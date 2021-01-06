Лорьян
1:1
Второй тайм: 63'
Стадион: Стад де Мустуар
Монако
3' Желтая карточкаСидибе Джибриль
6' Желтая карточкаЖелсон Мартиньш
0:1
9' ГолДисаси Аксель
1:1
31' ГолМоффи Теремас
34' Желтая карточкаЛорьенте Арман
48' Красная карточкаДелаплас Жонатан
30
Нарди
Поль
19
Висса
Йоан
30
Манноне
Вито
26
Агилар
Рубен
22
Фофана
Юссуф
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Висса ЙоанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Грбич АдрианНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Манноне ВитоВратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
-
38 Мийо ЭнцоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
9'
0:1
31'
1:1
34'
48'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Висса Йоан
|5 (2)
|0.28
|2.
|Амель Пьер-Ив
|4 (1)
|0.22
|3.
|Моффи Теремас
|3
|0.17
|4.
|Грбич Адриан
|3 (2)
|0.17
|5.
|Буасгар Кентен
|1
|0.06
|6.
|Монкондю Томас
|1
|0.06
|7.
|Лорьенте Арман
|0
|0
|8.
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Йеддер Виссам
|7 (4)
|0.39
|2.
|Фолланд Кевин
|7
|0.39
|3.
|Диоп Софьян
|4
|0.22
|4.
|Дисаси Аксель
|3
|0.17
|5.
|Желсон Мартиньш
|2
|0.11
|6.
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.11
|7.
|Агилар Рубен
|1
|0.06
|8.
|Фабрегас Сеск
|1 (1)
|0.06
|9.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.06
|10.
|Геббельс Виллем
|1
|0.06
|11.
|Головин Александр
|0
|0
|12.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|13.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|14.
|Чуамени Орельен
|0
|0
|15.
|Фофана Юссуф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лапорт Жульен
|4
|0
|2.
|Ле Фе Энцо
|4
|0
|3.
|Гравильон Эндрю
|2
|1
|4.
|Лемуан Фабьен
|3
|0
|5.
|Буасгар Кентен
|3
|0
|6.
|Амель Пьер-Ив
|3
|0
|7.
|Лорьенте Арман
|3
|0
|8.
|Делаплас Жонатан
|1
|1
|9.
|Абергель Лоран
|2
|0
|10.
|Висса Йоан
|2
|0
|11.
|Мендес Убулан
|2
|0
|12.
|Морель Жереми
|1
|0
|13.
|Монкондю Томас
|1
|0
|14.
|Нарди Поль
|1
|0
|15.
|Диарра Стефан
|1
|0
|16.
|Уоджа Франклин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дисаси Аксель
|3
|2
|2.
|Чуамени Орельен
|4
|1
|3.
|Фофана Юссуф
|4
|1
|4.
|Агилар Рубен
|5
|0
|5.
|Желсон Мартиньш
|3
|0
|6.
|Геббельс Виллем
|3
|0
|7.
|Фабрегас Сеск
|2
|0
|8.
|Сидибе Джибриль
|2
|0
|9.
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|10.
|Фолланд Кевин
|2
|0
|11.
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|12.
|Диоп Софьян
|2
|0
|13.
|Матсима Крислен
|2
|0
|14.
|Матазо Элио
|0
|1
|15.
|Марипан Гильермо
|1
|0
|16.
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|17.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лорьян
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|37.5% (6)
|Монако
|14.29% (4)
|21.43% (6)
|10.71% (3)
|25% (7)
|14.29% (4)
|14.29% (4)
Предыдущие игры
Лорьян Последние 20 матчей: +5 =3 -12Ницца 2:2 Лорьян Лорьян 0:3 Ренн ПСЖ 2:0 Лорьян Лорьян 3:0 Ним
Монако Последние 20 матчей: +10 =4 -6Монако 2:2 Сент-Этьен Дижон 0:1 Монако Монако 0:3 Ланс Марсель 2:1 Монако
Последние игры между собой
Лорьян: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 10
Монако: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|34 - 14
|36
|2.
|Лилль
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|31 - 12
|36
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|39 - 10
|35
|4.
|Ренн
|0:0 Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 19
|32
|5.
|Марсель
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 15
|28
|6.
|Монако
|1:1 Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 26
|28
|7.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|8.
|Монпелье
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 28
|27
|9.
|Анже
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|23 - 26
|27
|10.
|Брест
|2:0 Заявка
|18
|8
|2
|8
|30 - 31
|26
|11.
|Метц
|0:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 17
|24
|12.
|Бордо
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 20
|23
|13.
|Ницца
|0:2 Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 24
|22
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 25
|18
|15.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 28
|17
|16.
|Страсбург
|4:0 Заявка
|18
|5
|2
|11
|26 - 32
|17
|17.
|Нант
|0:0 Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 30
|16
|18.
|Лорьян
|1:1 Заявка
|18
|3
|4
|11
|18 - 32
|13
|19.
|Дижон
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|12 - 26
|12
|20.
|Ним
|0:4 Заявка
|18
|3
|3
|12
|14 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 4
|21
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 5
|19
|3.
|Брест
|2:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|4.
|Лион
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 6
|18
|5.
|Монако
|1:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 13
|18
|6.
|Ренн
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|7.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 13
|14
|8.
|Метц
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|9.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|10.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|11.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|16 - 19
|12
|12.
|Бордо
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|13.
|Нант
|0:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 14
|11
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|15.
|Лорьян
|1:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 13
|8
|16.
|Страсбург
|4:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|17.
|Ницца
|0:2 Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|19.
|Ним
|0:4 Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 22
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 5
|16
|3.
|Марсель
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|4.
|Ренн
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|5.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|6.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|7.
|Ницца
|0:2 Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|8.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 14
|14
|9.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|10.
|Бордо
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|11.
|Монако
|1:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|12.
|Метц
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|13.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 18
|10
|14.
|Страсбург
|4:0 Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 18
|9
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|16.
|Дижон
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 16
|8
|17.
|Ним
|0:4 Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|18.
|Брест
|2:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Нант
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
|20.
|Лорьян
|1:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лорьян» – «Монако» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лорьян» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монако» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лорьян» – «Монако», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лорьян 1:1 Монако
Исход игры
Лорьян
0.7% (1)
Ничья
12.4% (17)
Монако
86.9% (119)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (72)
Меньше
46.67% (63)
Обе команды забьют
Да
62.96% (85)
Нет
37.04% (50)
Популярный счёт
1:2 Монако
45.3% (62)
0:1 Монако
20.4% (28)
0:2 Монако
14.6% (20)
1:1 Ничья
10.9% (15)
1:3 Монако
4.4% (6)
0:3 Монако
1.5% (2)
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