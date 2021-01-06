1:0
41' ГолРадоньич Неманья
1:1
52' ГолМолле Флоран
2:1
80' ГолПайе Димитри
3:1
84' ГолЖермен Валер
25
Нагатомо
Юто
22
Гуйе
Пап
31
Коцца
Николя
25
Молле
Флоран
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
24
Юн
Ил-Лок
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Нагатомо ЮтоЗащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
- Защитник
-
32 Перрен ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Аке МарлиПолузащитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
24 Юн Ил-ЛокПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
- Нападающий
-
33 Вахи Элю
-
Главный тренер: Franck Rizzetto
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
41'
46'
52'
1:1
80'
2:1
84'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
8 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 6
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 6
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|6
|0.38
|2.
|Пайе Димитри
|3
|0.19
|3.
|Бенедетто Дарио
|3 (1)
|0.19
|4.
|Жермен Валер
|3
|0.19
|5.
|Сансон Морган
|2
|0.13
|6.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.13
|7.
|Ронжье Валентин
|1
|0.06
|8.
|Радоньич Неманья
|1
|0.06
|9.
|Амави Жордан
|1
|0.06
|10.
|Гуйе Пап
|1
|0.06
|11.
|Балерди Леонардо
|1
|0.06
|12.
|Сакаи Хироки
|0
|0
|13.
|Альваро Гонсалес II
|0
|0
|14.
|Хауи Саиф-Эдин
|0
|0
|15.
|Камара Бубакар
|0
|0
|16.
|Кюизанс Микаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делор Анди
|8
|0.44
|2.
|Лаборд Гаэтан
|6
|0.33
|3.
|Мавидиди Стефи
|4
|0.22
|4.
|Саванье Тежи
|3 (2)
|0.17
|5.
|Молле Флоран
|3
|0.17
|6.
|Конгре Даниэль
|2
|0.11
|7.
|Мендеш Педру II
|2
|0.11
|8.
|Суке Арно
|1
|0.06
|9.
|Шкулетич Петар
|1
|0.06
|10.
|Самбья Саломон
|0
|0
|11.
|Ристич Михайло
|0
|0
|12.
|Ферри Жордан
|0
|0
|13.
|Ойонго Амбруаз
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Альваро Гонсалес II
|5
|0
|2.
|Амави Жордан
|3
|1
|3.
|Сакаи Хироки
|4
|0
|4.
|Чалета-Цар Дуе
|4
|0
|5.
|Пайе Димитри
|2
|1
|6.
|Бенедетто Дарио
|2
|1
|7.
|Гуйе Пап
|2
|1
|8.
|Ронжье Валентин
|3
|0
|9.
|Камара Бубакар
|3
|0
|10.
|Нагатомо Юто
|2
|0
|11.
|Стротман Кевин
|2
|0
|12.
|Товен Флорьян
|2
|0
|13.
|Сансон Морган
|2
|0
|14.
|Хауи Саиф-Эдин
|2
|0
|15.
|Кюизанс Микаэль
|2
|0
|16.
|Балерди Леонардо
|2
|0
|17.
|Манданда Стив
|1
|0
|18.
|Жермен Валер
|1
|0
|19.
|Лопес Максим
|1
|0
|20.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саванье Тежи
|4
|1
|2.
|Илтон Виторино
|1
|2
|3.
|Суке Арно
|3
|0
|4.
|Ферри Жордан
|3
|0
|5.
|Молле Флоран
|1
|1
|6.
|Конгре Даниэль
|2
|0
|7.
|Делор Анди
|2
|0
|8.
|Мендеш Педру II
|2
|0
|9.
|Лаборд Гаэтан
|2
|0
|10.
|Ристич Михайло
|2
|0
|11.
|Мавидиди Стефи
|2
|0
|12.
|Ле Таллек Дамьен
|0
|1
|13.
|Юн Ил-Лок
|1
|0
|14.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0
|15.
|Самбья Саломон
|1
|0
|16.
|Долли Киган
|1
|0
|17.
|Коцца Николя
|1
|0
|18.
|Шотар Жорис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Марсель
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|8.33% (2)
|25% (6)
|Монпелье
|10% (3)
|13.33% (4)
|16.67% (5)
|26.67% (8)
|16.67% (5)
|16.67% (5)
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: +8 =4 -8Анже 2:1 Марсель Марсель 1:1 Реймс Ренн 2:1 Марсель Марсель 2:1 Монако
Манчестер Сити 3:0 Марсель Ним 0:2 Марсель Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель
Монпелье Последние 20 матчей: +9 =5 -6Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье
Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье
Последние игры между собой
Марсель: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Монпелье: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Монпелье 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 5:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:1 Марсель Лига 1 Монпелье 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Монпелье Кубок Марсель 2:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:3 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Монпелье Лига 1 Марсель 3:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:3 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Монпелье Товарищеские матчи Марсель 1:0 Монпелье Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|37 - 16
|39
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|40 - 11
|36
|3.
|Лилль
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|32 - 14
|36
|4.
|Ренн
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 19
|32
|5.
|Марсель
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 16
|31
|6.
|Монако
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|33 - 27
|30
|7.
|Анже
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|25 - 27
|30
|8.
|Ланс
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|9.
|Монпелье
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 31
|27
|10.
|Брест
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|30 - 31
|26
|11.
|Метц
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 17
|24
|12.
|Бордо
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 20
|23
|13.
|Ницца
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 24
|22
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|19 - 26
|19
|15.
|Реймс
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|24 - 28
|18
|16.
|Страсбург
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|27 - 32
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 30
|16
|18.
|Дижон
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|12 - 26
|13
|19.
|Лорьян
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 36
|12
|20.
|Ним
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|14 - 39
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 8
|21
|2.
|Лилль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 6
|21
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 5
|19
|4.
|Брест
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|5.
|Монако
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 13
|18
|6.
|Ренн
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|7.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|8.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 13
|14
|9.
|Метц
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|10.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|11.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|16 - 19
|12
|12.
|Бордо
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|13.
|Нант
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 14
|11
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|15.
|Реймс
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|16.
|Страсбург
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|17.
|Ницца
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Ним
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 22
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 6
|17
|3.
|Анже
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 15
|17
|4.
|Марсель
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|5.
|Ренн
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|6.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|7.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 12
|15
|8.
|Ницца
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|9.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|11.
|Бордо
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|12.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|13.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 18
|10
|14.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 18
|9
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|16.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|17.
|Ним
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 17
|8
|18.
|Брест
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Марсель» – «Монпелье» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Марсель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монпелье» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Марсель» – «Монпелье», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Марсель 3:1 Монпелье
Исход игры
Марсель
81.2% (112)
Ничья
17.4% (24)
Монпелье
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
58.82% (80)
Меньше
41.18% (56)
Обе команды забьют
Да
72.79% (99)
Нет
27.21% (37)
Популярный счёт
2:1 Марсель
48.6% (67)
1:0 Марсель
14.5% (20)
1:1 Ничья
13.8% (19)
2:0 Марсель
12.3% (17)
2:2 Ничья
3.6% (5)
3:1 Марсель
2.9% (4)
3:2 Марсель
1.4% (2)
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