Лорьян
Позже
Стадион: Стад де Мустуар
Монако
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Висса Йоан
|5 (2)
|0.29
|2.
|Амель Пьер-Ив
|4 (1)
|0.24
|3.
|Грбич Адриан
|3 (2)
|0.18
|4.
|Моффи Теремас
|2
|0.12
|5.
|Буасгар Кентен
|1
|0.06
|6.
|Монкондю Томас
|1
|0.06
|7.
|Лорьенте Арман
|0
|0
|8.
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Йеддер Виссам
|7 (4)
|0.41
|2.
|Фолланд Кевин
|7
|0.41
|3.
|Диоп Софьян
|4
|0.24
|4.
|Желсон Мартиньш
|2
|0.12
|5.
|Дисаси Аксель
|2
|0.12
|6.
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.12
|7.
|Агилар Рубен
|1
|0.06
|8.
|Фабрегас Сеск
|1 (1)
|0.06
|9.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.06
|10.
|Геббельс Виллем
|1
|0.06
|11.
|Головин Александр
|0
|0
|12.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|13.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|14.
|Чуамени Орельен
|0
|0
|15.
|Фофана Юссуф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лапорт Жульен
|4
|0
|2.
|Ле Фе Энцо
|4
|0
|3.
|Гравильон Эндрю
|2
|1
|4.
|Лемуан Фабьен
|3
|0
|5.
|Буасгар Кентен
|3
|0
|6.
|Амель Пьер-Ив
|3
|0
|7.
|Абергель Лоран
|2
|0
|8.
|Висса Йоан
|2
|0
|9.
|Лорьенте Арман
|2
|0
|10.
|Мендес Убулан
|2
|0
|11.
|Морель Жереми
|1
|0
|12.
|Делаплас Жонатан
|1
|0
|13.
|Монкондю Томас
|1
|0
|14.
|Нарди Поль
|1
|0
|15.
|Диарра Стефан
|1
|0
|16.
|Уоджа Франклин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дисаси Аксель
|3
|2
|2.
|Чуамени Орельен
|4
|1
|3.
|Фофана Юссуф
|4
|1
|4.
|Агилар Рубен
|5
|0
|5.
|Геббельс Виллем
|3
|0
|6.
|Фабрегас Сеск
|2
|0
|7.
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|8.
|Фолланд Кевин
|2
|0
|9.
|Желсон Мартиньш
|2
|0
|10.
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|11.
|Диоп Софьян
|2
|0
|12.
|Матсима Крислен
|2
|0
|13.
|Матазо Элио
|0
|1
|14.
|Сидибе Джибриль
|1
|0
|15.
|Марипан Гильермо
|1
|0
|16.
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|17.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лорьян
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|37.5% (6)
|Монако
|14.29% (4)
|21.43% (6)
|10.71% (3)
|25% (7)
|14.29% (4)
|14.29% (4)
Предыдущие игры
Лорьян Последние 20 матчей: +5 =3 -12Ницца 2:2 Лорьян Лорьян 0:3 Ренн ПСЖ 2:0 Лорьян Лорьян 3:0 Ним
Монако Последние 20 матчей: +10 =4 -6Монако 2:2 Сент-Этьен Дижон 0:1 Монако Монако 0:3 Ланс Марсель 2:1 Монако
Последние игры между собой
Лорьян: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 10
Монако: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|34 - 14
|36
|2.
|Лилль
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|31 - 12
|36
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|39 - 10
|35
|4.
|Ренн
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 19
|31
|5.
|Марсель
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 15
|28
|6.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|7.
|Монако
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 25
|27
|8.
|Монпелье
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 28
|27
|9.
|Анже
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|23 - 26
|27
|10.
|Брест
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 31
|23
|11.
|Метц
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 17
|23
|12.
|Ницца
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 22
|22
|13.
|Бордо
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 20
|22
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 25
|18
|15.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 28
|17
|16.
|Нант
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 30
|15
|17.
|Страсбург
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|22 - 32
|14
|18.
|Лорьян
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 31
|12
|19.
|Ним
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 34
|12
|20.
|Дижон
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|12 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 4
|21
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 5
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 6
|18
|4.
|Монако
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 13
|18
|5.
|Брест
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 14
|16
|6.
|Ренн
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|7.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 13
|14
|8.
|Метц
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|9.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|10.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|11.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|16 - 19
|12
|12.
|Бордо
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|13.
|Нант
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 14
|10
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|15.
|Ницца
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|17.
|Лорьян
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|19.
|Ним
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 22
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 5
|16
|3.
|Марсель
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|4.
|Ренн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|5.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|6.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|7.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|8.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 14
|14
|9.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|10.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|11.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|12.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 18
|10
|13.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 12
|9
|14.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 18
|9
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|16.
|Ним
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|17.
|Дижон
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 16
|8
|18.
|Брест
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лорьян» – «Монако» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лорьян» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монако» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лорьян» – «Монако», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лорьян - Монако
Исход игры
Лорьян
0% (0)
Ничья
18.2% (6)
Монако
81.8% (27)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (12)
Меньше
62.5% (20)
Обе команды забьют
Да
53.13% (17)
Нет
46.88% (15)
Популярный счёт
1:2 Монако
33.3% (11)
0:1 Монако
27.3% (9)
0:2 Монако
18.2% (6)
1:1 Ничья
15.2% (5)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!