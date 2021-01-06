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  2. Матчи
  3. Франция
Метц
0:0
Второй тайм: 65'

Стадион:
Бордо
0'
19' Желтая карточка
Адли Ясин
25' Желтая карточка
Кастро Пабло
38' Желтая карточка
Лейя-Исека Аарон
65'
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
21
Бойе
Джон
17
Делен
Тома
13
Гуйе
Ламин
19
Маига
Хабиб
5
Ангбан
Викторьен
22
Мазиз
Юссеф
24
Лейя-Исека
Аарон
1
Костиль
Бенуа
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
3
Кастро
Пабло
23
Бенито
Лорис
5
Отавио
II
26
Башич
Тома
28
Уден
Реми
19
Адли
Ясин
18
Хван
Ый-Чжо
9
Майя
Джош
Метц
5-4-1
Бордо
4-2-3-1

Ход матча

19'
 
Адли Ясин
25'
 
Кастро Пабло
38'
Лейя-Исека Аарон
 
56'
 
Косельни Лоран
Кастро Пабло
56'
 
Зеркан Мехди
Адли Ясин
61'
Вагнер да Силва
Гуйе Ламин
 
61'
Тшимбембе Варрен
Мазиз Юссеф
 
61'
Эмброуз Тьерри
Лейя-Исека Аарон
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.33
2. Булая Фарид 3 0.17
3. Нгетт Опа 3 0.17
4. Лейя-Исека Аарон 2 (2) 0.11
5. Маига Хабиб 1 0.06
6. Гуйе Ламин 1 0.06
7. Яд Папа Ндиага 1 0.06
8. Бронн Дилан 1 (1) 0.06
9. Юдоль Матьё 0 0
10. Ангбан Викторьен 0 0
11. Делен Тома 0 0
Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Башич Тома 3 0.17
2. Бен Арфа Хатем 2 0.11
3. Хван Ый-Чжо 2 0.11
4. Уден Реми 2 0.11
5. Калу Сэмьюэл 2 0.11
6. Майя Джош 2 0.11
7. Адли Ясин 1 0.06
8. Бриан Джимми 1 (1) 0.06
9. Кастро Пабло 1 0.06
10. Отавио II 1 0.06
11. Косельни Лоран 0 0
12. Байсс Пол 0 0
13. Де Превиль Николя 0 0

Карточки

Метц
# Игрок      
1. Маига Хабиб 6 0
2. Ангбан Викторьен 4 0
3. Сентонз Фабьен 4 0
4. Пажо Венсан 3 0
5. Делен Тома 3 0
6. Бойе Джон 1 1
7. Юдоль Матьё 1 1
8. Укидья Александр 2 0
9. Лейя-Исека Аарон 2 0
10. Булая Фарид 2 0
11. Вагнер да Силва 1 0
12. Фофана Мамаду 1 0
13. Сарр Пап 1 0
14. Бронн Дилан 1 0
15. Гуйе Ламин 1 0
16. Куяте Кики 1 0
17. Яд Папа Ндиага 1 0
Бордо
# Игрок      
1. Отавио II 6 0
2. Кастро Пабло 5 0
3. Байсс Пол 2 1
4. Бенито Лорис 3 0
5. Сабали Юссуф 3 0
6. Кватенг Энок 3 0
7. Адли Ясин 3 0
8. Бриан Джимми 2 0
9. Де Превиль Николя 2 0
10. Башич Тома 2 0
11. Калу Сэмьюэл 2 0
12. Майя Джош 2 0
13. Зеркан Мехди 0 1
14. Уден Реми 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Метц 11.11% (2) 16.67% (3) 22.22% (4) 11.11% (2) 22.22% (4) 16.67% (3)
 Бордо 5.88% (1) 29.41% (5) 11.76% (2) 5.88% (1) 11.76% (2) 35.29% (6)

