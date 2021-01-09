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Этникос Ахна
0:0
Первый тайм: 36'
Аполлон
0' 36'

Бомбардиры внутри турнира

Этникос Ахна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Элиа Мариос 3 (1) 0.16
2. Долежал Ян 2 0.11
3. Elysee Goba Zakpa 2 (1) 0.11
4. Худобяк Игорь Ярославович 2 (2) 0.11
5. Miguelito 1 0.05
6. Сантуш Гонсалу 1 0.05
7. Папагеоргиу Гиоргос 1 0.05
Аполлон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дигин Николя 10 (1) 0.56
2. Питтас Яннис 7 0.39
3. Бенсоп Чарлисон 5 (1) 0.28
4. Матей Флорентин 4 (1) 0.22
5. Янниотас Яннис 3 0.17
6. Дабо Багали 2 0.11
7. Ларссон Даниэль 1 0.06
8. Маркович Саша 1 0.06
9. Агирре Диего 1 0.06
10. Педру Жоау 1 0.06
11. Денич Джордже 1 0.06
12. Салаи Аттила 1 0.06

Карточки

Этникос Ахна
# Игрок      
1. Савич Милан 6 0
2. Христофи Христофорос 3 1
3. Худобяк Игорь Ярославович 4 0
4. Дейвисон Денилсон 4 0
5. Элиа Мариос 2 0
6. Kiriakos Stratilatis 2 0
7. Сантуш Гонсалу 2 0
8. Проич Йосип 2 0
9. Долежал Ян 2 0
10. Киприану Димитрис 2 0
11. Папагеоргиу Гиоргос 2 0
12. Marios Peratikos 2 0
13. Ibra Koneh 2 0
14. Богатинов Мартин 1 0
15. Горупец Тони 1 0
16. Antonis Koumis 1 0
17. Giorgos Koushiappas 1 0
18. Elia Konstantinos 1 0
19. Konstantinos Ilia 1 0
Аполлон
# Игрок      
1. Василиу Гиоргос 4 0
2. Сакетти Эстебан 4 0
3. Янниотас Яннис 3 0
4. Матей Флорентин 3 0
5. Салаи Аттила 3 0
6. Дигин Николя 2 0
7. Бенсоп Чарлисон 2 0
8. Юсте Эктор 2 0
9. Питтас Яннис 2 0
10. Роберж Валентин 1 0
11. Маркович Саша 1 0
12. Дабо Багали 1 0
13. Кириаку Хараламбос 1 0
14. Агирре Диего 1 0
15. Педру Жоау 1 0
16. Денич Джордже 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Этникос Ахна 16.67% (2) 25% (3) 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2)
 Аполлон 8.11% (3) 13.51% (5) 24.32% (9) 24.32% (9) 13.51% (5) 16.22% (6)

Предыдущие игры

Этникос Ахна Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Анортосис 1:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:1 Пафос Эрмис Арадиппу 0:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:1 Докса Катокопия
Алки Ороклинис 1:2 Этникос Ахна Эносис 0:0 Этникос Ахна АЕЛ Лимаcсол 5:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:3 АЕК Ларнака Кармиотисса 1:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:1 Анортосис Этникос Ахна 1:3 Олимпиакос Никосия Арис Лимассол 1:4 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:2 Омония Аполлон 2:1 Этникос Ахна Пафос 2:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:2 Эрмис Арадиппу Аполлон 4:2 Этникос Ахна Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна
Аполлон Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Омония 2:1 Аполлон Аполлон 3:2 Анортосис Пафос 1:1 Аполлон Аполлон 4:0 Эрмис Арадиппу
Докса Катокопия 0:1 Аполлон Эносис 1:5 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Аполлон Аполлон 1:2 Кармиотисса АПОЭЛ 1:1 Аполлон Аполлон 3:0 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 0:1 Аполлон Аполлон 2:1 Этникос Ахна Аполлон 0:5 Лех Анортосис 1:3 Аполлон ОФИ 0:1 Аполлон Аполлон 1:0 Пафос Аполлон 4:2 Этникос Ахна Эрмис Арадиппу 0:6 Аполлон Аполлон 5:1 Сабуртало

