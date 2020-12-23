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Гронинген
0:0
Перерыв

Стадион:
Хераклес
0'
1
Падт
Серджио
2
Данкерлёй
Дамил
4
Даммерс
Вессель
5
Итакура
Ко
3
Ван
Хинтум
Барт
15
Гудмундссон
Габриэль
7
Лундквист
Рамон-Паскаль
26
Ван
Кам
Даниэль
18
Эль-Мессауди
Ахмед
11
Эль-Ханкури
Мохамед
9
Ларсен
Йорген
1
Бласвих
Янис
2
Брейкерс
Тим
4
Проппер
Робин
5
Ренте
Марко
3
Кваглиата
Джакомо
15
Схоофс
Лукас
10
Влут
Рай
6
Киомурцоглу
Орестис
11
ван
дер
Ватер
Силвестр
9
Бакыш
Синан
37
Бюргзорг
Делано
Гронинген
5-4-1
Хераклес
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларсен Йорген 5 0.36
2. Эль-Мессауди Ахмед 5 0.36
3. Йоостен Патрик 2 0.14
4. Ван Хинтум Барт 1 0.07
5. Даммерс Вессель 1 0.07
6. Суслов Томаш 1 0.07
7. Ван Кам Даниэль 1 0.07
8. Remco Balk 1 0.07
9. Да Крус Алессио 0 0
10. Гудмундссон Габриэль 0 0
11. Эль-Ханкури Мохамед 0 0
Хераклес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влут Рай 7 (2) 0.5
2. ван дер Ватер Силвестр 3 0.21
3. Бюргзорг Делано 2 0.14
4. Схоофс Лукас 1 0.07
5. Кнустер Матс 1 0.07
6. Де ла Торре Лука 0 0
7. Ренте Марко 0 0
8. Лундинг Каспер 0 0
9. Бейлевелд Тён 0 0
10. Кваглиата Джакомо 0 0

Карточки

Гронинген
# Игрок      
1. Даммерс Вессель 5 0
2. Данкерлёй Дамил 2 1
3. Ван Хинтум Барт 3 0
4. Матусива Азор 2 0
5. Remco Balk 2 0
6. Эль-Ханкури Мохамед 0 1
7. Падт Серджио 1 0
8. Эль-Мессауди Ахмед 1 0
9. Йоостен Патрик 1 0
10. Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
11. Гудмундссон Габриэль 1 0
12. Ларсен Йорген 1 0
13. Joel van Kaam 1 0
Хераклес
# Игрок      
1. Бакыш Синан 3 1
2. Бейлевелд Тён 4 0
3. Сзоке Адриан 1 1
4. Проппер Робин 2 0
5. Влут Рай 2 0
6. Схоофс Лукас 2 0
7. Кнустер Матс 2 0
8. Киомурцоглу Орестис 2 0
9. Ренте Марко 2 0
10. Брейкерс Тим 1 0
11. Хардевельд Джефф 1 0
12. Бюргзорг Делано 1 0
13. Кваглиата Джакомо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гронинген 5.88% (1) 23.53% (4) 0 35.29% (6) 23.53% (4) 11.76% (2)
 Хераклес 14.29% (2) 0 21.43% (3) 14.29% (2) 35.71% (5) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Гронинген Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Спарта Роттердам 2:3 Гронинген Эммен 2:1 Гронинген Гронинген 2:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген
ТЕК 0:3 Гронинген Гронинген 1:0 Виллем II Гронинген 1:1 Витесс Фейеноорд 2:0 Гронинген Гронинген 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт Гронинген 1:0 Аякс Твенте 3:1 Гронинген АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Гронинген 1:3 ПСВ Гронинген 1:1 Арминия Гронинген 3:3 НЕК Неймеген Вердер 4:0 Гронинген Алмере Сити 1:1 Гронинген Волендам 0:2 Гронинген
Хераклес Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Херенвен 1:2 Хераклес Хераклес 1:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 0:0 Хераклес Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар
Аякс 5:0 Хераклес ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Хераклес 4:1 Утрехт Хераклес 3:0 Телстар Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Хераклес 0:1 Ваалвейк Витесс 3:0 Хераклес Хераклес 1:1 ПСВ Виллем II 4:0 Хераклес Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Хераклес 4:0 Утрехт-2 Хераклес 1:1 Дуйсбург Хераклес 4:0 Телстар Де Графсхап 1:0 Хераклес Эммен 0:2 Хераклес

