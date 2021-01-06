Метц
0:0
Конец матча
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Бордо
19' Желтая карточкаАдли Ясин
25' Желтая карточкаКастро Пабло
38' Желтая карточкаЛейя-Исека Аарон
23
Куяте
Кики
21
Бойе
Джон
17
Делен
Тома
13
Гуйе
Ламин
19
Маига
Хабиб
22
Мазиз
Юссеф
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
23
Бенито
Лорис
26
Башич
Тома
28
Уден
Реми
19
Адли
Ясин
18
Хван
Ый-Чжо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
-
17 Делен ТомаЗащитник
-
13 Гуйе ЛаминПолузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Боаэн ЭрнестЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
-
24 Байсс ПолЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
-
10 Калу СэмьюэлПолузащитник
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Баква ДиланНападающий
-
31 Траоре АмадуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
19'
25'
38'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньяне Ибраима
|6 (1)
|0.33
|2.
|Булая Фарид
|3
|0.17
|3.
|Нгетт Опа
|3
|0.17
|4.
|Лейя-Исека Аарон
|2 (2)
|0.11
|5.
|Маига Хабиб
|1
|0.06
|6.
|Гуйе Ламин
|1
|0.06
|7.
|Яд Папа Ндиага
|1
|0.06
|8.
|Бронн Дилан
|1 (1)
|0.06
|9.
|Юдоль Матьё
|0
|0
|10.
|Ангбан Викторьен
|0
|0
|11.
|Делен Тома
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Башич Тома
|3
|0.17
|2.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0.11
|3.
|Хван Ый-Чжо
|2
|0.11
|4.
|Уден Реми
|2
|0.11
|5.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0.11
|6.
|Майя Джош
|2
|0.11
|7.
|Адли Ясин
|1
|0.06
|8.
|Бриан Джимми
|1 (1)
|0.06
|9.
|Кастро Пабло
|1
|0.06
|10.
|Отавио II
|1
|0.06
|11.
|Косельни Лоран
|0
|0
|12.
|Байсс Пол
|0
|0
|13.
|Де Превиль Николя
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маига Хабиб
|6
|0
|2.
|Ангбан Викторьен
|4
|0
|3.
|Сентонз Фабьен
|4
|0
|4.
|Пажо Венсан
|3
|0
|5.
|Делен Тома
|3
|0
|6.
|Бойе Джон
|1
|1
|7.
|Юдоль Матьё
|1
|1
|8.
|Укидья Александр
|2
|0
|9.
|Лейя-Исека Аарон
|2
|0
|10.
|Булая Фарид
|2
|0
|11.
|Вагнер да Силва
|1
|0
|12.
|Фофана Мамаду
|1
|0
|13.
|Сарр Пап
|1
|0
|14.
|Бронн Дилан
|1
|0
|15.
|Гуйе Ламин
|1
|0
|16.
|Куяте Кики
|1
|0
|17.
|Яд Папа Ндиага
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Отавио II
|6
|0
|2.
|Кастро Пабло
|5
|0
|3.
|Байсс Пол
|2
|1
|4.
|Бенито Лорис
|3
|0
|5.
|Сабали Юссуф
|3
|0
|6.
|Кватенг Энок
|3
|0
|7.
|Адли Ясин
|3
|0
|8.
|Бриан Джимми
|2
|0
|9.
|Де Превиль Николя
|2
|0
|10.
|Башич Тома
|2
|0
|11.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0
|12.
|Майя Джош
|2
|0
|13.
|Зеркан Мехди
|0
|1
|14.
|Уден Реми
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Метц
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|Бордо
|5.88% (1)
|29.41% (5)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|35.29% (6)
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +8 =6 -6Ренн 1:0 Метц Метц 2:0 Ланс Монпелье 0:2 Метц Страсбург 2:2 Метц
Бордо Последние 20 матчей: +7 =5 -8Бордо 1:3 Реймс Страсбург 0:2 Бордо Бордо 1:2 Сент-Этьен Лилль 2:1 Бордо
Последние игры между собой
Метц: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 7
Бордо: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|37 - 16
|39
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|40 - 11
|36
|3.
|Лилль
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|32 - 14
|36
|4.
|Ренн
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 19
|32
|5.
|Марсель
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 16
|31
|6.
|Монако
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|33 - 27
|30
|7.
|Анже
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|25 - 27
|30
|8.
|Ланс
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|9.
|Монпелье
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 31
|27
|10.
|Брест
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|30 - 31
|26
|11.
|Метц
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 17
|24
|12.
|Бордо
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 20
|23
|13.
|Ницца
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 24
|22
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|19 - 26
|19
|15.
|Реймс
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|24 - 28
|18
|16.
|Страсбург
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|27 - 32
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 30
|16
|18.
|Дижон
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|12 - 26
|13
|19.
|Лорьян
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 36
|12
|20.
|Ним
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|14 - 39
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 8
|21
|2.
|Лилль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 6
|21
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 5
|19
|4.
|Брест
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|5.
|Монако
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 13
|18
|6.
|Ренн
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|7.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|8.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 13
|14
|9.
|Метц
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|10.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|11.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|16 - 19
|12
|12.
|Бордо
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|13.
|Нант
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 14
|11
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|15.
|Реймс
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|16.
|Страсбург
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|17.
|Ницца
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Ним
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 22
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 6
|17
|3.
|Анже
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 15
|17
|4.
|Марсель
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|5.
|Ренн
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|6.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|7.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 12
|15
|8.
|Ницца
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|9.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|11.
|Бордо
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|12.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|13.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 18
|10
|14.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 18
|9
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|16.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|17.
|Ним
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 17
|8
|18.
|Брест
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Метц» – «Бордо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Метц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бордо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Метц» – «Бордо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Метц 0:0 Бордо
Исход игры
Метц
31.4% (43)
Ничья
38% (52)
Бордо
30.7% (42)
Тотал 2.5
Больше
35.56% (48)
Меньше
64.44% (87)
Обе команды забьют
Да
69.63% (94)
Нет
30.37% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.3% (47)
1:2 Бордо
15.3% (21)
1:0 Метц
14.6% (20)
2:1 Метц
14.6% (20)
0:1 Бордо
10.9% (15)
2:2 Ничья
2.2% (3)
1:3 Бордо
2.2% (3)
0:2 Бордо
1.5% (2)
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