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Ренн 1:0 Метц Метц 2:0 Ланс Монпелье 0:2 Метц Страсбург 2:2 Метц
Метц 1:3 Лион Метц 0:2 Брест Нант 1:1 Метц Метц 1:1 Дижон Ним 0:1 Метц Метц 2:0 Сент-Этьен Анже 1:1 Метц Метц 3:1 Лорьян Марсель 1:1 Метц Метц 2:1 Реймс ПСЖ 1:0 Метц Лилль 1:0 Метц Метц 0:1 Монако Метц 1:1 Монпелье Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц
Бордо Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Бордо 1:3 Реймс Страсбург 0:2 Бордо Бордо 1:2 Сент-Этьен Лилль 2:1 Бордо
Бордо 1:0 Брест ПСЖ 2:2 Бордо Ренн 0:1 Бордо Бордо 0:2 Монпелье Монако 4:0 Бордо Бордо 2:0 Ним Марсель 3:1 Бордо Бордо 3:0 Дижон Бордо 0:0 Ницца Ланс 2:1 Бордо Бордо 0:0 Лион Анже 0:2 Бордо Бордо 0:0 Нант Реймс 0:4 Бордо Тулуза 0:0 Бордо Сент-Этьен 4:2 Бордо

Последние игры между собой

Метц: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 7
Бордо: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 0
Метц 1:2 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Метц Лига 1 Метц 0:4 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Метц Лига 1
Бордо 3:0 Метц Лига 1 Метц 0:3 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Метц Лига 1 Метц 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 3:0 Метц Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 17 10 6 1 34 - 14 36
2. Лилль Заявка 17 10 6 1 31 - 12 36
3. ПСЖ Заявка 17 11 2 4 39 - 10 35
4. Ренн 0:0 Заявка 18 9 5 4 26 - 19 32
5. Марсель Заявка 15 8 4 3 22 - 15 28
6. Монако 1:1 Заявка 18 8 4 6 29 - 26 28
7. Ланс Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
8. Монпелье Заявка 17 8 3 6 29 - 28 27
9. Анже Заявка 17 8 3 6 23 - 26 27
10. Брест 2:0 Заявка 18 8 2 8 30 - 31 26
11. Метц 0:0 Заявка 18 6 6 6 19 - 17 24
12. Бордо 0:0 Заявка 18 6 5 7 18 - 20 23
13. Ницца 0:2 Заявка 17 6 4 7 21 - 24 22
14. Сент-Этьен Заявка 17 4 6 7 18 - 25 18
15. Реймс Заявка 17 4 5 8 24 - 28 17
16. Страсбург 4:0 Заявка 18 5 2 11 26 - 32 17
17. Нант 0:0 Заявка 18 3 7 8 18 - 30 16
18. Лорьян 1:1 Заявка 18 3 4 11 18 - 32 13
19. Дижон Заявка 17 2 6 9 12 - 26 12
20. Ним 0:4 Заявка 18 3 3 12 14 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 9 6 3 0 17 - 4 21
2. ПСЖ Заявка 9 6 1 2 22 - 5 19
3. Брест 2:0 Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
4. Лион Заявка 8 5 3 0 19 - 6 18
5. Монако 1:1 Заявка 9 5 3 1 20 - 13 18
6. Ренн 0:0 Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
7. Ланс Заявка 8 4 2 2 15 - 13 14
8. Метц 0:0 Заявка 9 4 2 3 11 - 9 14
9. Анже Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
10. Марсель Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
11. Монпелье Заявка 9 4 0 5 16 - 19 12
12. Бордо 0:0 Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
13. Нант 0:0 Заявка 9 2 5 2 10 - 14 11
14. Сент-Этьен Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15. Лорьян 1:1 Заявка 9 2 2 5 10 - 13 8
16. Страсбург 4:0 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
17. Ницца 0:2 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
18. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
19. Ним 0:4 Заявка 9 1 1 7 9 - 22 4
20. Дижон Заявка 9 0 4 5 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
2. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 17 - 5 16
3. Марсель Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
4. Ренн 0:0 Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
5. Лилль Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
6. Монпелье Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
7. Ницца 0:2 Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
8. Анже Заявка 8 4 2 2 14 - 14 14
9. Ланс Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
10. Бордо 0:0 Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
11. Монако 1:1 Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
12. Метц 0:0 Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
13. Реймс Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
14. Страсбург 4:0 Заявка 9 3 0 6 16 - 18 9
15. Сент-Этьен Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
16. Дижон Заявка 8 2 2 4 9 - 16 8
17. Ним 0:4 Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
18. Брест 2:0 Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Нант 0:0 Заявка 9 1 2 6 8 - 16 5
20. Лорьян 1:1 Заявка 9 1 2 6 8 - 19 5
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Контроль мяча: Метц: 39%, Бордо: 61%.
  • 47'
    Матч возобновлен
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Травма, повреждение
    46'
    Бойе Джон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 46'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Сентонз Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Уден Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Маига Хабиб из команды Метц поставил подножку. Пострадал Уден Реми
  • 45'
    Контроль мяча: Метц: 41%, Бордо: 59%.
  • 44'
    Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
  • 44'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Метц контролирует мяч.
  • Офсайд
    43'
    Майя Джош из команды Бордо в офсайде
  • 43'
    Кастро Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    42'
    Хван Ый-Чжо наказан за толчок Куяте Кики
  • 42'
    Бордо контролирует мяч.
  • 42'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 41'
    Бордо контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Кастро Пабло из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Гуйе Ламин
  • 40'
    Башич Тома пробил со штрафного прямо в стенку
  • 40'
    Контроль мяча: Метц: 41%, Бордо: 59%.
  • Желтая карточка
    38'
    Лейя-Исека Аарон получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    38'
    Безумный фол. Лейя-Исека Аарон грубо играет против соперника. Пострадал Уден Реми
  • 38'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Бордо контролирует мяч.
  • 37'
    Сабали Юссуф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 37'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Бенито Лорис из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 36'
