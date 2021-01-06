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  2. Матчи
  3. Франция
Лион
3:2
Конец матча

Стадион:
Ланс
0'
1:0
39' Гол
Депай Мемфис
40' Желтая карточка
Ауа Уссем
2:0
46' Гол в свои ворота
Фортес Стивен
51' Желтая карточка
Лека Жан-Луи
3:0
52' Пенальти
Депай Мемфис
3:1
56' Гол
Сотока Флорьян
85' Желтая карточка
Баде Луак
3:2
90' Гол
Дукуре Шейк
90'+4
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
2
Диоманде
Синали
5
Денайер
Джейсон
22
Де
Шильо
Маттиа
12
Пакета
Лукас
23
Мендес
Тьяго
8
Ауа
Уссем
11
Кадевере
Тино
10
Депай
Мемфис
27
Корне
Максвелл
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Баде
Луак
15
Фортес
Стивен
11
Клаусс
Джонатан
28
Дукуре
Шейк
10
Какута
Гаэль
8
Фофана
Секо
33
Боура
Исмаэль
7
Сотока
Флорьян
9
Ганаго
Игнатиус
Лион
4-3-3
Ланс
3-5-2

Ход матча

39'
Депай Мемфис
(Пакета Лукас)
1:0
40'
Ауа Уссем
 
46'
Фортес Стивен
2:0
51'
 
Лека Жан-Луи
52'
Депай Мемфис
3:0
56'
3:1
Сотока Флорьян
(Какута Гаэль)
66'
Шерки Райан
Дюбуа Лео
 
71'
Какере Максанс
Ауа Уссем
 
72'
 
Силла Иссиага
Боура Исмаэль
77'
 
Банса Саймон
Сотока Флорьян
78'
 
Мюинга Арно
Ганаго Игнатиус
83'
 
Мишлен Клеман
Клаусс Джонатан
83'
 
Кошта Давид
Фофана Секо
85'
 
Баде Луак
87'
Бар Мельвен
Корне Максвелл
 
87'
Лукас Жан
Пакета Лукас
 
88'
Бенламри Джамеледдин
Депай Мемфис
 
90'
3:2
Дукуре Шейк
(Мюинга Арно)

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 10 (6) 0.56
2. Экамби Карл Токо 9 0.5
3. Кадевере Тино 7 0.39
4. Ауа Уссем 3 (2) 0.17
5. Корне Максвелл 1 0.06
6. Дюбуа Лео 1 0.06
7. Пакета Лукас 1 0.06
8. Бруно Моура 1 0.06
9. Дембеле Мусса II 1 0.06
Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 7 (5) 0.41
2. Сотока Флорьян 5 (1) 0.29
3. Ганаго Игнатиус 5 0.29
4. Мюинга Арно 4 0.24
5. Банса Саймон 2 0.12
6. Силла Иссиага 1 0.06
7. Медина Факундо 1 0.06
8. Дукуре Шейк 1 0.06
9. Фофана Секо 0 0
10. Маурисио Тони 0 0
11. Мишлен Клеман 0 0
12. Жан Корентин 0 0
13. Клаусс Джонатан 0 0

Карточки

Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 4 1
2. Корне Максвелл 5 0
3. Мендес Тьяго 3 1
4. Экамби Карл Токо 3 0
5. Дембеле Мусса II 3 0
6. Бруно Моура 3 0
7. Ауа Уссем 1 1
8. Шерки Райан 1 1
9. Де Шильо Маттиа 2 0
10. Дюбуа Лео 2 0
11. Кадевере Тино 2 0
12. Пакета Лукас 2 0
13. Бар Мельвен 0 1
14. Лопеш Антони 1 0
15. Депай Мемфис 1 0
16. Андерсен Йоаким 1 0
17. Какере Максанс 1 0
18. Лукас Жан 1 0
19. Диоманде Синали 1 0
Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 6 1
2. Баде Луак 5 1
3. Каюзак Янник 5 0
4. Медина Факундо 5 0
5. Дукуре Шейк 4 0
6. Сотока Флорьян 3 0
7. Какута Гаэль 2 0
8. Маурисио Тони 2 0
9. Мишлен Клеман 0 1
10. Перес Мануэль 1 0
11. Лека Жан-Луи 1 0
12. Жан Корентин 1 0
13. Фортес Стивен 1 0
14. Банса Саймон 1 0
15. Боура Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 8.82% (3) 11.76% (4) 35.29% (12) 11.76% (4) 23.53% (8) 8.82% (3)
 Ланс 15.38% (4) 15.38% (4) 26.92% (7) 19.23% (5) 3.85% (1) 19.23% (5)

