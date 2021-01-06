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  3. Франция
Лилль
1:2
Конец матча

Стадион:
Анже
0'
0:1
6' Гол
Томас Ромен
0:2
10' Гол
Томас Ромен
1:2
42' Гол
Йилмаз Бурак
66' Желтая карточка
Фонте Жозе
68' Желтая карточка
Андре Бенжамин
83' Желтая карточка
Йилмаз Бурак
90' Желтая карточка
Бамба Абдулайе
90'+6
16
Меньян
Майк
3
Джало
Тьягу
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
10
Иконе
Жонатан
21
Андре
Бенжамин
8
Шека
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
1
Бернардони
Поль
25
Бамба
Абдулайе
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
29
Манко
Венсан
14
Кулибали
Лассана
5
Мангани
Томас
15
Капелле
Пьеррик
10
Фюльжини
Анжело
27
Лаж
Матиас
9
Дьони
Луа
Лилль
4-4-2
Анже
4-2-3-1

Ход матча

6'
0:1
Томас Ромен
10'
0:2
Томас Ромен
(Мангани Томас)
42'
Йилмаз Бурак
(Бамба Джонатан)
1:2
61'
Веа Тимоти
Дэвид Джонатан
 
66'
Фонте Жозе
 
68'
Андре Бенжамин
 
72'
 
Баокен Стефан
Дьони Луа
75'
 
Кабо Джимми
Лаж Матиас
79'
Сумаре Бубакари
Шека
 
79'
Брадарич Домагой
Мандава Рейнилду
 
80'
 
Амаду Ибрагим
Кулибали Лассана
80'
 
Тиуб Сада
Фюльжини Анжело
83'
Йилмаз Бурак
 
86'
Лихаджи Исаак
Джало Тьягу
 
90'
 
Бамба Абдулайе

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 8 (2) 0.44
2. Бамба Джонатан 5 0.28
3. Язиджи Юсуф 5 0.28
4. Иконе Жонатан 3 (1) 0.17
5. Араужо Луис 3 0.17
6. Дэвид Джонатан 2 0.11
7. Веа Тимоти 2 0.11
8. Челик Зеки 1 0.06
9. Фонте Жозе 1 0.06
10. Саншеш Ренату 1 0.06
11. Шека 0 0
12. Брадарич Домагой 0 0
13. Лихаджи Исаак 0 0
Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баокен Стефан 5 0.28
2. Траоре Исмаэль 3 0.17
3. Фюльжини Анжело 3 0.17
4. Томас Ромен 3 0.17
5. Лаж Матиас 3 0.17
6. Капелле Пьеррик 2 0.11
7. Дьони Луа 2 (1) 0.11
8. Мангани Томас 1 (1) 0.06
9. Кабо Джимми 1 0.06
10. Тиуб Сада 1 0.06
11. Буфаль Софьян 1 0.06
12. Бобишон Антонен 0 0
13. Аит-Нури Раян 0 0

Карточки

Лилль
# Игрок      
1. Йилмаз Бурак 4 0
2. Андре Бенжамин 4 0
3. Фонте Жозе 4 0
4. Челик Зеки 3 0
5. Брадарич Домагой 3 0
6. Мандава Рейнилду 1 1
7. Шека 2 0
8. Араужо Луис 2 0
9. Сумаоро Адама 1 0
10. Пье Жереми 1 0
11. Меньян Майк 1 0
12. Саншеш Ренату 1 0
13. Веа Тимоти 1 0
14. Джало Тьягу 1 0
15. Ботман Свен 1 0
Анже
# Игрок      
1. Думбия Сулейман 6 0
2. Томас Ромен 3 1
3. Баокен Стефан 4 0
4. Мангани Томас 3 0
5. Фюльжини Анжело 3 0
6. Павлович Матео 2 0
7. Траоре Исмаэль 2 0
8. Манко Венсан 2 0
9. Амаду Ибрагим 2 0
10. Кулибали Лассана 2 0
11. Лаж Матиас 2 0
12. Бамба Абдулайе 1 0
13. Капелле Пьеррик 1 0
14. Кабо Джимми 1 0
15. Буфаль Софьян 1 0
16. Сантамария Батист 1 0
17. Бернардони Поль 1 0
18. Эбосс Энсо 1 0
19. Эль-Мелали Фарид 1 0
20. Чо Мохамед-Али 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лилль 3.23% (1) 19.35% (6) 16.13% (5) 25.81% (8) 16.13% (5) 19.35% (6)
 Анже 20% (5) 28% (7) 8% (2) 20% (5) 0 24% (6)

