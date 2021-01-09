АЕЛ Лимаcсол
1:1
Конец матча
Омония
0:1
6' ГолЛойзу Лойзос
11' Желтая карточкаЛекьякс Ян
49' Желтая карточкаКакулис Андроникос
55' Желтая карточкаЛанг Адам
68' Желтая карточкаЗдравковски Давор
1:1
90' ГолRyan Mmaee
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Бруно АраужоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Бабич Матко
-
27 Рашо Момчило
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ryan MmaeeНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dusan Kerkez
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Кусулос ЯнисЗащитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
-
18 Дюриш МихалНападающий
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ботеак ЭрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
Ход матча
6'
0:1
11'
55'
90'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бабич Матко
|7 (1)
|0.39
|2.
|Риера Лоренцо
|6 (2)
|0.33
|3.
|Ryan Mmaee
|4 (1)
|0.22
|4.
|Данило Кампос
|3
|0.17
|5.
|Торрес Мануэль
|3
|0.17
|6.
|Авраам Андреас
|2
|0.11
|7.
|Папафотис Вассилис
|2
|0.11
|8.
|Казарян Геворг
|1
|0.06
|9.
|Медоевич Слободан
|1
|0.06
|10.
|Антониу Минас
|1
|0.06
|11.
|Euller II
|1
|0.06
|12.
|Майдевац Андрия
|1
|0.06
|13.
|Адамович Марко
|1 (1)
|0.06
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Асанте Эрнест
|6
|0.33
|2.
|Папулис Фотис
|4
|0.22
|3.
|Ционис Маринос
|4
|0.22
|4.
|Ботеак Эрик
|4 (2)
|0.22
|5.
|Кусулос Янис
|3
|0.17
|6.
|Дюриш Михал
|2
|0.11
|7.
|Сантос Тьяго III
|2
|0.11
|8.
|Кику Франсишку
|1
|0.06
|9.
|Люфтнер Михаэл
|1
|0.06
|10.
|Какулис Андроникос
|1
|0.06
|11.
|Лойзу Лойзос
|1
|0.06
|12.
|Сене Кали
|1
|0.06
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Риера Лоренцо
|6
|0
|2.
|Бруно Араужо
|5
|0
|3.
|Рашо Момчило
|3
|1
|4.
|Данило Кампос
|4
|0
|5.
|Медоевич Слободан
|3
|0
|6.
|Торрес Мануэль
|3
|0
|7.
|Andre Ferreira Teixeira
|3
|0
|8.
|Антониу Минас
|3
|0
|9.
|Euller II
|3
|0
|10.
|Адамович Марко
|2
|0
|11.
|Папафотис Вассилис
|2
|0
|12.
|Кириаку Харис
|2
|0
|13.
|Здравковски Давор
|2
|0
|14.
|Авраам Андреас
|1
|0
|15.
|Казарян Геворг
|1
|0
|16.
|Буноза Гордан
|1
|0
|17.
|Возинья Жозимар
|1
|0
|18.
|Ryan Mmaee
|1
|0
|19.
|Бабич Матко
|1
|0
|20.
|Майдевац Андрия
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ланг Адам
|3
|1
|2.
|Гомес Хорди
|4
|0
|3.
|Лекьякс Ян
|3
|0
|4.
|Губочан Томаш
|2
|0
|5.
|Асанте Эрнест
|2
|0
|6.
|Кику Франсишку
|2
|0
|7.
|Харис Мавриас
|2
|0
|8.
|Кусулос Янис
|2
|0
|9.
|Абдуллахи Шеху
|2
|0
|10.
|Дюриш Михал
|1
|0
|11.
|Папулис Фотис
|1
|0
|12.
|Ционис Маринос
|1
|0
|13.
|Какулис Андроникос
|1
|0
|14.
|Лойзу Лойзос
|1
|0
|15.
|Харалампус Харалампос
|1
|0
|16.
