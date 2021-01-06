  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Нант
0:0
Второй тайм: 66'

Стадион:
Ренн
0'
13' Желтая карточка
Кулибали Калифа
25' Желтая карточка
Гренье Клеман
56' Желтая карточка
Буриго Бенжамен
66'
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
14
Траоре
Шарль
10
Блас
Людовик
19
Туре
Абдулайе
8
Абейд
Мехди
26
Луза
Имран
23
Коло-Муани
Рандаль
7
Кулибали
Калифа
1
Сален
Ромен
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
6
Агер
Наиф
31
Трюффер
Адриен
8
Гренье
Клеман
15
Н'Зонзи
Стивен
14
Буриго
Бенжамен
18
Докю
Жереми
23
Эну
Адриен
7
Терье
Мартен
Нант
4-4-2
Ренн
4-3-3

Ход матча

13'
Кулибали Калифа
 
25'
 
Гренье Клеман
56'
 
Буриго Бенжамен
62'
 
Ньянг М'Байе
Эну Адриен

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 5 0.28
2. Коло-Муани Рандаль 2 0.11
3. Бамба Кадер 2 0.11
4. Саймон Мозес 2 (1) 0.11
5. Луза Имран 2 (2) 0.11
6. Туре Абдулайе 1 (1) 0.06
7. Паллуа Николя 1 0.06
8. Эмон Рено 1 0.06
9. Жиротто Андрей 1 0.06
10. Траоре Шарль 1 0.06
11. Аппиа Деннис 0 0
12. Коршья Себастьен 0 0
13. Коко Маркус 0 0
14. Чиривелла Педро 0 0
Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Да Сильва Дамьен 4 0.22
2. Эну Адриен 4 0.22
3. Гирасси Серу 3 0.17
4. Агер Наиф 3 0.17
5. Буриго Бенжамен 2 0.11
6. Терье Мартен 2 0.11
7. Трюффер Адриен 1 0.06
8. Рафинья Диас 1 0.06
9. Н'Зонзи Стивен 1 0.06
10. Гренье Клеман 1 0.06
11. Траоре Амари 1 0.06
12. Камавинга Эдуардо 1 0.06
13. Ньянг М'Байе 1 0.06
14. Дель Кастильо Ромен 0 0
15. Докю Жереми 0 0
16. Тэт Флавьен 0 0
17. Мауасса Фет 0 0

Карточки

Нант
# Игрок      
1. Фабио да Сильва 4 1
2. Паллуа Николя 5 0
3. Абейд Мехди 5 0
4. Жиротто Андрей 2 1
5. Луза Имран 2 1
6. Коко Маркус 3 0
7. Блас Людовик 3 0
8. Траоре Шарль 3 0
9. Чиривелла Педро 2 0
10. Аппиа Деннис 1 0
11. Коршья Себастьен 1 0
12. Кулибали Калифа 1 0
13. Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
14. Туре Абдулайе 1 0
15. Лафон Альбан 1 0
16. Коло-Муани Рандаль 1 0
17. Ндилю Бридж 1 0
18. Бамба Кадер 1 0
Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 5 0
2. Да Сильва Дамьен 4 0
3. Буриго Бенжамен 4 0
4. Тэт Флавьен 3 0
5. Терье Мартен 1 1
6. Мауасса Фет 2 0
7. Далберт Эстеван 2 0
8. Камавинга Эдуардо 2 0
9. Трюффер Адриен 2 0
10. Боэ Саша 0 1
11. Гренье Клеман 1 0
12. Сален Ромен 1 0
13. Ругани Даниэле 1 0
14. Эну Адриен 1 0
15. Траоре Амари 1 0
16. Агер Наиф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нант 5.56% (1) 33.33% (6) 5.56% (1) 0 16.67% (3) 38.89% (7)
 Ренн 4% (1) 20% (5) 12% (3) 12% (3) 24% (6) 28% (7)