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Монпелье 2:3 Лилль Лилль 0:0 ПСЖ Дижон 0:2 Лилль Лилль 2:1 Бордо
Селтик 3:2 Лилль Лилль 2:1 Монако Лилль 2:1 Спарта Прага Сент-Этьен 1:1 Лилль Лилль 1:1 Милан Лилль 4:0 Лорьян Брест 3:2 Лилль Милан 0:3 Лилль Лилль 1:1 Лион Лилль 2:2 Селтик Ницца 1:1 Лилль Спарта Прага 1:4 Лилль Лилль 4:0 Ланс Страсбург 0:3 Лилль Лилль 2:0 Нант Марсель 1:1 Лилль
Анже Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Анже 2:1 Марсель Нант 1:1 Анже Анже 0:2 Страсбург Сент-Этьен 0:0 Анже
Анже 2:0 Лорьян Ланс 1:3 Анже Анже 0:1 Лион Анже 3:3 Ньор Ним 1:5 Анже Анже 0:3 Ницца Ренн 1:2 Анже Анже 1:1 Метц Нант 1:2 Анже ПСЖ 6:1 Анже Анже 3:2 Брест Монпелье 4:1 Анже Анже 1:0 Реймс Анже 6:1 Шатору Анже 0:2 Бордо Дижон 0:1 Анже

