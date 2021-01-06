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Реймс
0:0
Конец матча

Стадион:
Дижон
0'
25' Желтая карточка
Шейх Пап
42' Желтая карточка
Целина Берсант
59' Желтая карточка
Фокет Томас
74' Желтая карточка
Шавалерин Ксавье
79' Желтая карточка
Саммаритано Фредерик
90'+4
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
23
Кассама
Морету
21
Мбюкю
Натанаэль
14
Бериша
Валон
7
Шавалерин
Ксавье
10
Зенели
Арбер
11
Диа
Булайе
1
Расьоппи
Антони
2
Боэ
Саша
25
Манга
Экеле
5
Кулибали
Сену
3
Музинга
Нгонда
22
Ндонг
Ибраим
6
Шейх
Пап
29
Добре
Михай
9
Целина
Берсант
8
Эбимбе
Эрик
17
Бальде
Мама
Реймс
4-1-4-1
Дижон
4-2-3-1

Ход матча

25'
 
Шейх Пап
42'
 
Целина Берсант
59'
Фокет Томас
 
64'
 
Шуиар Мунир
Добре Михай
65'
 
Саммаритано Фредерик
Эбимбе Эрик
66'
Кафаро Матьё
Зенели Арбер
 
66'
Думбия Мусса
Мбюкю Натанаэль
 
74'
Шавалерин Ксавье
 
77'
 
Мари Жордан
Шейх Пап
77'
Туре Эль Билал
Кассама Морету
 
79'
 
Саммаритано Фредерик
84'
 
Конате Мусса
Бальде Мама

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 10 (4) 0.56
2. Кафаро Матьё 2 0.11
3. Туре Эль Билал 2 0.11
4. Абдельамид Юнис 2 0.11
5. Зенели Арбер 1 0.06
6. Фас Ваут 1 0.06
7. Кассама Морету 1 0.06
8. Манетси Маршал 1 0.06
9. Мбюкю Натанаэль 1 0.06
10. Бериша Валон 0 0
11. Кутеса Дерек 0 0
12. Сирхейс Кай 0 0
Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальде Мама 5 0.28
2. Конате Мусса 3 0.17
3. Эбимбе Эрик 1 0.06
4. Манга Экеле 1 0.06
5. Шедлер Орельен 1 0.06
6. Музинга Нгонда 1 0.06
7. Целина Берсант 0 0
8. Шуиар Мунир 0 0
9. Ндонг Ибраим 0 0

Карточки

Реймс
# Игрок      
1. Кассама Морету 4 2
2. Фас Ваут 5 1
3. Манетси Маршал 4 1
4. Шавалерин Ксавье 4 0
5. Фокет Томас 3 0
6. Туре Эль Билал 3 0
7. Бериша Валон 2 0
8. Сирхейс Кай 2 0
9. Конан Гислен 2 0
10. Донис Анастасиос 0 1
11. Абдельамид Юнис 1 0
12. Райкович Предраг 1 0
13. Кутеса Дерек 1 0
14. Кафаро Матьё 1 0
15. Де Смет Тибо 1 0
16. Хорнби Фрэйзер 1 0
17. Диа Булайе 1 0
18. Драмме Муамаду 1 0
19. Экитик Юго 1 0
Дижон
# Игрок      
1. Шейх Пап 4 0
2. Панзо Джонатан 4 0
3. Саммаритано Фредерик 3 0
4. Шафик Фуад 3 0
5. Целина Берсант 3 0
6. Ндонг Ибраим 3 0
7. Шуиар Мунир 3 0
8. Конате Мусса 2 0
9. Альягбе Сатурнин 2 0
10. Эбимбе Эрик 2 0
11. Ассале Рожер 0 1
12. Мари Жордан 1 0
13. Бальде Мама 1 0
14. Шедлер Орельен 1 0
15. Боэ Саша 1 0
16. Нуншиль Ахмад 1 0
17. Музинга Нгонда 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реймс 28.57% (6) 14.29% (3) 9.52% (2) 14.29% (3) 23.81% (5) 9.52% (2)
 Дижон 25% (3) 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Бордо 1:3 Реймс Марсель 1:1 Реймс Реймс 3:2 Нант Брест 2:1 Реймс
Реймс 0:0 Ницца Лион 3:0 Реймс Реймс 0:1 Ним Ланс 4:4 Реймс Реймс 2:1 Страсбург Монпелье 0:4 Реймс Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Реймс 0:2 ПСЖ Фехервар 0:0 Реймс Метц 2:1 Реймс Серветт 0:1 Реймс Анже 1:0 Реймс Реймс 0:1 Лилль Монако 2:2 Реймс Реймс 3:1 Митьюлланд
Дижон Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Ним 1:3 Дижон Дижон 0:1 Монако Дижон 0:2 Лилль Нант 1:1 Дижон
Дижон 0:0 Сент-Этьен Ницца 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ланс Метц 1:1 Дижон Дижон 0:0 Лорьян ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Ренн Бордо 3:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Страсбург 1:0 Дижон Дижон 0:2 Брест Лион 4:1 Дижон Дижон 0:1 Анже Ланс 1:0 Дижон Дижон 1:2 Метц Дижон 0:0 Сошо

