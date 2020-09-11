  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
Эйпен
2:1
Конец матча

Стадион:
Гент
0'
1:0
35' Гол
Превляк Смаил
2:0
53' Гол
Jens Cools
2:1
63' Гол
Кумс Свен
71' Желтая карточка
Адриано Коррея
73' Красная карточка
Нгадеу Майкл
75' Желтая карточка
Кумс Свен
76' Желтая карточка
Ботака Жордан
78' Желтая карточка
Амат Хорди
84' Желтая карточка
Jens Cools
88' Желтая карточка
Арсланаджич Дино
90'+8
1
Де
Волф
Ортвин
21
Адриано
Коррея
5
Амат
Хорди
6
Пулен
Бенуа
23
Мьянге
Сенна
10
Мусона
Ноуледж
26
Jens
Cools
8
Петерс
Стеф
77
Коне
Мамаду
9
Превляк
Смаил
34
Jocelyn
33
Руф
Дави
25
Нуриу
Фортуна
36
Арсланаджич
Дино
5
Нгадеу
Майкл
14
Кастро-Монтес
Алессио
24
Кумс
Свен
30
Дорш
Никлас
6
Овусу
Элиша
10
Чакветадзе
Георгий
34
Кляйндинст
Тим
11
Ньянгбо
Андерсон
Эйпен
4-3-3
Гент
4-3-1-2

Ход матча

35'
Превляк Смаил
(Адриано Коррея)
1:0
46'
 
Ботака Жордан
Ньянгбо Андерсон
53'
Jens Cools
(Петерс Стеф)
2:0
60'
 
Депуатр Лоран
Дорш Никлас
63'
2:1
Кумс Свен
68'
Кох Менно
Превляк Смаил
 
68'
Нгой Жульен
Мусона Ноуледж
 
71'
Адриано Коррея
 
73'
 
Нгадеу Майкл
75'
 
Кумс Свен
76'
 
Ботака Жордан
76'
Бек Андреас
Адриано Коррея
 
76'
 
Dylan Mbayo
Чакветадзе Георгий
78'
Амат Хорди
 
84'
Jens Cools
 
88'
 
Арсланаджич Дино

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jens Cools 1 0.2
2. Превляк Смаил 1 0.2
3. Нгой Жульен 1 0.2
4. Isaac Nuhu 1 0.2
5. Адриано Коррея 0 0
6. Петерс Стеф 0 0
7. Jocelyn 0 0
Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пластун Игорь 2 0.4
2. Кумс Свен 1 0.2
3. Ньянгбо Андерсон 1 0.2
4. Яремчук Роман 0 0

Карточки

Эйпен
# Игрок      
1. Jens Cools 3 0
2. Jonathan Heris 0 1
3. Бек Андреас 1 0
4. Адриано Коррея 1 0
5. Пулен Бенуа 1 0
6. Петерс Стеф 1 0
7. Мусона Ноуледж 1 0
8. Амат Хорди 1 0
9. Коне Мамаду 1 0
10. Isaac Nuhu 1 0
Гент
# Игрок      
1. Кумс Свен 2 0
2. Нгадеу Майкл 0 1
3. Безус Роман 1 0
4. Арсланаджич Дино 1 0
5. Ботака Жордан 1 0
6. Овусу Элиша 1 0
7. Кастро-Монтес Алессио 1 0
8. Чакветадзе Георгий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйпен 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0
 Гент 0 0 50% (2) 25% (1) 25% (1) 0

