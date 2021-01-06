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  2. Матчи
  3. Франция
Марсель
3:1
Конец матча

Стадион:
Монпелье
0'
1:0
41' Гол
Радоньич Неманья
1:1
52' Гол
Молле Флоран
2:1
80' Гол
Пайе Димитри
3:1
84' Гол
Жермен Валер
90'+3
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
3
Альваро
Гонсалес
II
15
Чалета-Цар
Дуе
25
Нагатомо
Юто
4
Камара
Бубакар
22
Гуйе
Пап
26
Товен
Флорьян
17
Кюизанс
Микаэль
7
Радоньич
Неманья
9
Бенедетто
Дарио
1
Омлин
Йонас
6
Самбья
Саломон
31
Коцца
Николя
3
Конгре
Даниэль
7
Ристич
Михайло
25
Молле
Флоран
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
24
Юн
Ил-Лок
10
Лаборд
Гаэтан
9
Делор
Анди
Марсель
4-2-3-1
Монпелье
4-4-2

Ход матча

41'
Радоньич Неманья
(Товен Флорьян)
1:0
46'
 
Долли Киган
Юн Ил-Лок
52'
1:1
Молле Флоран
(Ферри Жордан)
65'
Стротман Кевин
Кюизанс Микаэль
 
73'
 
Ле Таллек Дамьен
Шотар Жорис
73'
Пайе Димитри
Радоньич Неманья
 
79'
Жермен Валер
Бенедетто Дарио
 
79'
Хауи Саиф-Эдин
Нагатомо Юто
 
80'
Пайе Димитри
(Камара Бубакар)
2:1
84'
Жермен Валер
(Хауи Саиф-Эдин)
3:1
85'
 
Илтон Виторино
Ристич Михайло

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 6
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 6 0.38
2. Пайе Димитри 3 0.19
3. Бенедетто Дарио 3 (1) 0.19
4. Жермен Валер 3 0.19
5. Сансон Морган 2 0.13
6. Чалета-Цар Дуе 2 0.13
7. Ронжье Валентин 1 0.06
8. Радоньич Неманья 1 0.06
9. Амави Жордан 1 0.06
10. Гуйе Пап 1 0.06
11. Балерди Леонардо 1 0.06
12. Сакаи Хироки 0 0
13. Альваро Гонсалес II 0 0
14. Хауи Саиф-Эдин 0 0
15. Камара Бубакар 0 0
16. Кюизанс Микаэль 0 0
Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 8 0.44
2. Лаборд Гаэтан 6 0.33
3. Мавидиди Стефи 4 0.22
4. Саванье Тежи 3 (2) 0.17
5. Молле Флоран 3 0.17
6. Конгре Даниэль 2 0.11
7. Мендеш Педру II 2 0.11
8. Суке Арно 1 0.06
9. Шкулетич Петар 1 0.06
10. Самбья Саломон 0 0
11. Ристич Михайло 0 0
12. Ферри Жордан 0 0
13. Ойонго Амбруаз 0 0

Карточки

Марсель
# Игрок      
1. Альваро Гонсалес II 5 0
2. Амави Жордан 3 1
3. Сакаи Хироки 4 0
4. Чалета-Цар Дуе 4 0
5. Пайе Димитри 2 1
6. Бенедетто Дарио 2 1
7. Гуйе Пап 2 1
8. Ронжье Валентин 3 0
9. Камара Бубакар 3 0
10. Нагатомо Юто 2 0
11. Стротман Кевин 2 0
12. Товен Флорьян 2 0
13. Сансон Морган 2 0
14. Хауи Саиф-Эдин 2 0
15. Кюизанс Микаэль 2 0
16. Балерди Леонардо 2 0
17. Манданда Стив 1 0
18. Жермен Валер 1 0
19. Лопес Максим 1 0
20. Радоньич Неманья 1 0
Монпелье
# Игрок      
1. Саванье Тежи 4 1
2. Илтон Виторино 1 2
3. Суке Арно 3 0
4. Ферри Жордан 3 0
5. Молле Флоран 1 1
6. Конгре Даниэль 2 0
7. Делор Анди 2 0
8. Мендеш Педру II 2 0
9. Лаборд Гаэтан 2 0
10. Ристич Михайло 2 0
11. Мавидиди Стефи 2 0
12. Ле Таллек Дамьен 0 1
13. Юн Ил-Лок 1 0
14. Ойонго Амбруаз 1 0
15. Самбья Саломон 1 0
16. Долли Киган 1 0
17. Коцца Николя 1 0
18. Шотар Жорис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Марсель 16.67% (4) 16.67% (4) 16.67% (4) 16.67% (4) 8.33% (2) 25% (6)
 Монпелье 10% (3) 13.33% (4) 16.67% (5) 26.67% (8) 16.67% (5) 16.67% (5)

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Анже 2:1 Марсель Марсель 1:1 Реймс Ренн 2:1 Марсель Марсель 2:1 Монако
Манчестер Сити 3:0 Марсель Ним 0:2 Марсель Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель
Монпелье Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье
Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье