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Лион 3:0 Нант Нант 1:1 Анже Реймс 3:2 Нант Нант 1:1 Дижон
Нант 0:4 Страсбург Марсель 3:1 Нант Ланс 1:1 Нант Нант 1:1 Метц Лорьян 0:2 Нант Нант 0:3 ПСЖ Нант 3:1 Брест Нант 1:2 Анже Ницца 2:1 Нант Лилль 2:0 Нант Нант 2:2 Сент-Этьен Монако 2:1 Нант Нант 2:1 Ним Бордо 0:0 Нант Нант 3:1 Гавр Андерлехт 0:0 Нант
Ренн Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ренн 1:0 Метц Лорьян 0:3 Ренн Ренн 2:1 Марсель Ницца 0:1 Ренн
Ренн 1:3 Севилья Ренн 0:2 Ланс Краснодар 1:0 Ренн Страсбург 1:1 Ренн Ренн 1:2 Челси Ренн 0:1 Бордо ПСЖ 3:0 Ренн Челси 3:0 Ренн Ренн 2:1 Брест Севилья 1:0 Ренн Ренн 1:2 Анже Ренн 1:1 Краснодар Дижон 1:1 Ренн Ренн 2:0 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Сент-Этьен 0:3 Ренн

Последние игры между собой

Нант: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 9
Ренн: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 2
Ренн 3:2 Нант Лига 1 Нант 1:0 Ренн Лига 1 Нант 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Нант Кубок лиги
Ренн 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Нант Лига 1 Ренн 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 4:1 Нант Лига 1 Нант 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Ренн Лига 1 Нант 0:3 Ренн Лига 1 Ренн 1:3 Нант Лига 1 Ренн 1:1 Нант Товарищеские матчи Нант 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Ренн Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 17 10 6 1 34 - 14 36
2. Лилль Заявка 17 10 6 1 31 - 12 36
3. ПСЖ Заявка 17 11 2 4 39 - 10 35
4. Ренн 0:0 Заявка 18 9 5 4 26 - 19 32
5. Марсель Заявка 15 8 4 3 22 - 15 28
6. Монако 1:1 Заявка 18 8 4 6 29 - 26 28
7. Ланс Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
8. Монпелье Заявка 17 8 3 6 29 - 28 27
9. Анже Заявка 17 8 3 6 23 - 26 27
10. Брест 2:0 Заявка 18 8 2 8 30 - 31 26
11. Метц 0:0 Заявка 18 6 6 6 19 - 17 24
12. Бордо 0:0 Заявка 18 6 5 7 18 - 20 23
13. Ницца 0:2 Заявка 17 6 4 7 21 - 24 22
14. Сент-Этьен Заявка 17 4 6 7 18 - 25 18
15. Реймс Заявка 17 4 5 8 24 - 28 17
16. Страсбург 4:0 Заявка 18 5 2 11 26 - 32 17
17. Нант 0:0 Заявка 18 3 7 8 18 - 30 16
18. Лорьян 1:1 Заявка 18 3 4 11 18 - 32 13
19. Дижон Заявка 17 2 6 9 12 - 26 12
20. Ним 0:4 Заявка 18 3 3 12 14 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 9 6 3 0 17 - 4 21
2. ПСЖ Заявка 9 6 1 2 22 - 5 19
3. Брест 2:0 Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
4. Лион Заявка 8 5 3 0 19 - 6 18
5. Монако 1:1 Заявка 9 5 3 1 20 - 13 18
6. Ренн 0:0 Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
7. Ланс Заявка 8 4 2 2 15 - 13 14
8. Метц 0:0 Заявка 9 4 2 3 11 - 9 14
9. Анже Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
10. Марсель Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
11. Монпелье Заявка 9 4 0 5 16 - 19 12
12. Бордо 0:0 Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
13. Нант 0:0 Заявка 9 2 5 2 10 - 14 11
14. Сент-Этьен Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15. Лорьян 1:1 Заявка 9 2 2 5 10 - 13 8
16. Страсбург 4:0 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
17. Ницца 0:2 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
18. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
19. Ним 0:4 Заявка 9 1 1 7 9 - 22 4
20. Дижон Заявка 9 0 4 5 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
2. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 17 - 5 16
3. Марсель Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
4. Ренн 0:0 Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
5. Лилль Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
6. Монпелье Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
7. Ницца 0:2 Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
8. Анже Заявка 8 4 2 2 14 - 14 14
9. Ланс Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
10. Бордо 0:0 Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
11. Монако 1:1 Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
12. Метц 0:0 Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
13. Реймс Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
14. Страсбург 4:0 Заявка 9 3 0 6 16 - 18 9
15. Сент-Этьен Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
16. Дижон Заявка 8 2 2 4 9 - 16 8
17. Ним 0:4 Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
18. Брест 2:0 Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Нант 0:0 Заявка 9 1 2 6 8 - 16 5
20. Лорьян 1:1 Заявка 9 1 2 6 8 - 19 5
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • 65'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    65'
    Коршья Себастьен из команды Нант подал угловой справа.
  • 65'
    Контроль мяча: Нант: 30%, Ренн: 70%.
  • 65'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 64'
    Нант пытается что-то создать.
  • 64'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 64'
    Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 64'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 63'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 63'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 62'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 62'
    Тактическая замена. Эну Адриен уходит с поля и его заменяет Ньянг М'Байе
  • 62'
    Отличный пас сделал Траоре Шарль из команды Нант. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 61'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 61'
    Н'Зонзи Стивен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    60'
    Судья сигнализирует, что Траоре Шарль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Докю Жереми
  • 60'
    Контроль мяча: Нант: 31%, Ренн: 69%.
  • 60'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 59'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 58'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 58'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 58'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 57'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 56'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    56'
    Рефери не любит споров - именно за это Буриго Бенжамен сейчас получил желтую
  • 55'
    Контроль мяча: Нант: 30%, Ренн: 70%.
  • 55'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 54'
    Ренн контролирует мяч.
  • 54'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 54'
    Буриго Бенжамен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 54'
    Гренье Клеман из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 53'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 53'
    Гренье Клеман из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 53'
    Луза Имран из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 52'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 52'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Нант контролирует мяч.
  • 52'
    Терье Мартен из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 52'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Терье Мартен и Эну Адриен из команды Ренн.
  • 51'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 51'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    51'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 51'
    Буриго Бенжамен мяч отрикошетил от ворот
  • 50'
    Терье Мартен из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 50'
    Эну Адриен из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 50'
    Контроль мяча: Нант: 37%, Ренн: 63%.
  • 50'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 49'
    Буриго Бенжамен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 49'
    Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 49'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья свистит. Абейд Мехди атаковал сзади соперника. Это Адриен Трюффер заработал своей команде штрафной
  • 48'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Нант контролирует мяч.
  • 47'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Нант поставил подножку. Пострадал Гренье Клеман
  • 46'
    Ренн контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 45'
    Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
  • 45'
    Гренье Клеман из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Контроль мяча: Нант: 38%, Ренн: 62%.
  • 45'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Докю Жереми из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 44'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 44'
    Паллуа Николя из команды Нант навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 43'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Блас Людовик из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 43'
    Нант имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    42'
    Эну Адриен из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Коршья Себастьен заработал фол
  • 42'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Докю Жереми из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 42'
    Кулибали Калифа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    42'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 41'
    Траоре Амари из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 41'
    Агер Наиф из команды Ренн попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Лафон Альбан все равно смог отбить мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: Нант: 41%, Ренн: 59%.
  • 40'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Терье Мартен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Коршья Себастьен
  • 39'
    Ренн контролирует мяч.
  • 38'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Н'Зонзи Стивен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Туре Абдулайе
  • 37'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 36'
    Траоре Амари из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 35'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Нант: 44%, Ренн: 56%.
  • 35'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 34'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Жиротто Андрей из команды Нант поставил подножку. Пострадал Терье Мартен
  • 33'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Нант пытается что-то создать.
  • 32'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 31'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 30'
    Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Блас Людовик из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Контроль мяча: Нант: 34%, Ренн: 66%.
  • 30'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Нант пытается что-то создать.
  • 29'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Ренн контролирует мяч.
  • 28'
    Отличный пас сделал Абейд Мехди из команды Нант. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 28'
    Нант пытается что-то создать.
  • 28'
    Кулибали Калифа из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
  • 27'
    Нант пытается что-то создать.
  • 27'
    Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
  • 27'
    Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Ренн контролирует мяч.
  • 26'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 26'
    Отличный пас сделал Кулибали Калифа из команды Нант. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 26'
    Нант пытается что-то создать.
  • 25'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Нант: 47%, Ренн: 53%.
  • Желтая карточка
    25'
    Гренье Клеман совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    24'
    Безумный фол. Гренье Клеман грубо играет против соперника. Пострадал Луза Имран
  • 24'
    Коло-Муани Рандаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Буриго Бенжамен пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    22'
    Назначен штрафной. Пострадал Терье Мартен, его свалил Жиротто Андрей.
  • 22'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 22'
    Нант контролирует мяч.
  • 21'
    Буриго Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Луза Имран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Луза Имран
  • 20'
    Контроль мяча: Нант: 44%, Ренн: 56%.
  • 20'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 19'
    Нант пытается что-то создать.
  • 19'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Ренн контролирует мяч.
  • 18'
    Хорошую попытку сделал Коло-Муани Рандаль. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 18'
    Нант контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Нант поставил подножку. Пострадал Агер Наиф
  • 16'
    Буриго Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    16'
    Луза Имран из команды Нант подал угловой слева.
  • 16'
    Должен был быть гол! Луза Имран имел отличный шанс, но Сален Ромен не дал голу состоятся!
  • 16'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 16'
    Нант пытается что-то создать.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 15'
    Контроль мяча: Нант: 39%, Ренн: 61%.
  • 15'
    Ренн контролирует мяч.
  • 14'
    Ренн контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    13'
    Кулибали Калифа совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    13'
    Кулибали Калифа из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Агер Наиф заработал фол
  • 13'
    Нант контролирует мяч.
  • 12'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 12'
    Абейд Мехди не смог попасть в створ ударом издали
  • 12'
    Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    12'
    Коршья Себастьен из команды Нант подал угловой справа.
  • 11'
    Коршья Себастьен из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 11'
    Терье Мартен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    11'
    Коршья Себастьен из команды Нант подал угловой справа.
  • 11'
    Блас Людовик мяч отрикошетил от ворот
  • 10'
    Контроль мяча: Нант: 42%, Ренн: 58%.
  • 10'
    Гренье Клеман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Коршья Себастьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Н'Зонзи Стивен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Кулибали Калифа
  • 9'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 9'
    Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    9'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 8'
    Докю Жереми из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 8'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    7'
    Коло-Муани Рандаль задерживает мяч рукой
  • 6'
    Ренн контролирует мяч.
  • 6'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Нант: 38%, Ренн: 62%.
  • 5'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    4'
    Коло-Муани Рандаль наказан за толчок Да Сильва Дамьен
  • 4'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Ренн контролирует мяч.
  • 3'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 2'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Нант начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Нант 16.5% (23)
X 20.9% (29)
Ренн 62.6% (87)
Все прогнозы
2.11 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Ренн
4.40
3.52
2.51
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.40 3.55 2.10
Бонус: 10 000 ₽ 3.95 3.40 1.99
Бонус: 5 000 ₽ 3.85 3.52 2.02
Бонус: 5 000 ₽ 5.10 2.00 2.80
  4.37 2.43 2.51

