  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Хераклес
0:2
Конец матча

Стадион:
Витесс
0'
14' Желтая карточка
Брюнс Томас
27' Желтая карточка
Бакыш Синан
0:1
38' Гол
Беро Матуш
52' Желтая карточка
Киомурцоглу Орестис
0:2
83' Гол
Беро Матуш
90' Желтая карточка
Лундинг Каспер
90'+5
1
Бласвих
Янис
2
Брейкерс
Тим
5
Ренте
Марко
4
Проппер
Робин
3
Кваглиата
Джакомо
15
Схоофс
Лукас
10
Влут
Рай
6
Киомурцоглу
Орестис
11
ван
дер
Ватер
Силвестр
9
Бакыш
Синан
37
Бюргзорг
Делано
22
Пасвер
Ремко
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
2
Даса
Элазар
21
Беро
Матуш
14
Таннан
Уссама
20
Брюнс
Томас
32
Виттек
Максимилиан
9
Дарфалу
Усама
7
Икома
Луис
Хераклес
4-3-3
Витесс
3-5-2

Ход матча

14'
 
Брюнс Томас
27'
Бакыш Синан
 
38'
0:1
Беро Матуш
52'
Киомурцоглу Орестис
 
59'
Сзоке Адриан
Бакыш Синан
 
59'
Де ла Торре Лука
Схоофс Лукас
 
59'
Аззауи Исмаил
Бюргзорг Делано
 
70'
 
Вруг Патрик
Икома Луис
71'
 
Уйсман Дан
Таннан Уссама
71'
 
Бёйтинк Томас
Дарфалу Усама
83'
Кнустер Матс
Ренте Марко
 
83'
0:2
Беро Матуш
(Даса Элазар)
87'
Лундинг Каспер
ван дер Ватер Силвестр
 
90'
Лундинг Каспер
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влут Рай 7 (2) 0.47
2. ван дер Ватер Силвестр 3 0.2
3. Бюргзорг Делано 2 0.13
4. Схоофс Лукас 1 0.07
5. Кнустер Матс 1 0.07
6. Сзоке Адриан 1 0.07
7. Аззауи Исмаил 0 0
8. Де ла Торре Лука 0 0
9. Ренте Марко 0 0
10. Лундинг Каспер 0 0
11. Бейлевелд Тён 0 0
12. Кваглиата Джакомо 0 0
Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Икома Луис 6 0.4
2. Дарфалу Усама 6 0.4
3. Броя Армандо 5 0.33
4. Таннан Уссама 4 (1) 0.27
5. Беро Матуш 2 0.13
6. Расмуссен Якоб 1 0.07
7. Базур Рихедли 1 0.07
8. Вруг Патрик 1 0.07
9. Даса Элазар 0 0
10. Виттек Максимилиан 0 0
11. Брюнс Томас 0 0
12. Тронстад Сондре 0 0
13. Бёйтинк Томас 0 0
14. Манхуф Миллион 0 0

Карточки

Хераклес
# Игрок      
1. Бакыш Синан 4 1
2. Бейлевелд Тён 4 0
3. Киомурцоглу Орестис 3 0
4. Сзоке Адриан 1 1
5. Проппер Робин 2 0
6. Влут Рай 2 0
7. Схоофс Лукас 2 0
8. Кнустер Матс 2 0
9. Ренте Марко 2 0
10. Брейкерс Тим 1 0
11. Хардевельд Джефф 1 0
12. Лундинг Каспер 1 0
13. Бюргзорг Делано 1 0
14. Кваглиата Джакомо 1 0
Витесс
# Игрок      
1. Таннан Уссама 4 1
2. Базур Рихедли 3 1
3. Туре Идрисса 2 1
4. Брюнс Томас 3 0
5. Беро Матуш 3 0
6. Расмуссен Якоб 2 0
7. Гайек Томаш 2 0
8. Виттек Максимилиан 2 0
9. Бёйтинк Томас 2 0
10. Дарфалу Усама 1 0
11. Тронстад Сондре 1 0
12. Даса Элазар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хераклес 13.33% (2) 0 20% (3) 13.33% (2) 33.33% (5) 20% (3)
 Витесс 11.54% (3) 7.69% (2) 34.62% (9) 15.38% (4) 15.38% (4) 15.38% (4)

Предыдущие игры

Хераклес Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Гронинген 0:1 Хераклес Херенвен 1:2 Хераклес Хераклес 1:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 0:0 Хераклес
Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар Аякс 5:0 Хераклес ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Хераклес 4:1 Утрехт Хераклес 3:0 Телстар Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Хераклес 0:1 Ваалвейк Витесс 3:0 Хераклес Хераклес 1:1 ПСВ Виллем II 4:0 Хераклес Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Хераклес 4:0 Утрехт-2 Хераклес 1:1 Дуйсбург Хераклес 4:0 Телстар Де Графсхап 1:0 Хераклес
Витесс Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Витесс 0:0 Этуаль Филант АЗ Алкмаар 3:1 Витесс Витесс 1:0 Фейеноорд Полис Уагудугу 0:2 Витесс
Виллем II 0:2 Витесс Витесс 1:1 Херенвен Витесс 1:1 Сонабель Уагудугу АСФ Бобо-Диуласо 3:1 Витесс ПЕК Зволле 2:1 Витесс Харденберг 0:3 Витесс Витесс 2:0 Фортуна Ситтард Гронинген 1:1 Витесс Витесс 1:1 Ройял Бобо-Диуласо Витесс 0:1 Фасо-Йенненга Расинг Бобо-Диулассо 4:1 Витесс Витесс 3:1 Эммен АСЕК Кудугу 0:0 Витесс Раимо 1:1 Витесс Виллем II 1:3 Витесс Витесс 2:1 ПСВ

