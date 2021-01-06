Сент-Этьен
Позже
Стадион: Жоффруа Гишар
ПСЖ
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
28
Юссуф
Зейду
18
Норден
Арно
21
Амума
Ромен
20
Буанга
Денис
31
Дагба
Колин
21
Эррера
Андер
18
Кин
Мойзе
- Основной состав
-
30 Мулен ЖессиВратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Амума РоменПолузащитник
-
20 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Дагба КолинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Нападающий
-
18 Кин МойзеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Рико СерхиоВратарь
-
22 Диалло АбдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Симонс ХавиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амума Ромен
|3
|0.18
|2.
|Буанга Денис
|3 (2)
|0.18
|3.
|Норден Арно
|2
|0.12
|4.
|Аушиш Адиль
|2
|0.12
|5.
|Камара Махди
|2
|0.12
|6.
|Мукуди Ароль
|1
|0.06
|7.
|Неу Иван
|1
|0.06
|8.
|Масон Иван
|1
|0.06
|9.
|Дебюши Матьё
|1
|0.06
|10.
|Хазри Вахби
|1 (1)
|0.06
|11.
|Будебуз Ряд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|12 (4)
|0.71
|2.
|Кин Мойзе
|7
|0.41
|3.
|Ди Мария Анхель
|3
|0.18
|4.
|Неймар
|3 (1)
|0.18
|5.
|Сарабия Пабло
|2
|0.12
|6.
|Дракслер Юлиан
|2
|0.12
|7.
|Гуэйе Идрисса
|2
|0.12
|8.
|Флоренци Алессандро
|2
|0.12
|9.
|Икарди Мауро
|2
|0.12
|10.
|Дагба Колин
|1
|0.06
|11.
|Эррера Андер
|1
|0.06
|12.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.06
|13.
|Пембеле Тимоте
|1
|0.06
|14.
|Рафинья Алькантара
|0
|0
|15.
|Баккер Митчел
|0
|0
|16.
|Кюрзава Левен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Неу Иван
|6
|0
|2.
|Хазри Вахби
|2
|1
|3.
|Амума Ромен
|3
|0
|4.
|Мукуди Ароль
|3
|0
|5.
|Камара Махди
|3
|0
|6.
|Гурна-Дуат Лукас
|3
|0
|7.
|Колодзейчак Тимоти
|1
|1
|8.
|Дебюши Матьё
|2
|0
|9.
|Муэффек Аймен
|2
|0
|10.
|Масон Иван
|2
|0
|11.
|Будебуз Ряд
|1
|0
|12.
|Трауко Мигель
|1
|0
|13.
|Буанга Денис
|1
|0
|14.
|Рецос Панайотис
|1
|0
|15.
|Юссуф Зейду
|1
|0
|16.
|Аушиш Адиль
|1
|0
|17.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|18.
|Сидибе Абдулайе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Диалло Абду
|1
|2
|2.
|Кимпембе Преснел
|4
|0
|3.
|Неймар
|2
|1
|4.
|Кюрзава Левен
|2
|1
|5.
|Паредес Леандро
|2
|1
|6.
|Дагба Колин
|3
|0
|7.
|Дракслер Юлиан
|2
|0
|8.
|Бернат Хуан
|2
|0
|9.
|Керер Тило
|2
|0
|10.
|Кин Мойзе
|2
|0
|11.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|12.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|13.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|14.
|Верратти Марко
|1
|0
|15.
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|16.
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|17.
|Эррера Андер
|1
|0
|18.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|19.
|Данилу Перейра
|1
|0
|20.
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|21.
|Баккер Митчел
|1
|0
|22.
|Пембеле Тимоте
|1
|0
|23.
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|24.
|Фадига Бандиугу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сент-Этьен
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|ПСЖ
|10.26% (4)
|15.38% (6)
|15.38% (6)
|10.26% (4)
|15.38% (6)
|33.33% (13)
Предыдущие игры
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +5 =6 -9Монако 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже
Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =2 -4ПСЖ 4:0 Страсбург Лилль 0:0 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лорьян ПСЖ 0:1 Лион
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 17
ПСЖ: победы: 17, ничьи: 3, поражения: 0
ПСЖ 4:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:5 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:3 ПСЖ Кубок Сент-Этьен 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Кубок лиги ПСЖ 4:1 Сент-Этьен Лига 1 ПСЖ 4:1 Сент-Этьен Кубок Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Лига 1 Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 5:0 Сент-Этьен Лига 1 ПСЖ 2:0 Сент-Этьен Лига 1 ПСЖ 2:1 Сент-Этьен Кубок лиги Сент-Этьен 2:2 ПСЖ Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|34 - 14
|36
|2.
|Лилль
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|31 - 12
|36
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|39 - 10
|35
|4.
|Ренн
|0:0 Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 19
|32
|5.
|Монако
|3:2 Заявка
|18
|9
|3
|6
|31 - 27
|30
|6.
|Марсель
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 15
|28
|7.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|8.
|Монпелье
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 28
|27
|9.
|Анже
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|23 - 26
|27
|10.
|Брест
|2:0 Заявка
|18
|8
|2
|8
|30 - 31
|26
|11.
|Метц
|0:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 17
|24
|12.
|Бордо
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 20
|23
|13.
|Ницца
|0:2 Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 24
|22
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 25
|18
|15.
|Реймс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 28
|17
|16.
|Страсбург
|4:0 Заявка
|18
|5
|2
|11
|26 - 32
|17
|17.
|Нант
|0:0 Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 30
|16
|18.
|Дижон
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|12 - 26
|12
|19.
|Лорьян
|2:3 Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 34
|12
|20.
|Ним
|0:4 Заявка
|18
|3
|3
|12
|14 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 4
|21
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 5
|19
|3.
|Брест
|2:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|4.
|Лион
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 6
|18
|5.
|Монако
|3:2 Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 13
|18
|6.
|Ренн
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|7.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 13
|14
|8.
|Метц
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|9.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|10.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|11.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|16 - 19
|12
|12.
|Бордо
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|13.
|Нант
|0:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 14
|11
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|15.
|Страсбург
|4:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|16.
|Ницца
|0:2 Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|17.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|18.
|Лорьян
|2:3 Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 15
|7
|19.
|Ним
|0:4 Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 22
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 5
|16
|3.
|Марсель
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|4.
|Ренн
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|5.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|6.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|7.
|Ницца
|0:2 Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|8.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 14
|14
|9.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|10.
|Монако
|3:2 Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 14
|12
|11.
|Бордо
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|12.
|Метц
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|13.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 18
|10
|14.
|Страсбург
|4:0 Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 18
|9
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|16.
|Дижон
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 16
|8
|17.
|Ним
|0:4 Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|18.
|Брест
|2:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Нант
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
|20.
|Лорьян
|2:3 Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сент-Этьен» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сент-Этьен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сент-Этьен» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сент-Этьен - ПСЖ
Исход игры
Сент-Этьен
0% (0)
Ничья
4.3% (6)
ПСЖ
95.7% (132)
Тотал 2.5
Больше
66.91% (91)
Меньше
33.09% (45)
Обе команды забьют
Да
63.97% (87)
Нет
36.03% (49)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
37.7% (52)
0:2 ПСЖ
25.4% (35)
1:3 ПСЖ
18.8% (26)
0:1 ПСЖ
5.1% (7)
0:3 ПСЖ
4.3% (6)
1:1 Ничья
2.2% (3)
1:4 ПСЖ
1.4% (2)
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