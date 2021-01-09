Эммен
0:3
Перерыв
Стадион: De Oude Meerdijk
Твенте
0:1
16' ГолЧерны Вацлав
0:2
33' ГолМениг Квинси
0:3
42' ГолБош Йессе
23
Бейл
Гленн
22
Кавлан
Канер
10
Пенья
Серхио
16
Дроммел
Йоэл
15
Пири
Кик
32
Бош
Йессе
11
Мениг
Квинси
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кавлан КанерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пенья СерхиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Афдияй ДонисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сидибе СекуНападающий
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Пири КикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мениг КвинсиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
43 Думич ДариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Daan Rots
-
38 Max Bruns
-
Главный тренер: Янс Рон
Ход матча
16'
33'
0:2
42'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Леув Михаэль
|5
|0.33
|2.
|Араухо Мигель
|3
|0.2
|3.
|Лаурсен Николай
|2
|0.13
|4.
|Колар Марко
|1
|0.07
|5.
|Де Вос Робберт
|1
|0.07
|6.
|Бернаду Лукас
|1
|0.07
|7.
|Янсен Анко
|1 (1)
|0.07
|8.
|Кавлан Канер
|0
|0
|9.
|Бейл Гленн
|0
|0
|10.
|Luciano Carty
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Данило II
|11 (3)
|0.73
|2.
|Мениг Квинси
|6
|0.4
|3.
|Черны Вацлав
|5
|0.33
|4.
|Илич Лука
|2
|0.13
|5.
|Остерволде Джейден
|1
|0.07
|6.
|Брама Вут
|1
|0.07
|7.
|Еремеефф Александер
|1
|0.07
|8.
|Бош Йессе
|1
|0.07
|9.
|Ван Леувен Тейс
|1
|0.07
|10.
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|11.
|Плегесуэло Хулио
|0
|0
|12.
|Смал Гийс
|0
|0
|13.
|Зерруки Рамиз
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тибблинг Симон
|3
|1
|2.
|Янсен Анко
|2
|1
|3.
|Де Леув Михаэль
|3
|0
|4.
|Бейл Гленн
|1
|1
|5.
|Лаурсен Николай
|1
|1
|6.
|Пенья Серхио
|2
|0
|7.
|Кавлан Канер
|2
|0
|8.
|Баккер Ник
|2
|0
|9.
|Чакон Майкл
|2
|0
|10.
|Бернаду Лукас
|0
|1
|11.
|Ван Рейн Рикардо
|1
|0
|12.
|Видвальд Феликс
|1
|0
|13.
|Бен Мусса Хилал
|1
|0
|14.
|Колар Марко
|1
|0
|15.
|Веендорп Кезиа
|1
|0
|16.
|Араухо Мигель
|1
|0
|17.
|Luciano Carty
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Остерволде Джейден
|3
|1
|2.
|Плегесуэло Хулио
|3
|0
|3.
|Пири Кик
|3
|0
|4.
|Черны Вацлав
|2
|0
|5.
|Перейра Данило II
|2
|0
|6.
|Зерруки Рамиз
|2
|0
|7.
|Мениг Квинси
|1
|0
|8.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|9.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|10.
|Дроммел Йоэл
|1
|0
|11.
|Илич Лука
|1
|0
|12.
|Бош Йессе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эммен
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|35.71% (5)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|Твенте
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
Предыдущие игры
Эммен Последние 20 матчей: +2 =6 -12Эммен 2:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эммен 2:1 Гронинген Эммен 1:1 АДО Ден Хааг
Спарта Роттердам 2:1 Эммен Эммен 0:5 Аякс АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Витесс 3:1 Эммен Эммен 2:3 Фейеноорд Эммен 2:0 Эйндховен Херенвен 4:0 Эммен Эммен 2:2 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен Эммен 3:5 ВВВ-Венло Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:2 Хераклес
Твенте Последние 20 матчей: +10 =5 -5Твенте 0:2 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 1:2 Твенте Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 1:2 Твенте
Твенте 0:2 Ваалвейк Твенте 1:1 ПСВ АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте Твенте 2:1 Ситтард Твенте 2:1 Фортуна Ситтард
Последние игры между собой
Эммен: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Твенте: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|52 - 10
|34
|2.
|ПСВ
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 11
|33
|3.
|Витесс
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 12
|29
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|29 - 12
|29
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|35 - 22
|27
|6.
|Твенте
|3:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 18
|27
|7.
|Гронинген
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|18 - 15
|26
|8.
|Херенвен
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 21
|20
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 23
|18
|10.
|Утрехт
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|18 - 21
|17
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 22
|16
|12.
|Хераклес
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 32
|13
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 27
|12
|15.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 35
|10
|16.
|Виллем II
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 30
|9
|17.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|20 - 42
|9
|18.
|Эммен
|0:3 Заявка
|15
|0
|5
|10
|15 - 36
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 3
|21
|2.
|Витесс
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 3
|19
|3.
|Аякс
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|25 - 6
|18
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|5.
|Гронинген
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|6.
|Фейеноорд
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 5
|13
|7.
|Твенте
|3:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|8.
|Херенвен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|9.
|Утрехт
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 10
|10
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|16 - 14
|8
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 17
|8
|13.
|Хераклес
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|14.
|Виллем II
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 25
|5
|17.
|Эммен
|0:3 Заявка
|8
|0
|3
|5
|11 - 23
|3
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|27 - 4
|16
|2.
|Фейеноорд
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|3.
|Твенте
|3:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|19 - 13
|13
|5.
|Гронинген
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|6.
|ПСВ
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 8
|12
|7.
|Витесс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Херенвен
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|10.
|Хераклес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 17
|8
|11.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 19
|8
|12.
|Утрехт
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 13
|6
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|12 - 17
|4
|17.
|Виллем II
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 15
|2
|18.
|Эммен
|0:3 Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
Победитель
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