    Бордо контролирует мяч.
  • 36'
    Сентонз Фабьен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Куяте Кики из команды Метц поставил подножку. Пострадал Майя Джош
  • 35'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 35'
    Куяте Кики из команды Метц наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 35'
    Мазиз Юссеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 35'
    Контроль мяча: Метц: 45%, Бордо: 55%.
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Байсс Пол из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Бронн Дилан
  • Фол, нарушение
    33'
    Адли Ясин из команды Бордо толкнул локтем оппонента. Это Бойе Джон заработал фол
  • 33'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Метц пытается что-то создать.
  • 32'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Метц совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 31'
    Бордо контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: Метц: 43%, Бордо: 57%.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 30'
    Шанс! Кастро Пабло из команды Бордо пробил головой, но мимо
  • 30'
    Уден Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    29'
    Делен Тома наказан за толчок Сабали Юссуф
  • 29'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 28'
    Мазиз Юссеф не смог попасть в створ ударом издали
  • 28'
    Гуйе Ламин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 28'
    Метц пытается что-то создать.
  • 28'
    Бордо контролирует мяч.
  • 27'
    Метц контролирует мяч.
  • 27'
    Куяте Кики из команды Метц сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 26'
    Мазиз Юссеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    25'
    Кастро Пабло - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    25'
    Назначен штрафной. Пострадал Делен Тома, его свалил Кастро Пабло.
  • 25'
    Делен Тома из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 25'
    Метц начинает контратаку
  • 25'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 25'
    Контроль мяча: Метц: 42%, Бордо: 58%.
  • 25'
    Бордо контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    24'
    Хван Ый-Чжо задерживает мяч рукой
  • 24'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    23'
    Маига Хабиб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 23'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    22'
    Сабали Юссуф наказан за толчок Маига Хабиб
  • 21'
    Бордо контролирует мяч.
  • Офсайд
    21'
    Лейя-Исека Аарон из команды Метц в офсайде
  • Желтая карточка
    19'
    Адли Ясин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья свистит. Адли Ясин атаковал сзади соперника. Это Сентонз Фабьен заработал своей команде штрафной
  • 19'
    Контроль мяча: Метц: 41%, Бордо: 59%.
  • 19'
    Метц контролирует мяч.
  • 19'
    Гуйе Ламин имел все шансы забить, но Костиль Бенуа сделал отличный сейв!
  • 19'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Делен Тома из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 18'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 18'
    Бордо контролирует мяч.
  • 17'
    Метц пытается что-то создать.
  • 17'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Метц пытается что-то создать.
  • 16'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    16'
    Маига Хабиб наказан за толчок Адли Ясин
  • 15'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 15'
    Адли Ясин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 15'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 15'
    Контроль мяча: Метц: 44%, Бордо: 56%.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 14'
    Метц пытается что-то создать.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 14'
    Уден Реми не смог попасть в створ ударом издали
  • 13'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Метц пытается что-то создать.
  • 11'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 10'
    Метц контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: Метц: 38%, Бордо: 62%.
  • 9'
    Бордо контролирует мяч.
  • 9'
    Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
  • 9'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Адли Ясин из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Маига Хабиб
  • 8'
    Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Метц контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Хван Ый-Чжо из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Бронн Дилан
  • 7'
    Метц контролирует мяч.
  • 6'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Мазиз Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    6'
    Уден Реми из команды Бордо подал угловой справа.
  • 6'
    Адли Ясин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 6'
    Уден Реми из команды Бордо делает пас партнеру.
  • 5'
    Бордо контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Метц: 37%, Бордо: 63%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 4'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Бордо контролирует мяч.
  • 3'
    Метц пытается что-то создать.
  • 3'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Бордо контролирует мяч.
  • 3'
    Лейя-Исека Аарон нанес удар головой, но Костиль Бенуа спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    2'
    Мазиз Юссеф из команды Метц подал угловой справа.
  • 2'
    Гуйе Ламин из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 2'
    Метц контролирует мяч.
  • 1'
    Бордо контролирует мяч.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Метц начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Метц 31.4% (43)
X 38% (52)
Бордо 30.7% (42)
Все прогнозы
2.83 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Метц
Ничья
Бордо
3.43
2.98
3.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.65 3.15 2.80
Бонус: 10 000 ₽ 2.70 2.95 2.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.83 2.98 2.96
Бонус: 5 000 ₽ 4.10 1.75 4.20
  3.43 2.18 3.46

