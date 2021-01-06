Лион
3:2
Конец матча
Стадион: Гроупама Арена
Ланс
1:0
39' ГолДепай Мемфис
40' Желтая карточкаАуа Уссем
2:0
46' Гол в свои воротаФортес Стивен
51' Желтая карточкаЛека Жан-Луи
3:0
52' ПенальтиДепай Мемфис
3:1
56' ГолСотока Флорьян
85' Желтая карточкаБаде Луак
3:2
90' ГолДукуре Шейк
14
Дюбуа
Лео
12
Пакета
Лукас
23
Мендес
Тьяго
10
Депай
Мемфис
16
Лека
Жан-Луи
28
Дукуре
Шейк
10
Какута
Гаэль
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Пакета ЛукасПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
17 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Сумаре ЯяПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Жан КорентинПолузащитник
-
34 Кошта ДавидПолузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мюинга АрноНападающий
-
23 Банса СаймонНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
39'
1:0
40'
46'
2:0
51'
52'
3:0
56'
3:1
66'
85'
90'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
4 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|10 (6)
|0.56
|2.
|Экамби Карл Токо
|9
|0.5
|3.
|Кадевере Тино
|7
|0.39
|4.
|Ауа Уссем
|3 (2)
|0.17
|5.
|Корне Максвелл
|1
|0.06
|6.
|Дюбуа Лео
|1
|0.06
|7.
|Пакета Лукас
|1
|0.06
|8.
|Бруно Моура
|1
|0.06
|9.
|Дембеле Мусса II
|1
|0.06
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Какута Гаэль
|7 (5)
|0.41
|2.
|Сотока Флорьян
|5 (1)
|0.29
|3.
|Ганаго Игнатиус
|5
|0.29
|4.
|Мюинга Арно
|4
|0.24
|5.
|Банса Саймон
|2
|0.12
|6.
|Силла Иссиага
|1
|0.06
|7.
|Медина Факундо
|1
|0.06
|8.
|Дукуре Шейк
|1
|0.06
|9.
|Фофана Секо
|0
|0
|10.
|Маурисио Тони
|0
|0
|11.
|Мишлен Клеман
|0
|0
|12.
|Жан Корентин
|0
|0
|13.
|Клаусс Джонатан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|4
|1
|2.
|Корне Максвелл
|5
|0
|3.
|Мендес Тьяго
|3
|1
|4.
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|5.
|Дембеле Мусса II
|3
|0
|6.
|Бруно Моура
|3
|0
|7.
|Ауа Уссем
|1
|1
|8.
|Шерки Райан
|1
|1
|9.
|Де Шильо Маттиа
|2
|0
|10.
|Дюбуа Лео
|2
|0
|11.
|Кадевере Тино
|2
|0
|12.
|Пакета Лукас
|2
|0
|13.
|Бар Мельвен
|0
|1
|14.
|Лопеш Антони
|1
|0
|15.
|Депай Мемфис
|1
|0
|16.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|17.
|Какере Максанс
|1
|0
|18.
|Лукас Жан
|1
|0
|19.
|Диоманде Синали
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гради Жонатан
|6
|1
|2.
|Баде Луак
|5
|1
|3.
|Каюзак Янник
|5
|0
|4.
|Медина Факундо
|5
|0
|5.
|Дукуре Шейк
|4
|0
|6.
|Сотока Флорьян
|3
|0
|7.
|Какута Гаэль
|2
|0
|8.
|Маурисио Тони
|2
|0
|9.
|Мишлен Клеман
|0
|1
|10.
|Перес Мануэль
|1
|0
|11.
|Лека Жан-Луи
|1
|0
|12.
|Жан Корентин
|1
|0
|13.
|Фортес Стивен
|1
|0
|14.
|Банса Саймон
|1
|0
|15.
|Боура Исмаэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лион
|8.82% (3)
|11.76% (4)
|35.29% (12)
|11.76% (4)
|23.53% (8)
|8.82% (3)
|Ланс
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|26.92% (7)
|19.23% (5)
|3.85% (1)
|19.23% (5)
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +11 =6 -3Лион 3:0 Нант Ницца 1:4 Лион Лион 2:2 Брест ПСЖ 0:1 Лион
Ланс Последние 20 матчей: +11 =3 -6Ланс 2:1 Брест Метц 2:0 Ланс Монако 0:3 Ланс Ланс 2:3 Монпелье
Последние игры между собой
Лион: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Ланс: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|37 - 16
|39
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|40 - 11
|36
|3.
|Лилль
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|32 - 14
|36
|4.
|Ренн
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 19
|32
|5.
|Марсель
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 16
|31
|6.
|Монако
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|33 - 27
|30
|7.
|Анже
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|25 - 27
|30
|8.
|Ланс
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|9.
|Монпелье
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 31
|27
|10.
|Брест
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|30 - 31
|26
|11.
|Метц
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 17
|24
|12.
|Бордо
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 20
|23
|13.
|Ницца
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 24
|22
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|19 - 26
|19
|15.
|Реймс
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|24 - 28
|18
|16.
|Страсбург
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|27 - 32
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 30
|16
|18.
|Дижон
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|12 - 26
|13
|19.
|Лорьян
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 36
|12
|20.
|Ним
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|14 - 39
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 8
|21
|2.
|Лилль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 6
|21
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 5
|19
|4.
|Брест
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|5.
|Монако
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 13
|18
|6.
|Ренн
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|7.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|8.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 13
|14
|9.
|Метц
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|10.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|11.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|16 - 19
|12
|12.
|Бордо
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|13.
|Нант
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 14
|11
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|15.
|Реймс
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|16.
|Страсбург
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|17.
|Ницца
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Ним
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 22
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 6
|17
|3.
|Анже
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 15
|17
|4.
|Марсель
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|5.
|Ренн
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|6.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|7.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 12
|15
|8.
|Ницца
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|9.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|11.
|Бордо
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|12.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|13.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 18
|10
|14.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 18
|9
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|16.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|17.
|Ним
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 17
|8
|18.
|Брест
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лион» – «Ланс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лион» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ланс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лион» – «Ланс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лион 3:2 Ланс
Исход игры
Лион
99.3% (137)
Ничья
0.7% (1)
Ланс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50.74% (69)
Меньше
49.26% (67)
Обе команды забьют
Да
47.06% (64)
Нет
52.94% (72)
Популярный счёт
2:0 Лион
42% (58)
2:1 Лион
37.7% (52)
1:0 Лион
5.8% (8)
3:1 Лион
5.1% (7)
3:0 Лион
3.6% (5)
3:2 Лион
2.2% (3)
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