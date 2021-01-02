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Лорьян
 
Позже

Стадион:
Монако

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висса Йоан 5 (2) 0.29
2. Амель Пьер-Ив 4 (1) 0.24
3. Грбич Адриан 3 (2) 0.18
4. Моффи Теремас 2 0.12
5. Буасгар Кентен 1 0.06
6. Монкондю Томас 1 0.06
7. Лорьенте Арман 0 0
8. Ле Фе Энцо 0 0
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Йеддер Виссам 7 (4) 0.41
2. Фолланд Кевин 7 0.41
3. Диоп Софьян 4 0.24
4. Желсон Мартиньш 2 0.12
5. Дисаси Аксель 2 0.12
6. Бадьяшиль Бенуа 2 0.12
7. Агилар Рубен 1 0.06
8. Фабрегас Сеск 1 (1) 0.06
9. Пеллегри Пьетро 1 0.06
10. Геббельс Виллем 1 0.06
11. Головин Александр 0 0
12. Оньекуру Генри 0 0
13. Балло-Туре Фоде 0 0
14. Чуамени Орельен 0 0
15. Фофана Юссуф 0 0

Карточки

Лорьян
# Игрок      
1. Лапорт Жульен 4 0
2. Ле Фе Энцо 4 0
3. Гравильон Эндрю 2 1
4. Лемуан Фабьен 3 0
5. Буасгар Кентен 3 0
6. Амель Пьер-Ив 3 0
7. Абергель Лоран 2 0
8. Висса Йоан 2 0
9. Лорьенте Арман 2 0
10. Мендес Убулан 2 0
11. Морель Жереми 1 0
12. Делаплас Жонатан 1 0
13. Монкондю Томас 1 0
14. Нарди Поль 1 0
15. Диарра Стефан 1 0
16. Уоджа Франклин 1 0
Монако
# Игрок      
1. Дисаси Аксель 3 2
2. Чуамени Орельен 4 1
3. Фофана Юссуф 4 1
4. Агилар Рубен 5 0
5. Геббельс Виллем 3 0
6. Фабрегас Сеск 2 0
7. Бен-Йеддер Виссам 2 0
8. Фолланд Кевин 2 0
9. Желсон Мартиньш 2 0
10. Пеллегри Пьетро 2 0
11. Диоп Софьян 2 0
12. Матсима Крислен 2 0
13. Матазо Элио 0 1
14. Сидибе Джибриль 1 0
15. Марипан Гильермо 1 0
16. Балло-Туре Фоде 1 0
17. Бьянкон Жулиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лорьян 12.5% (2) 6.25% (1) 6.25% (1) 18.75% (3) 18.75% (3) 37.5% (6)
 Монако 14.29% (4) 21.43% (6) 10.71% (3) 25% (7) 14.29% (4) 14.29% (4)

Предыдущие игры

Лорьян Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Ницца 2:2 Лорьян Лорьян 0:3 Ренн ПСЖ 2:0 Лорьян Лорьян 3:0 Ним
Анже 2:0 Лорьян Лорьян 0:1 Монпелье Лилль 4:0 Лорьян Лорьян 0:2 Нант Дижон 0:0 Лорьян Лорьян 0:1 Марсель Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:0 Лорьян Метц 3:1 Лорьян Лорьян 1:1 Лион Брест 3:2 Лорьян Лорьян 2:3 Ланс Лорьян 3:1 Ньор Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лорьян 3:1 Страсбург Лорьян 1:0 Генгам
Монако Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Монако 2:2 Сент-Этьен Дижон 0:1 Монако Монако 0:3 Ланс Марсель 2:1 Монако
Лилль 2:1 Монако Монако 3:0 Ним Монако 3:2 ПСЖ Ницца 1:2 Монако Монако 4:0 Бордо Лион 4:1 Монако Монако 1:1 Монпелье Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако

Последние игры между собой

Лорьян: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 10
Монако: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 3
Монако 1:0 Лорьян Кубок лиги Монако 4:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:3 Монако Лига 1 Лорьян 0:2 Монако Лига 1
Монако 2:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:1 Монако Лига 1 Монако 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:2 Монако Лига 1 Монако 1:0 Лорьян Лига 1 Монако 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Монако Лига 1 Лорьян 2:2 Монако Лига 1 Монако 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Монако Лига 1 Монако 2:0 Лорьян Лига 1 Монако 1:0 Лорьян Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 17 10 6 1 34 - 14 36
2. Лилль Заявка 17 10 6 1 31 - 12 36
3. ПСЖ Заявка 17 11 2 4 39 - 10 35
4. Ренн Заявка 17 9 4 4 26 - 19 31
5. Марсель Заявка 15 8 4 3 22 - 15 28
6. Ланс Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
7. Монако Заявка 17 8 3 6 28 - 25 27
8. Монпелье Заявка 17 8 3 6 29 - 28 27
9. Анже Заявка 17 8 3 6 23 - 26 27
10. Брест Заявка 17 7 2 8 28 - 31 23
11. Метц Заявка 17 6 5 6 19 - 17 23
12. Ницца Заявка 16 6 4 6 21 - 22 22
13. Бордо Заявка 17 6 4 7 18 - 20 22
14. Сент-Этьен Заявка 17 4 6 7 18 - 25 18
15. Реймс Заявка 17 4 5 8 24 - 28 17
16. Нант Заявка 17 3 6 8 18 - 30 15
17. Страсбург Заявка 17 4 2 11 22 - 32 14
18. Лорьян Заявка 17 3 3 11 17 - 31 12
19. Ним Заявка 17 3 3 11 14 - 34 12
20. Дижон Заявка 17 2 6 9 12 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 9 6 3 0 17 - 4 21
2. ПСЖ Заявка 9 6 1 2 22 - 5 19
3. Лион Заявка 8 5 3 0 19 - 6 18
4. Монако Заявка 9 5 3 1 20 - 13 18
5. Брест Заявка 8 5 1 2 17 - 14 16
6. Ренн Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
7. Ланс Заявка 8 4 2 2 15 - 13 14
8. Метц Заявка 8 4 1 3 11 - 9 13
9. Анже Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
10. Марсель Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
11. Монпелье Заявка 9 4 0 5 16 - 19 12
12. Бордо Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
13. Нант Заявка 8 2 4 2 10 - 14 10
14. Сент-Этьен Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15. Ницца Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
16. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Лорьян Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
18. Страсбург Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
19. Ним Заявка 9 1 1 7 9 - 22 4
20. Дижон Заявка 9 0 4 5 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
2. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 17 - 5 16
3. Марсель Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
4. Ренн Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
5. Лилль Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
6. Монпелье Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
7. Ницца Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
8. Анже Заявка 8 4 2 2 14 - 14 14
9. Ланс Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
10. Бордо Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
11. Метц Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
12. Реймс Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
13. Монако Заявка 8 3 0 5 8 - 12 9
14. Страсбург Заявка 9 3 0 6 16 - 18 9
15. Сент-Этьен Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
16. Ним Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
17. Дижон Заявка 8 2 2 4 9 - 16 8
18. Брест Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Нант Заявка 9 1 2 6 8 - 16 5
20. Лорьян Заявка 9 1 2 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лорьян - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 января 2021, осталось 2 дня 15 часов 45 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Лорьян 0% (0)
    X 18.2% (6)
    Монако 81.8% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лорьян
    Ничья
    Монако
    4.50
    4.20
    1.80
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.30 3.85 1.80
    Бонус: 10 000 ₽ 4.40 3.90 1.76
    Бонус: 5 000 ₽ 4.50 3.96 1.79
    Бонус: 5 000 ₽ 4.30 4.20 1.75
      4.45 4.10 1.80

    Самый высокий коэффициент на матч «Лорьян» – «Монако» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лорьян» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монако» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лорьян» – «Монако», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    4.20 1.23 2.11 1.73 1.67 2.22 1.44 2.80 1.17 5.20 1.06 9.60
    11.00 1.00 10.25 1.02 3.70 1.22 3.26 1.34 2.17 1.77 1.66 2.22 1.42 2.78 1.19 4.30 1.13 4.90 1.03 8.50
    14.50 1.01 10.00 1.04 4.10 1.22 3.25 1.32 2.14 1.72 1.90 1.95 1.67 2.28 1.44 2.75 1.21 4.20 1.14 4.90 1.04 8.60 1.03 9.20 0.00 15.50
    4.34 1.25 2.56 1.56 2.15 1.77 1.93 1.98 1.68 2.30 1.54 2.62 1.44 2.92 1.17 5.69
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.10 1.34 2.09 1.69 1.48 2.50 1.12 5.80
    3.30 1.33 2.20 1.67 1.52 2.53 1.18 4.85 1.12 6.10
    2.15 1.70 1.50 2.50 1.17 5.00
    3.41 1.36 2.81 1.48 2.21 1.75 1.72 2.23 1.51 2.71
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.40 1.19 1.83 1.91 1.23 3.85
    4.05 1.24 3.10 1.37 1.82 1.99 1.36 3.12 1.21 4.40
    3.10 1.33 1.82 1.92 1.37 2.95 1.29 3.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.69 2.08
    1.70 2.08
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.21
    4.10 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.34
    3.05 1.35
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    Прогнозы на матч Лорьян - Монако

    Исход игры
    Лорьян
    0% (0)
    Ничья
    18.2% (6)
    Монако
    81.8% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (12)
    Меньше
    62.5% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    53.13% (17)
    Нет
    46.88% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    33.3% (11)
    0:1 Монако
    27.3% (9)
    0:2 Монако
    18.2% (6)
    1:1 Ничья
    15.2% (5)
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