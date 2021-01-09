Этникос Ахна
0:0
Первый тайм: 36'
Аполлон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Элиа Мариос
|3 (1)
|0.16
|2.
|Долежал Ян
|2
|0.11
|3.
|Elysee Goba Zakpa
|2 (1)
|0.11
|4.
|Худобяк Игорь Ярославович
|2 (2)
|0.11
|5.
|Miguelito
|1
|0.05
|6.
|Сантуш Гонсалу
|1
|0.05
|7.
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дигин Николя
|10 (1)
|0.56
|2.
|Питтас Яннис
|7
|0.39
|3.
|Бенсоп Чарлисон
|5 (1)
|0.28
|4.
|Матей Флорентин
|4 (1)
|0.22
|5.
|Янниотас Яннис
|3
|0.17
|6.
|Дабо Багали
|2
|0.11
|7.
|Ларссон Даниэль
|1
|0.06
|8.
|Маркович Саша
|1
|0.06
|9.
|Агирре Диего
|1
|0.06
|10.
|Педру Жоау
|1
|0.06
|11.
|Денич Джордже
|1
|0.06
|12.
|Салаи Аттила
|1
|0.06
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Савич Милан
|6
|0
|2.
|Христофи Христофорос
|3
|1
|3.
|Худобяк Игорь Ярославович
|4
|0
|4.
|Дейвисон Денилсон
|4
|0
|5.
|Элиа Мариос
|2
|0
|6.
|Kiriakos Stratilatis
|2
|0
|7.
|Сантуш Гонсалу
|2
|0
|8.
|Проич Йосип
|2
|0
|9.
|Долежал Ян
|2
|0
|10.
|Киприану Димитрис
|2
|0
|11.
|Папагеоргиу Гиоргос
|2
|0
|12.
|Marios Peratikos
|2
|0
|13.
|Ibra Koneh
|2
|0
|14.
|Богатинов Мартин
|1
|0
|15.
|Горупец Тони
|1
|0
|16.
|Antonis Koumis
|1
|0
|17.
|Giorgos Koushiappas
|1
|0
|18.
|Elia Konstantinos
|1
|0
|19.
|Konstantinos Ilia
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Василиу Гиоргос
|4
|0
|2.
|Сакетти Эстебан
|4
|0
|3.
|Янниотас Яннис
|3
|0
|4.
|Матей Флорентин
|3
|0
|5.
|Салаи Аттила
|3
|0
|6.
|Дигин Николя
|2
|0
|7.
|Бенсоп Чарлисон
|2
|0
|8.
|Юсте Эктор
|2
|0
|9.
|Питтас Яннис
|2
|0
|10.
|Роберж Валентин
|1
|0
|11.
|Маркович Саша
|1
|0
|12.
|Дабо Багали
|1
|0
|13.
|Кириаку Хараламбос
|1
|0
|14.
|Агирре Диего
|1
|0
|15.
|Педру Жоау
|1
|0
|16.
|Денич Джордже
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Этникос Ахна
|16.67% (2)
|25% (3)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|Аполлон
|8.11% (3)
|13.51% (5)
|24.32% (9)
|24.32% (9)
|13.51% (5)
|16.22% (6)
Предыдущие игры
Этникос Ахна Последние 20 матчей: +3 =6 -11Анортосис 1:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:1 Пафос Эрмис Арадиппу 0:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:1 Докса Катокопия
Алки Ороклинис 1:2 Этникос Ахна Эносис 0:0 Этникос Ахна АЕЛ Лимаcсол 5:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:3 АЕК Ларнака Кармиотисса 1:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:1 Анортосис Этникос Ахна 1:3 Олимпиакос Никосия Арис Лимассол 1:4 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:2 Омония Аполлон 2:1 Этникос Ахна Пафос 2:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:2 Эрмис Арадиппу Аполлон 4:2 Этникос Ахна Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна
Аполлон Последние 20 матчей: +14 =2 -4Омония 2:1 Аполлон Аполлон 3:2 Анортосис Пафос 1:1 Аполлон Аполлон 4:0 Эрмис Арадиппу
Докса Катокопия 0:1 Аполлон Эносис 1:5 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Аполлон Аполлон 1:2 Кармиотисса АПОЭЛ 1:1 Аполлон Аполлон 3:0 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 0:1 Аполлон Аполлон 2:1 Этникос Ахна Аполлон 0:5 Лех Анортосис 1:3 Аполлон ОФИ 0:1 Аполлон Аполлон 1:0 Пафос Аполлон 4:2 Этникос Ахна Эрмис Арадиппу 0:6 Аполлон Аполлон 5:1 Сабуртало
Последние игры между собой
Этникос Ахна: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Аполлон: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Аполлон 3:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:0 Аполлон Первый дивизион Этникос Ахна 1:4 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 5:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Этникос Ахна Первый дивизион Аполлон 0:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:3 Аполлон Первый дивизион Этникос Ахна 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|18
|12
|2
|4
|33 - 17
|38
|2.
