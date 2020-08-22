Мехелен
2:3
Конец матча
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
Серкль Брюгге
29' Желтая карточкаОмоло Джоханна
1:0
37' ГолWilliam Togui
1:1
54' ГолУгбо Ике
1:2
57' ГолХотич Дино
2:2
64' ГолAster Vranckx
72' Желтая карточкаAster Vranckx
76' Желтая карточкаТаравель Жереми
2:3
80' ГолThibo Somers
82' Желтая карточкаДе Камарго Игор
88' Желтая карточкаКайя Онур
90' Желтая карточкаБейкер Лукас
29
Issa
Kabore
23
Пейре
Тибо
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
10
Хотич
Дино
20
Оггас
Кевин
22
Угбо
Ике
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Issa KaboreЗащитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Сторм НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Siemen Voet
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Угбо ИкеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
28 Гори АлимамиНападающий
-
21 Warleson
-
-
-
34 Thibo Somers
-
Главный тренер: Клемент Пол
Ход матча
29'
37'
1:0
54'
1:1
57'
1:2
64'
2:2
67'
72'
76'
80'
2:3
82'
88'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Камарго Игор
|1
|0.33
|2.
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.33
|3.
|William Togui
|1
|0.33
|4.
|Aster Vranckx
|1
|0.33
|5.
|Сторм Никола
|1 (1)
|0.33
|6.
|Issa Kabore
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Guy Mbenza
|2
|0.67
|2.
|Хотич Дино
|1
|0.33
|3.
|Угбо Ике
|1
|0.33
|4.
|Thibo Somers
|1
|0.33
|5.
|Таравель Жереми
|0
|0
|6.
|Оггас Кевин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Joachim Van Damme
|2
|0
|2.
|Aster Vranckx
|2
|0
|3.
|Де Камарго Игор
|1
|0
|4.
|Кайя Онур
|1
|0
|5.
|Бейкер Лукас
|1
|0
|6.
|Куке Гетан
|1
|0
|7.
|Бушири Рокки
|1
|0
|8.
|Issa Kabore
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Омоло Джоханна
|2
|0
|2.
|Таравель Жереми
|1
|0
|3.
|Хотич Дино
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мехелен
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|Серкль Брюгге
|0
|0
|0
|40% (2)
|0
|60% (3)
Предыдущие игры
Мехелен Последние 20 матчей: + = -Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Мехелен 2:2 Андерлехт Метц 1:0 Мехелен АХ Лёвен 3:0 Мехелен
Лёвен 3:0 Мехелен Сераинг 0:0 Мехелен Сераинг Юнайтед 0:0 Мехелен Стандард 4:0 Мехелен Мехелен 0:6 Вестерло Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 6:0 Мехелен Мехелен 1:1 РВДМ Мехелен 1:1 Моленбеек Мехелен 1:1 Эйпен Сент-Трюйден 0:3 Мехелен Мехелен 4:0 Васланд-Беверен Мехелен 2:0 Андерлехт Шарлеруа 2:1 Мехелен Серкль Брюгге 3:2 Мехелен Мехелен 0:3 Гент
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: + = -Серкль Брюгге 2:1 Ройал Антверпен Стандард 1:0 Серкль Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Дейнзе 4:0 Серкль Брюгге
Сент Элуис 1:2 Серкль Брюгге Синт-Элойс-Винкел 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Варегем 2:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Гент Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Сент-Трюйден 0:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:2 Мехелен Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Серкль Брюгге 1:2 Ройал Антверпен
Последние игры между собой
Мехелен: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Серкль Брюгге: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Мехелен 1:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:0 Мехелен Товарищеские матчи Мехелен 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:1 Мехелен Лига Жюпиле Серкль Брюгге 3:2 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:2 Мехелен Лига Жюпиле Серкль Брюгге 3:1 Мехелен Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Беерсхот-Вильрейк
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Стандард
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Серкль Брюгге
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Андерлехт
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Генк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Мехелен
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Кортрейк
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Брюгге
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|10.
|Сент-Трюйден
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|12.
|Васланд-Беверен
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|13.
|Ройал Антверпен
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|АХ Лёвен
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Эйпен
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|16.
|Мускрон-Перювельз
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Гент
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|18.
|Остенде
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0