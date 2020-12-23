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  2. Матчи
  3. Франция
Лион
3:0
Конец матча

Стадион:
Нант
0'
1:0
4' Гол
Экамби Карл Токо
14' Желтая карточка
Фильо Марсело
34' Желтая карточка
Коко Маркус
2:0
37' Гол
Кадевере Тино
3:0
44' Гол
Пакета Лукас
56' Желтая карточка
Абейд Мехди
68' Желтая карточка
Паллуа Николя
90'+3
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
6
Фильо
Марсело
5
Денайер
Джейсон
27
Корне
Максвелл
12
Пакета
Лукас
23
Мендес
Тьяго
8
Ауа
Уссем
11
Кадевере
Тино
10
Депай
Мемфис
7
Экамби
Карл
Токо
1
Лафон
Альбан
3
Жиротто
Андрей
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
24
Коршья
Себастьен
5
Чиривелла
Педро
8
Абейд
Мехди
12
Аппиа
Деннис
11
Коко
Маркус
23
Коло-Муани
Рандаль
32
Бамба
Кадер
Лион
4-3-3
Нант
3-4-3

Ход матча

4'
Экамби Карл Токо
(Ауа Уссем)
1:0
14'
Фильо Марсело
 
34'
 
Коко Маркус
37'
Кадевере Тино
2:0
44'
Пакета Лукас
(Кадевере Тино)
3:0
56'
 
Абейд Мехди
59'
 
Саймон Мозес
Бамба Кадер
60'
 
Кулибали Калифа
Коко Маркус
60'
 
Луза Имран
Чиривелла Педро
68'
 
Паллуа Николя
70'
Де Шильо Маттиа
Корне Максвелл
 
71'
Бруно Моура
Пакета Лукас
 
71'
Шерки Райан
Экамби Карл Токо
 
80'
 
Туре Абдулайе
Абейд Мехди
89'
Сумаре Яя
Кадевере Тино
 
89'
Диоманде Синали
Дюбуа Лео
 
90'
 
Ндилю Бридж
Коло-Муани Рандаль

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 6
  • 11 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Экамби Карл Токо 9 0.53
2. Депай Мемфис 8 (5) 0.47
3. Кадевере Тино 7 0.41
4. Ауа Уссем 3 (2) 0.18
5. Корне Максвелл 1 0.06
6. Дюбуа Лео 1 0.06
7. Бруно Моура 1 0.06
8. Дембеле Мусса II 1 0.06
9. Пакета Лукас 1 0.06
Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 5 0.29
2. Коло-Муани Рандаль 2 0.12
3. Бамба Кадер 2 0.12
4. Саймон Мозес 2 (1) 0.12
5. Луза Имран 2 (2) 0.12
6. Туре Абдулайе 1 (1) 0.06
7. Паллуа Николя 1 0.06
8. Эмон Рено 1 0.06
9. Жиротто Андрей 1 0.06
10. Траоре Шарль 1 0.06
11. Аппиа Деннис 0 0
12. Коршья Себастьен 0 0
13. Коко Маркус 0 0
14. Чиривелла Педро 0 0

Карточки

Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 4 1
2. Корне Максвелл 5 0
3. Мендес Тьяго 3 1
4. Экамби Карл Токо 3 0
5. Дембеле Мусса II 3 0
6. Бруно Моура 3 0
7. Шерки Райан 1 1
8. Де Шильо Маттиа 2 0
9. Дюбуа Лео 2 0
10. Кадевере Тино 2 0
11. Пакета Лукас 2 0
12. Ауа Уссем 0 1
13. Бар Мельвен 0 1
14. Лопеш Антони 1 0
15. Депай Мемфис 1 0
16. Андерсен Йоаким 1 0
17. Какере Максанс 1 0
18. Лукас Жан 1 0
19. Диоманде Синали 1 0
Нант
# Игрок      
1. Фабио да Сильва 4 1
2. Паллуа Николя 5 0
3. Абейд Мехди 5 0
4. Жиротто Андрей 2 1
5. Луза Имран 2 1
6. Коко Маркус 3 0
7. Блас Людовик 3 0
8. Траоре Шарль 3 0
9. Чиривелла Педро 2 0
10. Аппиа Деннис 1 0
11. Коршья Себастьен 1 0
12. Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
13. Туре Абдулайе 1 0
14. Лафон Альбан 1 0
15. Коло-Муани Рандаль 1 0
16. Ндилю Бридж 1 0
17. Бамба Кадер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 9.38% (3) 12.5% (4) 34.38% (11) 9.38% (3) 25% (8) 9.38% (3)
 Нант 5.56% (1) 33.33% (6) 5.56% (1) 0 16.67% (3) 38.89% (7)