Последние игры между собой

Реймс: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Дижон: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Реймс 1:2 Дижон Лига 1 Реймс 3:1 Дижон Товарищеские матчи Дижон 1:1 Реймс Лига 1 Реймс 0:0 Дижон Лига 1
Реймс 2:1 Дижон Товарищеские матчи Дижон 2:1 Реймс Кубок лиги Реймс 1:2 Дижон Лига 2 Дижон 3:2 Реймс Лига 2 Дижон 1:1 Реймс Лига 2 Реймс 1:4 Дижон Лига 2 Дижон 2:2 Реймс Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 18 11 6 1 37 - 16 39
2. ПСЖ Заявка 18 11 3 4 40 - 11 36
3. Лилль Заявка 18 10 6 2 32 - 14 36
4. Ренн Заявка 18 9 5 4 26 - 19 32
5. Марсель Заявка 16 9 4 3 25 - 16 31
6. Монако Заявка 18 9 3 6 33 - 27 30
7. Анже Заявка 18 9 3 6 25 - 27 30
8. Ланс Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
9. Монпелье Заявка 18 8 3 7 30 - 31 27
10. Брест Заявка 18 8 2 8 30 - 31 26
11. Метц Заявка 18 6 6 6 19 - 17 24
12. Бордо Заявка 18 6 5 7 18 - 20 23
13. Ницца Заявка 17 6 4 7 21 - 24 22
14. Сент-Этьен Заявка 18 4 7 7 19 - 26 19
15. Реймс Заявка 18 4 6 8 24 - 28 18
16. Страсбург Заявка 18 5 2 11 27 - 32 17
17. Нант Заявка 18 3 7 8 18 - 30 16
18. Дижон Заявка 18 2 7 9 12 - 26 13
19. Лорьян Заявка 18 3 3 12 19 - 36 12
20. Ним Заявка 18 3 3 12 14 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 6 3 0 22 - 8 21
2. Лилль Заявка 10 6 3 1 18 - 6 21
3. ПСЖ Заявка 9 6 1 2 22 - 5 19
4. Брест Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
5. Монако Заявка 9 5 3 1 20 - 13 18
6. Ренн Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
7. Марсель Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
8. Ланс Заявка 8 4 2 2 15 - 13 14
9. Метц Заявка 9 4 2 3 11 - 9 14
10. Анже Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
11. Монпелье Заявка 9 4 0 5 16 - 19 12
12. Бордо Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
13. Нант Заявка 9 2 5 2 10 - 14 11
14. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
15. Реймс Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
16. Страсбург Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
17. Ницца Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Ним Заявка 9 1 1 7 9 - 22 4
20. Дижон Заявка 9 0 4 5 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
2. ПСЖ Заявка 9 5 2 2 18 - 6 17
3. Анже Заявка 9 5 2 2 16 - 15 17
4. Марсель Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
5. Ренн Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
6. Лилль Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
7. Монпелье Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
8. Ницца Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
9. Ланс Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
10. Монако Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
11. Бордо Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
12. Метц Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
13. Реймс Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
14. Страсбург Заявка 9 3 0 6 16 - 18 9
15. Сент-Этьен Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
16. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Ним Заявка 9 2 2 5 5 - 17 8
18. Брест Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Нант Заявка 9 1 2 6 8 - 16 5
20. Лорьян Заявка 9 1 2 6 8 - 19 5
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Новости матча
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Музинга Нгонда из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 45'
    Контроль мяча: Реймс: 51%, Дижон: 49%.
  • 45'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 44'
    Матч возобновлен
  • 44'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 43'
    Реймс пытается что-то создать.
  • Желтая карточка
    42'
    Рефери не любит споров - именно за это Целина Берсант сейчас получил желтую
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Эбимбе Эрик из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Натанаэль Мбуку
  • 41'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Контроль мяча: Реймс: 50%, Дижон: 50%.
  • 40'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Дижон контролирует мяч.
  • 39'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Кулибали Сену выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    38'
    Зенели Арбер из команды Реймс подал угловой слева.
  • 38'
    Шавалерин Ксавье из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 37'
    Кулибали Сену выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Зенели Арбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    37'
    Игрок команды Дижон совершает фол
  • 37'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Бериша Валон из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 36'
    Целина Берсант выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    36'
    Бериша Валон из команды Реймс подал угловой справа.
  • 36'
    Контроль мяча: Реймс: 47%, Дижон: 53%.
  • 36'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Музинга Нгонда выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Бериша Валон из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Кулибали Сену выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    35'
    Бериша Валон из команды Реймс подал угловой справа.
  • 35'
    Бериша Валон пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    34'
    Эбимбе Эрик из команды Дижон играет слишком грубо. Натанаэль Мбуку оказался на газоне.
  • 34'
    Натанаэль Мбуку пробует нанести удар издали, но Расьоппи Антони держит все под контролем
  • 34'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 33'
    Реймс контролирует мяч.
  • 32'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 31'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Манга Экеле из команды Дижон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 31'
    Зенели Арбер из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
  • 30'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 30'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Боэ Саша нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 30'
    Натанаэль Мбуку выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    30'
    Целина Берсант из команды Дижон подал угловой слева.
  • 30'
    Контроль мяча: Реймс: 45%, Дижон: 55%.
  • 30'
    Фокет Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 30'
    Добре Михай из команды Дижон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 29'
    Бальде Мама из команды Дижон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 29'
    Целина Берсант навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Конан Гислен из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Добре Михай
  • 28'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 28'
    Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Целина Берсант из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    27'
    Бериша Валон нарушает правила. Музинга Нгонда пострадал
  • 26'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    25'
    Шейх Пап получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Шейх Пап из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Кассама Морету
  • 25'
    Контроль мяча: Реймс: 50%, Дижон: 50%.
  • 25'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 23'
    Эбимбе Эрик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 23'
    Дижон контролирует мяч.
  • 22'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 22'
    Реймс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Кассама Морету из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Боэ Саша
  • 20'
    Контроль мяча: Реймс: 56%, Дижон: 44%.
  • 19'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Выглядело как неплохой момент. Эбимбе Эрик из команды Дижон закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 19'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 18'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Реймс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    17'
    Шейх Пап из команды Дижон играет слишком грубо. Кассама Морету оказался на газоне.
  • 17'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Матч возобновлен
  • 17'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 16'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Реймс контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: Реймс: 57%, Дижон: 43%.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Фас Ваут из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Бальде Мама
  • 14'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 13'
    Реймс контролирует мяч.
  • 13'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 11'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 10'
    Контроль мяча: Реймс: 62%, Дижон: 38%.
  • 10'
    Ндонг Ибраим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    10'
    Бериша Валон из команды Реймс подал угловой справа.
  • 9'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Бериша Валон из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Ндонг Ибраим
  • 8'
    Дижон контролирует мяч.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 6'
    Контроль мяча: Реймс: 67%, Дижон: 33%.
  • 5'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Кулибали Сену выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    4'
    Бериша Валон из команды Реймс подал угловой слева.
  • 4'
    Расьоппи Антони отбил мяч на угловой после удара Фокет Томас из штрафной площади.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 3'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Дижон начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Реймс 81.2% (112)
X 16.7% (23)
Дижон 2.2% (3)
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2.02 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.85 3.55 4.40
Бонус: 10 000 ₽ 1.85 3.50 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.87 3.66 4.25
Бонус: 5 000 ₽ 2.35 2.45 4.60
  5.60 1.29 10.92