Последние игры между собой

Лилль: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Анже: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Анже 0:2 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Анже Лига 1 Лилль 5:0 Анже Лига 1 Анже 1:0 Лилль Лига 1
Лилль 1:2 Анже Лига 1 Анже 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 Анже Лига 1 Анже 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Анже Лига 1 Анже 2:0 Лилль Лига 1 Анже 1:1 Лилль Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 18 11 6 1 37 - 16 39
2. ПСЖ Заявка 18 11 3 4 40 - 11 36
3. Лилль Заявка 18 10 6 2 32 - 14 36
4. Ренн Заявка 18 9 5 4 26 - 19 32
5. Марсель Заявка 16 9 4 3 25 - 16 31
6. Монако Заявка 18 9 3 6 33 - 27 30
7. Анже Заявка 18 9 3 6 25 - 27 30
8. Ланс Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
9. Монпелье Заявка 18 8 3 7 30 - 31 27
10. Брест Заявка 18 8 2 8 30 - 31 26
11. Метц Заявка 18 6 6 6 19 - 17 24
12. Бордо Заявка 18 6 5 7 18 - 20 23
13. Ницца Заявка 17 6 4 7 21 - 24 22
14. Сент-Этьен Заявка 18 4 7 7 19 - 26 19
15. Реймс Заявка 18 4 6 8 24 - 28 18
16. Страсбург Заявка 18 5 2 11 27 - 32 17
17. Нант Заявка 18 3 7 8 18 - 30 16
18. Дижон Заявка 18 2 7 9 12 - 26 13
19. Лорьян Заявка 18 3 3 12 19 - 36 12
20. Ним Заявка 18 3 3 12 14 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 6 3 0 22 - 8 21
2. Лилль Заявка 10 6 3 1 18 - 6 21
3. ПСЖ Заявка 9 6 1 2 22 - 5 19
4. Брест Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
5. Монако Заявка 9 5 3 1 20 - 13 18
6. Ренн Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
7. Марсель Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
8. Ланс Заявка 8 4 2 2 15 - 13 14
9. Метц Заявка 9 4 2 3 11 - 9 14
10. Анже Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
11. Монпелье Заявка 9 4 0 5 16 - 19 12
12. Бордо Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
13. Нант Заявка 9 2 5 2 10 - 14 11
14. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
15. Реймс Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
16. Страсбург Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
17. Ницца Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Ним Заявка 9 1 1 7 9 - 22 4
20. Дижон Заявка 9 0 4 5 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
2. ПСЖ Заявка 9 5 2 2 18 - 6 17
3. Анже Заявка 9 5 2 2 16 - 15 17
4. Марсель Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
5. Ренн Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
6. Лилль Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
7. Монпелье Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
8. Ницца Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
9. Ланс Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
10. Монако Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
11. Бордо Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
12. Метц Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
13. Реймс Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
14. Страсбург Заявка 9 3 0 6 16 - 18 9
15. Сент-Этьен Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
16. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Ним Заявка 9 2 2 5 5 - 17 8
18. Брест Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Нант Заявка 9 1 2 6 8 - 16 5
20. Лорьян Заявка 9 1 2 6 8 - 19 5
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Новости матча
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Лилль: 67%, Анже: 33%.
  • 47'
    Томас Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Фол, нарушение
    47'
    Джало Тьягу из команды Лилль играет слишком грубо. Дьони Луа оказался на газоне.
  • 47'
    Мангани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    47'
    Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой справа.
  • Угловой
    46'
    Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой справа.
  • 46'
    Матч возобновлен
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 46'
    Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
  • 45'
    Андре Бенжамин из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 45'
    Джало Тьягу из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 45'
    Контроль мяча: Лилль: 66%, Анже: 34%.
  • 44'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 42'
    Бамба Джонатан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Йилмаз Бурак изменил счет на табло!
  • 42'
    Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 40'
    Мандава Рейнилду из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 40'
    Кулибали Лассана выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    40'
    Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой справа.
  • 40'
    Томас Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 40'
    Шека из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Контроль мяча: Лилль: 62%, Анже: 38%.
  • 39'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Лилль контролирует мяч.
  • 38'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 37'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
  • 37'
    Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 37'
    Матч возобновлен
  • 37'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    36'
    Мандава Рейнилду из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Фюльжини Анжело пострадал.
  • 35'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Лилль: 64%, Анже: 36%.
  • 34'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Анже имеет хороший шанс забить.
  • 34'
    Лаж Матиас из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Дьони Луа из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 33'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Анже контролирует мяч.
  • 32'
    Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
  • 32'
    Кулибали Лассана из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Матч возобновлен
  • 31'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 31'
    Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 31'
    Бамба Джонатан делает длинную передачу вперед
  • Фол, нарушение
    30'
    Лаж Матиас нарушает правила. Шека пострадал
  • 30'
    Йилмаз Бурак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    30'
    Фюльжини Анжело из команды Анже подал угловой справа.
  • 30'
    Контроль мяча: Лилль: 61%, Анже: 39%.
  • 30'
    Дьони Луа из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 29'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Матч возобновлен
  • 28'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Лилль пробьет пенальти!
  • 27'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 27'
    Андре Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 27'
    Иконе Жонатан из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 27'
    Дэвид Джонатан из команды Лилль делает пас партнеру.
  • Травма, повреждение
    27'
    Дьони Луа возвращается на поле.
  • 26'
    Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    26'
    Фюльжини Анжело из команды Анже подал угловой слева.
  • 26'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    26'
    Ох, нехорошо это выглядит. Дьони Луа получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    25'
    Дьони Луа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 25'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 25'
    Контроль мяча: Лилль: 61%, Анже: 39%.
  • 25'
    Дьони Луа из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    24'
    Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
  • 24'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 22'
    Шека навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Капелле Пьеррик из команды Анже поставил подножку. Пострадал Мандава Рейнилду
  • 22'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 21'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 21'
    Лаж Матиас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 21'
    Мандава Рейнилду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Фюльжини Анжело из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Лилль: 60%, Анже: 40%.
  • 19'
    Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Манко Венсан из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 18'
    Лилль имеет хороший шанс забить.
  • 17'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 17'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Матч возобновлен
  • 16'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 15'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Лилль имеет хороший шанс забить.
  • 15'
    Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Контроль мяча: Лилль: 58%, Анже: 42%.
  • 14'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Дьони Луа из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 13'
    Иконе Жонатан из команды Лилль навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 12'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Матч возобновлен
  • 12'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 10'
    Мангани Томас сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    10'
    ГОООООЛ - Томас Ромен Анже забивает ударом головой
  • Угловой
    10'
    Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
  • 10'
    Контроль мяча: Лилль: 46%, Анже: 54%.
  • 10'
    Бамба Абдулайе из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 10'
    Меньян Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Мангани Томас
  • 9'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 8'
    Иконе Жонатан из команды Лилль делает неудачный навес.
  • 8'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 7'
    Анже пытается что-то создать.
  • Описание гола
    6'
    ГОООООЛ - Томас Ромен из команды Анже забивает из-за штрафной площади
  • 6'
    Плохо сыграл Джало Тьягу - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 5'
    Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Мангани Томас из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Угловой
    5'
    Фюльжини Анжело из команды Анже разыграл угловой с левого угла.
  • 5'
    Ботман Свен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    5'
    Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
  • 5'
    Матч возобновлен
  • 5'
    Контроль мяча: Лилль: 41%, Анже: 59%.
  • 4'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 4'
    Лаж Матиас мяч отрикошетил от ворот
  • 4'
    Лилль контролирует мяч.
  • 3'
    Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
  • 3'
    Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    3'
    Мандава Рейнилду наказан за толчок Фюльжини Анжело
  • 2'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Лаж Матиас из команды Анже опасно и грубо сыграл. Шека пострадал.
  • 1'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Анже начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Лилль 94.9% (131)
X 3.6% (5)
Анже 1.4% (2)
Все прогнозы
1.82 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.62 3.95 5.50
Бонус: 10 000 ₽ 1.85 3.30 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.86 3.26 5.30
Бонус: 5 000 ₽ 20.00 4.30 1.30
  28.28 4.77 1.26

