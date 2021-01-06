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  2. Матчи
  3. Франция
Брест
2:0
Конец матча

Стадион:
Ницца
0'
11' Желтая карточка
Салиба Вильям
1:0
23' Гол
Мунье Стив
2:0
28' Гол
Онора Франк
52' Желтая карточка
Онора Франк
63' Желтая карточка
Гуйри Амин
71' Желтая карточка
Ласне Пол
90' Желтая карточка
Маю Хишам
90'+5
1
Ларсонне
Готье
20
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
23
Эрей
Кристоф
18
Перро
Ромен
21
Февр
Ромен
7
Белькебла
Арис
8
Ласне
Пол
9
Онора
Франк
15
Мунье
Стив
14
Кардона
Ирвин
40
Бенитес
Вальтер
5
Данилюк
Флавиус
18
Салиба
Вильям
2
Нсоки
Стенли
20
Аталь
Юсеф
29
Рен-Аделед
Жефф
6
Шнайдерлин
Морган
23
Лотомба
Жордан
28
Будауи
Хишем
22
Лопеш
Рони
11
Гуйри
Амин
Брест
4-4-2
Ницца
3-4-2-1

Ход матча

11'
 
Салиба Вильям
23'
Мунье Стив
1:0
28'
Онора Франк
2:0
52'
Онора Франк
 
57'
 
Камара Ассан
Аталь Юсеф
57'
 
Клод-Морис Алексис
Лопеш Рони
63'
 
Гуйри Амин
69'
 
Ндой Дан
Будауи Хишем
71'
Ласне Пол
 
78'
 
Тюрам Кефрен
Шнайдерлин Морган
78'
 
Маю Хишам
Лотомба Жордан
80'
Шарбонье Гаэтан
Кардона Ирвин
 
80'
Дюверн Жан-Кевин
Пьер-Габриэль Ронаэль
 
80'
Батоккьо Кристиан
Мунье Стив
 
87'
Филиппото Ромен
Онора Франк
 
89'
Маньетти Уго
Февр Ромен
 
90'
 
Маю Хишам

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунье Стив 5 (1) 0.28
2. Онора Франк 5 0.28
3. Февр Ромен 4 (1) 0.22
4. Кардона Ирвин 4 0.22
5. Перро Ромен 3 0.17
6. Шарбонье Гаэтан 3 (1) 0.17
7. Шардонне Брендан 1 0.06
8. Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0.06
9. Дюверн Жан-Кевин 1 0.06
10. Фоссурье Жюльен 0 0
11. Ле Дуарон Жереми 0 0
Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 5 (1) 0.29
2. Лис-Мелу Пьерр 3 (1) 0.18
3. Дольберг Каспер 3 (1) 0.18
4. Данте Бонфим 2 0.12
5. Рен-Аделед Жефф 1 0.06
6. Лопеш Рони 1 0.06
7. Будауи Хишем 1 0.06
8. Ндой Дан 1 0.06
9. Клод-Морис Алексис 1 0.06
10. Лотомба Жордан 1 0.06
11. Маолида Мизиан 1 0.06
12. Тюрам Кефрен 1 0.06
13. Камара Ассан 0 0