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Лион 3:0 Нант Ницца 1:4 Лион Лион 2:2 Брест ПСЖ 0:1 Лион
Метц 1:3 Лион Лион 3:0 Реймс Анже 0:1 Лион Лион 2:1 Сент-Этьен Лилль 1:1 Лион Лион 4:1 Монако Страсбург 2:3 Лион Лион 1:1 Марсель Лорьян 1:1 Лион Лион 0:0 Ним Монпелье 2:1 Лион Бордо 0:0 Лион Лион 4:1 Дижон Лион 0:3 Бавария Манчестер Сити 1:3 Лион Ювентус 2:1 Лион
Ланс Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Ланс 2:1 Брест Метц 2:0 Ланс Монако 0:3 Ланс Ланс 2:3 Монпелье
Ренн 0:2 Ланс Ланс 1:3 Анже Ланс 1:1 Нант Дижон 0:1 Ланс Ланс 4:4 Реймс Лилль 4:0 Ланс Ланс 2:0 Сент-Этьен Ним 1:1 Ланс Ланс 2:1 Бордо Лорьян 2:3 Ланс Ланс 1:0 ПСЖ Ланс 3:1 Шарлеруа Ланс 3:1 Шарлеруа Ницца 2:1 Ланс Ланс 1:0 Дижон Ланс 1:2 Париж

