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Мехелен
2:3
Конец матча

Стадион:
Серкль Брюгге
0'
29' Желтая карточка
Омоло Джоханна
1:0
37' Гол
William Togui
1:1
54' Гол
Угбо Ике
1:2
57' Гол
Хотич Дино
2:2
64' Гол
Aster Vranckx
72' Желтая карточка
Aster Vranckx
76' Желтая карточка
Таравель Жереми
2:3
80' Гол
Thibo Somers
82' Желтая карточка
Де Камарго Игор
88' Желтая карточка
Кайя Онур
90' Желтая карточка
Бейкер Лукас
90'+7
1
Куке
Гетан
29
Issa
Kabore
23
Пейре
Тибо
6
Бушири
Рокки
3
Бейкер
Лукас
40
Aster
Vranckx
16
Схоофс
Роб
13
Joachim
Van
Damme
7
Хайреманс
Джеффри
9
William
Togui
11
Сторм
Никола
1
Дидийон
Томас
8
Robbe
Decostere
5
Уэда
Наомиси
4
Таравель
Жереми
19
Dimitar
Velkovski
10
Хотич
Дино
14
Charles
Vanhoutte
15
Омоло
Джоханна
20
Оггас
Кевин
7
Азар
Килиан
22
Угбо
Ике
Мехелен
4-3-3
Серкль Брюгге
4-5-1

Ход матча

29'
 
Омоло Джоханна
37'
William Togui
1:0
54'
1:1
Угбо Ике
(Оггас Кевин)
57'
1:2
Хотич Дино
(Таравель Жереми)
63'
Де Камарго Игор
Хайреманс Джеффри
 
63'
Кайя Онур
Сторм Никола
 
64'
Aster Vranckx
2:2
67'
 
Thibo Somers
Угбо Ике
72'
Aster Vranckx
 
73'
 
Гори Алимами
Азар Килиан
76'
 
Таравель Жереми
80'
2:3
Thibo Somers
82'
Де Камарго Игор
 
82'
Ванлерберге Йорди
Бушири Рокки
 
88'
Кайя Онур
 
90'
 
Коррин Александр
Dimitar Velkovski
90'
Бейкер Лукас
 

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Камарго Игор 1 0.33
2. Ванлерберге Йорди 1 0.33
3. William Togui 1 0.33
4. Aster Vranckx 1 0.33
5. Сторм Никола 1 (1) 0.33
6. Issa Kabore 0 0
Серкль Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Guy Mbenza 2 0.67
2. Хотич Дино 1 0.33
3. Угбо Ике 1 0.33
4. Thibo Somers 1 0.33
5. Таравель Жереми 0 0
6. Оггас Кевин 0 0

Карточки

Мехелен
# Игрок      
1. Joachim Van Damme 2 0
2. Aster Vranckx 2 0
3. Де Камарго Игор 1 0
4. Кайя Онур 1 0
5. Бейкер Лукас 1 0
6. Куке Гетан 1 0
7. Бушири Рокки 1 0
8. Issa Kabore 1 0
Серкль Брюгге
# Игрок      
1. Омоло Джоханна 2 0
2. Таравель Жереми 1 0
3. Хотич Дино 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мехелен 20% (1) 0 20% (1) 0 20% (1) 40% (2)
 Серкль Брюгге 0 0 0 40% (2) 0 60% (3)

Предыдущие игры

Мехелен Последние 20 матчей: + = -
Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Мехелен 2:2 Андерлехт Метц 1:0 Мехелен АХ Лёвен 3:0 Мехелен
Лёвен 3:0 Мехелен Сераинг 0:0 Мехелен Сераинг Юнайтед 0:0 Мехелен Стандард 4:0 Мехелен Мехелен 0:6 Вестерло Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 6:0 Мехелен Мехелен 1:1 РВДМ Мехелен 1:1 Моленбеек Мехелен 1:1 Эйпен Сент-Трюйден 0:3 Мехелен Мехелен 4:0 Васланд-Беверен Мехелен 2:0 Андерлехт Шарлеруа 2:1 Мехелен Серкль Брюгге 3:2 Мехелен Мехелен 0:3 Гент
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: + = -
Серкль Брюгге 2:1 Ройал Антверпен Стандард 1:0 Серкль Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Дейнзе 4:0 Серкль Брюгге
Сент Элуис 1:2 Серкль Брюгге Синт-Элойс-Винкел 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Варегем 2:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Гент Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Сент-Трюйден 0:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:2 Мехелен Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Серкль Брюгге 1:2 Ройал Антверпен

Последние игры между собой

Мехелен: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Серкль Брюгге: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Серкль Брюгге 3:2 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 3:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 1:2 Мехелен Товарищеские матчи Серкль Брюгге 2:3 Мехелен Лига Жюпиле
Мехелен 1:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:0 Мехелен Товарищеские матчи Мехелен 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:1 Мехелен Лига Жюпиле Серкль Брюгге 3:2 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:2 Мехелен Лига Жюпиле Серкль Брюгге 3:1 Мехелен Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Беерсхот-Вильрейк 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Стандард 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Серкль Брюгге 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Андерлехт 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Генк 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Мехелен 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Кортрейк 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Брюгге 2 1 0 1 4 - 1 3
10. Сент-Трюйден 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Зульте-Варегем 3 1 0 2 6 - 6 3
12. Васланд-Беверен 3 1 0 2 5 - 7 3
13. Ройал Антверпен 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
14. АХ Лёвен 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Эйпен 3 0 2 1 1 - 5 2
16. Мускрон-Перювельз 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Гент 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
18. Остенде 2 0 0 2 1 - 3 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - William Togui бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Омоло Джоханна получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Argosstadion Achter de Kazerne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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59.00 7.20 1.08
1.85 3.40 4.30
20.00 2.45 1.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.62
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.00 1.35
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