Эйпен
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Kehrwegstadion
Гент
23
Мьянге
Сенна
26
Jens
Cools
34
Jocelyn
77
Коне
Мамаду
33
Руф
Дави
30
Дорш
Никлас
24
Кумс
Свен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
-
26 Jens CoolsПолузащитник
- Полузащитник
-
34 JocelynНападающий
- Нападающий
-
77 Коне МамадуНападающий
- Запасные игроки
-
31 Дефурни ТеоВратарь
-
32 Бек АндреасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Isaac Nuhu
-
Главный тренер: Benat San Jose
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Dylan Mbayo
-
Главный тренер: Laszlo Boloni
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нгой Жульен
|1
|0.25
|2.
|Isaac Nuhu
|1
|0.25
|3.
|Jocelyn
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пластун Игорь
|2
|0.5
|2.
|Ньянгбо Андерсон
|1
|0.25
|3.
|Кумс Свен
|0
|0
|4.
|Яремчук Роман
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jens Cools
|2
|0
|2.
|Jonathan Heris
|0
|1
|3.
|Бек Андреас
|1
|0
|4.
|Пулен Бенуа
|1
|0
|5.
|Петерс Стеф
|1
|0
|6.
|Мусона Ноуледж
|1
|0
|7.
|Коне Мамаду
|1
|0
|8.
|Isaac Nuhu
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кумс Свен
|1
|0
|2.
|Безус Роман
|1
|0
|3.
|Овусу Элиша
|1
|0
|4.
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|5.
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйпен
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|Гент
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Эйпен Последние 20 матчей: + = -Эйпен 5:3 РВДМ Эйпен 5:3 Моленбеек Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Кортрейк 0:0 Эйпен
Эйпен 0:4 Брюгге АХ Лёвен 1:1 Эйпен Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Эйпен 0:2 Ст. Гиллоис Эйпен 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Мехелен 1:1 Эйпен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 6:1 Эйпен Эйпен 2:3 Гент Сент-Трюйден 5:2 Эйпен Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Васланд-Беверен 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Шарлеруа ПСВ 1:2 Эйпен Аякс 2:0 Эйпен
Гент Последние 20 матчей: + = -АЗ Алкмаар 1:1 Гент Гент 1:0 Мехелен Ройал Антверпен 1:0 Гент Гент 1:2 Кортрейк
Последние игры между собой
Эйпен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 9
Гент: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Стандард
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|4.
|Кортрейк
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|Брюгге
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|6.
|Зульте-Варегем
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|7.
|Серкль Брюгге
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|8.
|Андерлехт
|4
|1
|3
|0
|8 - 6
|6
|9.
|Генк
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|АХ Лёвен
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|11.
|Сент-Трюйден
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Мехелен
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Ройал Антверпен
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Гент
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|Васланд-Беверен
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|16.
|Эйпен
|4
|0
|3
|1
|2 - 6
|3
|17.
|Остенде
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Мускрон-Перювельз
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.50
|1.02
|8.50
|1.05
|3.45
|1.28
|2.75
|1.44
|—
|—
|1.92
|1.88
|1.72
|2.12
|1.51
|2.55
|1.32
|3.20
|1.14
|5.30
|1.11
|6.00
|1.02
|10.50
|1.03
|10.00
|9.40
|1.02
|8.70
|1.04
|3.50
|1.28
|2.72
|1.46
|—
|—
|1.94
|1.93
|—
|—
|1.49
|2.62
|1.33
|3.20
|1.13
|5.35
|1.09
|5.90
|1.01
|10.25
|—
|—
|9.29
|1.05
|7.75
|1.06
|3.69
|1.26
|2.95
|1.40
|—
|—
|2.03
|1.82
|—
|—
|1.59
|2.40
|1.39
|2.99
|1.17
|4.46
|1.13
|4.97
|1.05
|9.29
|1.04
|10.16
|—
|—
|—
|—
|3.76
|1.30
|2.88
|1.46
|2.27
|1.68
|1.95
|1.92
|1.74
|2.18
|1.52
|2.65
|1.35
|3.39
|—
|—
|1.12
|7.15
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.94
|1.86
|—
|—
|1.41
|2.80
|1.12
|5.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.00
|1.39
|—
|—
|1.98
|1.83
|—
|—
|1.44
|2.79
|1.15
|5.60
|1.10
|6.90
|—
|—
|—
|—
|3.03
|1.38
|—
|—
|2.06
|1.80
|—
|—
|1.48
|2.67
|1.14
|4.85
|1.10
|5.53
|1.02
|13.53
|1.02
|14.23
|3.17
|1.39
|2.59
|1.54
|2.01
|1.86
|1.62
|2.40
|1.44
|2.94
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—