Последние игры между собой

Лион: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Ланс: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Ланс 0:2 Лион Лига 1 Ланс 2:3 Лион Кубок Лион 0:1 Ланс Лига 1 Лион 1:2 Ланс Кубок
Лион 3:0 Ланс Лига 1 Ланс 1:3 Лион Лига 1 Лион 1:0 Ланс Лига 1 Ланс 0:2 Лион Лига 1 Лион 2:2 Ланс Товарищеские матчи Ланс 3:0 Лион Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 18 11 6 1 37 - 16 39
2. ПСЖ Заявка 18 11 3 4 40 - 11 36
3. Лилль Заявка 18 10 6 2 32 - 14 36
4. Ренн Заявка 18 9 5 4 26 - 19 32
5. Марсель Заявка 16 9 4 3 25 - 16 31
6. Монако Заявка 18 9 3 6 33 - 27 30
7. Анже Заявка 18 9 3 6 25 - 27 30
8. Ланс Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
9. Монпелье Заявка 18 8 3 7 30 - 31 27
10. Брест Заявка 18 8 2 8 30 - 31 26
11. Метц Заявка 18 6 6 6 19 - 17 24
12. Бордо Заявка 18 6 5 7 18 - 20 23
13. Ницца Заявка 17 6 4 7 21 - 24 22
14. Сент-Этьен Заявка 18 4 7 7 19 - 26 19
15. Реймс Заявка 18 4 6 8 24 - 28 18
16. Страсбург Заявка 18 5 2 11 27 - 32 17
17. Нант Заявка 18 3 7 8 18 - 30 16
18. Дижон Заявка 18 2 7 9 12 - 26 13
19. Лорьян Заявка 18 3 3 12 19 - 36 12
20. Ним Заявка 18 3 3 12 14 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 6 3 0 22 - 8 21
2. Лилль Заявка 10 6 3 1 18 - 6 21
3. ПСЖ Заявка 9 6 1 2 22 - 5 19
4. Брест Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
5. Монако Заявка 9 5 3 1 20 - 13 18
6. Ренн Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
7. Марсель Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
8. Ланс Заявка 8 4 2 2 15 - 13 14
9. Метц Заявка 9 4 2 3 11 - 9 14
10. Анже Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
11. Монпелье Заявка 9 4 0 5 16 - 19 12
12. Бордо Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
13. Нант Заявка 9 2 5 2 10 - 14 11
14. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
15. Реймс Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
16. Страсбург Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
17. Ницца Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Ним Заявка 9 1 1 7 9 - 22 4
20. Дижон Заявка 9 0 4 5 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
2. ПСЖ Заявка 9 5 2 2 18 - 6 17
3. Анже Заявка 9 5 2 2 16 - 15 17
4. Марсель Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
5. Ренн Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
6. Лилль Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
7. Монпелье Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
8. Ницца Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
9. Ланс Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
10. Монако Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
11. Бордо Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
12. Метц Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
13. Реймс Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
14. Страсбург Заявка 9 3 0 6 16 - 18 9
15. Сент-Этьен Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
16. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Ним Заявка 9 2 2 5 5 - 17 8
18. Брест Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Нант Заявка 9 1 2 6 8 - 16 5
20. Лорьян Заявка 9 1 2 6 8 - 19 5
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Новости матча
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Команда Лион играла лучше в этом тайме.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Контроль мяча: Лион: 55%, Ланс: 45%.
  • 46'
    Какута Гаэль из команды Ланс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 46'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 45'
    Контроль мяча: Лион: 56%, Ланс: 44%.
  • Фол, нарушение
    45'
    Фортес Стивен наказан за толчок Лопеш Антони
  • 45'
    Плохо сыграл Синали Диоманде - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 45'
    Какута Гаэль пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    43'
    Денайер Джейсон из команды Лион толкнул локтем оппонента. Это Сотока Флорьян заработал фол
  • 43'
    Какута Гаэль из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 43'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья свистит. Фофана Секо атаковал сзади соперника. Это Пакета Лукас заработал своей команде штрафной
  • 42'
    Лион контролирует мяч.
  • 42'
    Депай Мемфис из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 40'
    Контроль мяча: Лион: 56%, Ланс: 44%.
  • Желтая карточка
    40'
    Ауа Уссем получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    40'
    Безумный фол. Ауа Уссем грубо играет против соперника. Пострадал Фортес Стивен
  • 39'
    Пакета Лукас сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Депай Мемфис изменил счет на табло!
  • 38'
    Лион пытается что-то создать.
  • 38'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 37'
    Отличный пас сделал Пакета Лукас из команды Лион. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 37'
    Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Ауа Уссем из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    37'
    Фофана Секо из команды Ланс играет слишком грубо. Пакета Лукас оказался на газоне.
  • 36'
    Ланс контролирует мяч.
  • 36'
    Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе
  • 36'
    Корне Максвелл из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Контроль мяча: Лион: 59%, Ланс: 41%.
  • 35'
    Лион контролирует мяч.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 34'
    Шанс! Синали Диоманде из команды Лион пробил головой, но мимо
  • 34'
    Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    33'
    Гради Жонатан задерживает мяч рукой
  • 33'
    Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе
  • 33'
    Депай Мемфис из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Опасность предотвращена - Лоик Баде из команды Ланс вступил в отбор удачно
  • 32'
    Де Шильо Маттиа из команды Лион делает пас партнеру.
  • 32'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 31'
    Пакета Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 30'
    Контроль мяча: Лион: 59%, Ланс: 41%.
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Боура Исмаэль из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Пакета Лукас
  • 30'
    Кадевере Тино из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 29'
    Синали Диоманде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Плохо сыграл Кадевере Тино - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    29'
    Какута Гаэль из команды Ланс подал угловой слева.
  • 29'
    Какута Гаэль из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Угловой
    29'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс разыграл угловой с левого угла.
  • 28'
    Дюбуа Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 28'
    Боура Исмаэль из команды Ланс идет с мячом вперед на обострение...
  • 28'
    Ланс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Пакета Лукас из команды Лион поставил подножку. Пострадал Боура Исмаэль
  • 27'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • Угловой
    27'
    Дюбуа Лео из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
  • 26'
    Клаусс Джонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 26'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Лион: 58%, Ланс: 42%.
  • 25'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Ланс контролирует мяч.
  • 24'
    Пакета Лукас из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Угловой
    24'
    Дюбуа Лео из команды Лион подал угловой справа.
  • 24'
    Лека Жан-Луи отбил мяч на угловой после удара Ауа Уссем из штрафной площади.
  • 23'
    Лион пытается что-то создать.
  • 23'
    Лион контролирует мяч.
  • 22'
    Лион контролирует мяч.
  • 22'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 22'
    Лоик Баде из команды Ланс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • Угловой
    21'
    Боура Исмаэль из команды Ланс подал угловой справа.
  • 21'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 21'
    Де Шильо Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 20'
    Контроль мяча: Лион: 62%, Ланс: 38%.
  • 20'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 19'
    Мендес Тьяго не смог попасть в створ ударом издали
  • 19'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Дукуре Шейк из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Пакета Лукас
  • 18'
    Сотока Флорьян нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 18'
    Какута Гаэль из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 17'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Кадевере Тино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    17'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс подал угловой слева.
  • 16'
    Хороший удар издали нанес Клаусс Джонатан, но отличный сейв сделал Лопеш Антони. Угловой.
  • 16'
    Ланс начинает контратаку
  • 16'
    Ланс контролирует мяч.
  • 16'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Лион: 60%, Ланс: 40%.
  • 15'
    Лион контролирует мяч.
  • 15'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Клаусс Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Дюбуа Лео и Денайер Джейсон из команды Лион.
  • Угловой
    14'
    Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
  • 14'
    Боура Исмаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    14'
    Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
  • 13'
    Лоик Баде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 13'
    Лион пытается что-то создать.
  • 13'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Де Шильо Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Какута Гаэль из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 11'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Опасность предотвращена - Боура Исмаэль из команды Ланс вступил в отбор удачно
  • 11'
    Ауа Уссем из команды Лион делает пас партнеру.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 11'
    Депай Мемфис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 11'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Депай Мемфис и Кадевере Тино из команды Лион.
  • 10'
    Контроль мяча: Лион: 60%, Ланс: 40%.
  • 10'
    Лион пытается что-то создать.
  • 10'
    Ланс контролирует мяч.
  • 10'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Матч возобновлен
  • 9'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 9'
    Ланс контролирует мяч.
  • 9'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    8'
    Кадевере Тино из команды Лион в офсайде
  • 7'
    Лион контролирует мяч.
  • 7'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 7'
    Как он промахнулся? Корне Максвелл имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 7'
    ШАНС! Корне Максвелл вышел один на один с голкипером...
  • 7'
    Пакета Лукас разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 6'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 6'
    Лион контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Лион: 60%, Ланс: 40%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 5'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Корне Максвелл из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Лион контролирует мяч.
  • 4'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    4'
    Синали Диоманде наказан за толчок Ганаго Игнатиус
  • 4'
    Дюбуа Лео из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 4'
    Корне Максвелл из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 3'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Ауа Уссем из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Угловой
    3'
    Дюбуа Лео из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
  • 3'
    Пакета Лукас из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 3'
    Кадевере Тино из команды Лион навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 2'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Мендес Тьяго из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 2'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 1'
    Ланс контролирует мяч.
  • 1'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Ланс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Лион 99.3% (137)
X 0.7% (1)
Ланс 0% (0)
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.43 5.00 6.70
Бонус: 10 000 ₽ 1.53 4.50 5.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.52 4.50 6.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 20.00 77.00
  1.20 6.52 19.90

