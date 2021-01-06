Агилар с Чуамени справа не смогли прорваться в штрафную площадь соперников.

Бен-Йедер заброс справа к воротам на ход Агилару исполнил немного сильно. Нарди первым оказался у мяча.

Замена в составе "Лорьяна": вместо Кентена Буасгара на поле вышел Трево Чалоба.

Замена в составе "Монако": вместо Мартиньша Желсона на поле вышел Александр Головин.

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Вернём первую ставку если она не сыграет.

Второй тайм в Лорьяне!

В перерыве в составе "Монако" произошли две замены: вместо Акселя Дисаси и Виллема Геббельса на поле вышли Гильермо Марипан и Мофьян Диоп.

Дедаплас в центре поля подтолкнул в псину Бен-Йедера.

КРАСНАЯ!!! Делаплас у линии штрафной площади сбил Желсона и получил красную карточку. Фол последней надежды.

Бен-Йедер со штрафного пробил в стенку.

Сидибе исполнил подачу от углового флага. Нарди на выходе сыграл кулаком и выбил мяч из штрафной площади.

Чуамени не смог удачно исполнить перевод направо на Агилара.

"Монако" комбинирует на чужой половине поля, но к воротам не подбирается.

Чуамени слева навесил к дальней штанге, где Ле Гофф опередил Агилара и сделал скидку на Нарди.

Лорьенте слева со смещением в центр прошёл вперёд и с двадцати двух метров ударил в сторону углового флага.

Первый тайм

— Перерыв! "Лорьян" - "Монако" - 1:2.

45' Буасгар от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выносит Бадьяшиль.

45' Разыграли хозяева угловой удар. Моффи справа не смог навесить к воротам.

45' Повтор показывает, что Сидибе при выносе мяча после подачи от углового флага сыграл рукой, но арбитры повода для назначения пенальти не усмотрели.

45' 2 минуты добавил Шнедер в первом тайме.

44' Лорьенте от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Сидиье.

43' Ле Гофф на фланге не рассчитал отскок и упустил мяч за боковую линию поля.

42' Лорьенте на левом фланге забрался в офсайд.

41' Делаплас справа прострелил на Буасгара, который слева с двенадцати метров пробил выше ворот.

40' Буасгар от углового флага навесил к ближней штанге слабо. Гости вынесли мяч из штрафной площади.

39' Желсон забрался в офсайд.

38' Гости решили подержать мяч в центре поля.

36' Агилар справа чуть сильно сделал скидку к воротам. Нарди опередил Геббельса и забрал мяч в руки.

35' Лорьенте на правом фланге атаки грубо сыграл против Сидибе и получил жёлтую карточку.

34' Монкондю справа навес к воротам сделал слишком сильно.

33' Сидибе слева вперёд пас сделал слишком сильно.

31' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

МОФФИ!!! Фофана ошибается у центрального круга, и мяч оказывается у Моффи. Теремас входит в штрафную площадь, убирает мяч от Бадьяшиля и точно бьёт по воротам.

30' "Лорьян" уверенно атакует через левый фланг. Доставить мяч к чужим воротам хозяевам пока не удаётся.

29' Агилар в центре поля ударил по ноге Виссу.

28' Моффи справа с двадцати трёх метров пробил низом левее ворот.

27' Фолланд в чужой штрафной площади нарушил правила.

26' Бен-Йедер слева вошёл в штрафную площадь и с четырнадцати метров пробил по воротам. Нарди мяч отбил.

25' Монкондю в центре поля придержал руками Геббельса.

24' Удар Моффи с двадцати метров заблокировал Бадьяшиль.

22' Моффи отправил мяч в ворота, но сделал это из очевидного офсайда. Сравнять счёт хозяевам пока не удаётся.

21' Монкондю с двадцати шести метров пробил в левый угол. Манноне в прыжке сумел отбить мяч в сторону.

20' Подачу Бен-Йедера слева к воротам заблокировал Гравильон.

18' Агилар от углового флага навесил к ближней штанге. Хозяева выбили мяч обратно во фланг.

17' Прострел Фолланда справа к воротам заблокирован защитниками "Лорьяна".

16' Буасгар исполнил подачу от углового флага. После верховой борьбы мяч отскочил в руки Манноне.

15' Сидибе от углового флага навесил на Чуамени, но по своим воротам пробил Морель. Мяч ударился в землю и сумел перелететь через перекладину. Арбитр этого не увидел и следующего углового удара не назначил.

14' Геббельс по центру рванул к воротам, но Гравильон выбил мяч у Виллема.

12' Геббельс справа ворвался в штрафную площадь, но не смог сделать точную передачу в центр на Бен-Йедера.

11' Желсон на левом фланге не смог выйти из окружения тремя соперниками без потери мяча.

9' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ДИСАСИ!!! Агилар от углового флага навесил к ближней штанге. Последовала скидка Фолланда к воротам. Нарди в прыжке не достаёт мяч, который с метра спокойно досылает в цель Дисаси.

8' Монкондю в центральном круге медики оказывают помощь. Пауза в матче.

7' Желсон в центральном круге потерял равновесие и врезался в Монкондю. Жёлтая карточка игроку "Монако".

6' Лорьенте со штрафного с двадцати трёх метров пробил точно по центру ворот. Манноне поймал мяч.

5' Разыграли штрафной удар хозяева и продвинулись вперёд. Сидибе у штрафной площади влетел в Буасгара. Жёлтая карточка защитнику "Монако".

4' Дисаси сбил Лорьенте. Около тридцати пяти метров до ворот.

3' Агилар на фланге выбил мяч у рвавшегося вперёд Висса.

2' "Лорьян" играет в красно-чёрных футболках и чёрных трусах, "Монако" - в белой форме.