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Ницца 1:4 Лион Лион 2:2 Брест ПСЖ 0:1 Лион Метц 1:3 Лион
Лион 3:0 Реймс Анже 0:1 Лион Лион 2:1 Сент-Этьен Лилль 1:1 Лион Лион 4:1 Монако Страсбург 2:3 Лион Лион 1:1 Марсель Лорьян 1:1 Лион Лион 0:0 Ним Монпелье 2:1 Лион Бордо 0:0 Лион Лион 4:1 Дижон Лион 0:3 Бавария Манчестер Сити 1:3 Лион Ювентус 2:1 Лион ПСЖ 0:0 Лион
Нант Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Нант 1:1 Анже Реймс 3:2 Нант Нант 1:1 Дижон Нант 0:4 Страсбург
Марсель 3:1 Нант Ланс 1:1 Нант Нант 1:1 Метц Лорьян 0:2 Нант Нант 0:3 ПСЖ Нант 3:1 Брест Нант 1:2 Анже Ницца 2:1 Нант Лилль 2:0 Нант Нант 2:2 Сент-Этьен Монако 2:1 Нант Нант 2:1 Ним Бордо 0:0 Нант Нант 3:1 Гавр Андерлехт 0:0 Нант Стад де Ньон 0:6 Нант

Последние игры между собой

Лион: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 4
Нант: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 9
Нант 3:4 Лион Кубок Лион 0:1 Нант Лига 1 Нант 2:1 Лион Лига 1 Лион 1:1 Нант Лига 1
Лион 2:0 Нант Лига 1 Нант 0:0 Лион Лига 1 Лион 3:2 Нант Лига 1 Нант 0:6 Лион Лига 1 Лион 2:0 Нант Лига 1 Нант 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:0 Нант Лига 1 Нант 3:2 Лион Кубок Нант 1:1 Лион Лига 1 Нант 1:2 Лион Лига 1 Лион 3:1 Нант Лига 1 Лион 3:0 Нант Лига 1 Нант 2:1 Лион Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 17 10 6 1 34 - 14 36
2. Лилль Заявка 17 10 6 1 31 - 12 36
3. ПСЖ Заявка 17 11 2 4 39 - 10 35
4. Ренн Заявка 17 9 4 4 26 - 19 31
5. Марсель Заявка 15 8 4 3 22 - 15 28
6. Ланс Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
7. Монако Заявка 17 8 3 6 28 - 25 27
8. Монпелье Заявка 17 8 3 6 29 - 28 27
9. Анже Заявка 17 8 3 6 23 - 26 27
10. Брест Заявка 17 7 2 8 28 - 31 23
11. Метц Заявка 17 6 5 6 19 - 17 23
12. Ницца Заявка 16 6 4 6 21 - 22 22
13. Бордо Заявка 17 6 4 7 18 - 20 22
14. Сент-Этьен Заявка 17 4 6 7 18 - 25 18
15. Реймс Заявка 17 4 5 8 24 - 28 17
16. Нант Заявка 17 3 6 8 18 - 30 15
17. Страсбург Заявка 17 4 2 11 22 - 32 14
18. Лорьян Заявка 17 3 3 11 17 - 31 12
19. Ним Заявка 17 3 3 11 14 - 34 12
20. Дижон Заявка 17 2 6 9 12 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 9 6 3 0 17 - 4 21
2. ПСЖ Заявка 9 6 1 2 22 - 5 19
3. Лион Заявка 8 5 3 0 19 - 6 18
4. Монако Заявка 9 5 3 1 20 - 13 18
5. Брест Заявка 8 5 1 2 17 - 14 16
6. Ренн Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
7. Ланс Заявка 8 4 2 2 15 - 13 14
8. Метц Заявка 8 4 1 3 11 - 9 13
9. Анже Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
10. Марсель Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
11. Монпелье Заявка 9 4 0 5 16 - 19 12
12. Бордо Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
13. Нант Заявка 8 2 4 2 10 - 14 10
14. Сент-Этьен Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15. Ницца Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
16. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Лорьян Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
18. Страсбург Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
19. Ним Заявка 9 1 1 7 9 - 22 4
