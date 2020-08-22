Мехелен
1:0
Перерыв
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
Серкль Брюгге
29' Желтая карточкаОмоло Джоханна
1:0
37' ГолWilliam Togui
29
Issa
Kabore
23
Пейре
Тибо
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
10
Хотич
Дино
20
Оггас
Кевин
22
Угбо
Ике
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Issa KaboreЗащитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Сторм НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Siemen Voet
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Угбо ИкеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
28 Гори АлимамиНападающий
-
21 Warleson
-
-
-
34 Thibo Somers
-
Главный тренер: Клемент Пол
Ход матча
29'
37'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Камарго Игор
|1
|0.33
|2.
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.33
|3.
|William Togui
|1
|0.33
|4.
|Сторм Никола
|1 (1)
|0.33
|5.
|Issa Kabore
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Guy Mbenza
|2
|0.67
|2.
|Хотич Дино
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Joachim Van Damme
|2
|0
|2.
|Куке Гетан
|1
|0
|3.
|Бушири Рокки
|1
|0
|4.
|Aster Vranckx
|1
|0
|5.
|Issa Kabore
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Омоло Джоханна
|2
|0
|2.
|Хотич Дино
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мехелен
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|Серкль Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
Предыдущие игры
Мехелен Последние 20 матчей: + = -Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Мехелен 2:2 Андерлехт Метц 1:0 Мехелен АХ Лёвен 3:0 Мехелен
Лёвен 3:0 Мехелен Сераинг 0:0 Мехелен Сераинг Юнайтед 0:0 Мехелен Стандард 4:0 Мехелен Мехелен 0:6 Вестерло Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 6:0 Мехелен Мехелен 1:1 РВДМ Мехелен 1:1 Моленбеек Мехелен 1:1 Эйпен Сент-Трюйден 0:3 Мехелен Мехелен 4:0 Васланд-Беверен Мехелен 2:0 Андерлехт Шарлеруа 2:1 Мехелен Серкль Брюгге 3:2 Мехелен Мехелен 0:3 Гент
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: + = -Серкль Брюгге 2:1 Ройал Антверпен Стандард 1:0 Серкль Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Дейнзе 4:0 Серкль Брюгге
Сент Элуис 1:2 Серкль Брюгге Синт-Элойс-Винкел 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Варегем 2:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Гент Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Сент-Трюйден 0:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:2 Мехелен Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Серкль Брюгге 1:2 Ройал Антверпен
Последние игры между собой
Мехелен: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Серкль Брюгге: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Мехелен 1:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:0 Мехелен Товарищеские матчи Мехелен 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:1 Мехелен Лига Жюпиле Серкль Брюгге 3:2 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:2 Мехелен Лига Жюпиле Серкль Брюгге 3:1 Мехелен Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Шарлеруа
|1:1
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Стандард
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Андерлехт
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Генк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Кортрейк
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Брюгге
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|9.
|Сент-Трюйден
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|11.
|Серкль Брюгге
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|Васланд-Беверен
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|13.
|АХ Лёвен
|1:1
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|14.
|Эйпен
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|15.
|Мускрон-Перювельз
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Ройал Антверпен
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Остенде
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Гент
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0