|Аполлон
|0:0
|18
|11
|4
|3
|37 - 15
|37
|3.
|Омония
|18
|10
|6
|2
|31 - 12
|36
|4.
|Анортосис
|18
|10
|3
|5
|27 - 19
|33
|5.
|АЕК Ларнака
|17
|9
|2
|6
|24 - 15
|29
|6.
|Олимпиакос Никосия
|17
|7
|3
|7
|16 - 25
|24
|7.
|Пафос
|18
|6
|6
|6
|22 - 15
|24
|8.
|Докса Катокопия
|18
|6
|6
|6
|20 - 22
|24
|9.
|Неа Саламина
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|10.
|Эрмис Арадиппу
|18
|3
|8
|7
|10 - 23
|17
|11.
|АПОЭЛ
|16
|4
|4
|8
|12 - 18
|16
|12.
|Кармиотисса
|18
|3
|6
|9
|18 - 30
|15
|13.
|Этникос Ахна
|0:0
|19
|2
|7
|10
|12 - 27
|13
|14.
|Эносис
|17
|2
|6
|9
|14 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|9
|8
|1
|0
|24 - 6
|25
|2.
|Анортосис
|9
|7
|1
|1
|16 - 7
|22
|3.
|Омония
|9
|6
|3
|0
|13 - 3
|21
|4.
|АЕК Ларнака
|9
|6
|1
|2
|14 - 6
|19
|5.
|Пафос
|9
|5
|3
|1
|17 - 6
|18
|6.
|Аполлон
|0:0
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|7.
|Докса Катокопия
|9
|4
|3
|2
|13 - 10
|15
|8.
|Олимпиакос Никосия
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|9.
|Неа Саламина
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|10.
|Кармиотисса
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|11.
|АПОЭЛ
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|12.
|Этникос Ахна
|0:0
|10
|2
|2
|6
|6 - 13
|8
|13.
|Эносис
|9
|1
|4
|4
|7 - 15
|7
|14.
|Эрмис Арадиппу
|9
|0
|5
|4
|4 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|0:0
|10
|6
|3
|1
|21 - 7
|21
|2.
|Омония
|9
|4
|3
|2
|18 - 9
|15
|3.
|АЕЛ Лимаcсол
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|4.
|Олимпиакос Никосия
|9
|4
|1
|4
|8 - 17
|13
|5.
|Эрмис Арадиппу
|9
|3
|3
|3
|6 - 9
|12
|6.
|Анортосис
|9
|3
|2
|4
|11 - 12
|11
|7.
|АЕК Ларнака
|8
|3
|1
|4
|10 - 9
|10
|8.
|Неа Саламина
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|9.
|Докса Катокопия
|9
|2
|3
|4
|7 - 12
|9
|10.
|АПОЭЛ
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|11.
|Пафос
|9
|1
|3
|5
|5 - 9
|6
|12.
|Кармиотисса
|9
|1
|3
|5
|12 - 19
|6
|13.
|Эносис
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|14.
|Этникос Ахна
|0:0
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
Победитель
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