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АЕЛ Лимаcсол
1:1
Конец матча
Омония
0'
0:1
6' Гол
Лойзу Лойзос
11' Желтая карточка
Лекьякс Ян
49' Желтая карточка
Какулис Андроникос
55' Желтая карточка
Ланг Адам
68' Желтая карточка
Здравковски Давор
1:1
90' Гол
Ryan Mmaee
90'+5
АЕЛ Лимаcсол
Омония

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимаcсол
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бабич Матко 7 (1) 0.39
2. Риера Лоренцо 6 (2) 0.33
3. Ryan Mmaee 4 (1) 0.22
4. Данило Кампос 3 0.17
5. Торрес Мануэль 3 0.17
6. Авраам Андреас 2 0.11
7. Папафотис Вассилис 2 0.11
8. Казарян Геворг 1 0.06
9. Медоевич Слободан 1 0.06
10. Антониу Минас 1 0.06
11. Euller II 1 0.06
12. Майдевац Андрия 1 0.06
13. Адамович Марко 1 (1) 0.06
Омония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Асанте Эрнест 6 0.33
2. Папулис Фотис 4 0.22
3. Ционис Маринос 4 0.22
4. Ботеак Эрик 4 (2) 0.22
5. Кусулос Янис 3 0.17
6. Дюриш Михал 2 0.11
7. Сантос Тьяго III 2 0.11
8. Кику Франсишку 1 0.06
9. Люфтнер Михаэл 1 0.06
10. Какулис Андроникос 1 0.06
11. Лойзу Лойзос 1 0.06
12. Сене Кали 1 0.06

Карточки

АЕЛ Лимаcсол
# Игрок      
1. Риера Лоренцо 6 0
2. Бруно Араужо 5 0
3. Рашо Момчило 3 1
4. Данило Кампос 4 0
5. Медоевич Слободан 3 0
6. Торрес Мануэль 3 0
7. Andre Ferreira Teixeira 3 0
8. Антониу Минас 3 0
9. Euller II 3 0
10. Адамович Марко 2 0
11. Папафотис Вассилис 2 0
12. Кириаку Харис 2 0
13. Здравковски Давор 2 0
14. Авраам Андреас 1 0
15. Казарян Геворг 1 0
16. Буноза Гордан 1 0
17. Возинья Жозимар 1 0
18. Ryan Mmaee 1 0
19. Бабич Матко 1 0
20. Майдевац Андрия 1 0
Омония
# Игрок      
1. Ланг Адам 3 1
2. Гомес Хорди 4 0
3. Лекьякс Ян 3 0
4. Губочан Томаш 2 0
5. Асанте Эрнест 2 0
6. Кику Франсишку 2 0
7. Харис Мавриас 2 0
8. Кусулос Янис 2 0
9. Абдуллахи Шеху 2 0
10. Дюриш Михал 1 0
11. Папулис Фотис 1 0
12. Ционис Маринос 1 0
13. Какулис Андроникос 1 0
14. Лойзу Лойзос 1 0
15. Харалампус Харалампос 1 0
16. Konstantinos Venizelos 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЕЛ Лимаcсол 21.21% (7) 18.18% (6) 15.15% (5) 9.09% (3) 24.24% (8) 12.12% (4)
 Омония 20% (6) 16.67% (5) 16.67% (5) 16.67% (5) 6.67% (2) 23.33% (7)

Предыдущие игры

АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +15 =1 -4
АЕЛ Лимаcсол 3:1 АЕК Ларнака Кармиотисса 0:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 3:0 Олимпиакос Никосия Неа Саламина 1:1 АЕЛ Лимаcсол
АЕЛ Лимаcсол 5:0 Этникос Ахна Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Анортосис Пафос 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:1 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 4:1 Эносис Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 2:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 3:1 Кармиотисса АЕЛ Лимаcсол 5:0 Омония Псевда АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол Курис 2:6 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:1 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 1:2 АЕЛ Лимаcсол
Омония Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Омония 2:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:3 Омония Омония 3:0 Анортосис Кармиотисса 1:5 Омония
Омония 2:1 Пафос ПСВ 4:0 Омония АПОЭЛ 0:3 Омония Омония 2:1 ПАОК Омония 0:0 Эрмис Арадиппу Гранада 2:1 Омония Неа Саламина 2:1 Омония Омония 0:0 Докса Катокопия Омония 0:2 Гранада Олимпиакос Никосия 1:0 Омония Омония 1:2 ПСВ Омония 0:0 Эносис ПАОК 1:1 Омония Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Олимпиакос

