Лион
3:0
Конец матча
Стадион: Гроупама Арена
Нант
1:0
4' ГолЭкамби Карл Токо
14' Желтая карточкаФильо Марсело
34' Желтая карточкаКоко Маркус
2:0
37' ГолКадевере Тино
3:0
44' ГолПакета Лукас
56' Желтая карточкаАбейд Мехди
68' Желтая карточкаПаллуа Николя
14
Дюбуа
Лео
12
Пакета
Лукас
23
Мендес
Тьяго
10
Депай
Мемфис
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Пакета ЛукасПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Сумаре ЯяПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
-
18 Шерки РайанНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Аппиа ДеннисПолузащитник
-
11 Коко МаркусНападающий
- Нападающий
-
32 Бамба КадерНападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
15 Базила ТомаЗащитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
-
26 Луза ИмранПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
-
22 Ндилю БриджНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
4'
1:0
14'
34'
37'
2:0
44'
3:0
56'
68'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
6 Удары по воротам 6
-
11 Удары в створ 3
-
9 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Экамби Карл Токо
|9
|0.53
|2.
|Депай Мемфис
|8 (5)
|0.47
|3.
|Кадевере Тино
|7
|0.41
|4.
|Ауа Уссем
|3 (2)
|0.18
|5.
|Корне Максвелл
|1
|0.06
|6.
|Дюбуа Лео
|1
|0.06
|7.
|Бруно Моура
|1
|0.06
|8.
|Дембеле Мусса II
|1
|0.06
|9.
|Пакета Лукас
|1
|0.06
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блас Людовик
|5
|0.29
|2.
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.12
|3.
|Бамба Кадер
|2
|0.12
|4.
|Саймон Мозес
|2 (1)
|0.12
|5.
|Луза Имран
|2 (2)
|0.12
|6.
|Туре Абдулайе
|1 (1)
|0.06
|7.
|Паллуа Николя
|1
|0.06
|8.
|Эмон Рено
|1
|0.06
|9.
|Жиротто Андрей
|1
|0.06
|10.
|Траоре Шарль
|1
|0.06
|11.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|12.
|Коршья Себастьен
|0
|0
|13.
|Коко Маркус
|0
|0
|14.
|Чиривелла Педро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|4
|1
|2.
|Корне Максвелл
|5
|0
|3.
|Мендес Тьяго
|3
|1
|4.
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|5.
|Дембеле Мусса II
|3
|0
|6.
|Бруно Моура
|3
|0
|7.
|Шерки Райан
|1
|1
|8.
|Де Шильо Маттиа
|2
|0
|9.
|Дюбуа Лео
|2
|0
|10.
|Кадевере Тино
|2
|0
|11.
|Пакета Лукас
|2
|0
|12.
|Ауа Уссем
|0
|1
|13.
|Бар Мельвен
|0
|1
|14.
|Лопеш Антони
|1
|0
|15.
|Депай Мемфис
|1
|0
|16.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|17.
|Какере Максанс
|1
|0
|18.
|Лукас Жан
|1
|0
|19.
|Диоманде Синали
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фабио да Сильва
|4
|1
|2.
|Паллуа Николя
|5
|0
|3.
|Абейд Мехди
|5
|0
|4.
|Жиротто Андрей
|2
|1
|5.
|Луза Имран
|2
|1
|6.
|Коко Маркус
|3
|0
|7.
|Блас Людовик
|3
|0
|8.
|Траоре Шарль
|3
|0
|9.
|Чиривелла Педро
|2
|0
|10.
|Аппиа Деннис
|1
|0
|11.
|Коршья Себастьен
|1
|0
|12.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0
|13.
|Туре Абдулайе
|1
|0
|14.
|Лафон Альбан
|1
|0
|15.
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|16.
|Ндилю Бридж
|1
|0
|17.
|Бамба Кадер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лион
|9.38% (3)
|12.5% (4)
|34.38% (11)
|9.38% (3)
|25% (8)
|9.38% (3)
|Нант
|5.56% (1)
|33.33% (6)
|5.56% (1)
|0
|16.67% (3)
|38.89% (7)
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +10 =6 -4Ницца 1:4 Лион Лион 2:2 Брест ПСЖ 0:1 Лион Метц 1:3 Лион
Нант Последние 20 матчей: +5 =7 -8Нант 1:1 Анже Реймс 3:2 Нант Нант 1:1 Дижон Нант 0:4 Страсбург
Последние игры между собой
Лион: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 4
Нант: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|34 - 14
|36
|2.
|Лилль
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|31 - 12
|36
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|39 - 10
|35
|4.
|Ренн
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 19
|31
|5.
|Марсель
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 15
|28
|6.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|7.
|Монако
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 25
|27
|8.
|Монпелье
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 28
|27
|9.
|Анже
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|23 - 26
|27
|10.
|Брест
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 31
|23
|11.
|Метц
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 17
|23
|12.
|Ницца
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 22
|22
|13.
|Бордо
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 20
|22
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 25
|18
|15.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 28
|17
|16.
|Нант
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 30
|15
|17.
|Страсбург
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|22 - 32
|14
|18.
|Лорьян
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 31
|12
|19.
|Ним
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 34
|12
|20.
|Дижон
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|12 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 4
|21
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 5
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 6
|18
|4.
|Монако
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 13
|18
|5.
|Брест
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 14
|16
|6.
|Ренн
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|7.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 13
|14
|8.
|Метц
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|9.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|10.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|11.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|16 - 19
|12
|12.
|Бордо
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|13.
|Нант
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 14
|10
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|15.
|Ницца
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|17.
|Лорьян
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|19.
|Ним
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 22
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 5
|16
|3.
|Марсель
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|4.
|Ренн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|5.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|6.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|7.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|8.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 14
|14
|9.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|10.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|11.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|12.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 18
|10
|13.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 12
|9
|14.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 18
|9
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|16.
|Ним
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|17.
|Дижон
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 16
|8
|18.
|Брест
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лион» – «Нант» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лион» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нант» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лион» – «Нант», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лион 3:0 Нант
Исход игры
Лион
96.6% (141)
Ничья
2.1% (3)
Нант
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.56% (58)
Меньше
59.44% (85)
Обе команды забьют
Да
34.97% (50)
Нет
65.03% (93)
Популярный счёт
2:0 Лион
47.3% (69)
2:1 Лион
19.9% (29)
3:1 Лион
10.3% (15)
1:0 Лион
9.6% (14)
3:0 Лион
5.5% (8)
3:2 Лион
1.4% (2)
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