  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Анже
2:1
Конец матча

Стадион:
Марсель
0'
1:0
4' Гол
Лаж Матиас
14' Желтая карточка
Ронжье Валентин
2:0
23' Гол
Дьони Луа
38' Желтая карточка
Сакаи Хироки
46' Желтая карточка
Думбия Сулейман
48' Желтая карточка
Фюльжини Анжело
55' Желтая карточка
Чалета-Цар Дуе
2:0
71' Не забитый пенальти
Пайе Димитри
2:1
75' Гол
Ронжье Валентин
88' Желтая карточка
Хауи Саиф-Эдин
90'+7
1
Бернардони
Поль
29
Манко
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
3
Думбия
Сулейман
14
Кулибали
Лассана
5
Мангани
Томас
15
Капелле
Пьеррик
10
Фюльжини
Анжело
27
Лаж
Матиас
9
Дьони
Луа
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
3
Альваро
Гонсалес
II
15
Чалета-Цар
Дуе
25
Нагатомо
Юто
4
Камара
Бубакар
21
Ронжье
Валентин
17
Кюизанс
Микаэль
10
Пайе
Димитри
9
Бенедетто
Дарио
28
Жермен
Валер
Анже
4-2-3-1
Марсель
4-1-2-1-2

Ход матча

4'
Лаж Матиас
1:0
14'
 
Ронжье Валентин
23'
Дьони Луа
(Капелле Пьеррик)
2:0
38'
 
Сакаи Хироки
46'
 
Хауи Саиф-Эдин
Сакаи Хироки
46'
Думбия Сулейман
 
48'
Фюльжини Анжело
 
55'
 
Чалета-Цар Дуе
60'
 
Товен Флорьян
Кюизанс Микаэль
61'
 
Энрике Луис III
Жермен Валер
71'
2:0
Пайе Димитри
74'
 
Стротман Кевин
Нагатомо Юто
74'
 
Аке Марли
Бенедетто Дарио
75'
2:1
Ронжье Валентин
(Пайе Димитри)
79'
Бобишон Антонен
Фюльжини Анжело
 
79'
Чо Мохамед-Али
Дьони Луа
 
86'
Павлович Матео
Томас Ромен
 
88'
 
Хауи Саиф-Эдин
90'
Эль-Мелали Фарид
Лаж Матиас
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баокен Стефан 5 0.29
2. Траоре Исмаэль 3 0.18
3. Фюльжини Анжело 3 0.18
4. Лаж Матиас 3 0.18
5. Капелле Пьеррик 2 0.12
6. Дьони Луа 2 (1) 0.12
7. Кабо Джимми 1 0.06
8. Тиуб Сада 1 0.06
9. Мангани Томас 1 (1) 0.06
10. Томас Ромен 1 0.06
11. Буфаль Софьян 1 0.06
12. Бобишон Антонен 0 0
13. Аит-Нури Раян 0 0
Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 6 0.4
2. Бенедетто Дарио 3 (1) 0.2
3. Пайе Димитри 2 0.13
4. Сансон Морган 2 0.13
5. Жермен Валер 2 0.13
6. Чалета-Цар Дуе 2 0.13
7. Ронжье Валентин 1 0.07
8. Амави Жордан 1 0.07
9. Гуйе Пап 1 0.07
10. Балерди Леонардо 1 0.07
11. Сакаи Хироки 0 0
12. Альваро Гонсалес II 0 0
13. Радоньич Неманья 0 0
14. Кюизанс Микаэль 0 0

