  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Брест
2:0
Второй тайм: 63'

Стадион:
Ницца
0'
11' Желтая карточка
Салиба Вильям
1:0
23' Гол
Мунье Стив
2:0
28' Гол
Онора Франк
53' Желтая карточка
Онора Франк
63'
1
Ларсонне
Готье
20
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
23
Эрей
Кристоф
18
Перро
Ромен
21
Февр
Ромен
7
Белькебла
Арис
8
Ласне
Пол
9
Онора
Франк
15
Мунье
Стив
14
Кардона
Ирвин
40
Бенитес
Вальтер
5
Данилюк
Флавиус
18
Салиба
Вильям
2
Нсоки
Стенли
20
Аталь
Юсеф
29
Рен-Аделед
Жефф
6
Шнайдерлин
Морган
23
Лотомба
Жордан
28
Будауи
Хишем
22
Лопеш
Рони
11
Гуйри
Амин
Брест
4-4-2
Ницца
3-4-2-1

Ход матча

11'
 
Салиба Вильям
23'
Мунье Стив
1:0
28'
Онора Франк
2:0
53'
Онора Франк
 
57'
 
Камара Ассан
Аталь Юсеф
57'
 
Клод-Морис Алексис
Лопеш Рони

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунье Стив 5 (1) 0.28
2. Онора Франк 5 0.28
3. Февр Ромен 4 (1) 0.22
4. Кардона Ирвин 4 0.22
5. Перро Ромен 3 0.17
6. Шарбонье Гаэтан 3 (1) 0.17
7. Шардонне Брендан 1 0.06
8. Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0.06
9. Дюверн Жан-Кевин 1 0.06
10. Фоссурье Жюльен 0 0
11. Ле Дуарон Жереми 0 0
Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 5 (1) 0.29
2. Лис-Мелу Пьерр 3 (1) 0.18
3. Дольберг Каспер 3 (1) 0.18
4. Данте Бонфим 2 0.12
5. Рен-Аделед Жефф 1 0.06
6. Лопеш Рони 1 0.06
7. Будауи Хишем 1 0.06
8. Ндой Дан 1 0.06
9. Клод-Морис Алексис 1 0.06
10. Лотомба Жордан 1 0.06
11. Маолида Мизиан 1 0.06
12. Тюрам Кефрен 1 0.06
13. Камара Ассан 0 0

Карточки

Брест
# Игрок      
1. Пьер-Габриэль Ронаэль 4 0
2. Дюверн Жан-Кевин 4 0
3. Шардонне Брендан 2 1
4. Белькебла Арис 3 0
5. Ласне Пол 1 1
6. Фоссурье Жюльен 2 0
7. Шарбонье Гаэтан 2 0
8. Эрей Кристоф 2 0
9. Мунье Стив 2 0
10. Онора Франк 2 0
11. Кардона Ирвин 2 0
12. Маньетти Уго 2 0
13. Ларсонне Готье 1 0
14. Перро Ромен 1 0
15. Диалло Ибраима 1 0
16. Мбок Хианга 1 0
17. Брассье Лилиан 1 0
Ницца
# Игрок      
1. Шнайдерлин Морган 4 1
2. Будауи Хишем 4 0
3. Бамбу Робсон 2 1
4. Лотомба Жордан 3 0
5. Гуйри Амин 3 0
6. Данте Бонфим 2 0
7. Камара Ассан 2 0
8. Лис-Мелу Пьерр 2 0
9. Данило Барбоза 2 0
10. Дольберг Каспер 2 0
11. Нсоки Стенли 2 0
12. Тюрам Кефрен 2 0
13. Лопеш Рони 1 0
14. Бенитес Вальтер 1 0
15. Рен-Аделед Жефф 1 0
16. Маолида Мизиан 1 0
17. Пельмар Анди 1 0
18. Салиба Вильям 1 0
19. Сильвестр Эдди 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брест 19.23% (5) 15.38% (4) 26.92% (7) 7.69% (2) 7.69% (2) 23.08% (6)
 Ницца 9.52% (2) 23.81% (5) 14.29% (3) 9.52% (2) 19.05% (4) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Ланс 2:1 Брест Брест 2:2 Монпелье Лион 2:2 Брест Брест 2:1 Реймс
Бордо 1:0 Брест Метц 0:2 Брест Брест 4:1 Сент-Этьен Генгам 0:1 Брест Брест 3:2 Лилль Ренн 2:1 Брест Брест 0:3 Страсбург Нант 3:1 Брест Брест 1:0 Монако Анже 3:2 Брест Брест 3:2 Лорьян Дижон 0:2 Брест Брест 2:3 Марсель Ним 4:0 Брест Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест
Ницца Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Ницца 2:2 Лорьян Ницца 1:4 Лион Ним 0:2 Ницца Ницца 0:1 Ренн
Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Ницца Реймс 0:0 Ницца Ницца 2:3 Байер Л Ницца 1:3 Дижон Ницца 1:3 Славия Прага Ницца 1:2 Монако Славия Прага 3:2 Ницца Анже 0:3 Ницца Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Ницца 1:1 Лилль Байер Л 6:2 Ницца Сент-Этьен 1:3 Ницца Ницца 2:1 Нант Бордо 0:0 Ницца Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца

Последние игры между собой

Брест: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 3
Ницца: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 1
Ницца 2:2 Брест Лига 1 Брест 0:0 Ницца Лига 1 Брест 0:2 Ницца Лига 1 Брест 2:4 Ницца Кубок лиги
Ницца 4:2 Брест Лига 1 Брест 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Брест Лига 1 Брест 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Брест Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 17 10 6 1 34 - 14 36
2. Лилль Заявка 17 10 6 1 31 - 12 36
3. ПСЖ Заявка 17 11 2 4 39 - 10 35
4. Ренн 0:0 Заявка 18 9 5 4 26 - 19 32
5. Марсель Заявка 15 8 4 3 22 - 15 28
6. Монако 1:1 Заявка 18 8 4 6 29 - 26 28
7. Ланс Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
8. Монпелье Заявка 17 8 3 6 29 - 28 27
9. Анже Заявка 17 8 3 6 23 - 26 27
10. Брест 2:0 Заявка 18 8 2 8 30 - 31 26
11. Метц 0:0 Заявка 18 6 6 6 19 - 17 24
12. Бордо 0:0 Заявка 18 6 5 7 18 - 20 23
13. Ницца 0:2 Заявка 17 6 4 7 21 - 24 22
14. Сент-Этьен Заявка 17 4 6 7 18 - 25 18
15. Реймс Заявка 17 4 5 8 24 - 28 17
16. Страсбург 4:0 Заявка 18 5 2 11 26 - 32 17
17. Нант 0:0 Заявка 18 3 7 8 18 - 30 16
18. Лорьян 1:1 Заявка 18 3 4 11 18 - 32 13
19. Дижон Заявка 17 2 6 9 12 - 26 12
20. Ним 0:4 Заявка 18 3 3 12 14 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 9 6 3 0 17 - 4 21
2. ПСЖ Заявка 9 6 1 2 22 - 5 19
3. Брест 2:0 Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
4. Лион Заявка 8 5 3 0 19 - 6 18
5. Монако 1:1 Заявка 9 5 3 1 20 - 13 18
6. Ренн 0:0 Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
7. Ланс Заявка 8 4 2 2 15 - 13 14
8. Метц 0:0 Заявка 9 4 2 3 11 - 9 14
9. Анже Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
10. Марсель Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
11. Монпелье Заявка 9 4 0 5 16 - 19 12
12. Бордо 0:0 Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
13. Нант 0:0 Заявка 9 2 5 2 10 - 14 11
14. Сент-Этьен Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15. Лорьян 1:1 Заявка 9 2 2 5 10 - 13 8
16. Страсбург 4:0 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
17. Ницца 0:2 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
18. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
19. Ним 0:4 Заявка 9 1 1 7 9 - 22 4
20. Дижон Заявка 9 0 4 5 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
2. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 17 - 5 16
3. Марсель Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
4. Ренн 0:0 Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
5. Лилль Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
6. Монпелье Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
7. Ницца 0:2 Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
8. Анже Заявка 8 4 2 2 14 - 14 14
9. Ланс Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
10. Бордо 0:0 Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
11. Монако 1:1 Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
12. Метц 0:0 Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
13. Реймс Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
14. Страсбург 4:0 Заявка 9 3 0 6 16 - 18 9
15. Сент-Этьен Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
16. Дижон Заявка 8 2 2 4 9 - 16 8
17. Ним 0:4 Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
18. Брест 2:0 Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Нант 0:0 Заявка 9 1 2 6 8 - 16 5
20. Лорьян 1:1 Заявка 9 1 2 6 8 - 19 5
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Брест играла лучше в этом тайме.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Февр Ромен из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 47'
    Брест пытается что-то создать.
  • 47'
    Контроль мяча: Брест: 41%, Ницца: 59%.
  • 47'
    Рен-Аделед Жефф из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 47'
    Ницца контролирует мяч.
  • 46'
    Ницца контролирует мяч.
  • 46'
    Февр Ромен из команды Брест делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 46'
    Кардона Ирвин из команды Брест делает пас партнеру.
  • 46'
    Брест пытается что-то создать.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 45'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Брест: 42%, Ницца: 58%.
  • 44'
    Рен-Аделед Жефф из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 44'
    Ницца контролирует мяч.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 44'
    Лотомба Жордан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 43'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Брест контролирует мяч.
  • 43'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 42'
    Ницца контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Лотомба Жордан из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Белькебла Арис
  • Травма, повреждение
    42'
    Кардона Ирвин возвращается на поле.
  • 41'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    41'
    Ох, нехорошо это выглядит. Кардона Ирвин получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    40'
    Кардона Ирвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 40'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 40'
    Контроль мяча: Брест: 42%, Ницца: 58%.
  • 39'
    Ницца контролирует мяч.
  • 39'
    Ларсонне Готье взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    39'
    Гуйри Амин из команды Ницца подал угловой слева.
  • 39'
    Февр Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 37'
    Ницца пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    37'
    Аталь Юсеф из команды Ницца играет слишком грубо. Перро Ромен оказался на газоне.
  • 36'
    Ницца контролирует мяч.
  • 36'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 36'
    Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Ларсонне Готье ошибается в защите.
  • 35'
    Аталь Юсеф из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 35'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 35'
    Контроль мяча: Брест: 45%, Ницца: 55%.