Предыдущие игры

Эйпен Последние 20 матчей: + = -
Эйпен 5:3 РВДМ Эйпен 5:3 Моленбеек Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Кортрейк 0:0 Эйпен
Эйпен 0:4 Брюгге АХ Лёвен 1:1 Эйпен Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Эйпен 0:2 Ст. Гиллоис Эйпен 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Мехелен 1:1 Эйпен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 6:1 Эйпен Эйпен 2:3 Гент Сент-Трюйден 5:2 Эйпен Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Васланд-Беверен 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Шарлеруа ПСВ 1:2 Эйпен Аякс 2:0 Эйпен
Гент Последние 20 матчей: + = -
АЗ Алкмаар 1:1 Гент Гент 1:0 Мехелен Ройал Антверпен 1:0 Гент Гент 1:2 Кортрейк
Сент-Трюйден 2:1 Гент Гент 2:1 Сераинг Гент 2:1 Сераинг Юнайтед Варегем 2:1 Гент Зульте-Варегем 2:1 Гент Гент 3:0 Метц Гент 2:3 Лион Ланс 1:1 Гент Брюгге 2:3 Гент Гент 1:4 Шарлеруа Серкль Брюгге 1:0 Гент Гент 1:1 Рома Гент 4:1 Сент-Трюйден Рома 1:0 Гент Эйпен 2:3 Гент Гент 1:1 Андерлехт

Последние игры между собой

Эйпен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 9
Гент: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 2
Эйпен 2:3 Гент Первый дивизион А Гент 6:1 Эйпен Первый дивизион А Гент 2:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 2:3 Гент Первый дивизион А
Эйпен 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 3:0 Эйпен Первый дивизион А Гент 0:1 Эйпен Лига Про Эйпен 3:2 Гент Лига Про Гент 3:0 Эйпен Кубок Эйпен 0:3 Гент Премьер-лига Гент 3:1 Эйпен Кубок Гент 2:1 Эйпен Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Стандард 4 3 1 0 6 - 1 10
3. Беерсхот-Вильрейк 4 3 0 1 6 - 5 9
4. Кортрейк 4 2 1 1 4 - 4 7
5. Брюгге 4 2 0 2 6 - 3 6
6. Зульте-Варегем 4 2 0 2 7 - 6 6
7. Серкль Брюгге 4 2 0 2 5 - 5 6
8. Андерлехт 4 1 3 0 8 - 6 6
9. Эйпен 5 1 3 1 4 - 7 6
10. Генк 4 1 2 1 4 - 4 5
11. АХ Лёвен 4 1 2 1 6 - 6 5
12. Сент-Трюйден 4 1 2 1 4 - 5 5
13. Мехелен 4 1 1 2 5 - 6 4
14. Ройал Антверпен 4 1 1 2 3 - 5 4
15. Васланд-Беверен 4 1 0 3 6 - 10 3
16. Гент 5 1 0 4 4 - 7 3
17. Остенде 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Мускрон-Перювельз 4 0 2 2 2 - 4 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Превляк Смаил бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Эйпен 2:1 Гент онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.11 6.40 77.00
1.07 4.90 62.00
3.42 3.58 2.11
4.08 3.87 1.83
1.09 10.49 36.35

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.50 1.12 8.50 1.05 3.90 1.66 2.75 1.44 3.40 1.28 1.72 2.12 1.51 2.55 1.25 3.75 1.14 5.30 1.03 5.55 1.02 10.50 1.01 12.60
9.40 1.02 8.70 1.04 3.50 1.28 2.72 1.46 1.94 1.93 1.49 2.62 1.33 3.20 1.13 5.35 1.09 5.90 1.01 10.25
9.29 1.05 7.75 1.06 3.69 1.26 2.95 1.40 2.03 1.82 1.59 2.40 1.39 2.99 1.17 4.46 1.13 4.97 1.05 9.29 1.04 10.16
4.34 1.22 3.66 1.29 2.96 1.41 2.11 1.76 2.81 1.45 2.34 1.63 1.86 2.00 1.55 2.51 1.60 2.37 1.35 3.19 1.12 7.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.50 2.48 1.94 1.86 1.04 9.00 1.12 5.60 1.02 11.00
3.00 1.39 1.98 1.83 1.44 2.79 1.15 5.60 1.10 6.90
3.03 1.38 2.06 1.80 1.48 2.67 1.14 4.85 1.10 5.53 1.02 13.53 1.02 14.23
2.10 1.77 1.72 2.17 1.34 3.32 1.62 2.40 1.27 3.80 1.14 5.83
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.70 2.06 1.30 3.40
3.95 1.25 2.77 1.44 1.69 2.17 1.28 3.68 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.30
1.77 2.02
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный