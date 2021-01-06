  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Лорьян
1:1
Второй тайм: 63'

Стадион:
Монако
0'
3' Желтая карточка
Сидибе Джибриль
6' Желтая карточка
Желсон Мартиньш
0:1
9' Гол
Дисаси Аксель
1:1
31' Гол
Моффи Теремас
34' Желтая карточка
Лорьенте Арман
48' Красная карточка
Делаплас Жонатан
63'
30
Нарди
Поль
22
Делаплас
Жонатан
2
Гравильон
Эндрю
21
Морель
Жереми
25
Ле
Гофф
Венсан
6
Абергель
Лоран
23
Монкондю
Томас
11
Буасгар
Кентен
28
Лорьенте
Арман
13
Моффи
Теремас
19
Висса
Йоан
30
Манноне
Вито
26
Агилар
Рубен
20
Дисаси
Аксель
32
Бадьяшиль
Бенуа
29
Сидибе
Джибриль
13
Геббельс
Виллем
22
Фофана
Юссуф
8
Чуамени
Орельен
11
Желсон
Мартиньш
9
Бен-Йеддер
Виссам
31
Фолланд
Кевин
Лорьян
4-3-3
Монако
4-4-2

Ход матча

3'
 
Сидибе Джибриль
6'
 
Желсон Мартиньш
9'
0:1
Дисаси Аксель
31'
Моффи Теремас
1:1
34'
Лорьенте Арман
 
46'
 
Марипан Гильермо
Дисаси Аксель
46'
 
Диоп Софьян
Геббельс Виллем
48'
Делаплас Жонатан
 
61'
Чалоба Трево
Буасгар Кентен
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висса Йоан 5 (2) 0.28
2. Амель Пьер-Ив 4 (1) 0.22
3. Моффи Теремас 3 0.17
4. Грбич Адриан 3 (2) 0.17
5. Буасгар Кентен 1 0.06
6. Монкондю Томас 1 0.06
7. Лорьенте Арман 0 0
8. Ле Фе Энцо 0 0
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Йеддер Виссам 7 (4) 0.39
2. Фолланд Кевин 7 0.39
3. Диоп Софьян 4 0.22
4. Дисаси Аксель 3 0.17
5. Желсон Мартиньш 2 0.11
6. Бадьяшиль Бенуа 2 0.11
7. Агилар Рубен 1 0.06
8. Фабрегас Сеск 1 (1) 0.06
9. Пеллегри Пьетро 1 0.06
10. Геббельс Виллем 1 0.06
11. Головин Александр 0 0
12. Оньекуру Генри 0 0
13. Балло-Туре Фоде 0 0
14. Чуамени Орельен 0 0
15. Фофана Юссуф 0 0

Карточки

Лорьян
# Игрок      
1. Лапорт Жульен 4 0
2. Ле Фе Энцо 4 0
3. Гравильон Эндрю 2 1
4. Лемуан Фабьен 3 0
5. Буасгар Кентен 3 0
6. Амель Пьер-Ив 3 0
7. Лорьенте Арман 3 0
8. Делаплас Жонатан 1 1
9. Абергель Лоран 2 0
10. Висса Йоан 2 0
11. Мендес Убулан 2 0
12. Морель Жереми 1 0
13. Монкондю Томас 1 0
14. Нарди Поль 1 0
15. Диарра Стефан 1 0
16. Уоджа Франклин 1 0
Монако
# Игрок      
1. Дисаси Аксель 3 2
2. Чуамени Орельен 4 1
3. Фофана Юссуф 4 1
4. Агилар Рубен 5 0
5. Желсон Мартиньш 3 0
6. Геббельс Виллем 3 0
7. Фабрегас Сеск 2 0
8. Сидибе Джибриль 2 0
9. Бен-Йеддер Виссам 2 0
10. Фолланд Кевин 2 0
11. Пеллегри Пьетро 2 0
12. Диоп Софьян 2 0
13. Матсима Крислен 2 0
14. Матазо Элио 0 1
15. Марипан Гильермо 1 0
16. Балло-Туре Фоде 1 0
17. Бьянкон Жулиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лорьян 12.5% (2) 6.25% (1) 6.25% (1) 18.75% (3) 18.75% (3) 37.5% (6)
 Монако 14.29% (4) 21.43% (6) 10.71% (3) 25% (7) 14.29% (4) 14.29% (4)

Предыдущие игры

Лорьян Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Ницца 2:2 Лорьян Лорьян 0:3 Ренн ПСЖ 2:0 Лорьян Лорьян 3:0 Ним
Анже 2:0 Лорьян Лорьян 0:1 Монпелье Лилль 4:0 Лорьян Лорьян 0:2 Нант Дижон 0:0 Лорьян Лорьян 0:1 Марсель Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:0 Лорьян Метц 3:1 Лорьян Лорьян 1:1 Лион Брест 3:2 Лорьян Лорьян 2:3 Ланс Лорьян 3:1 Ньор Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лорьян 3:1 Страсбург Лорьян 1:0 Генгам
Монако Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Монако 2:2 Сент-Этьен Дижон 0:1 Монако Монако 0:3 Ланс Марсель 2:1 Монако
Лилль 2:1 Монако Монако 3:0 Ним Монако 3:2 ПСЖ Ницца 1:2 Монако Монако 4:0 Бордо Лион 4:1 Монако Монако 1:1 Монпелье Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако

Последние игры между собой

Лорьян: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 10
Монако: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 3
Монако 1:0 Лорьян Кубок лиги Монако 4:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:3 Монако Лига 1 Лорьян 0:2 Монако Лига 1
Монако 2:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:1 Монако Лига 1 Монако 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:2 Монако Лига 1 Монако 1:0 Лорьян Лига 1 Монако 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Монако Лига 1 Лорьян 2:2 Монако Лига 1 Монако 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Монако Лига 1 Монако 2:0 Лорьян Лига 1 Монако 1:0 Лорьян Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 17 10 6 1 34 - 14 36
2. Лилль Заявка 17 10 6 1 31 - 12 36
3. ПСЖ Заявка 17 11 2 4 39 - 10 35
4. Ренн 0:0 Заявка 18 9 5 4 26 - 19 32
5. Марсель Заявка 15 8 4 3 22 - 15 28
6. Монако 1:1 Заявка 18 8 4 6 29 - 26 28
7. Ланс Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
8. Монпелье Заявка 17 8 3 6 29 - 28 27
9. Анже Заявка 17 8 3 6 23 - 26 27
10. Брест 2:0 Заявка 18 8 2 8 30 - 31 26
11. Метц 0:0 Заявка 18 6 6 6 19 - 17 24
12. Бордо 0:0 Заявка 18 6 5 7 18 - 20 23
13. Ницца 0:2 Заявка 17 6 4 7 21 - 24 22
14. Сент-Этьен Заявка 17 4 6 7 18 - 25 18
15. Реймс Заявка 17 4 5 8 24 - 28 17
16. Страсбург 4:0 Заявка 18 5 2 11 26 - 32 17
17. Нант 0:0 Заявка 18 3 7 8 18 - 30 16
18. Лорьян 1:1 Заявка 18 3 4 11 18 - 32 13
19. Дижон Заявка 17 2 6 9 12 - 26 12
20. Ним 0:4 Заявка 18 3 3 12 14 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 9 6 3 0 17 - 4 21
2. ПСЖ Заявка 9 6 1 2 22 - 5 19
3. Брест 2:0 Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
4. Лион Заявка 8 5 3 0 19 - 6 18
5. Монако 1:1 Заявка 9 5 3 1 20 - 13 18
6. Ренн 0:0 Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
7. Ланс Заявка 8 4 2 2 15 - 13 14
8. Метц 0:0 Заявка 9 4 2 3 11 - 9 14
9. Анже Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
10. Марсель Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
11. Монпелье Заявка 9 4 0 5 16 - 19 12
12. Бордо 0:0 Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
13. Нант 0:0 Заявка 9 2 5 2 10 - 14 11
14. Сент-Этьен Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15. Лорьян 1:1 Заявка 9 2 2 5 10 - 13 8
16. Страсбург 4:0 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
17. Ницца 0:2 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
18. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
19. Ним 0:4 Заявка 9 1 1 7 9 - 22 4
20. Дижон Заявка 9 0 4 5 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
2. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 17 - 5 16
3. Марсель Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
4. Ренн 0:0 Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
5. Лилль Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
6. Монпелье Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
7. Ницца 0:2 Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
8. Анже Заявка 8 4 2 2 14 - 14 14
9. Ланс Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
10. Бордо 0:0 Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
11. Монако 1:1 Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
12. Метц 0:0 Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
13. Реймс Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
14. Страсбург 4:0 Заявка 9 3 0 6 16 - 18 9
15. Сент-Этьен Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
16. Дижон Заявка 8 2 2 4 9 - 16 8
17. Ним 0:4 Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
18. Брест 2:0 Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Нант 0:0 Заявка 9 1 2 6 8 - 16 5
20. Лорьян 1:1 Заявка 9 1 2 6 8 - 19 5
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  • Второй тайм
  • Описание гола
    64'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:2!!!
    ГОЛОВИН!!!
  • Замена
    63'
    Замена в составе "Монако": вместо Мартиньша Желсона на поле вышел Александр Головин.
  • Замена
    61'
    Замена в составе "Лорьяна": вместо Кентена Буасгара на поле вышел Трево Чалоба.
  • 60'
    Бен-Йедер заброс справа к воротам на ход Агилару исполнил немного сильно. Нарди первым оказался у мяча.
  • 58'
    Агилар с Чуамени справа не смогли прорваться в штрафную площадь соперников.
  • 57'
    Лорьенте слева со смещением в центр прошёл вперёд и с двадцати двух метров ударил в сторону углового флага.
  • 56'
    Чуамени слева навесил к дальней штанге, где Ле Гофф опередил Агилара и сделал скидку на Нарди.
  • 55'
    Агилар справа навесил в центр штрафной площади, откуда мяч вынес Гравильон.
  • 54'
    "Монако" комбинирует на чужой половине поля, но к воротам не подбирается.
  • 53'
    Прострел Сидибе слева к воротам перехватил Гравильон.
  • 52'
    Чуамени не смог удачно исполнить перевод направо на Агилара.
  • Угловой
    51'
    Сидибе исполнил подачу от углового флага. Нарди на выходе сыграл кулаком и выбил мяч из штрафной площади.
  • 50'
    Бен-Йедер со штрафного пробил в стенку.
  • Красная карточка
    49'
    КРАСНАЯ!!! Делаплас у линии штрафной площади сбил Желсона и получил красную карточку. Фол последней надежды.
  • Фол, нарушение
    48'
    Дедаплас в центре поля подтолкнул в псину Бен-Йедера.
  • Опасный момент
    47'
    В перерыве в составе "Монако" произошли две замены: вместо Акселя Дисаси и Виллема Геббельса на поле вышли Гильермо Марипан и Мофьян Диоп.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Лорьяне!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Лорьян" - "Монако" - 1:2.
  • Угловой
    45'
    Буасгар от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выносит Бадьяшиль.
  • Угловой
    45'
    Разыграли хозяева угловой удар. Моффи справа не смог навесить к воротам.
  • Видеоповтор
    45'
    Повтор показывает, что Сидибе при выносе мяча после подачи от углового флага сыграл рукой, но арбитры повода для назначения пенальти не усмотрели.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Шнедер в первом тайме.
  • Угловой
    44'
    Лорьенте от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Сидиье.
  • 43'
    Ле Гофф на фланге не рассчитал отскок и упустил мяч за боковую линию поля.
  • Офсайд
    42'
    Лорьенте на левом фланге забрался в офсайд.
  • 41'
    Делаплас справа прострелил на Буасгара, который слева с двенадцати метров пробил выше ворот.
  • Угловой
    40'
    Буасгар от углового флага навесил к ближней штанге слабо. Гости вынесли мяч из штрафной площади.
  • Офсайд
    39'
    Желсон забрался в офсайд.
  • 38'
    Гости решили подержать мяч в центре поля.
  • 36'
    Агилар справа чуть сильно сделал скидку к воротам. Нарди опередил Геббельса и забрал мяч в руки.
  • Желтая карточка
    35'
    Лорьенте на правом фланге атаки грубо сыграл против Сидибе и получил жёлтую карточку.
  • 34'
    Монкондю справа навес к воротам сделал слишком сильно.
  • 33'
    Сидибе слева вперёд пас сделал слишком сильно.
  • Описание гола
    31'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    МОФФИ!!! Фофана ошибается у центрального круга, и мяч оказывается у Моффи. Теремас входит в штрафную площадь, убирает мяч от Бадьяшиля и точно бьёт по воротам.
  • 30'
    "Лорьян" уверенно атакует через левый фланг. Доставить мяч к чужим воротам хозяевам пока не удаётся.
  • Фол, нарушение
    29'
    Агилар в центре поля ударил по ноге Виссу.
  • 28'
    Моффи справа с двадцати трёх метров пробил низом левее ворот.
  • Фол, нарушение
    27'
    Фолланд в чужой штрафной площади нарушил правила.
  • Опасный момент
    26'
    Бен-Йедер слева вошёл в штрафную площадь и с четырнадцати метров пробил по воротам. Нарди мяч отбил.
  • Фол, нарушение
    25'
    Монкондю в центре поля придержал руками Геббельса.
  • 24'
    Удар Моффи с двадцати метров заблокировал Бадьяшиль.
  • Офсайд
    22'
    Моффи отправил мяч в ворота, но сделал это из очевидного офсайда. Сравнять счёт хозяевам пока не удаётся.
  • Опасный момент
    21'
    Монкондю с двадцати шести метров пробил в левый угол. Манноне в прыжке сумел отбить мяч в сторону.
  • 20'
    Подачу Бен-Йедера слева к воротам заблокировал Гравильон.
  • Угловой
    18'
    Агилар от углового флага навесил к ближней штанге. Хозяева выбили мяч обратно во фланг.
  • 17'
    Прострел Фолланда справа к воротам заблокирован защитниками "Лорьяна".
  • Угловой
    16'
    Буасгар исполнил подачу от углового флага. После верховой борьбы мяч отскочил в руки Манноне.
  • Угловой
    15'
    Сидибе от углового флага навесил на Чуамени, но по своим воротам пробил Морель. Мяч ударился в землю и сумел перелететь через перекладину. Арбитр этого не увидел и следующего углового удара не назначил.
  • 14'
    Геббельс по центру рванул к воротам, но Гравильон выбил мяч у Виллема.
  • 12'
    Геббельс справа ворвался в штрафную площадь, но не смог сделать точную передачу в центр на Бен-Йедера.
  • 11'
    Желсон на левом фланге не смог выйти из окружения тремя соперниками без потери мяча.
  • Описание гола
    9'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ДИСАСИ!!! Агилар от углового флага навесил к ближней штанге. Последовала скидка Фолланда к воротам. Нарди в прыжке не достаёт мяч, который с метра спокойно досылает в цель Дисаси.
  • Травма, повреждение
    8'
    Монкондю в центральном круге медики оказывают помощь. Пауза в матче.
  • Желтая карточка
    7'
    Желсон в центральном круге потерял равновесие и врезался в Монкондю. Жёлтая карточка игроку "Монако".
  • 6'
    Лорьенте со штрафного с двадцати трёх метров пробил точно по центру ворот. Манноне поймал мяч.
  • Желтая карточка
    5'
    Разыграли штрафной удар хозяева и продвинулись вперёд. Сидибе у штрафной площади влетел в Буасгара. Жёлтая карточка защитнику "Монако".
  • Фол, нарушение
    4'
    Дисаси сбил Лорьенте. Около тридцати пяти метров до ворот.
  • 3'
    Агилар на фланге выбил мяч у рвавшегося вперёд Висса.
  • 2'
    "Лорьян" играет в красно-чёрных футболках и чёрных трусах, "Монако" - в белой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Стад де Мустуар"!
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.50 3.15 1.60
Бонус: 10 000 ₽ 4.30 3.75 1.82
Бонус: 5 000 ₽ 4.15 3.85 1.83
Бонус: 5 000 ₽ 8.50 2.90 1.70
  3.97 2.81 2.32

