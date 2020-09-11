Эйпен
2:1
Конец матча
Стадион: Kehrwegstadion
Гент
1:0
35' ГолПревляк Смаил
2:0
53' ГолJens Cools
2:1
63' ГолКумс Свен
71' Желтая карточкаАдриано Коррея
73' Красная карточкаНгадеу Майкл
75' Желтая карточкаКумс Свен
76' Желтая карточкаБотака Жордан
78' Желтая карточкаАмат Хорди
84' Желтая карточкаJens Cools
88' Желтая карточкаАрсланаджич Дино
23
Мьянге
Сенна
26
Jens
Cools
77
Коне
Мамаду
34
Jocelyn
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
30
Дорш
Никлас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
-
26 Jens CoolsПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Коне МамадуНападающий
- Нападающий
-
34 JocelynНападающий
- Запасные игроки
-
31 Дефурни ТеоВратарь
-
32 Бек АндреасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Isaac Nuhu
-
Главный тренер: Benat San Jose
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Dylan Mbayo
-
Главный тренер: Laszlo Boloni
Ход матча
35'
1:0
53'
2:0
63'
2:1
71'
73'
75'
76'
78'
84'
88'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jens Cools
|1
|0.2
|2.
|Превляк Смаил
|1
|0.2
|3.
|Нгой Жульен
|1
|0.2
|4.
|Isaac Nuhu
|1
|0.2
|5.
|Адриано Коррея
|0
|0
|6.
|Петерс Стеф
|0
|0
|7.
|Jocelyn
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пластун Игорь
|2
|0.4
|2.
|Кумс Свен
|1
|0.2
|3.
|Ньянгбо Андерсон
|1
|0.2
|4.
|Яремчук Роман
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jens Cools
|3
|0
|2.
|Jonathan Heris
|0
|1
|3.
|Бек Андреас
|1
|0
|4.
|Адриано Коррея
|1
|0
|5.
|Пулен Бенуа
|1
|0
|6.
|Петерс Стеф
|1
|0
|7.
|Мусона Ноуледж
|1
|0
|8.
|Амат Хорди
|1
|0
|9.
|Коне Мамаду
|1
|0
|10.
|Isaac Nuhu
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кумс Свен
|2
|0
|2.
|Нгадеу Майкл
|0
|1
|3.
|Безус Роман
|1
|0
|4.
|Арсланаджич Дино
|1
|0
|5.
|Ботака Жордан
|1
|0
|6.
|Овусу Элиша
|1
|0
|7.
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|8.
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйпен
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|Гент
|0
|0
|50% (2)
|25% (1)
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Эйпен Последние 20 матчей: + = -Эйпен 5:3 РВДМ Эйпен 5:3 Моленбеек Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Кортрейк 0:0 Эйпен
Эйпен 0:4 Брюгге АХ Лёвен 1:1 Эйпен Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Эйпен 0:2 Ст. Гиллоис Эйпен 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Мехелен 1:1 Эйпен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 6:1 Эйпен Эйпен 2:3 Гент Сент-Трюйден 5:2 Эйпен Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Васланд-Беверен 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Шарлеруа ПСВ 1:2 Эйпен Аякс 2:0 Эйпен
Гент Последние 20 матчей: + = -АЗ Алкмаар 1:1 Гент Гент 1:0 Мехелен Ройал Антверпен 1:0 Гент Гент 1:2 Кортрейк
Последние игры между собой
Эйпен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 9
Гент: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Стандард
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|4.
|Кортрейк
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|Брюгге
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|6.
|Зульте-Варегем
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|7.
|Серкль Брюгге
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|8.
|Андерлехт
|4
|1
|3
|0
|8 - 6
|6
|9.
|Эйпен
|5
|1
|3
|1
|4 - 7
|6
|10.
|Генк
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|АХ Лёвен
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|12.
|Сент-Трюйден
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|13.
|Мехелен
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|14.
|Ройал Антверпен
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|15.
|Васланд-Беверен
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|16.
|Гент
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|3
|17.
|Остенде
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Мускрон-Перювельз
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.50
|1.12
|8.50
|1.05
|3.90
|1.66
|—
|—
|2.75
|1.44
|—
|—
|3.40
|1.28
|1.72
|2.12
|1.51
|2.55
|—
|—
|1.25
|3.75
|—
|—
|1.14
|5.30
|1.03
|5.55
|1.02
|10.50
|1.01
|12.60
|9.40
|1.02
|8.70
|1.04
|3.50
|1.28
|—
|—
|2.72
|1.46
|—
|—
|1.94
|1.93
|—
|—
|1.49
|2.62
|—
|—
|1.33
|3.20
|—
|—
|1.13
|5.35
|1.09
|5.90
|1.01
|10.25
|—
|—
|9.29
|1.05
|7.75
|1.06
|3.69
|1.26
|—
|—
|2.95
|1.40
|—
|—
|2.03
|1.82
|—
|—
|1.59
|2.40
|—
|—
|1.39
|2.99
|—
|—
|1.17
|4.46
|1.13
|4.97
|1.05
|9.29
|1.04
|10.16
|—
|—
|—
|—
|4.34
|1.22
|3.66
|1.29
|2.96
|1.41
|2.11
|1.76
|2.81
|1.45
|2.34
|1.63
|1.86
|2.00
|1.55
|2.51
|1.60
|2.37
|1.35
|3.19
|—
|—
|1.12
|7.15
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.50
|2.48
|—
|—
|1.94
|1.86
|—
|—
|1.04
|9.00
|—
|—
|1.12
|5.60
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|3.00
|1.39
|—
|—
|1.98
|1.83
|—
|—
|1.44
|2.79
|—
|—
|1.15
|5.60
|1.10
|6.90
|—
|—
|—
|—
|3.03
|1.38
|—
|—
|2.06
|1.80
|—
|—
|1.48
|2.67
|—
|—
|1.14
|4.85
|1.10
|5.53
|1.02
|13.53
|1.02
|14.23
|2.10
|1.77
|1.72
|2.17
|1.34
|3.32
|1.62
|2.40
|1.27
|3.80
|1.14
|5.83
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—