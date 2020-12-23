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  2. Матчи
  3. Франция
Ним
1:3
Конец матча

Стадион:
Дижон
0'
14' Желтая карточка
Бальде Мама
1:0
31' Гол
Ахлинви Маттео
43' Желтая карточка
Алакуш Софьян
43' Желтая карточка
Ферхат Зинедин
1:1
75' Гол
Конате Мусса
76' Красная карточка
Мигель Флориан
1:2
77' Гол
Бальде Мама
90' Желтая карточка
Целина Берсант
1:3
90' Гол
Конате Мусса
90'+5
30
Рейне
Батист
29
Алакуш
Софьян
2
Гессум
Кельян
26
Мигель
Флориан
15
Пакье
Гаэтан
11
Ахлинви
Маттео
6
Сарр
Сиди
10
Ферхат
Зинедин
17
Дулевич
Харис
20
Рипар
Рено
13
Ариби
Карим
1
Расьоппи
Антони
2
Боэ
Саша
25
Манга
Экеле
5
Кулибали
Сену
3
Музинга
Нгонда
6
Шейх
Пап
22
Ндонг
Ибраим
8
Эбимбе
Эрик
9
Целина
Берсант
7
Саммаритано
Фредерик
17
Бальде
Мама
Ним
4-2-3-1
Дижон
4-2-3-1

Ход матча

14'
 
Бальде Мама
31'
Ахлинви Маттео
(Дулевич Харис)
1:0
43'
Алакуш Софьян
 
43'
Ферхат Зинедин
 
61'
 
Конате Мусса
Шейх Пап
65'
Ру Нолан
Ариби Карим
 
72'
 
Добре Михай
Саммаритано Фредерик
72'
Adilson Malanda
Дулевич Харис
 
75'
1:1
Конате Мусса
(Эбимбе Эрик)
76'
Мигель Флориан
 
77'
1:2
Бальде Мама
89'
Элиассон Никлас
Алакуш Софьян
 
90'
 
Целина Берсант
90'
1:3
Конате Мусса
(Целина Берсант)

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 3
  • 3 Офсайды 5
  • 10 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ферхат Зинедин 3 0.18
2. Рипар Рено 3 (2) 0.18
3. Коне Мусса II 2 0.12
4. Ахлинви Маттео 2 0.12
5. Мелинг Биргер 1 0.06
6. Филиппото Ромен 1 0.06
7. Денкей Кевин 1 0.06
8. Кубас Андрес 1 0.06
9. Мартинеc Пабло 0 0
10. Дулевич Харис 0 0
Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальде Мама 5 0.29
2. Конате Мусса 3 0.18
3. Эбимбе Эрик 1 0.06
4. Манга Экеле 1 0.06
5. Шедлер Орельен 1 0.06
6. Музинга Нгонда 1 0.06
7. Целина Берсант 0 0
8. Шуиар Мунир 0 0
9. Ндонг Ибраим 0 0

