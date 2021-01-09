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  2. Матчи
  3. Голландия
Эммен
0:3
Перерыв

Стадион:
Твенте
0'
0:1
16' Гол
Черны Вацлав
0:2
33' Гол
Мениг Квинси
0:3
42' Гол
Бош Йессе
26
Тельгенкамп
Деннис
23
Бейл
Гленн
5
Араухо
Мигель
34
Ван
Рейн
Рикардо
22
Кавлан
Канер
7
Тибблинг
Симон
24
Бернаду
Лукас
3
Веендорп
Кезиа
10
Пенья
Серхио
8
Де
Леув
Михаэль
6
Янсен
Анко
16
Дроммел
Йоэл
23
Эбюэхи
Тайронн
4
Плегесуэло
Хулио
15
Пири
Кик
17
Остерволде
Джейден
20
Румерату
Годфрид
19
Зерруки
Рамиз
32
Бош
Йессе
7
Черны
Вацлав
8
Илич
Лука
11
Мениг
Квинси
Эммен
4-4-2
Твенте
4-3-3

Ход матча

16'
0:1
Черны Вацлав
(Остерволде Джейден)
33'
0:2
Мениг Квинси
(Черны Вацлав)
42'
0:3
Бош Йессе
(Остерволде Джейден)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Леув Михаэль 5 0.33
2. Араухо Мигель 3 0.2
3. Лаурсен Николай 2 0.13
4. Колар Марко 1 0.07
5. Де Вос Робберт 1 0.07
6. Бернаду Лукас 1 0.07
7. Янсен Анко 1 (1) 0.07
8. Кавлан Канер 0 0
9. Бейл Гленн 0 0
10. Luciano Carty 0 0
Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Данило II 11 (3) 0.73
2. Мениг Квинси 6 0.4
3. Черны Вацлав 5 0.33
4. Илич Лука 2 0.13
5. Остерволде Джейден 1 0.07
6. Брама Вут 1 0.07
7. Еремеефф Александер 1 0.07
8. Бош Йессе 1 0.07
9. Ван Леувен Тейс 1 0.07
10. Эбюэхи Тайронн 0 0
11. Плегесуэло Хулио 0 0
12. Смал Гийс 0 0
13. Зерруки Рамиз 0 0

Карточки

Эммен
# Игрок      
1. Тибблинг Симон 3 1
2. Янсен Анко 2 1
3. Де Леув Михаэль 3 0
4. Бейл Гленн 1 1
5. Лаурсен Николай 1 1
6. Пенья Серхио 2 0
7. Кавлан Канер 2 0
8. Баккер Ник 2 0
9. Чакон Майкл 2 0
10. Бернаду Лукас 0 1
11. Ван Рейн Рикардо 1 0
12. Видвальд Феликс 1 0
13. Бен Мусса Хилал 1 0
14. Колар Марко 1 0
15. Веендорп Кезиа 1 0
16. Араухо Мигель 1 0
17. Luciano Carty 1 0
Твенте
# Игрок      
1. Остерволде Джейден 3 1
2. Плегесуэло Хулио 3 0
3. Пири Кик 3 0
4. Черны Вацлав 2 0
5. Перейра Данило II 2 0
6. Зерруки Рамиз 2 0
7. Мениг Квинси 1 0
8. Эбюэхи Тайронн 1 0
9. Лампру Лазарос 1 0
10. Дроммел Йоэл 1 0
11. Илич Лука 1 0
12. Бош Йессе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эммен 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 35.71% (5) 14.29% (2) 7.14% (1)
 Твенте 19.23% (5) 15.38% (4) 11.54% (3) 19.23% (5) 15.38% (4) 19.23% (5)

Предыдущие игры

Эммен Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Эммен 2:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эммен 2:1 Гронинген Эммен 1:1 АДО Ден Хааг
Спарта Роттердам 2:1 Эммен Эммен 0:5 Аякс АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Витесс 3:1 Эммен Эммен 2:3 Фейеноорд Эммен 2:0 Эйндховен Херенвен 4:0 Эммен Эммен 2:2 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен Эммен 3:5 ВВВ-Венло Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:2 Хераклес
Твенте Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Твенте 0:2 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 1:2 Твенте Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 1:2 Твенте
Твенте 0:2 Ваалвейк Твенте 1:1 ПСВ АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте Твенте 2:1 Ситтард Твенте 2:1 Фортуна Ситтард

