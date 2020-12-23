Гронинген
0:1
Конец матча
Стадион: Hitachi Capital Mobility Stadion
Хераклес
52' Желтая карточкаДаммерс Вессель
0:1
78' ГолСзоке Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Вратарь
-
8 Шрек СэмЗащитник
-
17 Леаль МигельЗащитник
- Защитник
-
32 Полл ТомасЗащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
-
34 Слор КианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Remco Balk
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
-
10 Влут РайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Букер КунВратарь
- Защитник
-
22 Лес МатеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сзоке АдрианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
52'
78'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларсен Йорген
|5
|0.36
|2.
|Эль-Мессауди Ахмед
|5
|0.36
|3.
|Йоостен Патрик
|2
|0.14
|4.
|Ван Хинтум Барт
|1
|0.07
|5.
|Даммерс Вессель
|1
|0.07
|6.
|Суслов Томаш
|1
|0.07
|7.
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.07
|8.
|Remco Balk
|1
|0.07
|9.
|Да Крус Алессио
|0
|0
|10.
|Гудмундссон Габриэль
|0
|0
|11.
|Эль-Ханкури Мохамед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влут Рай
|7 (2)
|0.5
|2.
|ван дер Ватер Силвестр
|3
|0.21
|3.
|Бюргзорг Делано
|2
|0.14
|4.
|Схоофс Лукас
|1
|0.07
|5.
|Кнустер Матс
|1
|0.07
|6.
|Сзоке Адриан
|1
|0.07
|7.
|Аззауи Исмаил
|0
|0
|8.
|Де ла Торре Лука
|0
|0
|9.
|Ренте Марко
|0
|0
|10.
|Лундинг Каспер
|0
|0
|11.
|Бейлевелд Тён
|0
|0
|12.
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Даммерс Вессель
|6
|0
|2.
|Данкерлёй Дамил
|2
|1
|3.
|Ван Хинтум Барт
|3
|0
|4.
|Матусива Азор
|2
|0
|5.
|Remco Balk
|2
|0
|6.
|Эль-Ханкури Мохамед
|0
|1
|7.
|Падт Серджио
|1
|0
|8.
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0
|9.
|Йоостен Патрик
|1
|0
|10.
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|11.
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|12.
|Ларсен Йорген
|1
|0
|13.
|Joel van Kaam
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бакыш Синан
|3
|1
|2.
|Бейлевелд Тён
|4
|0
|3.
|Сзоке Адриан
|1
|1
|4.
|Проппер Робин
|2
|0
|5.
|Влут Рай
|2
|0
|6.
|Схоофс Лукас
|2
|0
|7.
|Кнустер Матс
|2
|0
|8.
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|9.
|Ренте Марко
|2
|0
|10.
|Брейкерс Тим
|1
|0
|11.
|Хардевельд Джефф
|1
|0
|12.
|Бюргзорг Делано
|1
|0
|13.
|Кваглиата Джакомо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гронинген
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|0
|35.29% (6)
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|Хераклес
|13.33% (2)
|0
|20% (3)
|13.33% (2)
|33.33% (5)
|20% (3)
Предыдущие игры
Гронинген Последние 20 матчей: +10 =5 -5Спарта Роттердам 2:3 Гронинген Эммен 2:1 Гронинген Гронинген 2:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген
ТЕК 0:3 Гронинген Гронинген 1:0 Виллем II Гронинген 1:1 Витесс Фейеноорд 2:0 Гронинген Гронинген 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт Гронинген 1:0 Аякс Твенте 3:1 Гронинген АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Гронинген 1:3 ПСВ Гронинген 1:1 Арминия Гронинген 3:3 НЕК Неймеген Вердер 4:0 Гронинген Алмере Сити 1:1 Гронинген Волендам 0:2 Гронинген
Хераклес Последние 20 матчей: +7 =4 -9Херенвен 1:2 Хераклес Хераклес 1:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 0:0 Хераклес Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар
Аякс 5:0 Хераклес ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Хераклес 4:1 Утрехт Хераклес 3:0 Телстар Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Хераклес 0:1 Ваалвейк Витесс 3:0 Хераклес Хераклес 1:1 ПСВ Виллем II 4:0 Хераклес Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Хераклес 4:0 Утрехт-2 Хераклес 1:1 Дуйсбург Хераклес 4:0 Телстар Де Графсхап 1:0 Хераклес Эммен 0:2 Хераклес
Последние игры между собой
Гронинген: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Хераклес: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Гронинген 3:3 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:1 Гронинген Эредивизие Хераклес 1:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 5:1 Гронинген Лига Европы Гронинген 2:1 Хераклес Лига Европы Гронинген 2:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:1 Гронинген Эредивизие Хераклес 2:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:1 Хераклес Эредивизие Гронинген 3:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:3 Гронинген Эредивизие Хераклес 0:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Хераклес Эредивизие Гронинген 2:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:1 Гронинген Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|52 - 10
|34
|2.
|ПСВ
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 11
|33
|3.
|Витесс
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 12
|29
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|29 - 12
|29
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|33 - 20
|26
|6.
|Гронинген
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|18 - 15
|26
|7.
|Твенте
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 18
|24
|8.
|Херенвен
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 21
|20
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 23
|18
|10.
|Утрехт
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 19
|16
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 22
|16
|12.
|Хераклес
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 32
|13
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 26
|12
|15.
|Виллем II
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 30
|9
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|20 - 42
|9
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 35
|7
|18.
|Эммен
|Заявка
|14
|0
|5
|9
|15 - 33
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 3
|21
|2.
|Витесс
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 3
|19
|3.
|Аякс
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|25 - 6
|18
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|5.
|Гронинген
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|6.
|Фейеноорд
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 5
|13
|7.
|Твенте
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|8.
|Херенвен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|9.
|Утрехт
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|16 - 14
|8
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 17
|8
|13.
|Хераклес
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|14.
|Виллем II
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 25
|5
|17.
|Эммен
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|11 - 20
|3
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|27 - 4
|16
|2.
|Фейеноорд
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|3.
|Твенте
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|4.
|Гронинген
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|17 - 11
|12
|6.
|ПСВ
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 8
|12
|7.
|Витесс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Херенвен
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|10.
|Хераклес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 17
|8
|11.
|Утрехт
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|13.
|Ваалвейк
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 13
|6
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|15.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 19
|5
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|12 - 17
|4
|17.
|Виллем II
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 15
|2
|18.
|Эммен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
Победитель
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