  • 35'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Брест пытается что-то создать.
  • 34'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Ницца контролирует мяч.
  • 33'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 33'
    Брест пытается что-то создать.
  • 32'
    Брест контролирует мяч.
  • 32'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 31'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 31'
    Перро Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Лотомба Жордан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Ницца контролирует мяч.
  • 30'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Брест: 49%, Ницца: 51%.
  • 29'
    Брест контролирует мяч.
  • 29'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Аталь Юсеф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Онора Франк забивает!
  • 27'
    Отличные скиллы показывает Онора Франк, обводя своих соперников
  • 27'
    Лотомба Жордан ошибается в защите.
  • 27'
    Брест контролирует мяч.
  • 27'
    Гуйри Амин имел все шансы забить, но Ларсонне Готье сделал отличный сейв!
  • 27'
    Лотомба Жордан из команды Ницца делает пас партнеру.
  • 26'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 26'
    Ницца контролирует мяч.
  • Офсайд
    25'
    Кардона Ирвин из команды Брест в офсайде
  • 25'
    Контроль мяча: Брест: 49%, Ницца: 51%.
  • 25'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брест будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    24'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Мунье Стив первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
  • 23'
    Февр Ромен нанес удар, мяч был парирован, но Бенитес Вальтер не удержал его в руках.
  • 22'
    Брест пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    22'
    Гуйри Амин наказан за толчок Шардонне Брендан
  • 21'
    Брест контролирует мяч.
  • 21'
    Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    21'
    Онора Франк из команды Брест подал угловой слева.
  • 21'
    Аталь Юсеф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    21'
    Онора Франк из команды Брест подал угловой слева.
  • 20'
    Бенитес Вальтер отбил мяч на угловой после удара Февр Ромен из штрафной площади.
  • 20'
    Отличные скиллы показывает Февр Ромен, обводя своих соперников
  • 20'
    Брест контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: Брест: 46%, Ницца: 54%.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 19'
    Шнайдерлин Морган не смог попасть в створ ударом издали
  • 19'
    Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Аталь Юсеф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Аталь Юсеф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 19'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Ницца контролирует мяч.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 18'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 17'
    Кардона Ирвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Угловой
    17'
    Онора Франк из команды Брест подал угловой справа.
  • 16'
    Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    16'
    Онора Франк из команды Брест подал угловой справа.
  • 15'
    Брест контролирует мяч.
  • 14'
    Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
  • 13'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Аталь Юсеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    13'
    Онора Франк из команды Брест подал угловой справа.
  • 13'
    Шнайдерлин Морган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Шардонне Брендан из команды Брест сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
  • 12'
    Белькебла Арис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    11'
    Салиба Вильям получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    11'
    Безумный фол. Салиба Вильям грубо играет против соперника. Пострадал Ласне Пол
  • 11'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Брест контролирует мяч.
  • 10'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Брест: 42%, Ницца: 58%.
  • 9'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Брест контролирует мяч.
  • 9'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Перро Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    8'
    Гуйри Амин из команды Ницца подал угловой слева.
  • 8'
    Пьер-Габриэль Ронаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    8'
    Гуйри Амин из команды Ницца подал угловой слева.
  • 8'
    Лотомба Жордан из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 7'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Ласне Пол навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 6'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 6'
    Матч возобновлен
  • Фол, нарушение
    6'
    Будауи Хишем из команды Ницца играет слишком грубо. Ласне Пол оказался на газоне.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Брест
  • Офсайд
    5'
    Мунье Стив из команды Брест в офсайде
  • 5'
    Контроль мяча: Брест: 37%, Ницца: 63%.
  • 4'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Брест контролирует мяч.
  • 4'
    Ницца контролирует мяч.
  • 3'
    Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Лотомба Жордан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 3'
    Ницца контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    2'
    Мунье Стив наказан за толчок Нсоки Стенли
  • 2'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Ницца контролирует мяч.
  • 1'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Ницца начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Брест 47.5% (66)
X 43.2% (60)
Ницца 9.4% (13)
Все прогнозы
3.18 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брест
Ничья
Ницца
2.41
9.00
37.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.15 3.70 3.20
Бонус: 10 000 ₽ 2.26 3.50 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.41 3.60 3.10

