 2.85 1.17 5.74
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.15 1.70 1.55 2.55 1.20 4.90
    3.38 1.32 2.31 1.61 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.90
    2.85 1.47 2.24 1.72 1.75 2.21 1.53 2.68 1.35 3.45
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.40 1.29 1.91 1.83 1.44 2.70
    4.70 1.19 3.30 1.33 1.85 1.95 1.41 2.91 1.24 4.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.67 2.11
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.19
    Букмекер Да Нет
    2.95 1.37
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    Прогнозы на матч Монако - Сент-Этьен

    Исход игры
    Монако
    85.7% (36)
    Ничья
    9.5% (4)
    Сент-Этьен
    4.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (20)
    Меньше
    50% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    57.5% (23)
    Нет
    42.5% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    38.1% (16)
    2:0 Монако
    23.8% (10)
    1:0 Монако
    14.3% (6)
    1:1 Ничья
    9.5% (4)
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    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
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