Хераклес
0:2
Конец матча
Стадион: Erve Asito
Витесс
14' Желтая карточкаБрюнс Томас
27' Желтая карточкаБакыш Синан
0:1
38' ГолБеро Матуш
52' Желтая карточкаКиомурцоглу Орестис
0:2
83' ГолБеро Матуш
90' Желтая карточкаЛундинг Каспер
15
Схоофс
Лукас
10
Влут
Рай
22
Пасвер
Ремко
21
Беро
Матуш
20
Брюнс
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
-
10 Влут РайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Букер КунВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Фадига НоаЗащитник
-
31 Агка РохатПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Кнустер МатсПолузащитник
-
17 Сзоке АдрианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Баязит БилалВратарь
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
-
27 Туре ИдриссаПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
11 Броя АрмандоНападающий
- Нападающий
-
17 Гонг ХилариНападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
Ход матча
14'
27'
38'
0:1
83'
0:2
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
6 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влут Рай
|7 (2)
|0.47
|2.
|ван дер Ватер Силвестр
|3
|0.2
|3.
|Бюргзорг Делано
|2
|0.13
|4.
|Схоофс Лукас
|1
|0.07
|5.
|Кнустер Матс
|1
|0.07
|6.
|Сзоке Адриан
|1
|0.07
|7.
|Аззауи Исмаил
|0
|0
|8.
|Де ла Торре Лука
|0
|0
|9.
|Ренте Марко
|0
|0
|10.
|Лундинг Каспер
|0
|0
|11.
|Бейлевелд Тён
|0
|0
|12.
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Икома Луис
|6
|0.4
|2.
|Дарфалу Усама
|6
|0.4
|3.
|Броя Армандо
|5
|0.33
|4.
|Таннан Уссама
|4 (1)
|0.27
|5.
|Беро Матуш
|2
|0.13
|6.
|Расмуссен Якоб
|1
|0.07
|7.
|Базур Рихедли
|1
|0.07
|8.
|Вруг Патрик
|1
|0.07
|9.
|Даса Элазар
|0
|0
|10.
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|11.
|Брюнс Томас
|0
|0
|12.
|Тронстад Сондре
|0
|0
|13.
|Бёйтинк Томас
|0
|0
|14.
|Манхуф Миллион
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бакыш Синан
|4
|1
|2.
|Бейлевелд Тён
|4
|0
|3.
|Киомурцоглу Орестис
|3
|0
|4.
|Сзоке Адриан
|1
|1
|5.
|Проппер Робин
|2
|0
|6.
|Влут Рай
|2
|0
|7.
|Схоофс Лукас
|2
|0
|8.
|Кнустер Матс
|2
|0
|9.
|Ренте Марко
|2
|0
|10.
|Брейкерс Тим
|1
|0
|11.
|Хардевельд Джефф
|1
|0
|12.
|Лундинг Каспер
|1
|0
|13.
|Бюргзорг Делано
|1
|0
|14.
|Кваглиата Джакомо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Таннан Уссама
|4
|1
|2.
|Базур Рихедли
|3
|1
|3.
|Туре Идрисса
|2
|1
|4.
|Брюнс Томас
|3
|0
|5.
|Беро Матуш
|3
|0
|6.
|Расмуссен Якоб
|2
|0
|7.
|Гайек Томаш
|2
|0
|8.
|Виттек Максимилиан
|2
|0
|9.
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|10.
|Дарфалу Усама
|1
|0
|11.
|Тронстад Сондре
|1
|0
|12.
|Даса Элазар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хераклес
|13.33% (2)
|0
|20% (3)
|13.33% (2)
|33.33% (5)
|20% (3)
|Витесс
|11.54% (3)
|7.69% (2)
|34.62% (9)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
Предыдущие игры
Хераклес Последние 20 матчей: +7 =4 -9Гронинген 0:1 Хераклес Херенвен 1:2 Хераклес Хераклес 1:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 0:0 Хераклес
Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар Аякс 5:0 Хераклес ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Хераклес 4:1 Утрехт Хераклес 3:0 Телстар Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Хераклес 0:1 Ваалвейк Витесс 3:0 Хераклес Хераклес 1:1 ПСВ Виллем II 4:0 Хераклес Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Хераклес 4:0 Утрехт-2 Хераклес 1:1 Дуйсбург Хераклес 4:0 Телстар Де Графсхап 1:0 Хераклес
Витесс Последние 20 матчей: +8 =7 -5Витесс 0:0 Этуаль Филант АЗ Алкмаар 3:1 Витесс Витесс 1:0 Фейеноорд Полис Уагудугу 0:2 Витесс
Виллем II 0:2 Витесс Витесс 1:1 Херенвен Витесс 1:1 Сонабель Уагудугу АСФ Бобо-Диуласо 3:1 Витесс ПЕК Зволле 2:1 Витесс Харденберг 0:3 Витесс Витесс 2:0 Фортуна Ситтард Гронинген 1:1 Витесс Витесс 1:1 Ройял Бобо-Диуласо Витесс 0:1 Фасо-Йенненга Расинг Бобо-Диулассо 4:1 Витесс Витесс 3:1 Эммен АСЕК Кудугу 0:0 Витесс Раимо 1:1 Витесс Виллем II 1:3 Витесс Витесс 2:1 ПСВ
Последние игры между собой
Хераклес: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Витесс: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Хераклес 0:2 Витесс Кубок Витесс 4:0 Хераклес Эредивизие Витесс 0:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 Витесс Эредивизие Хераклес 0:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 Хераклес Эредивизие Витесс 1:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 Витесс Эредивизие Хераклес 4:1 Витесс Кубок Хераклес 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:2 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:5 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Хераклес Эредивизие Витесс 2:0 Хераклес Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|52 - 10
|34
|2.
|ПСВ
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 11
|33
|3.
|Витесс
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|26 - 12
|32
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|29 - 12
|29
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|36 - 23
|28
|6.
|Твенте
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|30 - 19
|27
|7.
|Гронинген
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 17
|27
|8.
|Херенвен
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 21
|20
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 23
|18
|10.
|Утрехт
|Заявка
|15
|3
|9
|3
|20 - 23
|18
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|17 - 23
|17
|12.
|Хераклес
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 26
|15
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 32
|13
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 27
|12
|15.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 35
|10
|16.
|Виллем II
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 30
|9
|17.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|20 - 42
|9
|18.
|Эммен
|Заявка
|15
|0
|5
|10
|16 - 37
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 3
|21
|2.
|Витесс
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 3
|19
|3.
|Аякс
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|25 - 6
|18
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|5.
|Гронинген
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|6.
|Фейеноорд
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 5
|13
|7.
|Твенте
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|8.
|Утрехт
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|9.
|Херенвен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|16 - 14
|8
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 17
|8
|13.
|Хераклес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|14.
|Виллем II
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 25
|5
|17.
|Эммен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|12 - 24
|3
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|27 - 4
|16
|2.
|Фейеноорд
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|3.
|Твенте
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 8
|16
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|20 - 14
|14
|5.
|Гронинген
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 11
|13
|6.
|Витесс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|7.
|ПСВ
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 8
|12
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Херенвен
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|10.
|Хераклес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 17
|8
|11.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 19
|8
|12.
|Утрехт
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 13
|6
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|12 - 17
|4
|17.
|Виллем II
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 15
|2
|18.
|Эммен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
Победитель
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