Самый высокий коэффициент на матч «Метц» – «Бордо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Метц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бордо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Метц» – «Бордо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.20 1.12 2.45 1.56 1.81 2.01 1.46 2.70 1.16 5.40 1.05 10.00
6.05 1.08 4.95 1.14 2.49 1.51 1.89 1.91 1.54 2.65 1.23 4.20 1.16 4.95 1.03 9.20 1.02 9.80
1.97 1.82 1.30 3.50 1.16 5.10 2.26 1.68 1.02 13.00 1.67 2.28 1.02 13.00 1.01 15.00 1.03 12.00 1.02 13.00 1.02 13.00 0.00 18.00 0.00 18.00 0.00 25.00
2.86 1.45 2.36 1.63 1.86 2.02 1.54 2.56 1.39 3.10 1.26 4.07 1.24 4.31 1.37 3.23 1.49 2.71 1.35 3.32 1.19 5.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.22 1.61 1.47 2.55 1.24 3.80 1.04 9.40
2.34 1.60 1.56 2.43 1.28 3.64 1.06 9.00 1.04 10.50
1.31 3.35 1.02 13.00 1.01 15.00 1.08 9.10
1.17 5.31 1.42 2.99 1.14 5.99 1.11 7.35 1.25 4.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.95 1.79 1.42 2.70 1.09 6.60
3.00 1.39 2.00 1.81 1.45 2.75 1.15 5.55 1.10 6.85
2.03 1.73 1.45 2.75 1.13 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.16 1.65
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
4.30 1.19
Где смотреть матч Метц 0:0 Бордо онлайн

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Прогнозы на матч Метц 0:0 Бордо

Исход игры
Метц
31.4% (43)
Ничья
38% (52)
Бордо
30.7% (42)
Тотал 2.5
Больше
35.56% (48)
Меньше
64.44% (87)
Обе команды забьют
Да
69.63% (94)
Нет
30.37% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.3% (47)
1:2 Бордо
15.3% (21)
2:1 Метц
14.6% (20)
1:0 Метц
14.6% (20)
0:1 Бордо
10.9% (15)
1:3 Бордо
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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