Карточки

Ним
# Игрок      
1. До Лука 3 1
2. Ландре Лоик 2 1
3. Кубас Андрес 2 1
4. Денкей Кевин 3 0
5. Мигель Флориан 1 1
6. Ру Нолан 2 0
7. Рейне Батист 2 0
8. Рипар Рено 2 0
9. Бриансон Антони 2 0
10. Фомба Ламин 2 0
11. Бенрау Яссин 2 0
12. Элиассон Никлас 1 0
13. Мартинеc Пабло 1 0
14. Ферхат Зинедин 1 0
15. Сарр Сиди 1 0
16. Алакуш Софьян 1 0
Дижон
# Игрок      
1. Панзо Джонатан 4 0
2. Шафик Фуад 3 0
3. Ндонг Ибраим 3 0
4. Шейх Пап 3 0
5. Шуиар Мунир 3 0
6. Саммаритано Фредерик 2 0
7. Конате Мусса 2 0
8. Целина Берсант 2 0
9. Альягбе Сатурнин 2 0
10. Эбимбе Эрик 2 0
11. Ассале Рожер 0 1
12. Мари Жордан 1 0
13. Бальде Мама 1 0
14. Шедлер Орельен 1 0
15. Боэ Саша 1 0
16. Нуншиль Ахмад 1 0
17. Музинга Нгонда 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ним 14.29% (2) 0 21.43% (3) 21.43% (3) 14.29% (2) 28.57% (4)
 Дижон 25% (3) 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Сент-Этьен 2:2 Ним Ним 0:2 Ницца Лорьян 3:0 Ним Ним 0:2 Марсель
Монако 3:0 Ним Реймс 0:1 Ним Ним 1:5 Анже Ним 0:1 Метц Бордо 2:0 Ним Ним 0:4 ПСЖ Монпелье 0:1 Ним Ним 1:1 Ланс Лион 0:0 Ним Ним 2:4 Ренн Нант 2:1 Ним Ним 4:0 Брест Ним 0:1 Марсель Родез 1:1 Ним Гренобль 2:0 Ним Ним 0:1 Страсбург
Дижон Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Дижон 0:1 Монако Дижон 0:2 Лилль Нант 1:1 Дижон Дижон 0:0 Сент-Этьен
Ницца 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ланс Метц 1:1 Дижон Дижон 0:0 Лорьян ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Ренн Бордо 3:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Страсбург 1:0 Дижон Дижон 0:2 Брест Лион 4:1 Дижон Дижон 0:1 Анже Ланс 1:0 Дижон Дижон 1:2 Метц Дижон 0:0 Сошо Париж 0:2 Дижон

