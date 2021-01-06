Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Томас Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Мангани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

44' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Анже

42' Г О О О О Л - Йилмаз Бурак изменил счет на табло!

40' Кулибали Лассана выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Томас Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Шека из команды Лилль отправил кросс в штрафную...

39' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе

37' Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Анже имеет хороший шанс забить.

34' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе

32' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

30' Йилмаз Бурак выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

28' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Лилль пробьет пенальти!

27' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

26' Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе

26' Матч возобновлен

26' Ох, нехорошо это выглядит. Дьони Луа получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Дьони Луа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Дьони Луа из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

24' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Анже

22' Шека навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Удар от ворот произведет Лилль

21' Мандава Рейнилду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Лилль имеет хороший шанс забить.

17' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Лилль имеет хороший шанс забить.

15' Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Анже

12' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Меньян Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Удар от ворот произведет Анже

8' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Плохо сыграл Джало Тьягу - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

5' Ботман Свен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе

3' Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Анже начинает с центра поля