Самый высокий коэффициент на матч «Нант» – «Ренн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нант» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ренн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нант» – «Ренн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.07 3.15 1.37 2.35 1.60 1.72 2.14 1.27 3.85 1.09 7.60
8.10 1.04 7.10 1.07 3.04 1.36 2.32 1.61 1.76 2.18 1.36 3.12 1.25 3.78 1.08 6.65 1.05 7.20
2.40 1.57 1.55 2.45 1.27 3.70 1.06 8.80 1.97 1.90 1.04 10.00 1.02 13.00 1.02 13.00 1.04 10.00 1.03 12.00 1.01 13.00 0.00 14.50 0.00 21.00
4.12 1.25 2.86 1.45 2.26 1.68 1.75 2.15 1.53 2.61 1.35 3.31 1.66 2.30 1.50 2.70 1.18 5.11 1.52 2.62 1.24 4.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.46 1.72 2.05 1.34 3.05 1.07 7.40
2.75 1.45 1.80 2.01 1.37 3.10 1.10 6.80 1.07 8.20
1.33 3.25 1.03 12.00 1.02 13.00 1.02 13.00 1.01 15.00
1.16 5.63 1.45 2.87 1.17 5.43 1.44 2.89 1.35 3.44
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.55 1.27 2.43 1.52 1.59 2.26 1.15 5.00
3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
2.44 1.51 1.60 2.25 1.23 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.91 1.83
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
3.55 1.27
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Прогнозы на матч Нант 0:0 Ренн

Исход игры
Нант
16.5% (23)
Ничья
20.9% (29)
Ренн
62.6% (87)
Тотал 2.5
Больше
37.96% (52)
Меньше
62.04% (85)
Обе команды забьют
Да
57.66% (79)
Нет
42.34% (58)
Популярный счёт
0:1 Ренн
29.5% (41)
1:2 Ренн
27.3% (38)
1:1 Ничья
20.1% (28)
2:1 Нант
7.9% (11)
1:0 Нант
6.5% (9)
0:2 Ренн
2.9% (4)
1:3 Ренн
1.4% (2)
2:0 Нант
1.4% (2)
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