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Сент-Этьен
 
Позже

Стадион:
ПСЖ
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
2
Мукуди
Ароль
5
Колодзейчак
Тимоти
4
Рецос
Панайотис
28
Юссуф
Зейду
18
Норден
Арно
22
Монне-Паке
Кевин
33
Гурна-Дуат
Лукас
21
Амума
Ромен
20
Буанга
Денис
1
Навас
Кейлор
31
Дагба
Колин
4
Керер
Тило
5
Маркиньос
Маркос
25
Баккер
Митчел
27
Гуэйе
Идрисса
6
Верратти
Марко
21
Эррера
Андер
11
Ди
Мария
Анхель
18
Кин
Мойзе
7
Мбаппе
Килиан
Сент-Этьен
4-2-3-1
ПСЖ
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амума Ромен 3 0.18
2. Буанга Денис 3 (2) 0.18
3. Норден Арно 2 0.12
4. Аушиш Адиль 2 0.12
5. Камара Махди 2 0.12
6. Мукуди Ароль 1 0.06
7. Неу Иван 1 0.06
8. Масон Иван 1 0.06
9. Дебюши Матьё 1 0.06
10. Хазри Вахби 1 (1) 0.06
11. Будебуз Ряд 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 12 (4) 0.71
2. Кин Мойзе 7 0.41
3. Ди Мария Анхель 3 0.18
4. Неймар 3 (1) 0.18
5. Сарабия Пабло 2 0.12
6. Дракслер Юлиан 2 0.12
7. Гуэйе Идрисса 2 0.12
8. Флоренци Алессандро 2 0.12
9. Икарди Мауро 2 0.12
10. Дагба Колин 1 0.06
11. Эррера Андер 1 0.06
12. Маркиньос Маркос 1 0.06
13. Пембеле Тимоте 1 0.06
14. Рафинья Алькантара 0 0
15. Баккер Митчел 0 0
16. Кюрзава Левен 0 0

Карточки

Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 6 0
2. Хазри Вахби 2 1
3. Амума Ромен 3 0
4. Мукуди Ароль 3 0
5. Камара Махди 3 0
6. Гурна-Дуат Лукас 3 0
7. Колодзейчак Тимоти 1 1
8. Дебюши Матьё 2 0
9. Муэффек Аймен 2 0
10. Масон Иван 2 0
11. Будебуз Ряд 1 0
12. Трауко Мигель 1 0
13. Буанга Денис 1 0
14. Рецос Панайотис 1 0
15. Юссуф Зейду 1 0
16. Аушиш Адиль 1 0
17. Фофана Уэсли 1 0
18. Сидибе Абдулайе 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Диалло Абду 1 2
2. Кимпембе Преснел 4 0
3. Неймар 2 1
4. Кюрзава Левен 2 1
5. Паредес Леандро 2 1
6. Дагба Колин 3 0
7. Дракслер Юлиан 2 0
8. Бернат Хуан 2 0
9. Керер Тило 2 0
10. Кин Мойзе 2 0
11. Сарабия Пабло 1 0
12. Ди Мария Анхель 1 0
13. Гуэйе Идрисса 1 0
14. Верратти Марко 1 0
15. Рафинья Алькантара 1 0
16. Флоренци Алессандро 1 0
17. Эррера Андер 1 0
18. Маркиньос Маркос 1 0
19. Данилу Перейра 1 0
20. Мбаппе Килиан 1 0
21. Баккер Митчел 1 0
22. Пембеле Тимоте 1 0
23. Руис-Атиль Кайс 1 0
24. Фадига Бандиугу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сент-Этьен 23.53% (4) 17.65% (3) 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4) 5.88% (1)
 ПСЖ 10.26% (4) 15.38% (6) 15.38% (6) 10.26% (4) 15.38% (6) 33.33% (13)

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Монако 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже
Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =2 -4
ПСЖ 4:0 Страсбург Лилль 0:0 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лорьян ПСЖ 0:1 Лион
ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир Монпелье 1:3 ПСЖ Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:2 Бордо ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Монако 3:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ренн РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Нант 0:3 ПСЖ Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ним 0:4 ПСЖ ПСЖ 6:1 Анже Реймс 0:2 ПСЖ Ницца 0:3 ПСЖ

