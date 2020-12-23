Анже
2:1
Конец матча
Стадион: Раймон Копа
Марсель
1:0
4' ГолЛаж Матиас
14' Желтая карточкаРонжье Валентин
2:0
23' ГолДьони Луа
38' Желтая карточкаСакаи Хироки
46' Желтая карточкаДумбия Сулейман
48' Желтая карточкаФюльжини Анжело
55' Желтая карточкаЧалета-Цар Дуе
2:0
71' Не забитый пенальтиПайе Димитри
2:1
75' ГолРонжье Валентин
88' Желтая карточкаХауи Саиф-Эдин
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
27
Лаж
Матиас
25
Нагатомо
Юто
10
Пайе
Димитри
28
Жермен
Валер
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лаж МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Нагатомо ЮтоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Нападающий
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Аке МарлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
4'
1:0
14'
23'
2:0
38'
46'
48'
55'
71'
2:0
75'
2:1
88'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баокен Стефан
|5
|0.29
|2.
|Траоре Исмаэль
|3
|0.18
|3.
|Фюльжини Анжело
|3
|0.18
|4.
|Лаж Матиас
|3
|0.18
|5.
|Капелле Пьеррик
|2
|0.12
|6.
|Дьони Луа
|2 (1)
|0.12
|7.
|Кабо Джимми
|1
|0.06
|8.
|Тиуб Сада
|1
|0.06
|9.
|Мангани Томас
|1 (1)
|0.06
|10.
|Томас Ромен
|1
|0.06
|11.
|Буфаль Софьян
|1
|0.06
|12.
|Бобишон Антонен
|0
|0
|13.
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|6
|0.4
|2.
|Бенедетто Дарио
|3 (1)
|0.2
|3.
|Пайе Димитри
|2
|0.13
|4.
|Сансон Морган
|2
|0.13
|5.
|Жермен Валер
|2
|0.13
|6.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.13
|7.
|Ронжье Валентин
|1
|0.07
|8.
|Амави Жордан
|1
|0.07
|9.
|Гуйе Пап
|1
|0.07
|10.
|Балерди Леонардо
|1
|0.07
|11.
|Сакаи Хироки
|0
|0
|12.
|Альваро Гонсалес II
|0
|0
|13.
|Радоньич Неманья
|0
|0
|14.
|Кюизанс Микаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Думбия Сулейман
|6
|0
|2.
|Томас Ромен
|3
|1
|3.
|Баокен Стефан
|4
|0
|4.
|Мангани Томас
|3
|0
|5.
|Фюльжини Анжело
|3
|0
|6.
|Павлович Матео
|2
|0
|7.
|Траоре Исмаэль
|2
|0
|8.
|Манко Венсан
|2
|0
|9.
|Амаду Ибрагим
|2
|0
|10.
|Кулибали Лассана
|2
|0
|11.
|Лаж Матиас
|2
|0
|12.
|Капелле Пьеррик
|1
|0
|13.
|Кабо Джимми
|1
|0
|14.
|Буфаль Софьян
|1
|0
|15.
|Сантамария Батист
|1
|0
|16.
|Бернардони Поль
|1
|0
|17.
|Эбосс Энсо
|1
|0
|18.
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|19.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альваро Гонсалес II
|5
|0
|2.
|Амави Жордан
|3
|1
|3.
|Сакаи Хироки
|4
|0
|4.
|Чалета-Цар Дуе
|4
|0
|5.
|Пайе Димитри
|2
|1
|6.
|Бенедетто Дарио
|2
|1
|7.
|Гуйе Пап
|2
|1
|8.
|Ронжье Валентин
|3
|0
|9.
|Камара Бубакар
|3
|0
|10.
|Нагатомо Юто
|2
|0
|11.
|Стротман Кевин
|2
|0
|12.
|Товен Флорьян
|2
|0
|13.
|Сансон Морган
|2
|0
|14.
|Хауи Саиф-Эдин
|2
|0
|15.
|Кюизанс Микаэль
|2
|0
|16.
|Балерди Леонардо
|2
|0
|17.
|Манданда Стив
|1
|0
|18.
|Жермен Валер
|1
|0
|19.
|Лопес Максим
|1
|0
|20.
|Радоньич Неманья
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Анже
|13.04% (3)
|30.43% (7)
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|0
|26.09% (6)
|Марсель
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: +10 =4 -6Нант 1:1 Анже Анже 0:2 Страсбург Сент-Этьен 0:0 Анже Анже 2:0 Лорьян
Марсель Последние 20 матчей: +9 =4 -7Марсель 1:1 Реймс Ренн 2:1 Марсель Марсель 2:1 Монако Манчестер Сити 3:0 Марсель
Ним 0:2 Марсель Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель
Последние игры между собой
Анже: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 3
Марсель: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|34 - 14
|36
|2.
|Лилль
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|31 - 12
|36
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|39 - 10
|35
|4.
|Ренн
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 19
|31
|5.
|Марсель
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 15
|28
|6.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|7.
|Монако
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 25
|27
|8.
|Монпелье
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 28
|27
|9.
|Анже
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|23 - 26
|27
|10.
|Брест
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 31
|23
|11.
|Метц
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 17
|23
|12.
|Ницца
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 22
|22
|13.
|Бордо
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 20
|22
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 25
|18
|15.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 28
|17
|16.
|Нант
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 30
|15
|17.
|Страсбург
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|22 - 32
|14
|18.
|Лорьян
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 31
|12
|19.
|Ним
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 34
|12
|20.
|Дижон
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|12 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 4
|21
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 5
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 6
|18
|4.
|Монако
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 13
|18
|5.
|Брест
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 14
|16
|6.
|Ренн
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|7.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 13
|14
|8.
|Метц
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|9.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|10.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|11.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|16 - 19
|12
|12.
|Бордо
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|13.
|Нант
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 14
|10
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|15.
|Ницца
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|17.
|Лорьян
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|19.
|Ним
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 22
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 5
|16
|3.
|Марсель
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|4.
|Ренн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|5.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|6.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|7.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|8.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 14
|14
|9.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|10.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|11.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|12.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 18
|10
|13.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 12
|9
|14.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 18
|9
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|16.
|Ним
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|17.
|Дижон
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 16
|8
|18.
|Брест
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Анже» – «Марсель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Анже» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Марсель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Анже» – «Марсель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Анже 2:1 Марсель
Исход игры
Анже
4.1% (6)
Ничья
24.1% (35)
Марсель
71.7% (104)
Тотал 2.5
Больше
52.45% (75)
Меньше
47.55% (68)
Обе команды забьют
Да
72.73% (104)
Нет
27.27% (39)
Популярный счёт
1:2 Марсель
46.2% (67)
1:1 Ничья
20.7% (30)
0:1 Марсель
19.3% (28)
0:2 Марсель
3.4% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
2:1 Анже
1.4% (2)
1:0 Анже
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!