Самый высокий коэффициент на матч «Лион» – «Ланс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лион» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ланс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лион» – «Ланс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
4.90 1.18 2.38 1.59 1.88 1.93 1.56 2.44 1.23 4.30 1.08 7.80
12.75 1.00 11.50 1.01 4.55 1.17 3.54 1.22 2.32 1.61 1.87 1.93 1.56 2.59 1.31 3.76 1.20 4.40 1.06 7.30 1.04 7.80
6.50 1.11 5.10 1.16 2.50 1.19 3.25 1.33 1.90 1.90 2.15 1.80 1.40 2.90 1.72 2.20 1.25 3.90 1.08 7.77 1.82 1.97 1.22 4.20 1.12 6.10 1.15 5.30 1.11 6.50 1.01 15.00 1.01 15.00
7.20 1.12 3.09 1.41 5.29 1.18 2.06 1.84 3.69 1.31 2.44 1.61 1.98 1.92 1.71 2.24 1.44 2.93 1.66 2.34 1.28 3.97 1.40 3.08 1.60 2.45 1.35 3.37 1.11 7.47 1.57 2.53 1.40 3.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.35 1.55 1.57 2.30 1.15 5.00
3.68 1.28 2.53 1.53 1.62 2.30 1.25 3.95 1.16 5.15
1.48 2.63 1.07 8.40 1.04 10.00 1.05 9.50 1.04 10.00
1.26 4.06 1.13 6.33 1.38 3.17 1.26 4.02 1.20 4.86 1.40 3.17 1.20 4.74
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.90 1.16 1.98 1.77 1.50 2.48 1.29 3.40
5.10 1.17 3.60 1.29 1.98 1.83 1.49 2.62 1.31 3.45
3.45 1.28 2.00 1.76 1.49 2.50 1.31 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.10
2.27 1.62
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
2.95 1.36
2.95 1.37
Где смотреть матч Лион 3:2 Ланс онлайн

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Прогнозы на матч Лион 3:2 Ланс

Исход игры
Лион
99.3% (137)
Ничья
0.7% (1)
Ланс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50.74% (69)
Меньше
49.26% (67)
Обе команды забьют
Да
47.06% (64)
Нет
52.94% (72)
Популярный счёт
2:0 Лион
42% (58)
2:1 Лион
37.7% (52)
1:0 Лион
5.8% (8)
3:1 Лион
5.1% (7)
3:0 Лион
3.6% (5)
3:2 Лион
2.2% (3)
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