Самый высокий коэффициент на матч «Лилль» – «Анже» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лилль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анже» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лилль» – «Анже», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.20 1.10 2.70 1.46 2.02 1.80 1.57 2.43 1.20 4.60 1.06 9.40
6.65 1.07 5.65 1.11 2.69 1.44 2.04 1.78 1.62 2.44 1.28 3.64 1.20 4.35 1.06 7.50 1.04 7.90
7.70 1.06 6.00 1.13 2.70 1.47 2.05 1.83 1.75 2.15 4.75 1.18 3.35 1.31 1.58 2.35 1.60 2.33 1.30 3.50 1.06 8.80 1.04 10.00 1.02 13.00 1.02 13.00
8.31 1.10 2.91 1.45 2.54 1.57 2.15 1.77 1.82 2.10 4.75 1.21 1.47 2.86 3.20 1.39 2.20 1.74 1.48 2.80 1.27 4.03 1.44 2.94 1.30 3.79 1.22 4.62 1.39 3.19 1.14 6.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
2.42 1.52 1.59 2.26 1.29 3.40 1.05 8.40
2.40 1.57 1.62 2.30 1.32 3.38 1.08 8.00 1.06 9.40
1.58 2.37 1.29 3.60 1.07 8.70 1.33 3.25 1.03 12.00 1.02 13.00 1.02 13.00 1.01 15.00
2.61 1.55 2.14 1.79 1.65 2.36 1.43 3.04 1.34 3.51 1.22 4.46 1.11 7.08 1.20 4.74 1.15 5.88
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.32 2.12 1.67 1.48 2.50 1.11 5.80
3.20 1.35 2.15 1.70 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.90
2.20 1.63 1.49 2.45 1.16 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.18 1.63
1.40 2.90
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
4.40 1.18
Где смотреть матч Лилль 1:2 Анже онлайн

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Прогнозы на матч Лилль 1:2 Анже

Исход игры
Лилль
94.9% (131)
Ничья
3.6% (5)
Анже
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
44.85% (61)
Меньше
55.15% (75)
Обе команды забьют
Да
44.85% (61)
Нет
55.15% (75)
Популярный счёт
2:1 Лилль
34.1% (47)
2:0 Лилль
26.8% (37)
1:0 Лилль
23.9% (33)
3:1 Лилль
5.1% (7)
1:1 Ничья
2.9% (4)
3:0 Лилль
2.2% (3)
1:2 Анже
1.4% (2)
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