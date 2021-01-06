Реймс
0:0
Конец матча
Стадион: Стад Огюст Делон
Дижон
25' Желтая карточкаШейх Пап
42' Желтая карточкаЦелина Берсант
59' Желтая карточкаФокет Томас
74' Желтая карточкаШавалерин Ксавье
79' Желтая карточкаСаммаритано Фредерик
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
14
Бериша
Валон
10
Зенели
Арбер
11
Диа
Булайе
2
Боэ
Саша
25
Манга
Экеле
22
Ндонг
Ибраим
6
Шейх
Пап
29
Добре
Михай
17
Бальде
Мама
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Зенели АрберПолузащитник
-
11 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
-
28 Де Смет ТибоЗащитник
- Защитник
-
25 Думбия МуссаПолузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Боэ СашаЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
-
6 Шейх ПапПолузащитник
-
29 Добре МихайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бальде МамаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
21 Шуиар МунирПолузащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Конате МуссаНападающий
-
Главный тренер: Жобар Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
25'
42'
59'
74'
77'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 0
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диа Булайе
|10 (4)
|0.56
|2.
|Кафаро Матьё
|2
|0.11
|3.
|Туре Эль Билал
|2
|0.11
|4.
|Абдельамид Юнис
|2
|0.11
|5.
|Зенели Арбер
|1
|0.06
|6.
|Фас Ваут
|1
|0.06
|7.
|Кассама Морету
|1
|0.06
|8.
|Манетси Маршал
|1
|0.06
|9.
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0.06
|10.
|Бериша Валон
|0
|0
|11.
|Кутеса Дерек
|0
|0
|12.
|Сирхейс Кай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бальде Мама
|5
|0.28
|2.
|Конате Мусса
|3
|0.17
|3.
|Эбимбе Эрик
|1
|0.06
|4.
|Манга Экеле
|1
|0.06
|5.
|Шедлер Орельен
|1
|0.06
|6.
|Музинга Нгонда
|1
|0.06
|7.
|Целина Берсант
|0
|0
|8.
|Шуиар Мунир
|0
|0
|9.
|Ндонг Ибраим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кассама Морету
|4
|2
|2.
|Фас Ваут
|5
|1
|3.
|Манетси Маршал
|4
|1
|4.
|Шавалерин Ксавье
|4
|0
|5.
|Фокет Томас
|3
|0
|6.
|Туре Эль Билал
|3
|0
|7.
|Бериша Валон
|2
|0
|8.
|Сирхейс Кай
|2
|0
|9.
|Конан Гислен
|2
|0
|10.
|Донис Анастасиос
|0
|1
|11.
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|12.
|Райкович Предраг
|1
|0
|13.
|Кутеса Дерек
|1
|0
|14.
|Кафаро Матьё
|1
|0
|15.
|Де Смет Тибо
|1
|0
|16.
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|17.
|Диа Булайе
|1
|0
|18.
|Драмме Муамаду
|1
|0
|19.
|Экитик Юго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шейх Пап
|4
|0
|2.
|Панзо Джонатан
|4
|0
|3.
|Саммаритано Фредерик
|3
|0
|4.
|Шафик Фуад
|3
|0
|5.
|Целина Берсант
|3
|0
|6.
|Ндонг Ибраим
|3
|0
|7.
|Шуиар Мунир
|3
|0
|8.
|Конате Мусса
|2
|0
|9.
|Альягбе Сатурнин
|2
|0
|10.
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|11.
|Ассале Рожер
|0
|1
|12.
|Мари Жордан
|1
|0
|13.
|Бальде Мама
|1
|0
|14.
|Шедлер Орельен
|1
|0
|15.
|Боэ Саша
|1
|0
|16.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
|17.
|Музинга Нгонда
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реймс
|28.57% (6)
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|9.52% (2)
|Дижон
|25% (3)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: +6 =5 -9Бордо 1:3 Реймс Марсель 1:1 Реймс Реймс 3:2 Нант Брест 2:1 Реймс
Дижон Последние 20 матчей: +2 =7 -11Ним 1:3 Дижон Дижон 0:1 Монако Дижон 0:2 Лилль Нант 1:1 Дижон
Последние игры между собой
Реймс: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Дижон: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|37 - 16
|39
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|40 - 11
|36
|3.
|Лилль
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|32 - 14
|36
|4.
|Ренн
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 19
|32
|5.
|Марсель
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 16
|31
|6.
|Монако
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|33 - 27
|30
|7.
|Анже
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|25 - 27
|30
|8.
|Ланс
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|9.
|Монпелье
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 31
|27
|10.
|Брест
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|30 - 31
|26
|11.
|Метц
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 17
|24
|12.
|Бордо
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 20
|23
|13.
|Ницца
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 24
|22
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|19 - 26
|19
|15.
|Реймс
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|24 - 28
|18
|16.
|Страсбург
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|27 - 32
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 30
|16
|18.
|Дижон
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|12 - 26
|13
|19.
|Лорьян
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 36
|12
|20.
|Ним
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|14 - 39
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 8
|21
|2.
|Лилль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 6
|21
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 5
|19
|4.
|Брест
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|5.
|Монако
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 13
|18
|6.
|Ренн
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|7.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|8.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 13
|14
|9.
|Метц
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|10.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|11.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|16 - 19
|12
|12.
|Бордо
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|13.
|Нант
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 14
|11
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|15.
|Реймс
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|16.
|Страсбург
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|17.
|Ницца
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Ним
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 22
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 6
|17
|3.
|Анже
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 15
|17
|4.
|Марсель
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|5.
|Ренн
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|6.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|7.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 12
|15
|8.
|Ницца
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|9.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|11.
|Бордо
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|12.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|13.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 18
|10
|14.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 18
|9
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|16.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|17.
|Ним
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 17
|8
|18.
|Брест
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реймс» – «Дижон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реймс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дижон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реймс» – «Дижон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Реймс 0:0 Дижон
Исход игры
Реймс
81.2% (112)
Ничья
16.7% (23)
Дижон
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
36.76% (50)
Меньше
63.24% (86)
Обе команды забьют
Да
50.74% (69)
Нет
49.26% (67)
Популярный счёт
1:0 Реймс
37.7% (52)
2:1 Реймс
29% (40)
1:1 Ничья
14.5% (20)
2:0 Реймс
8% (11)
3:2 Реймс
3.6% (5)
1:2 Дижон
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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