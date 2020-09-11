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Эйпен
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Гент
0' 1'
1
Де
Волф
Ортвин
21
Адриано
Коррея
6
Пулен
Бенуа
5
Амат
Хорди
23
Мьянге
Сенна
10
Мусона
Ноуледж
26
Jens
Cools
8
Петерс
Стеф
34
Jocelyn
9
Превляк
Смаил
77
Коне
Мамаду
33
Руф
Дави
14
Кастро-Монтес
Алессио
5
Нгадеу
Майкл
36
Арсланаджич
Дино
25
Нуриу
Фортуна
6
Овусу
Элиша
30
Дорш
Никлас
24
Кумс
Свен
10
Чакветадзе
Георгий
11
Ньянгбо
Андерсон
34
Кляйндинст
Тим
Эйпен
4-3-3
Гент
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нгой Жульен 1 0.25
2. Isaac Nuhu 1 0.25
3. Jocelyn 0 0
Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пластун Игорь 2 0.5
2. Ньянгбо Андерсон 1 0.25
3. Кумс Свен 0 0
4. Яремчук Роман 0 0

Карточки

Эйпен
# Игрок      
1. Jens Cools 2 0
2. Jonathan Heris 0 1
3. Бек Андреас 1 0
4. Пулен Бенуа 1 0
5. Петерс Стеф 1 0
6. Мусона Ноуледж 1 0
7. Коне Мамаду 1 0
8. Isaac Nuhu 1 0
Гент
# Игрок      
1. Кумс Свен 1 0
2. Безус Роман 1 0
3. Овусу Элиша 1 0
4. Кастро-Монтес Алессио 1 0
5. Чакветадзе Георгий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйпен 50% (1) 0 0 0 50% (1) 0
 Гент 0 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Эйпен Последние 20 матчей: + = -
Эйпен 5:3 РВДМ Эйпен 5:3 Моленбеек Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Кортрейк 0:0 Эйпен
Эйпен 0:4 Брюгге АХ Лёвен 1:1 Эйпен Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Эйпен 0:2 Ст. Гиллоис Эйпен 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Мехелен 1:1 Эйпен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 6:1 Эйпен Эйпен 2:3 Гент Сент-Трюйден 5:2 Эйпен Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Васланд-Беверен 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Шарлеруа ПСВ 1:2 Эйпен Аякс 2:0 Эйпен
Гент Последние 20 матчей: + = -
АЗ Алкмаар 1:1 Гент Гент 1:0 Мехелен Ройал Антверпен 1:0 Гент Гент 1:2 Кортрейк
Сент-Трюйден 2:1 Гент Гент 2:1 Сераинг Гент 2:1 Сераинг Юнайтед Варегем 2:1 Гент Зульте-Варегем 2:1 Гент Гент 3:0 Метц Гент 2:3 Лион Ланс 1:1 Гент Брюгге 2:3 Гент Гент 1:4 Шарлеруа Серкль Брюгге 1:0 Гент Гент 1:1 Рома Гент 4:1 Сент-Трюйден Рома 1:0 Гент Эйпен 2:3 Гент Гент 1:1 Андерлехт

Последние игры между собой

Эйпен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 9
Гент: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 2
Эйпен 2:3 Гент Первый дивизион А Гент 6:1 Эйпен Первый дивизион А Гент 2:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 2:3 Гент Первый дивизион А
Эйпен 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 3:0 Эйпен Первый дивизион А Гент 0:1 Эйпен Лига Про Эйпен 3:2 Гент Лига Про Гент 3:0 Эйпен Кубок Эйпен 0:3 Гент Премьер-лига Гент 3:1 Эйпен Кубок Гент 2:1 Эйпен Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Стандард 4 3 1 0 6 - 1 10
3. Беерсхот-Вильрейк 4 3 0 1 6 - 5 9
4. Кортрейк 4 2 1 1 4 - 4 7
5. Брюгге 4 2 0 2 6 - 3 6
6. Зульте-Варегем 4 2 0 2 7 - 6 6
7. Серкль Брюгге 4 2 0 2 5 - 5 6
8. Андерлехт 4 1 3 0 8 - 6 6
9. Генк 4 1 2 1 4 - 4 5
10. АХ Лёвен 4 1 2 1 6 - 6 5
11. Сент-Трюйден 4 1 2 1 4 - 5 5
12. Мехелен 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Ройал Антверпен 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Гент 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Васланд-Беверен 4 1 0 3 6 - 10 3
16. Эйпен 4 0 3 1 2 - 6 3
17. Остенде 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Мускрон-Перювельз 4 0 2 2 2 - 4 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Эйпен
Ничья
Гент
3.73
3.64
2.28
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эйпен 0:0 Гент онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.70 3.60 1.98
3.10 3.55 2.26
3.42 3.58 2.11
4.08 3.87 1.83
3.15 3.60 2.28

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.50 1.02 8.50 1.05 3.45 1.28 2.75 1.44 1.92 1.88 1.72 2.12 1.51 2.55 1.32 3.20 1.14 5.30 1.11 6.00 1.02 10.50 1.03 10.00
9.40 1.02 8.70 1.04 3.50 1.28 2.72 1.46 1.94 1.93 1.49 2.62 1.33 3.20 1.13 5.35 1.09 5.90 1.01 10.25
9.29 1.05 7.75 1.06 3.69 1.26 2.95 1.40 2.03 1.82 1.59 2.40 1.39 2.99 1.17 4.46 1.13 4.97 1.05 9.29 1.04 10.16
3.76 1.30 2.88 1.46 2.27 1.68 1.95 1.92 1.74 2.18 1.52 2.65 1.35 3.39 1.12 7.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.94 1.86 1.41 2.80 1.12 5.60
3.00 1.39 1.98 1.83 1.44 2.79 1.15 5.60 1.10 6.90
3.03 1.38 2.06 1.80 1.48 2.67 1.14 4.85 1.10 5.53 1.02 13.53 1.02 14.23
3.17 1.39 2.59 1.54 2.01 1.86 1.62 2.40 1.44 2.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.70 2.06 1.30 3.40
3.95 1.25 2.77 1.44 1.69 2.17 1.28 3.68 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.04
1.77 2.02
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
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