Последние игры между собой

Эммен: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Твенте: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Твенте 1:1 Эммен Эредивизие Твенте 1:1 Эммен Товарищеские матчи Эммен 2:0 Твенте Эредивизие Твенте 4:1 Эммен Эредивизие
Твенте 1:5 Эммен Товарищеские матчи Эммен 0:5 Твенте Международные матчи (клубы) Эммен 1:2 Твенте Товарищеские матчи Эммен 0:5 Твенте Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 14 11 1 2 52 - 10 34
2. ПСВ Заявка 14 10 3 1 33 - 11 33
3. Витесс Заявка 14 9 2 3 24 - 12 29
4. Фейеноорд Заявка 14 8 5 1 29 - 12 29
5. АЗ Алкмаар Заявка 14 7 6 1 35 - 22 27
6. Твенте 3:0 Заявка 15 8 3 4 29 - 18 27
7. Гронинген Заявка 14 8 2 4 18 - 15 26
8. Херенвен Заявка 14 5 5 4 22 - 21 20
9. Спарта Роттердам Заявка 14 5 3 6 24 - 23 18
10. Утрехт Заявка 14 3 8 3 18 - 21 17
11. ПЕК Зволле Заявка 14 3 7 4 16 - 22 16
12. Хераклес Заявка 14 4 3 7 15 - 24 15
13. Фортуна Ситтард Заявка 14 3 4 7 20 - 32 13
14. Ваалвейк Заявка 15 3 3 9 13 - 27 12
15. АДО Ден Хааг Заявка 15 2 4 9 14 - 35 10
16. Виллем II Заявка 14 2 3 9 16 - 30 9
17. ВВВ-Венло Заявка 14 2 3 9 20 - 42 9
18. Эммен 0:3 Заявка 15 0 5 10 15 - 36 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
2. Витесс Заявка 7 6 1 0 14 - 3 19
3. Аякс Заявка 7 6 0 1 25 - 6 18
4. АЗ Алкмаар Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
5. Гронинген Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
6. Фейеноорд Заявка 7 3 4 0 12 - 5 13
7. Твенте 3:0 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
8. Херенвен Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
9. Утрехт Заявка 7 2 4 1 10 - 10 10
10. ПЕК Зволле Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Спарта Роттердам Заявка 7 2 2 3 16 - 14 8
12. Фортуна Ситтард Заявка 7 2 2 3 13 - 17 8
13. Хераклес Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
14. Виллем II Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
15. Ваалвейк Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
16. ВВВ-Венло Заявка 7 1 2 4 8 - 25 5
17. Эммен 0:3 Заявка 8 0 3 5 11 - 23 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 7 0 2 5 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 7 5 1 1 27 - 4 16
2. Фейеноорд Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
3. Твенте 3:0 Заявка 7 5 1 1 16 - 7 16
4. АЗ Алкмаар Заявка 7 3 4 0 19 - 13 13
5. Гронинген Заявка 6 4 0 2 10 - 9 12
6. ПСВ Заявка 7 3 3 1 15 - 8 12
7. Витесс Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Спарта Роттердам Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Херенвен Заявка 8 2 4 2 12 - 14 10
10. Хераклес Заявка 8 2 2 4 6 - 17 8
11. АДО Ден Хааг Заявка 8 2 2 4 7 - 19 8
12. Утрехт Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
13. ПЕК Зволле Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
14. Ваалвейк Заявка 7 2 0 5 5 - 13 6
15. Фортуна Ситтард Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
16. ВВВ-Венло Заявка 7 1 1 5 12 - 17 4
17. Виллем II Заявка 7 0 2 5 6 - 15 2
18. Эммен 0:3 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Эммен
Ничья
Твенте
7.50
4.80
2.17
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.70 4.80 1.50
Бонус: 10 000 ₽ 3.40 3.75 1.96
Бонус: 5 000 ₽ 3.12 3.72 2.17
Бонус: 5 000 ₽ 7.50 3.40 1.42
  34.03 11.91 1.08

Самый высокий коэффициент на матч «Эммен» – «Твенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эммен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Твенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эммен» – «Твенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.60 1.17 2.30 1.57 1.83 1.91 1.53 2.39 1.21 4.10 1.07 7.20
10.25 1.01 4.10 1.19 3.34 1.29 2.16 1.67 1.72 2.12 1.50 2.77 1.23 4.20 1.17 4.80 1.05 8.20 1.03 8.70
11.00 1.02 8.50 1.05 5.90 1.10 4.50 1.18 1.90 1.58 1.95 1.85 1.70 2.08 1.71 2.14 4.50 1.18 3.25 1.31 1.85 1.90 1.38 2.90 1.25 3.75 1.07 7.50 1.05 8.50
3.49 1.32 3.01 1.41 2.52 1.56 2.00 1.88 6.45 1.13 1.55 2.56 1.72 2.20 2.92 1.43 2.29 1.67 1.99 1.89 1.68 2.27 1.50 2.68 1.40 3.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
3.35 1.29 2.31 1.57 1.56 2.33 1.14 5.00
3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
2.75 1.42 1.72 2.05 1.47 2.55 1.07 7.50 1.04 9.00
2.24 1.70 1.85 2.04 1.44 2.91 1.30 3.69 1.54 2.59 1.37 3.30 1.34 3.42 1.18 5.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.90 1.16 1.98 1.77 1.29 3.40
4.60 1.20 3.20 1.35 1.86 1.94 1.39 3.00 1.25 3.95
3.25 1.31 1.90 1.88 1.40 2.80 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.53 2.39
1.72 2.05
Букмекер Да Нет
3.65 1.26
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
2.70 1.43
2.85 1.39
Где смотреть матч Эммен 0:3 Твенте онлайн

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