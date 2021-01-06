Брест
2:0
Конец матча
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
Ницца
11' Желтая карточкаСалиба Вильям
1:0
23' ГолМунье Стив
2:0
28' ГолОнора Франк
52' Желтая карточкаОнора Франк
63' Желтая карточкаГуйри Амин
71' Желтая карточкаЛасне Пол
90' Желтая карточкаМаю Хишам
23
Эрей
Кристоф
18
Перро
Ромен
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
20
Аталь
Юсеф
28
Будауи
Хишем
22
Лопеш
Рони
11
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
-
18 Перро РоменЗащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Аталь ЮсефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
22 Лопеш РониПолузащитник
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Коли РасинЗащитник
-
24 Пельмар АндиЗащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
33 Маю ХишамПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
- Нападающий
-
14 Ндой ДанНападающий
-
Главный тренер: Adrian Ursea
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
11'
23'
1:0
28'
2:0
52'
63'
69'
71'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 6
-
6 Угловые 6
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мунье Стив
|5 (1)
|0.28
|2.
|Онора Франк
|5
|0.28
|3.
|Февр Ромен
|4 (1)
|0.22
|4.
|Кардона Ирвин
|4
|0.22
|5.
|Перро Ромен
|3
|0.17
|6.
|Шарбонье Гаэтан
|3 (1)
|0.17
|7.
|Шардонне Брендан
|1
|0.06
|8.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|0.06
|9.
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0.06
|10.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|11.
|Ле Дуарон Жереми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|5 (1)
|0.29
|2.
|Лис-Мелу Пьерр
|3 (1)
|0.18
|3.
|Дольберг Каспер
|3 (1)
|0.18
|4.
|Данте Бонфим
|2
|0.12
|5.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0.06
|6.
|Лопеш Рони
|1
|0.06
|7.
|Будауи Хишем
|1
|0.06
|8.
|Ндой Дан
|1
|0.06
|9.
|Клод-Морис Алексис
|1
|0.06
|10.
|Лотомба Жордан
|1
|0.06
|11.
|Маолида Мизиан
|1
|0.06
|12.
|Тюрам Кефрен
|1
|0.06
|13.
|Камара Ассан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|4
|0
|2.
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|3.
|Ласне Пол
|2
|1
|4.
|Шардонне Брендан
|2
|1
|5.
|Белькебла Арис
|3
|0
|6.
|Фоссурье Жюльен
|2
|0
|7.
|Шарбонье Гаэтан
|2
|0
|8.
|Эрей Кристоф
|2
|0
|9.
|Мунье Стив
|2
|0
|10.
|Онора Франк
|2
|0
|11.
|Кардона Ирвин
|2
|0
|12.
|Маньетти Уго
|2
|0
|13.
|Ларсонне Готье
|1
|0
|14.
|Перро Ромен
|1
|0
|15.
|Диалло Ибраима
|1
|0
|16.
|Мбок Хианга
|1
|0
|17.
|Брассье Лилиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шнайдерлин Морган
|4
|1
|2.
|Гуйри Амин
|4
|0
|3.
|Будауи Хишем
|4
|0
|4.
|Бамбу Робсон
|2
|1
|5.
|Лотомба Жордан
|3
|0
|6.
|Данте Бонфим
|2
|0
|7.
|Камара Ассан
|2
|0
|8.
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0
|9.
|Данило Барбоза
|2
|0
|10.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|11.
|Нсоки Стенли
|2
|0
|12.
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|13.
|Лопеш Рони
|1
|0
|14.
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|15.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|16.
|Маю Хишам
|1
|0
|17.
|Маолида Мизиан
|1
|0
|18.
|Пельмар Анди
|1
|0
|19.
|Салиба Вильям
|1
|0
|20.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брест
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|25% (7)
|7.14% (2)
|7.14% (2)
|21.43% (6)
|Ницца
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +10 =2 -8Ланс 2:1 Брест Брест 2:2 Монпелье Лион 2:2 Брест Брест 2:1 Реймс
Ницца Последние 20 матчей: +5 =4 -11Ницца 2:2 Лорьян Ницца 1:4 Лион Ним 0:2 Ницца Ницца 0:1 Ренн
Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Ницца Реймс 0:0 Ницца Ницца 2:3 Байер Л Ницца 1:3 Дижон Ницца 1:3 Славия Прага Ницца 1:2 Монако Славия Прага 3:2 Ницца Анже 0:3 Ницца Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Ницца 1:1 Лилль Байер Л 6:2 Ницца Сент-Этьен 1:3 Ницца Ницца 2:1 Нант Бордо 0:0 Ницца Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца
Последние игры между собой
Брест: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 3
Ницца: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|37 - 16
|39
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|40 - 11
|36
|3.
|Лилль
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|32 - 14
|36
|4.
|Ренн
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 19
|32
|5.
|Марсель
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 16
|31
|6.
|Монако
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|33 - 27
|30
|7.
|Анже
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|25 - 27
|30
|8.
|Ланс
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|9.
|Монпелье
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 31
|27
|10.
|Брест
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|30 - 31
|26
|11.
|Метц
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 17
|24
|12.
|Бордо
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 20
|23
|13.
|Ницца
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 24
|22
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|19 - 26
|19
|15.
|Реймс
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|24 - 28
|18
|16.
|Страсбург
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|27 - 32
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 30
|16
|18.
|Дижон
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|12 - 26
|13
|19.
|Лорьян
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 36
|12
|20.
|Ним
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|14 - 39
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 8
|21
|2.
|Лилль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 6
|21
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 5
|19
|4.
|Брест
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|5.
|Монако
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 13
|18
|6.
|Ренн
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|7.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|8.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 13
|14
|9.
|Метц
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|10.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|11.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|16 - 19
|12
|12.
|Бордо
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|13.
|Нант
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 14
|11
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|15.
|Реймс
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|16.
|Страсбург
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|17.
|Ницца
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Ним
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 22
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 6
|17
|3.
|Анже
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 15
|17
|4.
|Марсель
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|5.
|Ренн
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|6.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|7.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 12
|15
|8.
|Ницца
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|9.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|11.
|Бордо
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|12.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|13.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 18
|10
|14.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 18
|9
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|16.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|17.
|Ним
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 17
|8
|18.
|Брест
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брест» – «Ницца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брест» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ницца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брест» – «Ницца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Брест 2:0 Ницца
Исход игры
Брест
47.5% (66)
Ничья
43.2% (60)
Ницца
9.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
44.53% (61)
Меньше
55.47% (76)
Обе команды забьют
Да
75.18% (103)
Нет
24.82% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (44)
2:1 Брест
27.3% (38)
1:0 Брест
15.8% (22)
2:2 Ничья
7.9% (11)
1:2 Ницца
5.8% (8)
0:1 Ницца
3.6% (5)
0:0 Ничья
2.9% (4)
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