Последние игры между собой

Ним: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Дижон: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Ним 2:0 Дижон Лига 1 Дижон 5:0 Ним Кубок Дижон 0:0 Ним Лига 1 Ним 0:2 Дижон Товарищеские матчи
Ним 2:0 Дижон Лига 1 Дижон 0:4 Ним Лига 1 Дижон 0:1 Ним Лига 2 Ним 1:1 Дижон Лига 2 Дижон 4:5 Ним Лига 2 Ним 2:2 Дижон Лига 2 Дижон 5:1 Ним Лига 2 Ним 1:1 Дижон Лига 2 Ним 1:1 Дижон Лига 2 Дижон 2:1 Ним Лига 2 Ним 0:2 Дижон Лига 2 Дижон 1:0 Ним Лига 2 Ним 2:1 Дижон Лига 2 Дижон 1:0 Ним Лига 2 Ним 2:1 Дижон Лига 2 Дижон 2:1 Ним Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 16 9 6 1 28 - 10 33
2. Лион Заявка 16 9 6 1 31 - 14 33
3. ПСЖ Заявка 16 10 2 4 35 - 10 32
4. Ренн Заявка 17 9 4 4 26 - 19 31
5. Марсель Заявка 14 8 4 2 21 - 13 28
6. Монпелье Заявка 16 8 3 5 27 - 25 27
7. Ланс Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
8. Монако Заявка 16 8 2 6 26 - 23 26
9. Анже Заявка 16 7 3 6 21 - 25 24
10. Брест Заявка 17 7 2 8 28 - 31 23
11. Метц Заявка 17 6 5 6 19 - 17 23
12. Ницца Заявка 16 6 4 6 21 - 22 22
13. Бордо Заявка 17 6 4 7 18 - 20 22
14. Сент-Этьен Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
15. Реймс Заявка 17 4 5 8 24 - 28 17
16. Нант Заявка 16 3 6 7 18 - 27 15
17. Страсбург Заявка 16 4 2 10 22 - 28 14
18. Лорьян Заявка 17 3 3 11 17 - 31 12
19. Ним Заявка 17 3 3 11 14 - 34 12
20. Дижон Заявка 17 2 6 9 12 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 9 6 3 0 17 - 4 21
2. Монако Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
3. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 18 - 5 16
4. Брест Заявка 8 5 1 2 17 - 14 16
5. Ренн Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
6. Лион Заявка 7 4 3 0 16 - 6 15
7. Ланс Заявка 8 4 2 2 15 - 13 14
8. Метц Заявка 8 4 1 3 11 - 9 13
9. Марсель Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
10. Монпелье Заявка 8 4 0 4 14 - 16 12
11. Бордо Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
12. Анже Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
13. Нант Заявка 8 2 4 2 10 - 14 10
14. Сент-Этьен Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15. Ницца Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
16. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Лорьян Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
18. Страсбург Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
19. Ним Заявка 9 1 1 7 9 - 22 4
20. Дижон Заявка 9 0 4 5 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
2. Марсель Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
3. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 17 - 5 16
4. Ренн Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
5. Монпелье Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
6. Ницца Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
7. Анже Заявка 8 4 2 2 14 - 14 14
8. Ланс Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
9. Лилль Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
10. Бордо Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
11. Метц Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
12. Реймс Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
13. Страсбург Заявка 8 3 0 5 16 - 14 9
14. Монако Заявка 8 3 0 5 8 - 12 9
15. Сент-Этьен Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
16. Дижон Заявка 8 2 2 4 9 - 16 8
17. Ним Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
18. Брест Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Нант Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
20. Лорьян Заявка 9 1 2 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Ним: 45%, Дижон: 55%.
  • 94'
    Целина Берсант сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    94'
    Г О О О О Л - Конате Мусса изменил счет на табло!
  • 94'
    Целина Берсант из команды Дижон делает пас партнеру.
  • 94'
    Бальде Мама видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
  • 94'
    ШАНС! Бальде Мама вышел один на один с голкипером...
  • 93'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Кулибали Сену выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 93'
    Элиассон Никлас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    93'
    Целина Берсант - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    93'
    Целина Берсант из команды Дижон играет слишком грубо. Элиассон Никлас оказался на газоне.
  • 93'
    Ним пытается что-то создать.
  • Офсайд
    92'
    Сарр Сиди из команды Ним в офсайде
  • 92'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Боэ Саша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 92'
    Adilson Malanda из команды Ним забрасывает мяч в штрафную.
  • 92'
    Конате Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    91'
    Ферхат Зинедин из команды Ним разыграл угловой с правого угла.
  • 91'
    Ндонг Ибраим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 91'
    Ферхат Зинедин из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 91'
    Удар от ворот произведет Ним
  • Угловой
    91'
    Ферхат Зинедин из команды Ним подал угловой слева.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Расьоппи Антони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 91'
    Ферхат Зинедин из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 90'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Рипар Рено из команды Ним.
  • 90'
    Дижон имеет хороший шанс забить.
  • 90'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 90'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 90'
    Контроль мяча: Ним: 44%, Дижон: 56%.
  • 90'
    Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
  • 89'
    Добре Михай из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 89'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 89'
    Тактическая замена. Алакуш Софьян уходит с поля и его заменяет Элиассон Никлас
  • Фол, нарушение
    89'
    Судья сигнализирует, что Пакье Гаэтан из команды Ним поставил подножку. Пострадал Бальде Мама
  • 88'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 88'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 88'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 88'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 87'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 87'
    Шанс! Эбимбе Эрик из команды Дижон пробил головой, но мимо
  • Угловой
    87'
    Целина Берсант из команды Дижон подал угловой справа.
  • 87'
    Добре Михай мяч отрикошетил от ворот
  • 87'
    Конате Мусса из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 86'
    Целина Берсант из команды Дижон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 86'
    Кулибали Сену выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 86'
    Ферхат Зинедин из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 86'
    Ним пытается что-то создать.
  • 86'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 86'
    Ним пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    85'
    Судья сигнализирует, что Алакуш Софьян из команды Ним поставил подножку. Пострадал Эбимбе Эрик
  • 85'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Контроль мяча: Ним: 44%, Дижон: 56%.
  • 85'
    Дижон контролирует мяч.
  • 85'
    Ним пытается что-то создать.
  • 84'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 84'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 83'
    Конате Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 83'
    Ферхат Зинедин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    82'
    Судья сигнализирует, что Музинга Нгонда из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Ферхат Зинедин
  • 82'
    Ним пытается что-то создать.
  • Офсайд
    82'
    Бальде Мама из команды Дижон в офсайде
  • 82'
    Эбимбе Эрик из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 82'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 81'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 81'
    Матч возобновлен
  • 81'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    81'
    Судья сигнализирует, что Добре Михай из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Сарр Сиди
  • 80'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 80'
    Контроль мяча: Ним: 44%, Дижон: 56%.
  • 80'
    Ним контролирует мяч.
  • 79'
    Ним контролирует мяч.
  • 79'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 79'
