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Кортрейк
1:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 2800
Ройал Антверпен
0'
1:0
3' Гол
Номбе Мбойо
1:1
63' Гол в свои ворота
Сейнсбери Трент
69' Желтая карточка
Де Сар Жюльен
1:2
82' Гол
Рафаэлов Лиор
83' Желтая карточка
Д'Эне Кристоф
1:3
90' Гол
Мбокани Дьёмерси
90'+6
1
Якубех
Адам
2
Petar
Golubovic
5
Сейнсбери
Трент
76
Дерейк
Тимоти
30
Д'Эне
Кристоф
23
Де
Сар
Жюльен
25
Макаренко
Евгений
14
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
7
Номбе
Мбойо
10
Faiz
Selemani
IV
51
Оканси
Эрик
46
Бутез
Жан
40
Пиус
Джуниор
21
Dylan
Batubinsika
4
Abdoulaye
Seck
II
28
Manuel
Benson
18
Хонгла
Мартин
38
Арун
Фарис
2
Де
Лат
Ричи
70
Мбокани
Дьёмерси
22
Bruny
Nsimba
16
Геркенс
Питер
Кортрейк
4-3-3
Ройал Антверпен
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Номбе Мбойо 4 (1) 0.57
2. Gilles Dewaele 1 0.14
3. Ван дер Брюгген Ханнес 1 0.14
4. Оканси Эрик 1 0.14
5. Faiz Selemani IV 1 0.14
6. Terem Moffi 1 0.14
7. Д'Эне Кристоф 0 0
8. Christophe Lepoint 0 0
Ройал Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбокани Дьёмерси 2 0.29
2. Юклеред Симен 2 0.29
3. Пиус Джуниор 2 0.29
4. Рафаэлов Лиор 2 (1) 0.29
5. Abdoulaye Seck II 1 0.14
6. Геркенс Питер 1 0.14
7. Арун Фарис 0 0
8. Ламкель Зе Дидье 0 0
9. Bruny Nsimba 0 0

Карточки

Кортрейк
# Игрок      
1. Д'Эне Кристоф 3 0
2. Макаренко Евгений 2 0
3. Faiz Selemani IV 2 0
4. Йонкхеере Михил 1 0
5. Christophe Lepoint 1 0
6. Ружо Лукас 1 0
7. Аджагун Абдул 1 0
8. Petar Golubovic 1 0
9. Де Сар Жюльен 1 0
10. Номбе Мбойо 1 0
11. Оканси Эрик 1 0
Ройал Антверпен
# Игрок      
1. Dylan Batubinsika 3 1
2. Арун Фарис 2 0
3. Мбокани Дьёмерси 2 0
4. Де Лат Ричи 2 0
5. Верстрате Биргер 0 1
6. Де Паув Нилл 1 0
7. Геркенс Питер 1 0
8. Миёши Коджи 1 0
9. Бута Аурелиу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кортрейк 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2)
 Ройал Антверпен 0 20% (2) 20% (2) 10% (1) 10% (1) 40% (4)

Предыдущие игры

Кортрейк Последние 20 матчей: + = -
Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Кортрейк 0:0 Эйпен
Гент 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Кортрейк 0:1 Дейнзе Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот 0:0 Кортрейк Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 1:1 Шарлеруа Стандард 3:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Генк Остенде 0:3 Кортрейк Васланд-Беверен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Кортрейк 3:1 Стандард
Ройал Антверпен Последние 20 матчей: + = -
Ройал Антверпен 2:2 Эйпен Сент-Трюйден 2:3 Ройал Антверпен Шарлеруа 2:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:0 Гент
Серкль Брюгге 2:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Зварте Леув 1:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:3 Лион Ройал Антверпен 1:3 Рода Ройал Антверпен 0:0 Утрехт Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:1 Остенде Стандард 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:1 Шарлеруа Ройал Антверпен 1:1 Генк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Брюгге 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:1 Зульте-Варегем

Последние игры между собой

Кортрейк: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Ройал Антверпен: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Первый дивизион А Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Кубок Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк Кубок Ройал Антверпен 3:1 Кортрейк Первый дивизион А
Кортрейк 2:0 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 0:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 4:0 Ройал Антверпен Первый дивизион А Кортрейк 4:2 Ройал Антверпен Кубок Ройал Антверпен 3:0 Кортрейк Первый дивизион А Ройал Антверпен 0:1 Кортрейк Товарищеские матчи Ройал Антверпен 0:1 Кортрейк Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 6 6 0 0 12 - 2 18
2. Стандард 6 4 1 1 8 - 3 13
3. Брюгге 6 4 0 2 16 - 4 12
4. Беерсхот-Вильрейк 6 4 0 2 12 - 10 12
5. Андерлехт 6 3 3 0 14 - 8 12
6. Ройал Антверпен 7 3 2 2 11 - 10 11
7. Кортрейк 7 3 1 3 9 - 9 10
8. Серкль Брюгге 6 3 0 3 8 - 7 9
9. Остенде 6 2 2 2 7 - 6 8
10. Генк 6 2 2 2 9 - 10 8
11. АХ Лёвен 6 2 2 2 8 - 9 8
12. Эйпен 6 1 4 1 6 - 9 7
13. Гент 6 2 0 4 5 - 7 6
14. Зульте-Варегем 6 2 0 4 7 - 14 6
15. Сент-Трюйден 6 1 2 3 6 - 11 5
16. Мехелен 6 1 1 4 6 - 10 4
17. Васланд-Беверен 6 1 0 5 9 - 18 3
18. Мускрон-Перювельз 6 0 2 4 2 - 8 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Номбе Мбойо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.40 1.52 4.40
4.60 1.65 3.90
3.04 3.52 2.28
2.99 3.52 2.29
5.40 1.52 5.03

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 8.90 1.04 3.05 1.35 2.85 1.39 1.82 1.92 1.76 2.06 1.55 2.45 1.11 5.80 1.16 4.90 1.03 10.00 1.03 9.90 1.01 12.60
11.50 1.04 9.80 1.06 3.72 1.28 2.88 1.43 1.99 1.91 1.54 2.51 1.36 3.18 1.16 5.35 1.13 6.15 1.04 11.75
8.96 1.06 7.75 1.08 3.65 1.28 2.89 1.41 1.99 1.81 1.57 2.39 1.38 3.03 1.18 4.82 1.14 5.62 1.05 9.74 1.04 10.70
3.01 1.41 2.47 1.58 1.93 1.95 1.57 2.49 1.63 2.36 1.38 3.16 1.14 6.12 1.77 2.12 1.19 4.91 1.19 4.92
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.99 1.82 1.44 2.65 1.13 5.40 1.03 10.00 1.03 10.00
3.10 1.37 2.03 1.79 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.80
3.03 1.38 2.04 1.77 1.47 2.67 1.16 5.18 1.11 6.49 1.02 14.00 1.02 14.75
3.13 1.40 2.57 1.55 2.01 1.88 1.62 2.40 1.32 3.55 1.17 5.39 1.34 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.74 2.02 1.32 3.20
4.05 1.24 2.79 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.82
1.71 2.13
Букмекер Да Нет
2.25 1.60
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Кортрейк 1:3 Ройал Антверпен онлайн

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