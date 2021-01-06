Брест
2:0
Второй тайм: 63'
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
Ницца
11' Желтая карточкаСалиба Вильям
1:0
23' ГолМунье Стив
2:0
28' ГолОнора Франк
53' Желтая карточкаОнора Франк
23
Эрей
Кристоф
18
Перро
Ромен
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
20
Аталь
Юсеф
28
Будауи
Хишем
22
Лопеш
Рони
11
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
-
18 Перро РоменЗащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Аталь ЮсефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
22 Лопеш РониПолузащитник
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Коли РасинЗащитник
-
24 Пельмар АндиЗащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
33 Маю ХишамПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
- Нападающий
-
14 Ндой ДанНападающий
-
Главный тренер: Adrian Ursea
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
11'
23'
1:0
28'
2:0
53'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мунье Стив
|5 (1)
|0.28
|2.
|Онора Франк
|5
|0.28
|3.
|Февр Ромен
|4 (1)
|0.22
|4.
|Кардона Ирвин
|4
|0.22
|5.
|Перро Ромен
|3
|0.17
|6.
|Шарбонье Гаэтан
|3 (1)
|0.17
|7.
|Шардонне Брендан
|1
|0.06
|8.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|0.06
|9.
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0.06
|10.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|11.
|Ле Дуарон Жереми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|5 (1)
|0.29
|2.
|Лис-Мелу Пьерр
|3 (1)
|0.18
|3.
|Дольберг Каспер
|3 (1)
|0.18
|4.
|Данте Бонфим
|2
|0.12
|5.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0.06
|6.
|Лопеш Рони
|1
|0.06
|7.
|Будауи Хишем
|1
|0.06
|8.
|Ндой Дан
|1
|0.06
|9.
|Клод-Морис Алексис
|1
|0.06
|10.
|Лотомба Жордан
|1
|0.06
|11.
|Маолида Мизиан
|1
|0.06
|12.
|Тюрам Кефрен
|1
|0.06
|13.
|Камара Ассан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|4
|0
|2.
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|3.
|Шардонне Брендан
|2
|1
|4.
|Белькебла Арис
|3
|0
|5.
|Ласне Пол
|1
|1
|6.
|Фоссурье Жюльен
|2
|0
|7.
|Шарбонье Гаэтан
|2
|0
|8.
|Эрей Кристоф
|2
|0
|9.
|Мунье Стив
|2
|0
|10.
|Онора Франк
|2
|0
|11.
|Кардона Ирвин
|2
|0
|12.
|Маньетти Уго
|2
|0
|13.
|Ларсонне Готье
|1
|0
|14.
|Перро Ромен
|1
|0
|15.
|Диалло Ибраима
|1
|0
|16.
|Мбок Хианга
|1
|0
|17.
|Брассье Лилиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шнайдерлин Морган
|4
|1
|2.
|Будауи Хишем
|4
|0
|3.
|Бамбу Робсон
|2
|1
|4.
|Лотомба Жордан
|3
|0
|5.
|Гуйри Амин
|3
|0
|6.
|Данте Бонфим
|2
|0
|7.
|Камара Ассан
|2
|0
|8.
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0
|9.
|Данило Барбоза
|2
|0
|10.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|11.
|Нсоки Стенли
|2
|0
|12.
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|13.
|Лопеш Рони
|1
|0
|14.
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|15.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|16.
|Маолида Мизиан
|1
|0
|17.
|Пельмар Анди
|1
|0
|18.
|Салиба Вильям
|1
|0
|19.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брест
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|26.92% (7)
|7.69% (2)
|7.69% (2)
|23.08% (6)
|Ницца
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +10 =2 -8Ланс 2:1 Брест Брест 2:2 Монпелье Лион 2:2 Брест Брест 2:1 Реймс
Ницца Последние 20 матчей: +5 =4 -11Ницца 2:2 Лорьян Ницца 1:4 Лион Ним 0:2 Ницца Ницца 0:1 Ренн
Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Ницца Реймс 0:0 Ницца Ницца 2:3 Байер Л Ницца 1:3 Дижон Ницца 1:3 Славия Прага Ницца 1:2 Монако Славия Прага 3:2 Ницца Анже 0:3 Ницца Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Ницца 1:1 Лилль Байер Л 6:2 Ницца Сент-Этьен 1:3 Ницца Ницца 2:1 Нант Бордо 0:0 Ницца Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца
Последние игры между собой
Брест: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 3
Ницца: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|34 - 14
|36
|2.
|Лилль
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|31 - 12
|36
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|39 - 10
|35
|4.
|Ренн
|0:0 Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 19
|32
|5.
|Марсель
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 15
|28
|6.
|Монако
|1:1 Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 26
|28
|7.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|8.
|Монпелье
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 28
|27
|9.
|Анже
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|23 - 26
|27
|10.
|Брест
|2:0 Заявка
|18
|8
|2
|8
|30 - 31
|26
|11.
|Метц
|0:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 17
|24
|12.
|Бордо
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 20
|23
|13.
|Ницца
|0:2 Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 24
|22
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 25
|18
|15.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 28
|17
|16.
|Страсбург
|4:0 Заявка
|18
|5
|2
|11
|26 - 32
|17
|17.
|Нант
|0:0 Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 30
|16
|18.
|Лорьян
|1:1 Заявка
|18
|3
|4
|11
|18 - 32
|13
|19.
|Дижон
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|12 - 26
|12
|20.
|Ним
|0:4 Заявка
|18
|3
|3
|12
|14 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 4
|21
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 5
|19
|3.
|Брест
|2:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|4.
|Лион
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 6
|18
|5.
|Монако
|1:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 13
|18
|6.
|Ренн
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|7.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 13
|14
|8.
|Метц
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|9.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|10.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|11.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|16 - 19
|12
|12.
|Бордо
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|13.
|Нант
|0:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 14
|11
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|15.
|Лорьян
|1:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 13
|8
|16.
|Страсбург
|4:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|17.
|Ницца
|0:2 Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|19.
|Ним
|0:4 Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 22
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 5
|16
|3.
|Марсель
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|4.
|Ренн
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|5.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|6.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|7.
|Ницца
|0:2 Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|8.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 14
|14
|9.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|10.
|Бордо
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|11.
|Монако
|1:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|12.
|Метц
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|13.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 18
|10
|14.
|Страсбург
|4:0 Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 18
|9
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|16.
|Дижон
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 16
|8
|17.
|Ним
|0:4 Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|18.
|Брест
|2:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Нант
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
|20.
|Лорьян
|1:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брест» – «Ницца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брест» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ницца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брест» – «Ницца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Брест 2:0 Ницца
Исход игры
Брест
47.5% (66)
Ничья
43.2% (60)
Ницца
9.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
44.53% (61)
Меньше
55.47% (76)
Обе команды забьют
Да
75.18% (103)
Нет
24.82% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (44)
2:1 Брест
27.3% (38)
1:0 Брест
15.8% (22)
2:2 Ничья
7.9% (11)
1:2 Ницца
5.8% (8)
0:1 Ницца
3.6% (5)
0:0 Ничья
2.9% (4)
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