Последние игры между собой

АЕЛ Лимаcсол: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 12
Омония: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 7
Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 Омония Первый дивизион Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Первый дивизион Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония Первый дивизион Омония 1:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:3 Омония Первый дивизион Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Первый дивизион Омония 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Омония 4:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:0 Омония Первый дивизион Омония 4:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 Омония Первый дивизион Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕЛ Лимаcсол 18 12 2 4 33 - 17 38
2. Аполлон 0:0 18 11 4 3 37 - 15 37
3. Омония 18 10 6 2 31 - 12 36
4. Анортосис 18 10 3 5 27 - 19 33
5. АЕК Ларнака 17 9 2 6 24 - 15 29
6. Олимпиакос Никосия 17 7 3 7 16 - 25 24
7. Пафос 18 6 6 6 22 - 15 24
8. Докса Катокопия 18 6 6 6 20 - 22 24
9. Неа Саламина 18 6 3 9 19 - 27 21
10. Эрмис Арадиппу 18 3 8 7 10 - 23 17
11. АПОЭЛ 16 4 4 8 12 - 18 16
12. Кармиотисса 18 3 6 9 18 - 30 15
13. Этникос Ахна 0:0 19 2 7 10 12 - 27 13
14. Эносис 17 2 6 9 14 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕЛ Лимаcсол 9 8 1 0 24 - 6 25
2. Анортосис 9 7 1 1 16 - 7 22
3. Омония 9 6 3 0 13 - 3 21
4. АЕК Ларнака 9 6 1 2 14 - 6 19
5. Пафос 9 5 3 1 17 - 6 18
6. Аполлон 0:0 8 5 1 2 16 - 8 16
7. Докса Катокопия 9 4 3 2 13 - 10 15
8. Олимпиакос Никосия 8 3 2 3 8 - 8 11
9. Неа Саламина 9 3 2 4 12 - 16 11
10. Кармиотисса 9 2 3 4 6 - 11 9
11. АПОЭЛ 8 2 2 4 6 - 10 8
12. Этникос Ахна 0:0 10 2 2 6 6 - 13 8
13. Эносис 9 1 4 4 7 - 15 7
14. Эрмис Арадиппу 9 0 5 4 4 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 0:0 10 6 3 1 21 - 7 21
2. Омония 9 4 3 2 18 - 9 15
3. АЕЛ Лимаcсол 9 4 1 4 9 - 11 13
4. Олимпиакос Никосия 9 4 1 4 8 - 17 13
5. Эрмис Арадиппу 9 3 3 3 6 - 9 12
6. Анортосис 9 3 2 4 11 - 12 11
7. АЕК Ларнака 8 3 1 4 10 - 9 10
8. Неа Саламина 9 3 1 5 7 - 11 10
9. Докса Катокопия 9 2 3 4 7 - 12 9
10. АПОЭЛ 8 2 2 4 6 - 8 8
11. Пафос 9 1 3 5 5 - 9 6
12. Кармиотисса 9 1 3 5 12 - 19 6
13. Эносис 8 1 2 5 7 - 15 5
14. Этникос Ахна 0:0 9 0 5 4 6 - 14 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 31'
    Авраам Андреас уходит с поля. Адамович Марко выходит вместо него
  • Желтая карточка
    11'
    Лекьякс Ян получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Лойзу Лойзос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 26.00 5.00 1.23
Бонус: 10 000 ₽ 2.70 3.40 2.47
Бонус: 5 000 ₽ 2.79 3.32 2.56
Бонус: 5 000 ₽ 15.00 3.80 1.28
  23.00 4.40 1.25

Самый высокий коэффициент на матч «АЕЛ Лимаcсол» – «Омония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЕЛ Лимаcсол» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Омония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЕЛ Лимаcсол» – «Омония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.05 3.65 1.26 2.85 1.39 1.93 1.81 1.54 2.38 1.36 2.95 1.13 5.40
7.00 1.06 3.14 1.31 2.33 1.56 1.76 2.11 1.36 2.97 1.26 3.48 1.08 6.25
9.30 1.04 6.90 1.08 1.82 1.92 1.20 4.20 1.92 1.88 1.11 5.80 1.71 2.14 1.08 7.00 1.05 8.50 1.05 8.50 1.04 9.00 1.01 13.00 1.02 11.00 0.00 21.00
1.61 2.32 1.34 3.19 1.52 2.51 1.33 3.28 1.49 2.61 1.32 3.33 1.58 2.38 1.43 2.81 1.27 3.76 1.10 7.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.95 1.80 1.43 2.70 1.10 6.20
2.73 1.42 1.80 1.95 1.36 2.97
1.72 2.12 1.87 1.87 1.25 3.75 1.14 5.20
2.64 1.47 2.17 1.68 1.68 2.17 1.43 2.77 1.16 4.94 1.45 2.68 1.16 4.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.10 1.21 2.70 1.42 1.76 2.00 1.21 4.20
2.38 1.54 1.58 2.29 1.22 3.98
2.40 1.53 1.58 2.28 1.22 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.66 2.13
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
4.20 1.21
2.90 1.38
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
3.50 1.27
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