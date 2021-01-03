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Сент-Этьен
 
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Стадион:
ПСЖ

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амума Ромен 3 0.18
2. Буанга Денис 3 (2) 0.18
3. Норден Арно 2 0.12
4. Аушиш Адиль 2 0.12
5. Камара Махди 2 0.12
6. Мукуди Ароль 1 0.06
7. Неу Иван 1 0.06
8. Масон Иван 1 0.06
9. Дебюши Матьё 1 0.06
10. Хазри Вахби 1 (1) 0.06
11. Будебуз Ряд 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 12 (4) 0.71
2. Кин Мойзе 7 0.41
3. Ди Мария Анхель 3 0.18
4. Неймар 3 (1) 0.18
5. Сарабия Пабло 2 0.12
6. Дракслер Юлиан 2 0.12
7. Гуэйе Идрисса 2 0.12
8. Флоренци Алессандро 2 0.12
9. Икарди Мауро 2 0.12
10. Дагба Колин 1 0.06
11. Эррера Андер 1 0.06
12. Маркиньос Маркос 1 0.06
13. Пембеле Тимоте 1 0.06
14. Рафинья Алькантара 0 0
15. Баккер Митчел 0 0
16. Кюрзава Левен 0 0

Карточки

Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 6 0
2. Хазри Вахби 2 1
3. Амума Ромен 3 0
4. Мукуди Ароль 3 0
5. Камара Махди 3 0
6. Гурна-Дуат Лукас 3 0
7. Колодзейчак Тимоти 1 1
8. Дебюши Матьё 2 0
9. Муэффек Аймен 2 0
10. Масон Иван 2 0
11. Будебуз Ряд 1 0
12. Трауко Мигель 1 0
13. Буанга Денис 1 0
14. Рецос Панайотис 1 0
15. Юссуф Зейду 1 0
16. Аушиш Адиль 1 0
17. Фофана Уэсли 1 0
18. Сидибе Абдулайе 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Диалло Абду 1 2
2. Кимпембе Преснел 4 0
3. Неймар 2 1
4. Кюрзава Левен 2 1
5. Паредес Леандро 2 1
6. Дагба Колин 3 0
7. Дракслер Юлиан 2 0
8. Бернат Хуан 2 0
9. Керер Тило 2 0
10. Кин Мойзе 2 0
11. Сарабия Пабло 1 0
12. Ди Мария Анхель 1 0
13. Гуэйе Идрисса 1 0
14. Верратти Марко 1 0
15. Рафинья Алькантара 1 0
16. Флоренци Алессандро 1 0
17. Эррера Андер 1 0
18. Маркиньос Маркос 1 0
19. Данилу Перейра 1 0
20. Мбаппе Килиан 1 0
21. Баккер Митчел 1 0
22. Пембеле Тимоте 1 0
23. Руис-Атиль Кайс 1 0
24. Фадига Бандиугу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сент-Этьен 23.53% (4) 17.65% (3) 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4) 5.88% (1)
 ПСЖ 10.26% (4) 15.38% (6) 15.38% (6) 10.26% (4) 15.38% (6) 33.33% (13)

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Монако 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже
Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =2 -4
ПСЖ 4:0 Страсбург Лилль 0:0 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лорьян ПСЖ 0:1 Лион
ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир Монпелье 1:3 ПСЖ Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:2 Бордо ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Монако 3:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ренн РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Нант 0:3 ПСЖ Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ним 0:4 ПСЖ ПСЖ 6:1 Анже Реймс 0:2 ПСЖ Ницца 0:3 ПСЖ