|Konstantinos Venizelos
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АЕЛ Лимаcсол
|21.21% (7)
|18.18% (6)
|15.15% (5)
|9.09% (3)
|24.24% (8)
|12.12% (4)
|Омония
|20% (6)
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|6.67% (2)
|23.33% (7)
Предыдущие игры
АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +15 =1 -4АЕЛ Лимаcсол 3:1 АЕК Ларнака Кармиотисса 0:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 3:0 Олимпиакос Никосия Неа Саламина 1:1 АЕЛ Лимаcсол
АЕЛ Лимаcсол 5:0 Этникос Ахна Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Анортосис Пафос 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:1 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 4:1 Эносис Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 2:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 3:1 Кармиотисса АЕЛ Лимаcсол 5:0 Омония Псевда АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол Курис 2:6 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:1 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 1:2 АЕЛ Лимаcсол
Омония Последние 20 матчей: +9 =5 -6Омония 2:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:3 Омония Омония 3:0 Анортосис Кармиотисса 1:5 Омония
Омония 2:1 Пафос ПСВ 4:0 Омония АПОЭЛ 0:3 Омония Омония 2:1 ПАОК Омония 0:0 Эрмис Арадиппу Гранада 2:1 Омония Неа Саламина 2:1 Омония Омония 0:0 Докса Катокопия Омония 0:2 Гранада Олимпиакос Никосия 1:0 Омония Омония 1:2 ПСВ Омония 0:0 Эносис ПАОК 1:1 Омония Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Олимпиакос
Последние игры между собой
АЕЛ Лимаcсол: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 12
Омония: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 7
АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Первый дивизион Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония Первый дивизион Омония 1:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:3 Омония Первый дивизион Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Первый дивизион Омония 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Омония 4:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:0 Омония Первый дивизион Омония 4:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 Омония Первый дивизион Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|18
|12
|2
|4
|33 - 17
|38
|2.
|Аполлон
|0:0
|18
|11
|4
|3
|37 - 15
|37
|3.
|Омония
|18
|10
|6
|2
|31 - 12
|36
|4.
|Анортосис
|18
|10
|3
|5
|27 - 19
|33
|5.
|АЕК Ларнака
|17
|9
|2
|6
|24 - 15
|29
|6.
|Олимпиакос Никосия
|17
|7
|3
|7
|16 - 25
|24
|7.
|Пафос
|18
|6
|6
|6
|22 - 15
|24
|8.
|Докса Катокопия
|18
|6
|6
|6
|20 - 22
|24
|9.
|Неа Саламина
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|10.
|Эрмис Арадиппу
|18
|3
|8
|7
|10 - 23
|17
|11.
|АПОЭЛ
|16
|4
|4
|8
|12 - 18
|16
|12.
|Кармиотисса
|18
|3
|6
|9
|18 - 30
|15
|13.
|Этникос Ахна
|0:0
|19
|2
|7
|10
|12 - 27
|13
|14.
|Эносис
|17
|2
|6
|9
|14 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|9
|8
|1
|0
|24 - 6
|25
|2.
|Анортосис
|9
|7
|1
|1
|16 - 7
|22
|3.
|Омония
|9
|6
|3
|0
|13 - 3
|21
|4.
|АЕК Ларнака
|9
|6
|1
|2
|14 - 6
|19
|5.
|Пафос
|9
|5
|3
|1
|17 - 6
|18
|6.
|Аполлон
|0:0
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|7.
|Докса Катокопия
|9
|4
|3
|2
|13 - 10
|15
|8.
|Олимпиакос Никосия
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|9.
|Неа Саламина
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|10.
|Кармиотисса
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|11.
|АПОЭЛ
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|12.
|Этникос Ахна
|0:0
|10
|2
|2
|6
|6 - 13
|8
|13.
|Эносис
|9
|1
|4
|4
|7 - 15
|7
|14.
|Эрмис Арадиппу
|9
|0
|5
|4
|4 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|0:0
|10
|6
|3
|1
|21 - 7
|21
|2.
|Омония
|9
|4
|3
|2
|18 - 9
|15
|3.
|АЕЛ Лимаcсол
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|4.
|Олимпиакос Никосия
|9
|4
|1
|4
|8 - 17
|13
|5.
|Эрмис Арадиппу
|9
|3
|3
|3
|6 - 9
|12
|6.
|Анортосис
|9
|3
|2
|4
|11 - 12
|11
|7.
|АЕК Ларнака
|8
|3
|1
|4
|10 - 9
|10
|8.
|Неа Саламина
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|9.
|Докса Катокопия
|9
|2
|3
|4
|7 - 12
|9
|10.
|АПОЭЛ
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|11.
|Пафос
|9
|1
|3
|5
|5 - 9
|6
|12.
|Кармиотисса
|9
|1
|3
|5
|12 - 19
|6
|13.
|Эносис
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|14.
|Этникос Ахна
|0:0
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
Победитель
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