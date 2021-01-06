Нант
0:0
Конец матча
Стадион: Стад де ля Божуар
Ренн
13' Желтая карточкаКулибали Калифа
25' Желтая карточкаГренье Клеман
56' Желтая карточкаБуриго Бенжамен
68' Желтая карточкаТраоре Шарль
78' Желтая карточкаТерье Мартен
14
Траоре
Шарль
10
Блас
Людовик
26
Луза
Имран
27
Траоре
Амари
18
Докю
Жереми
23
Эну
Адриен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Луза ИмранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
15 Базила ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Аппиа ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
-
32 Бамба КадерНападающий
-
Главный тренер: Доменек Раймон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Докю ЖеремиНападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
- Нападающий
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
13'
25'
56'
68'
78'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блас Людовик
|5
|0.28
|2.
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.11
|3.
|Бамба Кадер
|2
|0.11
|4.
|Саймон Мозес
|2 (1)
|0.11
|5.
|Луза Имран
|2 (2)
|0.11
|6.
|Туре Абдулайе
|1 (1)
|0.06
|7.
|Паллуа Николя
|1
|0.06
|8.
|Эмон Рено
|1
|0.06
|9.
|Жиротто Андрей
|1
|0.06
|10.
|Траоре Шарль
|1
|0.06
|11.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|12.
|Коршья Себастьен
|0
|0
|13.
|Коко Маркус
|0
|0
|14.
|Чиривелла Педро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Да Сильва Дамьен
|4
|0.22
|2.
|Эну Адриен
|4
|0.22
|3.
|Гирасси Серу
|3
|0.17
|4.
|Агер Наиф
|3
|0.17
|5.
|Буриго Бенжамен
|2
|0.11
|6.
|Терье Мартен
|2
|0.11
|7.
|Трюффер Адриен
|1
|0.06
|8.
|Рафинья Диас
|1
|0.06
|9.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.06
|10.
|Гренье Клеман
|1
|0.06
|11.
|Траоре Амари
|1
|0.06
|12.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.06
|13.
|Ньянг М'Байе
|1
|0.06
|14.
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|15.
|Докю Жереми
|0
|0
|16.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|17.
|Мауасса Фет
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фабио да Сильва
|4
|1
|2.
|Паллуа Николя
|5
|0
|3.
|Абейд Мехди
|5
|0
|4.
|Траоре Шарль
|4
|0
|5.
|Жиротто Андрей
|2
|1
|6.
|Луза Имран
|2
|1
|7.
|Коко Маркус
|3
|0
|8.
|Блас Людовик
|3
|0
|9.
|Чиривелла Педро
|2
|0
|10.
|Аппиа Деннис
|1
|0
|11.
|Коршья Себастьен
|1
|0
|12.
|Кулибали Калифа
|1
|0
|13.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0
|14.
|Туре Абдулайе
|1
|0
|15.
|Лафон Альбан
|1
|0
|16.
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|17.
|Ндилю Бридж
|1
|0
|18.
|Бамба Кадер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|5
|0
|2.
|Да Сильва Дамьен
|4
|0
|3.
|Буриго Бенжамен
|4
|0
|4.
|Терье Мартен
|2
|1
|5.
|Тэт Флавьен
|3
|0
|6.
|Мауасса Фет
|2
|0
|7.
|Далберт Эстеван
|2
|0
|8.
|Камавинга Эдуардо
|2
|0
|9.
|Трюффер Адриен
|2
|0
|10.
|Боэ Саша
|0
|1
|11.
|Гренье Клеман
|1
|0
|12.
|Сален Ромен
|1
|0
|13.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|14.
|Эну Адриен
|1
|0
|15.
|Траоре Амари
|1
|0
|16.
|Агер Наиф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нант
|5.56% (1)
|33.33% (6)
|5.56% (1)
|0
|16.67% (3)
|38.89% (7)
|Ренн
|4% (1)
|20% (5)
|12% (3)
|12% (3)
|24% (6)
|28% (7)
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +4 =7 -9Лион 3:0 Нант Нант 1:1 Анже Реймс 3:2 Нант Нант 1:1 Дижон
Ренн Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ренн 1:0 Метц Лорьян 0:3 Ренн Ренн 2:1 Марсель Ницца 0:1 Ренн
Последние игры между собой
Нант: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 9
Ренн: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 2
Ренн 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Нант Лига 1 Ренн 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 4:1 Нант Лига 1 Нант 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Ренн Лига 1 Нант 0:3 Ренн Лига 1 Ренн 1:3 Нант Лига 1 Ренн 1:1 Нант Товарищеские матчи Нант 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Ренн Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|37 - 16
|39
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|40 - 11
|36
|3.
|Лилль
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|32 - 14
|36
|4.
|Ренн
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 19
|32
|5.
|Марсель
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 16
|31
|6.
|Монако
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|33 - 27
|30
|7.
|Анже
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|25 - 27
|30
|8.
|Ланс
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|9.
|Монпелье
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 31
|27
|10.
|Брест
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|30 - 31
|26
|11.
|Метц
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 17
|24
|12.
|Бордо
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 20
|23
|13.
|Ницца
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 24
|22
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|19 - 26
|19
|15.
|Реймс
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|24 - 28
|18
|16.
|Страсбург
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|27 - 32
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 30
|16
|18.
|Дижон
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|12 - 26
|13
|19.
|Лорьян
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 36
|12
|20.
|Ним
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|14 - 39
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 8
|21
|2.
|Лилль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 6
|21
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 5
|19
|4.
|Брест
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|5.
|Монако
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 13
|18
|6.
|Ренн
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|7.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|8.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 13
|14
|9.
|Метц
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|10.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|11.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|16 - 19
|12
|12.
|Бордо
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|13.
|Нант
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 14
|11
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|15.
|Реймс
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|16.
|Страсбург
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|17.
|Ницца
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Ним
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 22
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 6
|17
|3.
|Анже
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 15
|17
|4.
|Марсель
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|5.
|Ренн
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|6.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|7.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 12
|15
|8.
|Ницца
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|9.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|11.
|Бордо
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|12.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|13.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 18
|10
|14.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 18
|9
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|16.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|17.
|Ним
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 17
|8
|18.
|Брест
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Нант» – «Ренн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нант» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ренн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нант» – «Ренн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Нант 0:0 Ренн
Исход игры
Нант
16.5% (23)
Ничья
20.9% (29)
Ренн
62.6% (87)
Тотал 2.5
Больше
37.96% (52)
Меньше
62.04% (85)
Обе команды забьют
Да
57.66% (79)
Нет
42.34% (58)
Популярный счёт
0:1 Ренн
29.5% (41)
1:2 Ренн
27.3% (38)
1:1 Ничья
20.1% (28)
2:1 Нант
7.9% (11)
1:0 Нант
6.5% (9)
0:2 Ренн
2.9% (4)
2:0 Нант
1.4% (2)
1:3 Ренн
1.4% (2)
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