Последние игры между собой

Сент-Этьен: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 17
ПСЖ: победы: 17, ничьи: 3, поражения: 0
ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Кубок ПСЖ 6:1 Сент-Этьен Кубок лиги Сент-Этьен 0:4 ПСЖ Лига 1 Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Лига 1
ПСЖ 4:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:5 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:3 ПСЖ Кубок Сент-Этьен 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Кубок лиги ПСЖ 4:1 Сент-Этьен Лига 1 ПСЖ 4:1 Сент-Этьен Кубок Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Лига 1 Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 5:0 Сент-Этьен Лига 1 ПСЖ 2:0 Сент-Этьен Лига 1 ПСЖ 2:1 Сент-Этьен Кубок лиги Сент-Этьен 2:2 ПСЖ Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 17 10 6 1 34 - 14 36
2. Лилль Заявка 17 10 6 1 31 - 12 36
3. ПСЖ Заявка 17 11 2 4 39 - 10 35
4. Ренн 0:0 Заявка 18 9 5 4 26 - 19 32
5. Монако 3:2 Заявка 18 9 3 6 31 - 27 30
6. Марсель Заявка 15 8 4 3 22 - 15 28
7. Ланс Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
8. Монпелье Заявка 17 8 3 6 29 - 28 27
9. Анже Заявка 17 8 3 6 23 - 26 27
10. Брест 2:0 Заявка 18 8 2 8 30 - 31 26
11. Метц 0:0 Заявка 18 6 6 6 19 - 17 24
12. Бордо 0:0 Заявка 18 6 5 7 18 - 20 23
13. Ницца 0:2 Заявка 17 6 4 7 21 - 24 22
14. Сент-Этьен Заявка 17 4 6 7 18 - 25 18
15. Реймс Заявка 17 4 5 8 24 - 28 17
16. Страсбург 4:0 Заявка 18 5 2 11 26 - 32 17
17. Нант 0:0 Заявка 18 3 7 8 18 - 30 16
18. Дижон Заявка 17 2 6 9 12 - 26 12
19. Лорьян 2:3 Заявка 18 3 3 12 19 - 34 12
20. Ним 0:4 Заявка 18 3 3 12 14 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 9 6 3 0 17 - 4 21
2. ПСЖ Заявка 9 6 1 2 22 - 5 19
3. Брест 2:0 Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
4. Лион Заявка 8 5 3 0 19 - 6 18
5. Монако 3:2 Заявка 9 5 3 1 20 - 13 18
6. Ренн 0:0 Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
7. Ланс Заявка 8 4 2 2 15 - 13 14
8. Метц 0:0 Заявка 9 4 2 3 11 - 9 14
9. Анже Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
10. Марсель Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
11. Монпелье Заявка 9 4 0 5 16 - 19 12
12. Бордо 0:0 Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
13. Нант 0:0 Заявка 9 2 5 2 10 - 14 11
14. Сент-Этьен Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15. Страсбург 4:0 Заявка 9 2 2 5 10 - 14 8
16. Ницца 0:2 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
17. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
18. Лорьян 2:3 Заявка 9 2 1 6 11 - 15 7
19. Ним 0:4 Заявка 9 1 1 7 9 - 22 4
20. Дижон Заявка 9 0 4 5 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
2. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 17 - 5 16
3. Марсель Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
4. Ренн 0:0 Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
5. Лилль Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
6. Монпелье Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
7. Ницца 0:2 Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
8. Анже Заявка 8 4 2 2 14 - 14 14
9. Ланс Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
10. Монако 3:2 Заявка 9 4 0 5 11 - 14 12
11. Бордо 0:0 Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
12. Метц 0:0 Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
13. Реймс Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
14. Страсбург 4:0 Заявка 9 3 0 6 16 - 18 9
15. Сент-Этьен Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
16. Дижон Заявка 8 2 2 4 9 - 16 8
17. Ним 0:4 Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
18. Брест 2:0 Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Нант 0:0 Заявка 9 1 2 6 8 - 16 5
20. Лорьян 2:3 Заявка 9 1 2 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сент-Этьен - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 января 2021, осталось 17 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 138
    Сент-Этьен 0% (0)
    X 4.3% (6)
    ПСЖ 95.7% (132)
    Все прогнозы
    1.66 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сент-Этьен
    Ничья
    ПСЖ
    9.70
    6.25
    1.33
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
    Бонус: 10 000 ₽ 10.00 6.00 1.28
    Бонус: 5 000 ₽ 11.75 6.25 1.33
    Бонус: 5 000 ₽ 9.70 6.00 1.28
      10.64 6.20 1.29

    Самый высокий коэффициент на матч «Сент-Этьен» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сент-Этьен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сент-Этьен» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    5.40 1.15 2.60 1.50 2.07 1.76 1.66 2.23 1.28 3.75 1.11 6.80
    4.80 1.13 4.20 1.19 2.46 1.52 1.94 1.86 1.67 2.49 1.33 3.32 1.24 3.88 1.08 6.60 1.06 6.90 1.01 10.50
    12.50 1.01 5.00 1.15 4.70 1.23 2.70 1.49 2.17 1.78 1.89 2.03 1.70 2.26 1.39 3.35 1.29 3.75 1.10 5.60 1.08 6.20 1.03 12.00 1.02 11.00
    6.18 1.15 2.66 1.51 2.39 1.62 2.09 1.80 1.83 2.07 1.66 2.31 1.52 2.67 1.28 3.93 1.11 7.38
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.75 1.25 2.60 1.46 1.65 2.16 1.17 4.60
    3.76 1.27 2.75 1.45 1.67 2.20 1.26 3.85 1.18 5.05
    2.48 1.53 1.62 2.30 1.23 4.00
    3.40 1.35 2.71 1.50 1.99 1.90 1.68 2.28 1.47 2.82
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.20 1.14 2.10 1.69 1.55 2.34 1.33 3.10
    5.15 1.15 3.68 1.28 2.03 1.79 1.58 2.38 1.32 3.38
    2.06 1.71 1.53 2.40 1.32 3.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.89 1.84
    1.91 1.83
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.19
    4.40 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.30
    3.40 1.29
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    Прогнозы на матч Сент-Этьен - ПСЖ

    Исход игры
    Сент-Этьен
    0% (0)
    Ничья
    4.3% (6)
    ПСЖ
    95.7% (132)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.91% (91)
    Меньше
    33.09% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    63.97% (87)
    Нет
    36.03% (49)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    37.7% (52)
    0:2 ПСЖ
    25.4% (35)
    1:3 ПСЖ
    18.8% (26)
    0:1 ПСЖ
    5.1% (7)
    0:3 ПСЖ
    4.3% (6)
    1:1 Ничья
    2.2% (3)
    1:4 ПСЖ
    1.4% (2)
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