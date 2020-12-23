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  3. Голландия
Гронинген
0:1
Конец матча

Стадион:
Хераклес
0'
52' Желтая карточка
Даммерс Вессель
0:1
78' Гол
Сзоке Адриан
90'+5
1
Падт
Серджио
2
Данкерлёй
Дамил
4
Даммерс
Вессель
5
Итакура
Ко
3
Ван
Хинтум
Барт
15
Гудмундссон
Габриэль
7
Лундквист
Рамон-Паскаль
26
Ван
Кам
Даниэль
18
Эль-Мессауди
Ахмед
11
Эль-Ханкури
Мохамед
9
Ларсен
Йорген
1
Бласвих
Янис
2
Брейкерс
Тим
4
Проппер
Робин
5
Ренте
Марко
3
Кваглиата
Джакомо
15
Схоофс
Лукас
10
Влут
Рай
6
Киомурцоглу
Орестис
11
ван
дер
Ватер
Силвестр
9
Бакыш
Синан
37
Бюргзорг
Делано
Гронинген
5-4-1
Хераклес
4-3-3

Ход матча

52'
Даммерс Вессель
 
57'
Шрек Сэм
Лундквист Рамон-Паскаль
 
75'
 
Аззауи Исмаил
ван дер Ватер Силвестр
75'
 
Лундинг Каспер
Бюргзорг Делано
75'
 
Сзоке Адриан
Бакыш Синан
78'
Суслов Томаш
Гудмундссон Габриэль
 
78'
Remco Balk
Ларсен Йорген
 
78'
Слор Киан
Эль-Ханкури Мохамед
 
78'
0:1
Сзоке Адриан
(Аззауи Исмаил)
83'
Даллинга Тийс
Даммерс Вессель
 
87'
 
Де ла Торре Лука
Влут Рай

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларсен Йорген 5 0.36
2. Эль-Мессауди Ахмед 5 0.36
3. Йоостен Патрик 2 0.14
4. Ван Хинтум Барт 1 0.07
5. Даммерс Вессель 1 0.07
6. Суслов Томаш 1 0.07
7. Ван Кам Даниэль 1 0.07
8. Remco Balk 1 0.07
9. Да Крус Алессио 0 0
10. Гудмундссон Габриэль 0 0
11. Эль-Ханкури Мохамед 0 0
Хераклес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влут Рай 7 (2) 0.5
2. ван дер Ватер Силвестр 3 0.21
3. Бюргзорг Делано 2 0.14
4. Схоофс Лукас 1 0.07
5. Кнустер Матс 1 0.07
6. Сзоке Адриан 1 0.07
7. Аззауи Исмаил 0 0
8. Де ла Торре Лука 0 0
9. Ренте Марко 0 0
10. Лундинг Каспер 0 0
11. Бейлевелд Тён 0 0
12. Кваглиата Джакомо 0 0

Карточки

Гронинген
# Игрок      
1. Даммерс Вессель 6 0
2. Данкерлёй Дамил 2 1
3. Ван Хинтум Барт 3 0
4. Матусива Азор 2 0
5. Remco Balk 2 0
6. Эль-Ханкури Мохамед 0 1
7. Падт Серджио 1 0
8. Эль-Мессауди Ахмед 1 0
9. Йоостен Патрик 1 0
10. Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
11. Гудмундссон Габриэль 1 0
12. Ларсен Йорген 1 0
13. Joel van Kaam 1 0
Хераклес
# Игрок      
1. Бакыш Синан 3 1
2. Бейлевелд Тён 4 0
3. Сзоке Адриан 1 1
4. Проппер Робин 2 0
5. Влут Рай 2 0
6. Схоофс Лукас 2 0
7. Кнустер Матс 2 0
8. Киомурцоглу Орестис 2 0
9. Ренте Марко 2 0
10. Брейкерс Тим 1 0
11. Хардевельд Джефф 1 0
12. Бюргзорг Делано 1 0
13. Кваглиата Джакомо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гронинген 5.88% (1) 23.53% (4) 0 35.29% (6) 23.53% (4) 11.76% (2)
 Хераклес 13.33% (2) 0 20% (3) 13.33% (2) 33.33% (5) 20% (3)

Предыдущие игры

Гронинген Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Спарта Роттердам 2:3 Гронинген Эммен 2:1 Гронинген Гронинген 2:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген
ТЕК 0:3 Гронинген Гронинген 1:0 Виллем II Гронинген 1:1 Витесс Фейеноорд 2:0 Гронинген Гронинген 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт Гронинген 1:0 Аякс Твенте 3:1 Гронинген АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Гронинген 1:3 ПСВ Гронинген 1:1 Арминия Гронинген 3:3 НЕК Неймеген Вердер 4:0 Гронинген Алмере Сити 1:1 Гронинген Волендам 0:2 Гронинген
Хераклес Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Херенвен 1:2 Хераклес Хераклес 1:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 0:0 Хераклес Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар
Аякс 5:0 Хераклес ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Хераклес 4:1 Утрехт Хераклес 3:0 Телстар Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Хераклес 0:1 Ваалвейк Витесс 3:0 Хераклес Хераклес 1:1 ПСВ Виллем II 4:0 Хераклес Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Хераклес 4:0 Утрехт-2 Хераклес 1:1 Дуйсбург Хераклес 4:0 Телстар Де Графсхап 1:0 Хераклес Эммен 0:2 Хераклес