Последние игры между собой

Марсель: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Монпелье: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Марсель 1:1 Монпелье Лига 1 Марсель 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:0 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Монпелье Лига 1
Монпелье 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 5:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:1 Марсель Лига 1 Монпелье 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Монпелье Кубок Марсель 2:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:3 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Монпелье Лига 1 Марсель 3:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:3 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Монпелье Товарищеские матчи Марсель 1:0 Монпелье Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 18 11 6 1 37 - 16 39
2. ПСЖ Заявка 18 11 3 4 40 - 11 36
3. Лилль Заявка 18 10 6 2 32 - 14 36
4. Ренн Заявка 18 9 5 4 26 - 19 32
5. Марсель Заявка 16 9 4 3 25 - 16 31
6. Монако Заявка 18 9 3 6 33 - 27 30
7. Анже Заявка 18 9 3 6 25 - 27 30
8. Ланс Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
9. Монпелье Заявка 18 8 3 7 30 - 31 27
10. Брест Заявка 18 8 2 8 30 - 31 26
11. Метц Заявка 18 6 6 6 19 - 17 24
12. Бордо Заявка 18 6 5 7 18 - 20 23
13. Ницца Заявка 17 6 4 7 21 - 24 22
14. Сент-Этьен Заявка 18 4 7 7 19 - 26 19
15. Реймс Заявка 18 4 6 8 24 - 28 18
16. Страсбург Заявка 18 5 2 11 27 - 32 17
17. Нант Заявка 18 3 7 8 18 - 30 16
18. Дижон Заявка 18 2 7 9 12 - 26 13
19. Лорьян Заявка 18 3 3 12 19 - 36 12
20. Ним Заявка 18 3 3 12 14 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 6 3 0 22 - 8 21
2. Лилль Заявка 10 6 3 1 18 - 6 21
3. ПСЖ Заявка 9 6 1 2 22 - 5 19
4. Брест Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
5. Монако Заявка 9 5 3 1 20 - 13 18
6. Ренн Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
7. Марсель Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
8. Ланс Заявка 8 4 2 2 15 - 13 14
9. Метц Заявка 9 4 2 3 11 - 9 14
10. Анже Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
11. Монпелье Заявка 9 4 0 5 16 - 19 12
12. Бордо Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
13. Нант Заявка 9 2 5 2 10 - 14 11
14. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
15. Реймс Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
16. Страсбург Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
17. Ницца Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Ним Заявка 9 1 1 7 9 - 22 4
20. Дижон Заявка 9 0 4 5 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
2. ПСЖ Заявка 9 5 2 2 18 - 6 17
3. Анже Заявка 9 5 2 2 16 - 15 17
4. Марсель Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
5. Ренн Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
6. Лилль Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
7. Монпелье Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
8. Ницца Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
9. Ланс Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
10. Монако Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
11. Бордо Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
12. Метц Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
13. Реймс Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
14. Страсбург Заявка 9 3 0 6 16 - 18 9
15. Сент-Этьен Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
16. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Ним Заявка 9 2 2 5 5 - 17 8
18. Брест Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Нант Заявка 9 1 2 6 8 - 16 5
20. Лорьян Заявка 9 1 2 6 8 - 19 5
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Марсель 81.2% (112)
X 17.4% (24)
Монпелье 1.4% (2)
Все прогнозы
3.28 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.15 3.30 3.55
Бонус: 10 000 ₽ 2.23 3.20 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.17 3.26 3.64
Бонус: 5 000 ₽ 4.90 1.50 5.55
  3.60 1.95 4.15

Самый высокий коэффициент на матч «Марсель» – «Монпелье» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Марсель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монпелье» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Марсель» – «Монпелье», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.00 1.08 3.10 1.38 2.30 1.62 1.69 2.18 1.26 3.90 1.08 7.80
7.40 1.04 6.30 1.09 2.90 1.39 2.24 1.65 1.72 2.25 1.34 3.26 1.28 3.54 1.08 6.85 1.05 7.40
4.90 1.17 3.60 1.28 4.00 1.24 2.85 1.42 1.87 1.90 1.57 2.40 1.11 6.50 1.07 8.40 1.05 9.50 1.04 8.80 1.01 14.50 0.00 14.50 0.00 22.00
5.20 1.19 3.71 1.31 2.50 1.58 4.55 1.23 1.75 2.18 3.07 1.41 2.15 1.77 2.31 1.67 1.90 2.00 1.47 2.85 1.31 3.64 1.51 2.69 1.29 3.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.70 2.08 1.34 3.10 1.07 7.60
2.59 1.50 1.73 2.11 1.39 3.00 1.10 7.20 1.07 8.50
1.38 3.00 1.04 10.00 1.02 13.00 1.01 15.00 1.01 15.00
1.21 4.68 1.10 7.49 1.19 4.93 1.14 6.09 1.35 3.48
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.28 2.39 1.54 1.58 2.29 1.14 5.20
3.64 1.28 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.15 5.60
2.25 1.60 1.57 2.40 1.20 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.88 1.86
1.80 2.00
Букмекер Да Нет
4.90 1.15
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.60 1.26
3.80 1.25
Где смотреть матч Марсель 3:1 Монпелье онлайн

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Прогнозы на матч Марсель 3:1 Монпелье

Исход игры
Марсель
81.2% (112)
Ничья
17.4% (24)
Монпелье
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
58.82% (80)
Меньше
41.18% (56)
Обе команды забьют
Да
72.79% (99)
Нет
27.21% (37)
Популярный счёт
2:1 Марсель
48.6% (67)
1:0 Марсель
14.5% (20)
1:1 Ничья
13.8% (19)
2:0 Марсель
12.3% (17)
2:2 Ничья
3.6% (5)
3:1 Марсель
2.9% (4)
3:2 Марсель
1.4% (2)
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