Последние игры между собой

Гронинген: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Хераклес: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Гронинген 1:0 Хераклес Товарищеские матчи Гронинген 1:2 Хераклес Эредивизие Гронинген 3:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 4:1 Гронинген Эредивизие
Гронинген 3:3 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:1 Гронинген Эредивизие Хераклес 1:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 5:1 Гронинген Лига Европы Гронинген 2:1 Хераклес Лига Европы Гронинген 2:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:1 Гронинген Эредивизие Хераклес 2:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:1 Хераклес Эредивизие Гронинген 3:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:3 Гронинген Эредивизие Хераклес 0:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Хераклес Эредивизие Гронинген 2:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:1 Гронинген Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 14 11 1 2 52 - 10 34
2. ПСВ Заявка 14 10 3 1 33 - 11 33
3. Витесс Заявка 14 9 2 3 24 - 12 29
4. Гронинген 0:0 Заявка 14 8 3 3 18 - 14 27
5. Фейеноорд Заявка 13 7 5 1 26 - 12 26
6. АЗ Алкмаар Заявка 13 7 5 1 33 - 20 26
7. Твенте Заявка 14 7 3 4 26 - 18 24
8. Херенвен Заявка 13 5 5 3 22 - 18 20
9. Спарта Роттердам Заявка 14 5 3 6 24 - 23 18
10. Утрехт Заявка 13 3 7 3 16 - 19 16
11. ПЕК Зволле 0:0 Заявка 14 2 8 4 14 - 22 14
12. Хераклес 0:0 Заявка 14 3 4 7 14 - 24 13
13. Фортуна Ситтард Заявка 14 3 4 7 20 - 32 13
14. Ваалвейк Заявка 14 3 3 8 13 - 26 12
15. Виллем II Заявка 14 2 3 9 16 - 30 9
16. ВВВ-Венло Заявка 14 2 3 9 20 - 42 9
17. АДО Ден Хааг 0:0 Заявка 14 1 5 8 13 - 33 8
18. Эммен Заявка 14 0 5 9 15 - 33 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
2. Витесс Заявка 7 6 1 0 14 - 3 19
3. Аякс Заявка 7 6 0 1 25 - 6 18
4. Гронинген 0:0 Заявка 8 4 3 1 8 - 5 15
5. АЗ Алкмаар Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
6. Твенте Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
7. Херенвен Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8. Фейеноорд Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
9. Утрехт Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
10. ПЕК Зволле 0:0 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Спарта Роттердам Заявка 7 2 2 3 16 - 14 8
12. Фортуна Ситтард Заявка 7 2 2 3 13 - 17 8
13. Хераклес 0:0 Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
14. Виллем II Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
15. Ваалвейк Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
16. ВВВ-Венло Заявка 7 1 2 4 8 - 25 5
17. АДО Ден Хааг 0:0 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
18. Эммен Заявка 7 0 3 4 11 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 7 5 1 1 27 - 4 16
2. Фейеноорд Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
3. Твенте Заявка 6 4 1 1 13 - 7 13
4. Гронинген 0:0 Заявка 6 4 0 2 10 - 9 12
5. АЗ Алкмаар Заявка 6 3 3 0 17 - 11 12
6. ПСВ Заявка 7 3 3 1 15 - 8 12
7. Витесс Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Спарта Роттердам Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Херенвен Заявка 7 2 4 1 12 - 11 10
10. Утрехт Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
11. Ваалвейк Заявка 7 2 0 5 5 - 13 6
12. Хераклес 0:0 Заявка 8 1 3 4 5 - 17 6
13. Фортуна Ситтард Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
14. АДО Ден Хааг 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 19 5
15. ПЕК Зволле 0:0 Заявка 7 0 5 2 7 - 15 5
16. ВВВ-Венло Заявка 7 1 1 5 12 - 17 4
17. Виллем II Заявка 7 0 2 5 6 - 15 2
18. Эммен Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гронинген
Ничья
Хераклес
2.50
3.44
4.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.40 2.35 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.50 2.31 4.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.07 3.44 3.62
  2.39 2.81 3.76

Самый высокий коэффициент на матч «Гронинген» – «Хераклес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гронинген» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хераклес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гронинген» – «Хераклес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.30 1.30 6.80 1.10 1.55 2.35 2.18 1.68 1.84 1.97 1.14 5.20 1.30 3.10 1.02 11.00 1.07 7.30 1.03 10.00 1.01 14.50 0.00 14.50 0.00 22.00
7.70 1.04 6.95 1.07 2.90 1.39 2.21 1.67 1.75 2.19 1.33 3.32 1.22 4.10 1.08 6.75 1.04 7.70
4.78 1.20 3.26 1.36 2.24 1.70 1.85 2.03 1.61 2.40 1.38 3.18 1.55 2.53 1.25 4.20 1.56 2.54 1.44 2.94 1.27 3.97 1.10 8.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.40 2.80 1.72 2.12 1.02 11.00 1.08 6.90 1.01 12.60
2.68 1.47 1.74 2.09 1.35 3.20 1.10 6.90 1.07 8.70
1.25 4.19 1.13 6.57 1.22 4.53 1.50 2.72 1.36 3.32
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.35 1.61 1.52 2.41 1.18 4.40
3.38 1.32 2.26 1.64 1.55 2.45 1.19 4.65 1.13 5.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
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