Последние игры между собой

Хераклес: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Витесс: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Витесс 3:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:2 Витесс Кубок Хераклес 1:1 Витесс Эредивизие Хераклес 3:2 Витесс Эредивизие
Хераклес 0:2 Витесс Кубок Витесс 4:0 Хераклес Эредивизие Витесс 0:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 Витесс Эредивизие Хераклес 0:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 Хераклес Эредивизие Витесс 1:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 Витесс Эредивизие Хераклес 4:1 Витесс Кубок Хераклес 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:2 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:5 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Хераклес Эредивизие Витесс 2:0 Хераклес Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 14 11 1 2 52 - 10 34
2. ПСВ Заявка 14 10 3 1 33 - 11 33
3. Витесс Заявка 15 10 2 3 26 - 12 32
4. Фейеноорд Заявка 14 8 5 1 29 - 12 29
5. АЗ Алкмаар Заявка 15 7 7 1 36 - 23 28
6. Твенте Заявка 15 8 3 4 30 - 19 27
7. Гронинген Заявка 15 8 3 4 20 - 17 27
8. Херенвен Заявка 14 5 5 4 22 - 21 20
9. Спарта Роттердам Заявка 14 5 3 6 24 - 23 18
10. Утрехт Заявка 15 3 9 3 20 - 23 18
11. ПЕК Зволле Заявка 15 3 8 4 17 - 23 17
12. Хераклес Заявка 15 4 3 8 15 - 26 15
13. Фортуна Ситтард Заявка 14 3 4 7 20 - 32 13
14. Ваалвейк Заявка 15 3 3 9 13 - 27 12
15. АДО Ден Хааг Заявка 15 2 4 9 14 - 35 10
16. Виллем II Заявка 14 2 3 9 16 - 30 9
17. ВВВ-Венло Заявка 14 2 3 9 20 - 42 9
18. Эммен Заявка 15 0 5 10 16 - 37 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
2. Витесс Заявка 7 6 1 0 14 - 3 19
3. Аякс Заявка 7 6 0 1 25 - 6 18
4. АЗ Алкмаар Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
5. Гронинген Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
6. Фейеноорд Заявка 7 3 4 0 12 - 5 13
7. Твенте Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
8. Утрехт Заявка 8 2 5 1 12 - 12 11
9. Херенвен Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
10. ПЕК Зволле Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
11. Спарта Роттердам Заявка 7 2 2 3 16 - 14 8
12. Фортуна Ситтард Заявка 7 2 2 3 13 - 17 8
13. Хераклес Заявка 7 2 1 4 9 - 9 7
14. Виллем II Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
15. Ваалвейк Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
16. ВВВ-Венло Заявка 7 1 2 4 8 - 25 5
17. Эммен Заявка 8 0 3 5 12 - 24 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 7 0 2 5 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 7 5 1 1 27 - 4 16
2. Фейеноорд Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
3. Твенте Заявка 7 5 1 1 17 - 8 16
4. АЗ Алкмаар Заявка 8 3 5 0 20 - 14 14
5. Гронинген Заявка 7 4 1 2 12 - 11 13
6. Витесс Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
7. ПСВ Заявка 7 3 3 1 15 - 8 12
8. Спарта Роттердам Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Херенвен Заявка 8 2 4 2 12 - 14 10
10. Хераклес Заявка 8 2 2 4 6 - 17 8
11. АДО Ден Хааг Заявка 8 2 2 4 7 - 19 8
12. Утрехт Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
13. ПЕК Зволле Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
14. Ваалвейк Заявка 7 2 0 5 5 - 13 6
15. Фортуна Ситтард Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
16. ВВВ-Венло Заявка 7 1 1 5 12 - 17 4
17. Виллем II Заявка 7 0 2 5 6 - 15 2
18. Эммен Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 26.00 5.30 1.20
Бонус: 5 000 ₽ 3.48 3.58 2.07
Бонус: 5 000 ₽ 23.00 4.90 1.20
  40.05 5.58 1.19

Самый высокий коэффициент на матч «Хераклес» – «Витесс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хераклес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Витесс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хераклес» – «Витесс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.70 1.02 8.80 1.04 3.54 1.28 2.79 1.44 1.97 1.92 1.52 2.53 1.34 3.14 1.14 5.15 1.10 5.70 1.01 10.25
5.25 1.13 3.90 1.23 1.77 1.97 1.20 4.20 1.11 5.80 1.73 2.11 1.10 6.25 1.07 7.50 1.04 9.00 1.03 10.00 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 17.50
1.63 2.36 1.37 3.23 1.62 2.38 1.40 3.10 1.72 2.19 1.52 2.63 1.55 2.54 1.42 2.97 1.39 3.15 1.14 6.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.04 1.38 2.01 1.80 1.47 2.68 1.15 5.55 1.10 6.85
1.40 2.80 1.04 9.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 11.00
1.92 1.95 1.57 2.45 1.24 4.12 1.59 2.42 1.24 4.21 1.12 6.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.75 1.45 1.71 2.14 1.31 3.45 1.19 4.65
2.80 1.40 1.72 2.04 1.31 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Хераклес 0:2 Витесс онлайн

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