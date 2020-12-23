Ним
1:3
Конец матча
Стадион: Дес Костьерес
Дижон
14' Желтая карточкаБальде Мама
1:0
31' ГолАхлинви Маттео
43' Желтая карточкаАлакуш Софьян
43' Желтая карточкаФерхат Зинедин
1:1
75' ГолКонате Мусса
76' Красная карточкаМигель Флориан
1:2
77' ГолБальде Мама
90' Желтая карточкаЦелина Берсант
1:3
90' ГолКонате Мусса
30
Рейне
Батист
15
Пакье
Гаэтан
20
Рипар
Рено
13
Ариби
Карим
2
Боэ
Саша
25
Манга
Экеле
6
Шейх
Пап
22
Ндонг
Ибраим
17
Бальде
Мама
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
-
13 Ариби КаримНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диас ЛукасВратарь
- Защитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
- Нападающий
-
27 Денкей КевинНападающий
-
19 Буаде ЛукаНападающий
-
25 Ру НоланНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jerome Arpinon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Боэ СашаЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Шейх ПапПолузащитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бальде МамаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Загре АртурЗащитник
- Защитник
-
29 Добре МихайПолузащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Конате МуссаНападающий
-
Главный тренер: David Linares
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
31'
1:0
43'
43'
61'
65'
75'
1:1
76'
77'
1:2
90'
90'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
5 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 4
-
7 Угловые 3
-
3 Офсайды 5
-
10 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ферхат Зинедин
|3
|0.18
|2.
|Рипар Рено
|3 (2)
|0.18
|3.
|Коне Мусса II
|2
|0.12
|4.
|Ахлинви Маттео
|2
|0.12
|5.
|Мелинг Биргер
|1
|0.06
|6.
|Филиппото Ромен
|1
|0.06
|7.
|Денкей Кевин
|1
|0.06
|8.
|Кубас Андрес
|1
|0.06
|9.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
|10.
|Дулевич Харис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бальде Мама
|5
|0.29
|2.
|Конате Мусса
|3
|0.18
|3.
|Эбимбе Эрик
|1
|0.06
|4.
|Манга Экеле
|1
|0.06
|5.
|Шедлер Орельен
|1
|0.06
|6.
|Музинга Нгонда
|1
|0.06
|7.
|Целина Берсант
|0
|0
|8.
|Шуиар Мунир
|0
|0
|9.
|Ндонг Ибраим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|До Лука
|3
|1
|2.
|Ландре Лоик
|2
|1
|3.
|Кубас Андрес
|2
|1
|4.
|Денкей Кевин
|3
|0
|5.
|Мигель Флориан
|1
|1
|6.
|Ру Нолан
|2
|0
|7.
|Рейне Батист
|2
|0
|8.
|Рипар Рено
|2
|0
|9.
|Бриансон Антони
|2
|0
|10.
|Фомба Ламин
|2
|0
|11.
|Бенрау Яссин
|2
|0
|12.
|Элиассон Никлас
|1
|0
|13.
|Мартинеc Пабло
|1
|0
|14.
|Ферхат Зинедин
|1
|0
|15.
|Сарр Сиди
|1
|0
|16.
|Алакуш Софьян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Панзо Джонатан
|4
|0
|2.
|Шафик Фуад
|3
|0
|3.
|Ндонг Ибраим
|3
|0
|4.
|Шейх Пап
|3
|0
|5.
|Шуиар Мунир
|3
|0
|6.
|Саммаритано Фредерик
|2
|0
|7.
|Конате Мусса
|2
|0
|8.
|Целина Берсант
|2
|0
|9.
|Альягбе Сатурнин
|2
|0
|10.
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|11.
|Ассале Рожер
|0
|1
|12.
|Мари Жордан
|1
|0
|13.
|Бальде Мама
|1
|0
|14.
|Шедлер Орельен
|1
|0
|15.
|Боэ Саша
|1
|0
|16.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
|17.
|Музинга Нгонда
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ним
|14.29% (2)
|0
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|Дижон
|25% (3)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Ним Последние 20 матчей: +3 =4 -13Сент-Этьен 2:2 Ним Ним 0:2 Ницца Лорьян 3:0 Ним Ним 0:2 Марсель
Дижон Последние 20 матчей: +2 =7 -11Дижон 0:1 Монако Дижон 0:2 Лилль Нант 1:1 Дижон Дижон 0:0 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Ним: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Дижон: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Ним 2:0 Дижон Лига 1 Дижон 0:4 Ним Лига 1 Дижон 0:1 Ним Лига 2 Ним 1:1 Дижон Лига 2 Дижон 4:5 Ним Лига 2 Ним 2:2 Дижон Лига 2 Дижон 5:1 Ним Лига 2 Ним 1:1 Дижон Лига 2 Ним 1:1 Дижон Лига 2 Дижон 2:1 Ним Лига 2 Ним 0:2 Дижон Лига 2 Дижон 1:0 Ним Лига 2 Ним 2:1 Дижон Лига 2 Дижон 1:0 Ним Лига 2 Ним 2:1 Дижон Лига 2 Дижон 2:1 Ним Лига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|28 - 10
|33
|2.
|Лион
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|31 - 14
|33
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|35 - 10
|32
|4.
|Ренн
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 19
|31
|5.
|Марсель
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 13
|28
|6.
|Монпелье
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|27 - 25
|27
|7.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|8.
|Монако
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|26 - 23
|26
|9.
|Анже
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|21 - 25
|24
|10.
|Брест
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 31
|23
|11.
|Метц
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 17
|23
|12.
|Ницца
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 22
|22
|13.
|Бордо
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 20
|22
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|15.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 28
|17
|16.
|Нант
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 27
|15
|17.
|Страсбург
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|22 - 28
|14
|18.
|Лорьян
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 31
|12
|19.
|Ним
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 34
|12
|20.
|Дижон
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|12 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 4
|21
|2.
|Монако
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 5
|16
|4.
|Брест
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 14
|16
|5.
|Ренн
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|6.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|7.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 13
|14
|8.
|Метц
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|9.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|10.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 16
|12
|11.
|Бордо
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|12.
|Анже
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|13.
|Нант
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 14
|10
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|15.
|Ницца
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|17.
|Лорьян
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|19.
|Ним
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 22
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|2.
|Марсель
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 5
|16
|4.
|Ренн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|5.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|6.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|7.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 14
|14
|8.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|9.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|10.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|11.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|12.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 18
|10
|13.
|Страсбург
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 14
|9
|14.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 12
|9
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|16.
|Дижон
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 16
|8
|17.
|Ним
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|18.
|Брест
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ним» – «Дижон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ним» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дижон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ним» – «Дижон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ним 1:3 Дижон
Исход игры
Ним
40.1% (55)
Ничья
48.9% (67)
Дижон
10.9% (15)
Тотал 2.5
Больше
17.65% (24)
Меньше
82.35% (112)
Обе команды забьют
Да
62.5% (85)
Нет
37.5% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.5% (61)
1:0 Ним
24.8% (34)
2:1 Ним
10.9% (15)
1:2 Дижон
6.6% (9)
0:0 Ничья
4.4% (6)
2:0 Ним
3.6% (5)
0:1 Дижон
3.6% (5)
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