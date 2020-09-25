Кортрейк
1:3
Конец матча
Стадион: Гульденспоренстадион Зрители: 2800
Ройал Антверпен
1:0
3' ГолНомбе Мбойо
1:1
63' Гол в свои воротаСейнсбери Трент
69' Желтая карточкаДе Сар Жюльен
1:2
82' ГолРафаэлов Лиор
83' Желтая карточкаД'Эне Кристоф
1:3
90' ГолМбокани Дьёмерси
51
Оканси
Эрик
46
Бутез
Жан
40
Пиус
Джуниор
38
Арун
Фарис
22
Bruny
Nsimba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
51 Оканси ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
-
46 Бутез ЖанВратарь
-
40 Пиус ДжуниорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Bruny NsimbaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Де Паув НиллПолузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Леко Иван
Ход матча
3'
1:0
63'
1:1
69'
82'
1:2
83'
90'
1:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Номбе Мбойо
|4 (1)
|0.57
|2.
|Gilles Dewaele
|1
|0.14
|3.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0.14
|4.
|Оканси Эрик
|1
|0.14
|5.
|Faiz Selemani IV
|1
|0.14
|6.
|Terem Moffi
|1
|0.14
|7.
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
|8.
|Christophe Lepoint
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбокани Дьёмерси
|2
|0.29
|2.
|Юклеред Симен
|2
|0.29
|3.
|Пиус Джуниор
|2
|0.29
|4.
|Рафаэлов Лиор
|2 (1)
|0.29
|5.
|Abdoulaye Seck II
|1
|0.14
|6.
|Геркенс Питер
|1
|0.14
|7.
|Арун Фарис
|0
|0
|8.
|Ламкель Зе Дидье
|0
|0
|9.
|Bruny Nsimba
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Д'Эне Кристоф
|3
|0
|2.
|Макаренко Евгений
|2
|0
|3.
|Faiz Selemani IV
|2
|0
|4.
|Йонкхеере Михил
|1
|0
|5.
|Christophe Lepoint
|1
|0
|6.
|Ружо Лукас
|1
|0
|7.
|Аджагун Абдул
|1
|0
|8.
|Petar Golubovic
|1
|0
|9.
|Де Сар Жюльен
|1
|0
|10.
|Номбе Мбойо
|1
|0
|11.
|Оканси Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Dylan Batubinsika
|3
|1
|2.
|Арун Фарис
|2
|0
|3.
|Мбокани Дьёмерси
|2
|0
|4.
|Де Лат Ричи
|2
|0
|5.
|Верстрате Биргер
|0
|1
|6.
|Де Паув Нилл
|1
|0
|7.
|Геркенс Питер
|1
|0
|8.
|Миёши Коджи
|1
|0
|9.
|Бута Аурелиу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кортрейк
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|Ройал Антверпен
|0
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|40% (4)
Предыдущие игры
Кортрейк Последние 20 матчей: + = -Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Кортрейк 0:0 Эйпен
Гент 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Кортрейк 0:1 Дейнзе Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот 0:0 Кортрейк Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 1:1 Шарлеруа Стандард 3:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Генк Остенде 0:3 Кортрейк Васланд-Беверен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Кортрейк 3:1 Стандард
Ройал Антверпен Последние 20 матчей: + = -Ройал Антверпен 2:2 Эйпен Сент-Трюйден 2:3 Ройал Антверпен Шарлеруа 2:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:0 Гент
Серкль Брюгге 2:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Зварте Леув 1:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:3 Лион Ройал Антверпен 1:3 Рода Ройал Антверпен 0:0 Утрехт Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:1 Остенде Стандард 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:1 Шарлеруа Ройал Антверпен 1:1 Генк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Брюгге 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:1 Зульте-Варегем
Последние игры между собой
Кортрейк: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Ройал Антверпен: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Кортрейк 2:0 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 0:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 4:0 Ройал Антверпен Первый дивизион А Кортрейк 4:2 Ройал Антверпен Кубок Ройал Антверпен 3:0 Кортрейк Первый дивизион А Ройал Антверпен 0:1 Кортрейк Товарищеские матчи Ройал Антверпен 0:1 Кортрейк Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|6
|6
|0
|0
|12 - 2
|18
|2.
|Стандард
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|3.
|Брюгге
|6
|4
|0
|2
|16 - 4
|12
|4.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|5.
|Андерлехт
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|6.
|Ройал Антверпен
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|7.
|Кортрейк
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|8.
|Серкль Брюгге
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|9.
|Остенде
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|Генк
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|11.
|АХ Лёвен
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|12.
|Эйпен
|6
|1
|4
|1
|6 - 9
|7
|13.
|Гент
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|14.
|Зульте-Варегем
|6
|2
|0
|4
|7 - 14
|6
|15.
|Сент-Трюйден
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|16.
|Мехелен
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|Васланд-Беверен
|6
|1
|0
|5
|9 - 18
|3
|18.
|Мускрон-Перювельз
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.50
|1.01
|8.90
|1.04
|3.05
|1.35
|—
|—
|2.85
|1.39
|—
|—
|1.82
|1.92
|1.76
|2.06
|1.55
|2.45
|—
|—
|1.11
|5.80
|1.16
|4.90
|1.03
|10.00
|1.03
|9.90
|1.01
|12.60
|11.50
|1.04
|9.80
|1.06
|3.72
|1.28
|—
|—
|2.88
|1.43
|—
|—
|1.99
|1.91
|—
|—
|1.54
|2.51
|—
|—
|1.36
|3.18
|1.16
|5.35
|1.13
|6.15
|1.04
|11.75
|—
|—
|8.96
|1.06
|7.75
|1.08
|3.65
|1.28
|—
|—
|2.89
|1.41
|—
|—
|1.99
|1.81
|—
|—
|1.57
|2.39
|—
|—
|1.38
|3.03
|1.18
|4.82
|1.14
|5.62
|1.05
|9.74
|1.04
|10.70
|—
|—
|—
|—
|3.01
|1.41
|2.47
|1.58
|1.93
|1.95
|1.57
|2.49
|1.63
|2.36
|1.38
|3.16
|1.14
|6.12
|1.77
|2.12
|1.19
|4.91
|—
|—
|1.19
|4.92
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.99
|1.82
|—
|—
|1.44
|2.65
|—
|—
|1.13
|5.40
|1.03
|10.00
|—
|—
|1.03
|10.00
|3.10
|1.37
|—
|—
|2.03
|1.79
|—
|—
|1.46
|2.72
|—
|—
|1.15
|5.50
|1.10
|6.80
|—
|—
|—
|—
|3.03
|1.38
|—
|—
|2.04
|1.77
|—
|—
|1.47
|2.67
|—
|—
|1.16
|5.18
|1.11
|6.49
|1.02
|14.00
|1.02
|14.75
|3.13
|1.40
|2.57
|1.55
|2.01
|1.88
|1.62
|2.40
|1.32
|3.55
|1.17
|5.39
|1.34
|3.41
|—
|—
|—
|—
|—
|—