Последние игры между собой

Гронинген: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Хераклес: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Гронинген 1:0 Хераклес Товарищеские матчи Гронинген 1:2 Хераклес Эредивизие Гронинген 3:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 4:1 Гронинген Эредивизие
Гронинген 3:3 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:1 Гронинген Эредивизие Хераклес 1:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 5:1 Гронинген Лига Европы Гронинген 2:1 Хераклес Лига Европы Гронинген 2:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:1 Гронинген Эредивизие Хераклес 2:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:1 Хераклес Эредивизие Гронинген 3:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:3 Гронинген Эредивизие Хераклес 0:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Хераклес Эредивизие Гронинген 2:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:1 Гронинген Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 14 11 1 2 52 - 10 34
2. ПСВ Заявка 14 10 3 1 33 - 11 33
3. Витесс Заявка 14 9 2 3 24 - 12 29
4. Фейеноорд Заявка 14 8 5 1 29 - 12 29
5. АЗ Алкмаар Заявка 13 7 5 1 33 - 20 26
6. Гронинген Заявка 14 8 2 4 18 - 15 26
7. Твенте Заявка 14 7 3 4 26 - 18 24
8. Херенвен Заявка 14 5 5 4 22 - 21 20
9. Спарта Роттердам Заявка 14 5 3 6 24 - 23 18
10. Утрехт Заявка 13 3 7 3 16 - 19 16
11. ПЕК Зволле Заявка 14 3 7 4 16 - 22 16
12. Хераклес Заявка 14 4 3 7 15 - 24 15
13. Фортуна Ситтард Заявка 14 3 4 7 20 - 32 13
14. Ваалвейк Заявка 14 3 3 8 13 - 26 12
15. Виллем II Заявка 14 2 3 9 16 - 30 9
16. ВВВ-Венло Заявка 14 2 3 9 20 - 42 9
17. АДО Ден Хааг Заявка 14 1 4 9 13 - 35 7
18. Эммен Заявка 14 0 5 9 15 - 33 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
2. Витесс Заявка 7 6 1 0 14 - 3 19
3. Аякс Заявка 7 6 0 1 25 - 6 18
4. АЗ Алкмаар Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
5. Гронинген Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
6. Фейеноорд Заявка 7 3 4 0 12 - 5 13
7. Твенте Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
8. Херенвен Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
9. Утрехт Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
10. ПЕК Зволле Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Спарта Роттердам Заявка 7 2 2 3 16 - 14 8
12. Фортуна Ситтард Заявка 7 2 2 3 13 - 17 8
13. Хераклес Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
14. Виллем II Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
15. Ваалвейк Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
16. ВВВ-Венло Заявка 7 1 2 4 8 - 25 5
17. Эммен Заявка 7 0 3 4 11 - 20 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 7 0 2 5 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 7 5 1 1 27 - 4 16
2. Фейеноорд Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
3. Твенте Заявка 6 4 1 1 13 - 7 13
4. Гронинген Заявка 6 4 0 2 10 - 9 12
5. АЗ Алкмаар Заявка 6 3 3 0 17 - 11 12
6. ПСВ Заявка 7 3 3 1 15 - 8 12
7. Витесс Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Спарта Роттердам Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Херенвен Заявка 8 2 4 2 12 - 14 10
10. Хераклес Заявка 8 2 2 4 6 - 17 8
11. Утрехт Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
12. ПЕК Зволле Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
13. Ваалвейк Заявка 7 2 0 5 5 - 13 6
14. Фортуна Ситтард Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
15. АДО Ден Хааг Заявка 7 1 2 4 6 - 19 5
16. ВВВ-Венло Заявка 7 1 1 5 12 - 17 4
17. Виллем II Заявка 7 0 2 5 6 - 15 2
18. Эммен Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.20 1.45 7.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.10 1.47 6.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.07 3.44 3.62
  37.27 5.52 1.19

Самый высокий коэффициент на матч «Гронинген» – «Хераклес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гронинген» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хераклес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гронинген» – «Хераклес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.55 2.35 6.80 1.10 1.07 7.50 2.18 1.68 1.84 1.97 1.05 8.50 1.30 3.10 1.02 11.00 1.07 7.30 1.03 10.00 1.01 14.50 0.00 14.50 0.00 22.00
7.70 1.04 6.95 1.07 2.90 1.39 2.21 1.67 1.75 2.19 1.33 3.32 1.22 4.10 1.08 6.75 1.04 7.70
2.16 1.75 1.77 2.11 1.39 3.13 1.27 3.97 1.44 2.88 1.25 4.16 1.38 3.18 1.55 2.53 1.15 5.74 1.56 2.54 1.44 2.94 1.27 3.97 1.10 8.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.40 2.80 1.72 2.12 1.02 11.00 1.08 6.90 1.01 12.60
2.68 1.47 1.74 2.09 1.35 3.20 1.10 6.90 1.07 8.70
1.25 4.19 1.13 6.57 1.22 4.53 1.50 2.72 1.36 3.32
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.35 1.61 1.52 2.41 1.18 4.40
3.38 1.32 2.26 1.64 1.55 2.45 1.19 4.65 1.13 5.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
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