20. Дижон Заявка 9 0 4 5 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
2. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 17 - 5 16
3. Марсель Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
4. Ренн Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
5. Лилль Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
6. Монпелье Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
7. Ницца Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
8. Анже Заявка 8 4 2 2 14 - 14 14
9. Ланс Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
10. Бордо Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
11. Метц Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
12. Реймс Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
13. Монако Заявка 8 3 0 5 8 - 12 9
14. Страсбург Заявка 9 3 0 6 16 - 18 9
15. Сент-Этьен Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
16. Ним Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
17. Дижон Заявка 8 2 2 4 9 - 16 8
18. Брест Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Нант Заявка 9 1 2 6 8 - 16 5
20. Лорьян Заявка 9 1 2 6 8 - 19 5
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Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Лион 96.6% (141)
X 2.1% (3)
Нант 1.4% (2)
Все прогнозы
1.93 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.11 8.50 29.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 6.05 10.00
  1.11 9.37 28.85

Самый высокий коэффициент на матч «Лион» – «Нант» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лион» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нант» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лион» – «Нант», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
18.00 1.01 13.00 1.01 6.50 1.11 4.40 1.21 3.90 1.25 2.14 1.76 2.06 1.81 1.78 2.06 1.75 2.05 1.35 3.20 1.10 6.80 1.11 6.30 1.10 3.60 1.02 11.50 1.07 15.00
11.75 1.00 14.00 1.00 5.25 1.16 4.45 1.21 2.65 1.54 2.03 1.79 1.63 2.22 1.33 3.10 1.23 3.64 1.07 6.40 1.07 6.55
5.66 1.16 3.23 1.36 3.38 1.33 2.96 1.41 5.42 1.16 3.13 1.38 1.54 2.55 1.31 3.49 1.84 2.02 1.53 2.58 1.38 3.13 1.23 4.22 1.43 2.90 1.32 3.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.60 1.50 1.44 2.75 1.25 3.85 1.04 10.00 1.04 10.00
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.17 4.85
3.88 1.27 3.23 1.36 2.57 1.53 1.92 1.94 2.12 1.76 1.74 2.14 1.35 3.25 1.24 4.12 1.26 3.93 1.13 6.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.08 1.69 1.51 2.35 1.33 3.10
5.35 1.16 3.85 1.26 2.03 1.79 1.54 2.48 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.40 1.33
Где смотреть матч Лион 3:0 Нант онлайн

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Прогнозы на матч Лион 3:0 Нант

Исход игры
Лион
96.6% (141)
Ничья
2.1% (3)
Нант
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.56% (58)
Меньше
59.44% (85)
Обе команды забьют
Да
34.97% (50)
Нет
65.03% (93)
Популярный счёт
2:0 Лион
47.3% (69)
2:1 Лион
19.9% (29)
3:1 Лион
10.3% (15)
1:0 Лион
9.6% (14)
3:0 Лион
5.5% (8)
3:2 Лион
1.4% (2)
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