Последние игры между собой

Сент-Этьен: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 17
ПСЖ: победы: 17, ничьи: 3, поражения: 0
ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Кубок ПСЖ 6:1 Сент-Этьен Кубок лиги Сент-Этьен 0:4 ПСЖ Лига 1 Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Лига 1
ПСЖ 4:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:5 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:3 ПСЖ Кубок Сент-Этьен 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Кубок лиги ПСЖ 4:1 Сент-Этьен Лига 1 ПСЖ 4:1 Сент-Этьен Кубок Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Лига 1 Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 5:0 Сент-Этьен Лига 1 ПСЖ 2:0 Сент-Этьен Лига 1 ПСЖ 2:1 Сент-Этьен Кубок лиги Сент-Этьен 2:2 ПСЖ Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 17 10 6 1 34 - 14 36
2. Лилль Заявка 17 10 6 1 31 - 12 36
3. ПСЖ Заявка 17 11 2 4 39 - 10 35
4. Ренн Заявка 17 9 4 4 26 - 19 31
5. Марсель Заявка 15 8 4 3 22 - 15 28
6. Ланс Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
7. Монако Заявка 17 8 3 6 28 - 25 27
8. Монпелье Заявка 17 8 3 6 29 - 28 27
9. Анже Заявка 17 8 3 6 23 - 26 27
10. Брест Заявка 17 7 2 8 28 - 31 23
11. Метц Заявка 17 6 5 6 19 - 17 23
12. Ницца Заявка 16 6 4 6 21 - 22 22
13. Бордо Заявка 17 6 4 7 18 - 20 22
14. Сент-Этьен Заявка 17 4 6 7 18 - 25 18
15. Реймс Заявка 17 4 5 8 24 - 28 17
16. Нант Заявка 17 3 6 8 18 - 30 15
17. Страсбург Заявка 17 4 2 11 22 - 32 14
18. Лорьян Заявка 17 3 3 11 17 - 31 12
19. Ним Заявка 17 3 3 11 14 - 34 12
20. Дижон Заявка 17 2 6 9 12 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 9 6 3 0 17 - 4 21
2. ПСЖ Заявка 9 6 1 2 22 - 5 19
3. Лион Заявка 8 5 3 0 19 - 6 18
4. Монако Заявка 9 5 3 1 20 - 13 18
5. Брест Заявка 8 5 1 2 17 - 14 16
6. Ренн Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
7. Ланс Заявка 8 4 2 2 15 - 13 14
8. Метц Заявка 8 4 1 3 11 - 9 13
9. Анже Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
10. Марсель Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
11. Монпелье Заявка 9 4 0 5 16 - 19 12
12. Бордо Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
13. Нант Заявка 8 2 4 2 10 - 14 10
14. Сент-Этьен Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15. Ницца Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
16. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Лорьян Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
18. Страсбург Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
19. Ним Заявка 9 1 1 7 9 - 22 4
20. Дижон Заявка 9 0 4 5 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
2. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 17 - 5 16
3. Марсель Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
4. Ренн Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
5. Лилль Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
6. Монпелье Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
7. Ницца Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
8. Анже Заявка 8 4 2 2 14 - 14 14
9. Ланс Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
10. Бордо Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
11. Метц Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
12. Реймс Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
13. Монако Заявка 8 3 0 5 8 - 12 9
14. Страсбург Заявка 9 3 0 6 16 - 18 9
15. Сент-Этьен Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
16. Ним Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
17. Дижон Заявка 8 2 2 4 9 - 16 8
18. Брест Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Нант Заявка 9 1 2 6 8 - 16 5
20. Лорьян Заявка 9 1 2 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сент-Этьен - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 января 2021, осталось 2 дня 17 часов 48 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Сент-Этьен 0% (0)
    X 8.8% (3)
    ПСЖ 91.2% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сент-Этьен
    Ничья
    ПСЖ
    8.90
    5.55
    1.41
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 7.40 5.10 1.40
    Бонус: 5 000 ₽ 8.90 5.55 1.41
    Бонус: 5 000 ₽ 7.70 5.30 1.38
      7.84 5.39 1.40

    Самый высокий коэффициент на матч «Сент-Этьен» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сент-Этьен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сент-Этьен» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.25 1.12 4.45 1.18 2.60 1.47 2.09 1.74 1.75 2.32 1.38 3.04 1.27 3.62 1.11 6.00 1.08 6.25 1.01 10.75
    13.50 1.01 5.30 1.13 4.50 1.21 2.60 1.50 2.10 1.79 1.83 2.04 1.67 2.28 1.37 3.15 1.27 3.80 1.12 6.00 1.10 6.40 1.02 10.50
    5.92 1.16 2.70 1.51 2.41 1.62 2.11 1.80 1.85 2.06 1.68 2.31 1.53 2.67 1.28 3.99 1.11 7.73
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.85 1.26 2.62 1.49 1.71 2.14 1.29 3.60 1.19 4.70
    2.65 1.50 1.65 2.25 1.27 3.85
    3.36 1.37 2.68 1.52 1.98 1.93 1.67 2.32 1.47 2.87
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.55 1.15 4.05 1.24 2.11 1.73 1.57 2.40 1.35 3.20
    2.07 1.69 1.59 2.37 1.36 3.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.71 2.06
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.36
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    Прогнозы на матч Сент-Этьен - ПСЖ

    Исход игры
    Сент-Этьен
    0% (0)
    Ничья
    8.8% (3)
    ПСЖ
    91.2% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.7% (23)
    Меньше
    30.3% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    63.64% (21)
    Нет
    36.36% (12)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    38.2% (13)
    0:2 ПСЖ
    23.5% (8)
    0:3 ПСЖ
    11.8% (4)
    1:3 ПСЖ
    11.8% (4)
    1:1 Ничья
    5.9% (2)
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