Самый высокий коэффициент на матч «Реймс» – «Дижон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реймс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дижон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реймс» – «Дижон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.07 3.10 1.37 2.34 1.60 1.71 2.14 1.43 2.85 1.27 3.85 1.09 7.60
8.30 1.03 7.20 1.07 3.26 1.32 2.38 1.58 1.78 2.15 1.38 3.04 1.28 3.50 1.08 6.50 1.06 7.00
3.35 1.31 2.27 1.62 1.55 2.45 1.20 4.44 1.99 1.89 1.14 5.55 1.03 12.00 1.02 13.00 1.03 12.00 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 12.50 0.00 19.50
1.32 3.57 1.18 5.39 1.29 3.81 1.77 2.14 1.16 5.74 1.37 3.30 1.67 2.31 1.50 2.73 1.13 6.59 1.58 2.52 1.43 3.04 1.12 7.14 1.10 8.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.46 1.72 2.04 1.34 3.05 1.07 7.40
2.88 1.42 1.82 1.99 1.41 2.91 1.11 6.65 1.08 7.70
1.33 3.25 1.03 12.00 1.02 13.00 1.02 13.00 1.01 15.00
1.18 5.21 1.47 2.81 1.18 5.19 1.13 6.38 1.37 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.55 1.27 2.42 1.52 1.59 2.28 1.15 5.00
3.52 1.30 2.40 1.57 1.61 2.31 1.22 4.25 1.15 5.45
2.44 1.52 1.59 2.26 1.27 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.78
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.80 1.24
3.50 1.28
Где смотреть матч Реймс 0:0 Дижон онлайн

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Прогнозы на матч Реймс 0:0 Дижон

Исход игры
Реймс
81.2% (112)
Ничья
16.7% (23)
Дижон
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
36.76% (50)
Меньше
63.24% (86)
Обе команды забьют
Да
50.74% (69)
Нет
49.26% (67)
Популярный счёт
1:0 Реймс
37.7% (52)
2:1 Реймс
29% (40)
1:1 Ничья
14.5% (20)
2:0 Реймс
8% (11)
3:2 Реймс
3.6% (5)
1:2 Дижон
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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