Карточки

Брест
# Игрок      
1. Пьер-Габриэль Ронаэль 4 0
2. Дюверн Жан-Кевин 4 0
3. Ласне Пол 2 1
4. Шардонне Брендан 2 1
5. Белькебла Арис 3 0
6. Фоссурье Жюльен 2 0
7. Шарбонье Гаэтан 2 0
8. Эрей Кристоф 2 0
9. Мунье Стив 2 0
10. Онора Франк 2 0
11. Кардона Ирвин 2 0
12. Маньетти Уго 2 0
13. Ларсонне Готье 1 0
14. Перро Ромен 1 0
15. Диалло Ибраима 1 0
16. Мбок Хианга 1 0
17. Брассье Лилиан 1 0
Ницца
# Игрок      
1. Шнайдерлин Морган 4 1
2. Гуйри Амин 4 0
3. Будауи Хишем 4 0
4. Бамбу Робсон 2 1
5. Лотомба Жордан 3 0
6. Данте Бонфим 2 0
7. Камара Ассан 2 0
8. Лис-Мелу Пьерр 2 0
9. Данило Барбоза 2 0
10. Дольберг Каспер 2 0
11. Нсоки Стенли 2 0
12. Тюрам Кефрен 2 0
13. Лопеш Рони 1 0
14. Бенитес Вальтер 1 0
15. Рен-Аделед Жефф 1 0
16. Маю Хишам 1 0
17. Маолида Мизиан 1 0
18. Пельмар Анди 1 0
19. Салиба Вильям 1 0
20. Сильвестр Эдди 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брест 17.86% (5) 21.43% (6) 25% (7) 7.14% (2) 7.14% (2) 21.43% (6)
 Ницца 9.52% (2) 23.81% (5) 14.29% (3) 9.52% (2) 19.05% (4) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Ланс 2:1 Брест Брест 2:2 Монпелье Лион 2:2 Брест Брест 2:1 Реймс
Бордо 1:0 Брест Метц 0:2 Брест Брест 4:1 Сент-Этьен Генгам 0:1 Брест Брест 3:2 Лилль Ренн 2:1 Брест Брест 0:3 Страсбург Нант 3:1 Брест Брест 1:0 Монако Анже 3:2 Брест Брест 3:2 Лорьян Дижон 0:2 Брест Брест 2:3 Марсель Ним 4:0 Брест Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест
Ницца Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Ницца 2:2 Лорьян Ницца 1:4 Лион Ним 0:2 Ницца Ницца 0:1 Ренн
Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Ницца Реймс 0:0 Ницца Ницца 2:3 Байер Л Ницца 1:3 Дижон Ницца 1:3 Славия Прага Ницца 1:2 Монако Славия Прага 3:2 Ницца Анже 0:3 Ницца Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Ницца 1:1 Лилль Байер Л 6:2 Ницца Сент-Этьен 1:3 Ницца Ницца 2:1 Нант Бордо 0:0 Ницца Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца

Последние игры между собой

Брест: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 3
Ницца: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 1
Ницца 2:2 Брест Лига 1 Брест 0:0 Ницца Лига 1 Брест 0:2 Ницца Лига 1 Брест 2:4 Ницца Кубок лиги
Ницца 4:2 Брест Лига 1 Брест 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Брест Лига 1 Брест 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Брест Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 18 11 6 1 37 - 16 39
2. ПСЖ Заявка 18 11 3 4 40 - 11 36
3. Лилль Заявка 18 10 6 2 32 - 14 36
4. Ренн Заявка 18 9 5 4 26 - 19 32
5. Марсель Заявка 16 9 4 3 25 - 16 31
6. Монако Заявка 18 9 3 6 33 - 27 30
7. Анже Заявка 18 9 3 6 25 - 27 30
8. Ланс Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
9. Монпелье Заявка 18 8 3 7 30 - 31 27
10. Брест Заявка 18 8 2 8 30 - 31 26
11. Метц Заявка 18 6 6 6 19 - 17 24
12. Бордо Заявка 18 6 5 7 18 - 20 23
13. Ницца Заявка 17 6 4 7 21 - 24 22
14. Сент-Этьен Заявка 18 4 7 7 19 - 26 19
15. Реймс Заявка 18 4 6 8 24 - 28 18
16. Страсбург Заявка 18 5 2 11 27 - 32 17
17. Нант Заявка 18 3 7 8 18 - 30 16
18. Дижон Заявка 18 2 7 9 12 - 26 13
19. Лорьян Заявка 18 3 3 12 19 - 36 12
20. Ним Заявка 18 3 3 12 14 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 6 3 0 22 - 8 21
2. Лилль Заявка 10 6 3 1 18 - 6 21
3. ПСЖ Заявка 9 6 1 2 22 - 5 19
4. Брест Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
5. Монако Заявка 9 5 3 1 20 - 13 18
6. Ренн Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
7. Марсель Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
8. Ланс Заявка 8 4 2 2 15 - 13 14
9. Метц Заявка 9 4 2 3 11 - 9 14
10. Анже Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
11. Монпелье Заявка 9 4 0 5 16 - 19 12
12. Бордо Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
13. Нант Заявка 9 2 5 2 10 - 14 11
14. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
15. Реймс Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
16. Страсбург Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
17. Ницца Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Ним Заявка 9 1 1 7 9 - 22 4
20. Дижон Заявка 9 0 4 5 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
2. ПСЖ Заявка 9 5 2 2 18 - 6 17
3. Анже Заявка 9 5 2 2 16 - 15 17
4. Марсель Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
5. Ренн Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
6. Лилль Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
7. Монпелье Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
8. Ницца Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
9. Ланс Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
10. Монако Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
11. Бордо Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
12. Метц Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
13. Реймс Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
14. Страсбург Заявка 9 3 0 6 16 - 18 9
15. Сент-Этьен Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
16. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Ним Заявка 9 2 2 5 5 - 17 8
18. Брест Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Нант Заявка 9 1 2 6 8 - 16 5
20. Лорьян Заявка 9 1 2 6 8 - 19 5
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Новости матча
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Брест играла лучше в этом тайме.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Февр Ромен из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 47'
    Брест пытается что-то создать.
  • 47'
    Контроль мяча: Брест: 41%, Ницца: 59%.
  • 47'
    Рен-Аделед Жефф из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 47'
    Ницца контролирует мяч.
  • 46'
    Ницца контролирует мяч.
  • 46'
    Февр Ромен из команды Брест делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 46'
    Кардона Ирвин из команды Брест делает пас партнеру.
  • 46'
    Брест пытается что-то создать.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 45'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Брест: 42%, Ницца: 58%.
  • 44'
    Рен-Аделед Жефф из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 44'
    Ницца контролирует мяч.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 44'
    Лотомба Жордан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 43'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Брест контролирует мяч.
  • 43'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 42'
    Ницца контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Лотомба Жордан из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Белькебла Арис
  • Травма, повреждение
    42'
    Кардона Ирвин возвращается на поле.
  • 41'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    41'
    Ох, нехорошо это выглядит. Кардона Ирвин получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    40'
    Кардона Ирвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 40'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 40'
    Контроль мяча: Брест: 42%, Ницца: 58%.
  • 39'
    Ницца контролирует мяч.
  • 39'
    Ларсонне Готье взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    39'
    Гуйри Амин из команды Ницца подал угловой слева.
  • 39'
    Февр Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 37'
    Ницца пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    37'
    Аталь Юсеф из команды Ницца играет слишком грубо. Перро Ромен оказался на газоне.
  • 36'
    Ницца контролирует мяч.
  • 36'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 36'
    Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Ларсонне Готье ошибается в защите.
  • 35'
    Аталь Юсеф из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 35'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 35'
    Контроль мяча: Брест: 45%, Ницца: 55%.
  • 35'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Брест пытается что-то создать.
  • 34'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Ницца контролирует мяч.
  • 33'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 33'
    Брест пытается что-то создать.
  • 32'
    Брест контролирует мяч.
  • 32'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 31'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 31'
    Перро Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Лотомба Жордан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Ницца контролирует мяч.
  • 30'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Брест: 49%, Ницца: 51%.
  • 29'
    Брест контролирует мяч.
  • 29'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Аталь Юсеф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Онора Франк забивает!
  • 27'
    Отличные скиллы показывает Онора Франк, обводя своих соперников
  • 27'
    Лотомба Жордан ошибается в защите.
  • 27'
    Брест контролирует мяч.
  • 27'
    Гуйри Амин имел все шансы забить, но Ларсонне Готье сделал отличный сейв!
  • 27'
    Лотомба Жордан из команды Ницца делает пас партнеру.
  • 26'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 26'
    Ницца контролирует мяч.
  • Офсайд
    25'
    Кардона Ирвин из команды Брест в офсайде
  • 25'
    Контроль мяча: Брест: 49%, Ницца: 51%.
  • 25'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брест будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    24'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Мунье Стив первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
  • 23'
    Февр Ромен нанес удар, мяч был парирован, но Бенитес Вальтер не удержал его в руках.
  • 22'
    Брест пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    22'
    Гуйри Амин наказан за толчок Шардонне Брендан
  • 21'
    Брест контролирует мяч.
  • 21'
    Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    21'
    Онора Франк из команды Брест подал угловой слева.
  • 21'
    Аталь Юсеф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    21'
    Онора Франк из команды Брест подал угловой слева.
  • 20'
    Бенитес Вальтер отбил мяч на угловой после удара Февр Ромен из штрафной площади.
  • 20'
    Отличные скиллы показывает Февр Ромен, обводя своих соперников
  • 20'
    Брест контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: Брест: 46%, Ницца: 54%.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 19'
    Шнайдерлин Морган не смог попасть в створ ударом издали
  • 19'
    Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Аталь Юсеф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Аталь Юсеф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 19'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Ницца контролирует мяч.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 18'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 17'
    Кардона Ирвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Угловой
    17'
    Онора Франк из команды Брест подал угловой справа.
  • 16'
    Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    16'
    Онора Франк из команды Брест подал угловой справа.
  • 15'
    Брест контролирует мяч.
  • 14'
    Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
  • 13'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Аталь Юсеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    13'
    Онора Франк из команды Брест подал угловой справа.
  • 13'
    Шнайдерлин Морган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Шардонне Брендан из команды Брест сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
  • 12'
    Белькебла Арис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    11'
    Салиба Вильям получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    11'
    Безумный фол. Салиба Вильям грубо играет против соперника. Пострадал Ласне Пол
  • 11'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Брест контролирует мяч.
  • 10'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Брест: 42%, Ницца: 58%.
  • 9'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Брест контролирует мяч.
  • 9'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Перро Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    8'
    Гуйри Амин из команды Ницца подал угловой слева.
  • 8'
    Пьер-Габриэль Ронаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    8'
    Гуйри Амин из команды Ницца подал угловой слева.
  • 8'
    Лотомба Жордан из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 7'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Ласне Пол навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 6'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 6'
    Матч возобновлен
  • Фол, нарушение
    6'
    Будауи Хишем из команды Ницца играет слишком грубо. Ласне Пол оказался на газоне.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Брест
  • Офсайд
    5'
    Мунье Стив из команды Брест в офсайде
  • 5'
    Контроль мяча: Брест: 37%, Ницца: 63%.
  • 4'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Брест контролирует мяч.
  • 4'
    Ницца контролирует мяч.
  • 3'
    Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Лотомба Жордан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 3'
    Ницца контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    2'
    Мунье Стив наказан за толчок Нсоки Стенли
  • 2'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Ницца контролирует мяч.
  • 1'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Ницца начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Брест 47.5% (66)
X 43.2% (60)
Ницца 9.4% (13)
Все прогнозы
3.18 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.15 3.70 3.20
Бонус: 10 000 ₽ 2.26 3.50 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.41 3.60 3.10

