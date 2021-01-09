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Хераклес
 
Позже

Стадион:
Витесс
1
Бласвих
Янис
2
Брейкерс
Тим
5
Ренте
Марко
4
Проппер
Робин
3
Кваглиата
Джакомо
15
Схоофс
Лукас
10
Влут
Рай
6
Киомурцоглу
Орестис
11
ван
дер
Ватер
Силвестр
9
Бакыш
Синан
37
Бюргзорг
Делано
22
Пасвер
Ремко
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
2
Даса
Элазар
21
Беро
Матуш
14
Таннан
Уссама
20
Брюнс
Томас
32
Виттек
Максимилиан
9
Дарфалу
Усама
7
Икома
Луис
Хераклес
4-3-3
Витесс
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влут Рай 7 (2) 0.5
2. ван дер Ватер Силвестр 3 0.21
3. Бюргзорг Делано 2 0.14
4. Схоофс Лукас 1 0.07
5. Кнустер Матс 1 0.07
6. Сзоке Адриан 1 0.07
7. Аззауи Исмаил 0 0
8. Де ла Торре Лука 0 0
9. Ренте Марко 0 0
10. Лундинг Каспер 0 0
11. Бейлевелд Тён 0 0
12. Кваглиата Джакомо 0 0
Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Икома Луис 6 0.43
2. Дарфалу Усама 6 0.43
3. Броя Армандо 5 0.36
4. Таннан Уссама 4 (1) 0.29
5. Расмуссен Якоб 1 0.07
6. Базур Рихедли 1 0.07
7. Вруг Патрик 1 0.07
8. Беро Матуш 0 0
9. Виттек Максимилиан 0 0
10. Даса Элазар 0 0
11. Брюнс Томас 0 0
12. Тронстад Сондре 0 0
13. Бёйтинк Томас 0 0
14. Манхуф Миллион 0 0

Карточки

Хераклес
# Игрок      
1. Бакыш Синан 3 1
2. Бейлевелд Тён 4 0
3. Сзоке Адриан 1 1
4. Проппер Робин 2 0
5. Влут Рай 2 0
6. Схоофс Лукас 2 0
7. Кнустер Матс 2 0
8. Киомурцоглу Орестис 2 0
9. Ренте Марко 2 0
10. Брейкерс Тим 1 0
11. Хардевельд Джефф 1 0
12. Бюргзорг Делано 1 0
13. Кваглиата Джакомо 1 0
Витесс
# Игрок      
1. Таннан Уссама 4 1
2. Базур Рихедли 3 1
3. Туре Идрисса 2 1
4. Беро Матуш 3 0
5. Расмуссен Якоб 2 0
6. Брюнс Томас 2 0
7. Гайек Томаш 2 0
8. Виттек Максимилиан 2 0
9. Бёйтинк Томас 2 0
10. Дарфалу Усама 1 0
11. Тронстад Сондре 1 0
12. Даса Элазар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хераклес 13.33% (2) 0 20% (3) 13.33% (2) 33.33% (5) 20% (3)
 Витесс 12.5% (3) 8.33% (2) 33.33% (8) 16.67% (4) 16.67% (4) 12.5% (3)

Предыдущие игры

Хераклес Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Гронинген 0:1 Хераклес Херенвен 1:2 Хераклес Хераклес 1:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 0:0 Хераклес
Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар Аякс 5:0 Хераклес ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Хераклес 4:1 Утрехт Хераклес 3:0 Телстар Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Хераклес 0:1 Ваалвейк Витесс 3:0 Хераклес Хераклес 1:1 ПСВ Виллем II 4:0 Хераклес Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Хераклес 4:0 Утрехт-2 Хераклес 1:1 Дуйсбург Хераклес 4:0 Телстар Де Графсхап 1:0 Хераклес
Витесс Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Витесс 0:0 Этуаль Филант АЗ Алкмаар 3:1 Витесс Витесс 1:0 Фейеноорд Полис Уагудугу 0:2 Витесс
Виллем II 0:2 Витесс Витесс 1:1 Херенвен Витесс 1:1 Сонабель Уагудугу АСФ Бобо-Диуласо 3:1 Витесс ПЕК Зволле 2:1 Витесс Харденберг 0:3 Витесс Витесс 2:0 Фортуна Ситтард Гронинген 1:1 Витесс Витесс 1:1 Ройял Бобо-Диуласо Витесс 0:1 Фасо-Йенненга Расинг Бобо-Диулассо 4:1 Витесс Витесс 3:1 Эммен АСЕК Кудугу 0:0 Витесс Раимо 1:1 Витесс Виллем II 1:3 Витесс Витесс 2:1 ПСВ