Последние игры между собой

Этникос Ахна: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Аполлон: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Аполлон 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Аполлон 4:2 Этникос Ахна Товарищеские матчи Этникос Ахна 2:1 Аполлон Кубок Аполлон 2:0 Этникос Ахна Кубок
Аполлон 3:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:0 Аполлон Первый дивизион Этникос Ахна 1:4 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 5:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Этникос Ахна Первый дивизион Аполлон 0:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:3 Аполлон Первый дивизион Этникос Ахна 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕЛ Лимаcсол 18 12 2 4 33 - 17 38
2. Аполлон 0:0 18 11 4 3 37 - 15 37
3. Омония 18 10 6 2 31 - 12 36
4. Анортосис 18 10 3 5 27 - 19 33
5. АЕК Ларнака 17 9 2 6 24 - 15 29
6. Олимпиакос Никосия 17 7 3 7 16 - 25 24
7. Пафос 18 6 6 6 22 - 15 24
8. Докса Катокопия 18 6 6 6 20 - 22 24
9. Неа Саламина 18 6 3 9 19 - 27 21
10. Эрмис Арадиппу 18 3 8 7 10 - 23 17
11. АПОЭЛ 16 4 4 8 12 - 18 16
12. Кармиотисса 18 3 6 9 18 - 30 15
13. Этникос Ахна 0:0 19 2 7 10 12 - 27 13
14. Эносис 17 2 6 9 14 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕЛ Лимаcсол 9 8 1 0 24 - 6 25
2. Анортосис 9 7 1 1 16 - 7 22
3. Омония 9 6 3 0 13 - 3 21
4. АЕК Ларнака 9 6 1 2 14 - 6 19
5. Пафос 9 5 3 1 17 - 6 18
6. Аполлон 0:0 8 5 1 2 16 - 8 16
7. Докса Катокопия 9 4 3 2 13 - 10 15
8. Олимпиакос Никосия 8 3 2 3 8 - 8 11
9. Неа Саламина 9 3 2 4 12 - 16 11
10. Кармиотисса 9 2 3 4 6 - 11 9
11. АПОЭЛ 8 2 2 4 6 - 10 8
12. Этникос Ахна 0:0 10 2 2 6 6 - 13 8
13. Эносис 9 1 4 4 7 - 15 7
14. Эрмис Арадиппу 9 0 5 4 4 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 0:0 10 6 3 1 21 - 7 21
2. Омония 9 4 3 2 18 - 9 15
3. АЕЛ Лимаcсол 9 4 1 4 9 - 11 13
4. Олимпиакос Никосия 9 4 1 4 8 - 17 13
5. Эрмис Арадиппу 9 3 3 3 6 - 9 12
6. Анортосис 9 3 2 4 11 - 12 11
7. АЕК Ларнака 8 3 1 4 10 - 9 10
8. Неа Саламина 9 3 1 5 7 - 11 10
9. Докса Катокопия 9 2 3 4 7 - 12 9
10. АПОЭЛ 8 2 2 4 6 - 8 8
11. Пафос 9 1 3 5 5 - 9 6
12. Кармиотисса 9 1 3 5 12 - 19 6
13. Эносис 8 1 2 5 7 - 15 5
14. Этникос Ахна 0:0 9 0 5 4 6 - 14 5
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Этникос Ахна
Ничья
Аполлон
7.80
4.50
1.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.60 3.40 1.65
Бонус: 10 000 ₽ 7.80 4.50 1.39
Бонус: 5 000 ₽ 6.20 4.20 1.49
Бонус: 5 000 ₽ 5.10 3.10 1.60
  6.08 3.57 1.60

Самый высокий коэффициент на матч «Этникос Ахна» – «Аполлон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Этникос Ахна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аполлон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Этникос Ахна» – «Аполлон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.05 3.60 1.26 2.80 1.40 1.92 1.82 1.52 2.42 1.35 3.00 1.13 5.60
9.00 1.02 3.64 1.24 2.85 1.39 1.99 1.86 1.53 2.40 1.35 2.93 1.16 4.70
5.30 1.13 3.90 1.23 2.01 1.75 1.50 2.48 1.31 3.25 1.80 2.01 1.11 5.80 1.08 7.00 1.09 6.50 1.07 7.50 1.04 9.40 1.02 10.00 0.00 18.00
2.43 1.56 2.11 1.74 1.79 2.04 1.57 2.41 1.44 2.77 1.74 2.11 1.51 2.58 1.46 2.72 1.33 3.30 1.11 6.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.98 1.77 1.44 2.70 1.10 6.20
3.10 1.34 2.06 1.71 1.46 2.60
1.40 2.80 1.03 10.00 1.22 4.00 1.03 10.00
1.81 2.00 1.50 2.55 1.19 4.45 1.59 2.38 1.42 2.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.22 2.55 1.47 1.73 2.03 1.20 4.30
2.77 1.41 1.76 2.00 1.33 3.14
2.75 1.39 1.75 2.07 1.31 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.12 1.67
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.95 1.23
3.40 1.29
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