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.95 1.26 2.90 1.41 2.02 1.80 1.60 2.35 1.41 2.95 1.15 5.60 1.06 9.60
10.25 1.01 9.20 1.03 3.70 1.22 2.95 1.40 2.03 1.87 1.56 2.43 1.36 3.02 1.18 4.85 1.11 5.40 1.02 9.60
12.50 1.01 9.30 1.04 9.00 1.05 7.20 1.09 4.00 1.24 1.85 1.99 2.65 1.47 1.65 2.22 1.25 3.90 1.23 4.05 1.07 12.00 1.09 12.00 0.00 17.00
4.21 1.26 3.19 1.38 2.44 1.59 3.01 1.41 3.98 1.26 3.24 1.37 2.24 1.70 1.85 2.03 1.61 2.41 1.37 3.23 1.29 3.77 1.34 3.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.00 1.36 2.02 1.74 1.46 2.60 1.11 6.00
3.15 1.36 2.08 1.75 1.48 2.65 1.17 5.35 1.11 6.60
2.07 1.76 2.20 1.66 1.45 2.70 1.23 4.05 1.04 10.00 1.03 12.00
3.21 1.37 2.64 1.51 2.07 1.81 1.65 2.32 2.03 1.85 1.67 2.29 1.31 3.62 1.22 4.55 1.24 4.24 1.12 6.67
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.20 1.78 1.97 1.22 4.00
4.05 1.24 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.25 3.95
2.90 1.38 1.77 1.98 1.32 3.20 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.04
1.50 2.55
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
3.05 1.37
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
3.25 1.31
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Где смотреть матч Лорьян 1:1 Монако онлайн

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Прогнозы на матч Лорьян 1:1 Монако

Исход игры
Лорьян
0.7% (1)
Ничья
12.4% (17)
Монако
86.9% (119)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (72)
Меньше
46.67% (63)
Обе команды забьют
Да
62.96% (85)
Нет
37.04% (50)
Популярный счёт
1:2 Монако
45.3% (62)
0:1 Монако
20.4% (28)
0:2 Монако
14.6% (20)
1:1 Ничья
10.9% (15)
1:3 Монако
4.4% (6)
0:3 Монако
1.5% (2)
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