Самый высокий коэффициент на матч «Брест» – «Ницца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брест» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ницца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брест» – «Ницца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.40 1.22 2.16 1.71 1.71 2.15 1.47 2.70 1.18 4.90 1.06 9.20
11.25 1.01 9.90 1.03 4.35 1.20 3.38 1.32 2.20 1.75 1.70 2.15 1.44 2.69 1.22 3.90 1.15 4.70 1.04 8.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 2.13 1.66 1.50 2.48 1.12 5.60
3.30 1.33 2.21 1.67 1.53 2.45 1.19 4.75 1.13 5.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.50 1.18 1.87 1.87 1.25 3.75
4.60 1.20 3.26 1.34 1.86 1.94 1.41 2.91 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.30
Букмекер Да Нет
3.85 1.24
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Где смотреть матч Брест 2:0 Ницца онлайн

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Прогнозы на матч Брест 2:0 Ницца

Исход игры
Брест
47.5% (66)
Ничья
43.2% (60)
Ницца
9.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
44.53% (61)
Меньше
55.47% (76)
Обе команды забьют
Да
75.18% (103)
Нет
24.82% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (44)
2:1 Брест
27.3% (38)
1:0 Брест
15.8% (22)
2:2 Ничья
7.9% (11)
1:2 Ницца
5.8% (8)
0:1 Ницца
3.6% (5)
0:0 Ничья
2.9% (4)
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