Карточки

Анже
# Игрок      
1. Думбия Сулейман 6 0
2. Томас Ромен 3 1
3. Баокен Стефан 4 0
4. Мангани Томас 3 0
5. Фюльжини Анжело 3 0
6. Павлович Матео 2 0
7. Траоре Исмаэль 2 0
8. Манко Венсан 2 0
9. Амаду Ибрагим 2 0
10. Кулибали Лассана 2 0
11. Лаж Матиас 2 0
12. Капелле Пьеррик 1 0
13. Кабо Джимми 1 0
14. Буфаль Софьян 1 0
15. Сантамария Батист 1 0
16. Бернардони Поль 1 0
17. Эбосс Энсо 1 0
18. Эль-Мелали Фарид 1 0
19. Чо Мохамед-Али 1 0
Марсель
# Игрок      
1. Альваро Гонсалес II 5 0
2. Амави Жордан 3 1
3. Сакаи Хироки 4 0
4. Чалета-Цар Дуе 4 0
5. Пайе Димитри 2 1
6. Бенедетто Дарио 2 1
7. Гуйе Пап 2 1
8. Ронжье Валентин 3 0
9. Камара Бубакар 3 0
10. Нагатомо Юто 2 0
11. Стротман Кевин 2 0
12. Товен Флорьян 2 0
13. Сансон Морган 2 0
14. Хауи Саиф-Эдин 2 0
15. Кюизанс Микаэль 2 0
16. Балерди Леонардо 2 0
17. Манданда Стив 1 0
18. Жермен Валер 1 0
19. Лопес Максим 1 0
20. Радоньич Неманья 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анже 13.04% (3) 30.43% (7) 8.7% (2) 21.74% (5) 0 26.09% (6)
 Марсель 19.05% (4) 19.05% (4) 14.29% (3) 19.05% (4) 9.52% (2) 19.05% (4)

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Нант 1:1 Анже Анже 0:2 Страсбург Сент-Этьен 0:0 Анже Анже 2:0 Лорьян
Ланс 1:3 Анже Анже 0:1 Лион Анже 3:3 Ньор Ним 1:5 Анже Анже 0:3 Ницца Ренн 1:2 Анже Анже 1:1 Метц Нант 1:2 Анже ПСЖ 6:1 Анже Анже 3:2 Брест Монпелье 4:1 Анже Анже 1:0 Реймс Анже 6:1 Шатору Анже 0:2 Бордо Дижон 0:1 Анже Анже 1:0 Сент-Этьен
Марсель Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Марсель 1:1 Реймс Ренн 2:1 Марсель Марсель 2:1 Монако Манчестер Сити 3:0 Марсель
Ним 0:2 Марсель Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель

Последние игры между собой

Анже: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 3
Марсель: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 1
Марсель 0:0 Анже Лига 1 Анже 0:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Анже Лига 1 Анже 1:1 Марсель Лига 1
Анже 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Анже Лига 1 Марсель 3:0 Анже Лига 1 Анже 1:1 Марсель Лига 1 Анже 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:2 Анже Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 17 10 6 1 34 - 14 36
2. Лилль Заявка 17 10 6 1 31 - 12 36
3. ПСЖ Заявка 17 11 2 4 39 - 10 35
4. Ренн Заявка 17 9 4 4 26 - 19 31
5. Марсель Заявка 15 8 4 3 22 - 15 28
6. Ланс Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
7. Монако Заявка 17 8 3 6 28 - 25 27
8. Монпелье Заявка 17 8 3 6 29 - 28 27
9. Анже Заявка 17 8 3 6 23 - 26 27
10. Брест Заявка 17 7 2 8 28 - 31 23
11. Метц Заявка 17 6 5 6 19 - 17 23
12. Ницца Заявка 16 6 4 6 21 - 22 22
13. Бордо Заявка 17 6 4 7 18 - 20 22
14. Сент-Этьен Заявка 17 4 6 7 18 - 25 18
15. Реймс Заявка 17 4 5 8 24 - 28 17
16. Нант Заявка 17 3 6 8 18 - 30 15
17. Страсбург Заявка 17 4 2 11 22 - 32 14
18. Лорьян Заявка 17 3 3 11 17 - 31 12
19. Ним Заявка 17 3 3 11 14 - 34 12
20. Дижон Заявка 17 2 6 9 12 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 9 6 3 0 17 - 4 21
2. ПСЖ Заявка 9 6 1 2 22 - 5 19
3. Лион Заявка 8 5 3 0 19 - 6 18
4. Монако Заявка 9 5 3 1 20 - 13 18
5. Брест Заявка 8 5 1 2 17 - 14 16
6. Ренн Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
7. Ланс Заявка 8 4 2 2 15 - 13 14
8. Метц Заявка 8 4 1 3 11 - 9 13
9. Анже Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
10. Марсель Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
11. Монпелье Заявка 9 4 0 5 16 - 19 12
12. Бордо Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
13. Нант Заявка 8 2 4 2 10 - 14 10
14. Сент-Этьен Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15. Ницца Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
16. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Лорьян Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
18. Страсбург Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
19. Ним Заявка 9 1 1 7 9 - 22 4
20. Дижон Заявка 9 0 4 5 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
2. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 17 - 5 16
3. Марсель Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
4. Ренн Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
5. Лилль Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
6. Монпелье Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
7. Ницца Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
8. Анже Заявка 8 4 2 2 14 - 14 14
9. Ланс Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
10. Бордо Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
11. Метц Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
12. Реймс Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
13. Монако Заявка 8 3 0 5 8 - 12 9
14. Страсбург Заявка 9 3 0 6 16 - 18 9
15. Сент-Этьен Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
16. Ним Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
17. Дижон Заявка 8 2 2 4 9 - 16 8
18. Брест Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Нант Заявка 9 1 2 6 8 - 16 5
20. Лорьян Заявка 9 1 2 6 8 - 19 5
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Анже 4.1% (6)
X 24.1% (35)
Марсель 71.7% (104)
Все прогнозы
3.11 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.28 4.20 27.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.23 4.90 29.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 3.06 2.61
  1.19 5.84 39.25

Самый высокий коэффициент на матч «Анже» – «Марсель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Анже» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Марсель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Анже» – «Марсель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.10 1.08 5.50 1.15 5.30 1.15 2.26 1.68 1.92 1.94 1.72 2.20 2.35 1.58 1.23 4.20 1.62 2.27 1.04 9.10 1.15 10.00 1.01 17.00 1.03 12.00 0.00 24.00
6.20 1.08 5.05 1.14 2.46 1.52 1.87 1.93 1.53 2.68 1.22 4.30 1.15 5.05 1.03 9.40 1.02 10.00
7.57 1.11 3.33 1.35 2.58 1.54 2.24 1.70 3.99 1.26 2.67 1.51 2.21 1.71 1.85 2.03 1.47 2.79 1.33 3.47 1.47 2.79 1.27 3.96 1.23 4.33 1.28 3.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
1.55 2.44 1.80 2.00 1.06 9.00 1.35 3.15 1.02 13.00
2.36 1.59 1.56 2.43 1.28 3.68 1.06 9.10 1.04 10.50
2.41 1.61 1.99 1.89 1.53 2.60 1.35 3.33 1.72 2.19 1.44 2.88 1.17 5.39 1.13 6.60 1.21 4.64 1.11 7.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.99 1.76 1.44 2.65 1.14 5.20
3.00 1.39 1.98 1.83 1.44 2.79 1.14 5.70 1.10 7.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.58
Букмекер Да Нет
2.90 1.16
Букмекер Да Нет
4.20 1.21
Где смотреть матч Анже 2:1 Марсель онлайн

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Прогнозы на матч Анже 2:1 Марсель

Исход игры
Анже
4.1% (6)
Ничья
24.1% (35)
Марсель
71.7% (104)
Тотал 2.5
Больше
52.45% (75)
Меньше
47.55% (68)
Обе команды забьют
Да
72.73% (104)
Нет
27.27% (39)
Популярный счёт
1:2 Марсель
46.2% (67)
1:1 Ничья
20.7% (30)
0:1 Марсель
19.3% (28)
0:2 Марсель
3.4% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
2:1 Анже
1.4% (2)
1:0 Анже
1.4% (2)
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