Монако
Позже
Стадион: Луи II
Сент-Этьен
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Йеддер Виссам
|7 (4)
|0.44
|2.
|Фолланд Кевин
|6
|0.38
|3.
|Диоп Софьян
|3
|0.19
|4.
|Желсон Мартиньш
|2
|0.13
|5.
|Дисаси Аксель
|2
|0.13
|6.
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.13
|7.
|Агилар Рубен
|1
|0.06
|8.
|Фабрегас Сеск
|1 (1)
|0.06
|9.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.06
|10.
|Геббельс Виллем
|1
|0.06
|11.
|Головин Александр
|0
|0
|12.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|13.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|14.
|Чуамени Орельен
|0
|0
|15.
|Фофана Юссуф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амума Ромен
|3
|0.19
|2.
|Норден Арно
|2
|0.13
|3.
|Аушиш Адиль
|2
|0.13
|4.
|Буанга Денис
|2 (1)
|0.13
|5.
|Камара Махди
|2
|0.13
|6.
|Мукуди Ароль
|1
|0.06
|7.
|Неу Иван
|1
|0.06
|8.
|Масон Иван
|1
|0.06
|9.
|Хазри Вахби
|1 (1)
|0.06
|10.
|Будебуз Ряд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дисаси Аксель
|3
|2
|2.
|Чуамени Орельен
|4
|1
|3.
|Фофана Юссуф
|4
|1
|4.
|Агилар Рубен
|4
|0
|5.
|Геббельс Виллем
|3
|0
|6.
|Фабрегас Сеск
|2
|0
|7.
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|8.
|Желсон Мартиньш
|2
|0
|9.
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|10.
|Диоп Софьян
|2
|0
|11.
|Матсима Крислен
|2
|0
|12.
|Сидибе Джибриль
|1
|0
|13.
|Фолланд Кевин
|1
|0
|14.
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|15.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Неу Иван
|6
|0
|2.
|Хазри Вахби
|2
|1
|3.
|Амума Ромен
|3
|0
|4.
|Мукуди Ароль
|3
|0
|5.
|Колодзейчак Тимоти
|1
|1
|6.
|Дебюши Матьё
|2
|0
|7.
|Камара Махди
|2
|0
|8.
|Муэффек Аймен
|2
|0
|9.
|Масон Иван
|2
|0
|10.
|Гурна-Дуат Лукас
|2
|0
|11.
|Будебуз Ряд
|1
|0
|12.
|Трауко Мигель
|1
|0
|13.
|Буанга Денис
|1
|0
|14.
|Рецос Панайотис
|1
|0
|15.
|Юссуф Зейду
|1
|0
|16.
|Аушиш Адиль
|1
|0
|17.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|18.
|Сидибе Абдулайе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монако
|11.54% (3)
|23.08% (6)
|11.54% (3)
|23.08% (6)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|Сент-Этьен
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|20% (3)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: +10 =3 -7Дижон 0:1 Монако Монако 0:3 Ланс Марсель 2:1 Монако Лилль 2:1 Монако
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +6 =5 -9Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен
Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо
Последние игры между собой
Монако: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Сент-Этьен: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Монако 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:4 Монако Лига 1 Монако 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Монако 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Монако Лига 1 Монако 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Монако 0:2 Сент-Этьен Лига 1 Монако 0:2 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 3:0 Монако Лига 1 Монако 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Монако 0:0 Сент-Этьен Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|28 - 10
|33
|2.
|Лион
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|31 - 14
|33
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|35 - 10
|32
|4.
|Марсель
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 13
|28
|5.
|Ренн
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 19
|28
|6.
|Монпелье
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|27 - 25
|27
|7.
|Монако
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|26 - 23
|26
|8.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 23
|24
|9.
|Анже
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|21 - 25
|24
|10.
|Брест
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|27 - 29
|23
|11.
|Метц
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 16
|23
|12.
|Бордо
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 17
|22
|13.
|Ницца
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 20
|21
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|15.
|Нант
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 27
|15
|16.
|Страсбург
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|22 - 28
|14
|17.
|Реймс
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 27
|14
|18.
|Ним
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|13 - 31
|12
|19.
|Лорьян
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|15 - 29
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|9 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 4
|21
|2.
|Монако
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 5
|16
|4.
|Брест
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 14
|16
|5.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|6.
|Метц
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|7.
|Ренн
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|8.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|9.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 16
|12
|10.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|11.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|12.
|Анже
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|13.
|Нант
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 14
|10
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|15.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|16.
|Лорьян
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|17.
|Ницца
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|19.
|Ним
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|2.
|Марсель
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 5
|16
|4.
|Ренн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|5.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|6.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|7.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 14
|14
|8.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|9.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|10.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|11.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|12.
|Страсбург
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 14
|9
|13.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 12
|9
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|15.
|Ним
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|16.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|17.
|Реймс
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|15 - 17
|7
|18.
|Дижон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|19.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Монако» – «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монако» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монако» – «Сент-Этьен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Монако - Сент-Этьен
Исход игры
Монако
85.7% (36)
Ничья
9.5% (4)
Сент-Этьен
4.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
50% (20)
Меньше
50% (20)
Обе команды забьют
Да
57.5% (23)
Нет
42.5% (17)
Популярный счёт
2:1 Монако
38.1% (16)
2:0 Монако
23.8% (10)
1:0 Монако
14.3% (6)
1:1 Ничья
9.5% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!