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.40 1.22 2.16 1.71 1.71 2.15 1.47 2.70 1.18 4.90 1.06 9.20
11.25 1.01 9.90 1.03 4.35 1.20 3.38 1.32 2.20 1.75 1.70 2.15 1.44 2.69 1.22 3.90 1.15 4.70 1.04 8.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 2.13 1.66 1.50 2.48 1.12 5.60
3.30 1.33 2.21 1.67 1.53 2.45 1.19 4.75 1.13 5.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.50 1.18 1.87 1.87 1.25 3.75
4.60 1.20 3.26 1.34 1.86 1.94 1.41 2.91 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.30
Букмекер Да Нет
3.85 1.24
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Где смотреть матч Брест 2:0 Ницца онлайн

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Прогнозы на матч Брест 2:0 Ницца

Исход игры
Брест
47.5% (66)
Ничья
43.2% (60)
Ницца
9.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
44.53% (61)
Меньше
55.47% (76)
Обе команды забьют
Да
75.18% (103)
Нет
24.82% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (44)
2:1 Брест
27.3% (38)
1:0 Брест
15.8% (22)
2:2 Ничья
7.9% (11)
1:2 Ницца
5.8% (8)
0:1 Ницца
3.6% (5)
0:0 Ничья
2.9% (4)
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