    Дижон пытается что-то создать.
  • Описание гола
    77'
    Г О О О О Л - Бальде Мама первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
  • 77'
    Конате Мусса из команды Дижон отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 77'
    Добре Михай из команды Дижон делает пас партнеру.
  • 77'
    Кулибали Сену делает длинную передачу вперед
  • Фол, нарушение
    76'
    Безумный фол. Мигель Флориан грубо играет против соперника. Пострадал Бальде Мама
  • 76'
    УДАЛЕНИЕ! - Мигель Флориан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 76'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 75'
    Контроль мяча: Ним: 44%, Дижон: 56%.
  • 75'
    Эбимбе Эрик сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    75'
    ГОООООЛ - Конате Мусса Дижон забивает ударом головой
  • 75'
    Эбимбе Эрик из команды Дижон делает отличный кросс...
  • 75'
    Конате Мусса из команды Дижон сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 75'
    Дижон имеет хороший шанс забить.
  • 74'
    Мигель Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 74'
    Целина Берсант навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    74'
    Adilson Malanda наказан за толчок Добре Михай
  • 73'
    Матч возобновлен
  • 73'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 73'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 72'
    Тактическая замена. Дулевич Харис уходит с поля и его заменяет Adilson Malanda
  • 72'
    Тактическая замена. Саммаритано Фредерик уходит с поля и его заменяет Добре Михай
  • Травма, повреждение
    72'
    Дулевич Харис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 72'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 71'
    Сарр Сиди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 71'
    Эбимбе Эрик из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 71'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 71'
    Дижон контролирует мяч.
  • 71'
    Пакье Гаэтан из команды Ним отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 70'
    Ним пытается что-то создать.
  • 70'
    Рипар Рено из команды Ним сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 70'
    Ферхат Зинедин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 70'
    Контроль мяча: Ним: 44%, Дижон: 56%.
  • Фол, нарушение
    70'
    Музинга Нгонда наказан за толчок Рипар Рено
  • 69'
    Ним пытается что-то создать.
  • 69'
    Дижон контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    69'
    Боэ Саша из команды Дижон играет слишком грубо. Ферхат Зинедин оказался на газоне.
  • 68'
    Музинга Нгонда из команды Дижон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 68'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 68'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 67'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 67'
    Ним пытается что-то создать.
  • 67'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 67'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 67'
    Боэ Саша из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 66'
    Дижон контролирует мяч.
  • 66'
    Ним контролирует мяч.
  • 66'
    Музинга Нгонда из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 66'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 65'
    Ним контролирует мяч.
  • 65'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 65'
    Контроль мяча: Ним: 44%, Дижон: 56%.
  • 65'
    Тактическая замена. Ариби Карим уходит с поля и его заменяет Ру Нолан
  • Фол, нарушение
    64'
    Музинга Нгонда наказан за толчок Рипар Рено
  • 64'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 63'
    Отличный пас сделал Целина Берсант из команды Дижон. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 63'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 63'
    Матч возобновлен
  • 62'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 62'
    Ним пытается что-то создать.
  • 62'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 61'
    Дижон контролирует мяч.
  • 61'
    Ахлинви Маттео разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 61'
    Тактическая замена. Шейх Пап уходит с поля и его заменяет Конате Мусса
  • 60'
    Контроль мяча: Ним: 45%, Дижон: 55%.
  • Фол, нарушение
    60'
    Судья сигнализирует, что Шейх Пап из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Сарр Сиди
  • 59'
    Ним пытается что-то создать.
  • 59'
    Дижон контролирует мяч.
  • 59'
    Ним пытается что-то создать.
  • 59'
    Целина Берсант из команды Дижон отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 59'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 58'
    Ним пытается что-то создать.
  • 58'
    Ним контролирует мяч.
  • 58'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 57'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 57'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 57'
    Гессум Кельян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 57'
    Музинга Нгонда из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 57'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 57'
    Дижон контролирует мяч.
  • 57'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 57'
    Ариби Карим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 56'
    Бальде Мама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    56'
    Ферхат Зинедин из команды Ним подал угловой слева.
  • 56'
    Рипар Рено мяч отрикошетил от ворот
  • 56'
    Ахлинви Маттео из команды Ним делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 56'
    Ариби Карим из команды Ним делает пас партнеру.
  • 56'
    Ариби Карим из команды Ним делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 56'
    Ним начинает контратаку
  • 56'
    Ндонг Ибраим ошибается в защите.
  • 55'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 55'
    Контроль мяча: Ним: 44%, Дижон: 56%.
  • Офсайд
    54'
    Бальде Мама из команды Дижон в офсайде
  • 54'
    Эбимбе Эрик из команды Дижон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 54'
    Дижон имеет хороший шанс забить.
  • 54'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • Травма, повреждение
    54'
    Бальде Мама возвращается на поле.
  • 54'
    Ним пытается что-то создать.
  • 53'
    Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 53'
    Пакье Гаэтан из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 53'
    Дулевич Харис из команды Ним делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 53'
    Ним пытается что-то создать.
  • 53'
    Матч возобновлен
  • Офсайд
    52'
    Бальде Мама из команды Дижон в офсайде
  • Травма, повреждение
    51'
    Ох, нехорошо это выглядит. Бальде Мама получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 50'
    Контроль мяча: Ним: 42%, Дижон: 58%.
  • 50'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Травма, повреждение
    50'
    Бальде Мама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 50'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 49'
    Музинга Нгонда из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 49'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 49'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Ним контролирует мяч.
  • 48'
    Бальде Мама нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 48'
    Саммаритано Фредерик из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Эбимбе Эрик из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Гессум Кельян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Саммаритано Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья сигнализирует, что Ахлинви Маттео из команды Ним поставил подножку. Пострадал Шейх Пап
  • 47'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 47'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Боэ Саша из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 46'
    Дижон контролирует мяч.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 46'
    Ахлинви Маттео нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 46'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Ним 40.1% (55)
X 48.9% (67)
Дижон 10.9% (15)
Все прогнозы
1.93 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.50 1.70 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.45 3.75 10.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.57 3.48 2.86
  1.44 3.84 11.47