Последние игры между собой

Хераклес: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Витесс: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Витесс 3:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:2 Витесс Кубок Хераклес 1:1 Витесс Эредивизие Хераклес 3:2 Витесс Эредивизие
Хераклес 0:2 Витесс Кубок Витесс 4:0 Хераклес Эредивизие Витесс 0:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 Витесс Эредивизие Хераклес 0:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 Хераклес Эредивизие Витесс 1:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 Витесс Эредивизие Хераклес 4:1 Витесс Кубок Хераклес 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:2 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:5 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Хераклес Эредивизие Витесс 2:0 Хераклес Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 14 11 1 2 52 - 10 34
2. ПСВ Заявка 14 10 3 1 33 - 11 33
3. Витесс Заявка 14 9 2 3 24 - 12 29
4. Фейеноорд Заявка 14 8 5 1 29 - 12 29
5. АЗ Алкмаар Заявка 14 7 6 1 35 - 22 27
6. Твенте 3:0 Заявка 15 8 3 4 29 - 18 27
7. Гронинген Заявка 14 8 2 4 18 - 15 26
8. Херенвен Заявка 14 5 5 4 22 - 21 20
9. Спарта Роттердам Заявка 14 5 3 6 24 - 23 18
10. Утрехт Заявка 14 3 8 3 18 - 21 17
11. ПЕК Зволле Заявка 14 3 7 4 16 - 22 16
12. Хераклес Заявка 14 4 3 7 15 - 24 15
13. Фортуна Ситтард Заявка 14 3 4 7 20 - 32 13
14. Ваалвейк Заявка 15 3 3 9 13 - 27 12
15. АДО Ден Хааг Заявка 15 2 4 9 14 - 35 10
16. Виллем II Заявка 14 2 3 9 16 - 30 9
17. ВВВ-Венло Заявка 14 2 3 9 20 - 42 9
18. Эммен 0:3 Заявка 15 0 5 10 15 - 36 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
2. Витесс Заявка 7 6 1 0 14 - 3 19
3. Аякс Заявка 7 6 0 1 25 - 6 18
4. АЗ Алкмаар Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
5. Гронинген Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
6. Фейеноорд Заявка 7 3 4 0 12 - 5 13
7. Твенте 3:0 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
8. Херенвен Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
9. Утрехт Заявка 7 2 4 1 10 - 10 10
10. ПЕК Зволле Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Спарта Роттердам Заявка 7 2 2 3 16 - 14 8
12. Фортуна Ситтард Заявка 7 2 2 3 13 - 17 8
13. Хераклес Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
14. Виллем II Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
15. Ваалвейк Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
16. ВВВ-Венло Заявка 7 1 2 4 8 - 25 5
17. Эммен 0:3 Заявка 8 0 3 5 11 - 23 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 7 0 2 5 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 7 5 1 1 27 - 4 16
2. Фейеноорд Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
3. Твенте 3:0 Заявка 7 5 1 1 16 - 7 16
4. АЗ Алкмаар Заявка 7 3 4 0 19 - 13 13
5. Гронинген Заявка 6 4 0 2 10 - 9 12
6. ПСВ Заявка 7 3 3 1 15 - 8 12
7. Витесс Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Спарта Роттердам Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Херенвен Заявка 8 2 4 2 12 - 14 10
10. Хераклес Заявка 8 2 2 4 6 - 17 8
11. АДО Ден Хааг Заявка 8 2 2 4 7 - 19 8
12. Утрехт Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
13. ПЕК Зволле Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
14. Ваалвейк Заявка 7 2 0 5 5 - 13 6
15. Фортуна Ситтард Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
16. ВВВ-Венло Заявка 7 1 1 5 12 - 17 4
17. Виллем II Заявка 7 0 2 5 6 - 15 2
18. Эммен 0:3 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Хераклес - Витесс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 января 2021, осталось 15 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Лучшие коэффициенты
Хераклес
Ничья
Витесс
3.55
3.75
2.13
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.55 3.75 2.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.48 3.58 2.07
Бонус: 5 000 ₽ 3.40 3.55 2.10
  3.51 3.66 2.13

Самый высокий коэффициент на матч «Хераклес» – «Витесс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хераклес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Витесс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хераклес» – «Витесс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.70 1.02 8.80 1.04 3.54 1.28 2.79 1.44 1.97 1.92 1.52 2.53 1.34 3.14 1.14 5.15 1.10 5.70 1.01 10.25
12.00 1.01 8.60 1.05 3.55 1.27 2.75 1.41 1.93 1.87 1.73 2.11 1.52 2.50 1.33 3.10 1.15 5.10 1.12 5.80 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 17.50
4.04 1.26 3.09 1.41 2.36 1.64 2.01 1.88 1.79 2.11 1.57 2.50 1.47 2.77 1.39 3.15 1.14 6.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.04 1.38 2.01 1.80 1.47 2.68 1.15 5.55 1.10 6.85
1.95 1.85 1.41 2.75 1.12 5.50
3.22 1.38 2.65 1.52 2.08 1.82 1.65 2.33 1.47 2.83
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.75 1.45 1.71 2.14 1.31 3.45 1.19 4.65
2.80 1.40 1.72 2.04 1.31 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.71 2.06
Букмекер Да Нет
4.40 1.18
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
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