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.77 1.08 8.30 1.05 4.05 1.23 2.80 1.52 2.18 1.73 1.38 3.00 1.72 2.20 1.49 2.75 1.08 7.77 1.15 5.50 1.04 10.00 1.03 11.00 1.01 13.00 0.00 19.50
9.00 1.02 8.40 1.05 3.46 1.29 2.65 1.48 1.88 2.02 1.45 2.75 1.33 3.18 1.12 5.70 1.09 6.25 1.01 11.00
3.59 1.31 2.91 1.44 2.39 1.62 1.86 2.02 1.53 2.59 1.38 3.16 1.24 4.27 1.33 3.48 1.26 4.04 1.68 2.24 1.41 2.96 1.15 5.62 1.12 7.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.15 1.70 1.91 1.89 1.19 4.60 1.13 6.10 1.03 12.00
2.91 1.41 1.92 1.83 1.44 2.77 1.14 6.05 1.09 7.20
1.93 1.96 1.58 2.46 1.25 4.13 1.18 5.16 1.23 4.35 1.12 6.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.40 1.70 2.05 1.29 3.30
3.85 1.26 2.65 1.48 1.66 2.22 1.28 3.64 1.19 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.80
Букмекер Да Нет
4.75 1.09
Букмекер Да Нет
3.30 1.32
Где смотреть матч Ним 1:3 Дижон онлайн

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Прогнозы на матч Ним 1:3 Дижон

Исход игры
Ним
40.1% (55)
Ничья
48.9% (67)
Дижон
10.9% (15)
Тотал 2.5
Больше
17.65% (24)
Меньше
82.35% (112)
Обе команды забьют
Да
62.5% (85)
Нет
37.5% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.5% (61)
1:0 Ним
24.8% (34)
2:1 Ним
10.9% (15)
1:2 Дижон
6.6% (9)
0:0 Ничья
4.4% (6)
2:0 Ним
3.6% (5)
0:1 Дижон
3.6% (5)
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