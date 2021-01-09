  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Утрехт
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Гронинген
0' 8'
32
Элсхлягель
Эрик
2
Ван
дер
Марел
Марк
14
Янссен
Виллем
3
Хоогма
Джастин
21
Вормердам
Дьянго
23
Рамселар
Барт
8
Ван
Оверем
Йорис
10
Густафссон
Симон
7
Керк
Гирано
9
Далмау
Адриан
11
Элия
Эльеро
1
Падт
Серджио
2
Данкерлёй
Дамил
4
Даммерс
Вессель
5
Итакура
Ко
3
Ван
Хинтум
Барт
15
Гудмундссон
Габриэль
21
Да
Крус
Алессио
18
Эль-Мессауди
Ахмед
26
Ван
Кам
Даниэль
14
Йоостен
Патрик
9
Ларсен
Йорген
Утрехт
4-3-3
Гронинген
5-4-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 76 Владение мячом, % 24

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Махи Мимаун 4 0.27
2. Керк Гирано 2 0.13
3. Ван де Стрек Сандер 2 0.13
4. Элия Эльеро 2 0.13
5. Далмау Адриан 2 0.13
6. Ван дер Марел Марк 1 0.07
7. Рамселар Барт 1 0.07
8. Хоогма Джастин 1 0.07
9. Ван Оверем Йорис 1 0.07
10. Клейбер Шон 1 0.07
11. Густафссон Симон 1 (1) 0.07
12. Вормердам Дьянго 0 0
13. Арзани Дэниел 0 0
Гронинген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларсен Йорген 5 0.33
2. Эль-Мессауди Ахмед 5 0.33
3. Йоостен Патрик 2 0.13
4. Ван Хинтум Барт 1 0.07
5. Даммерс Вессель 1 0.07
6. Суслов Томаш 1 0.07
7. Ван Кам Даниэль 1 0.07
8. Remco Balk 1 0.07
9. Да Крус Алессио 0 0
10. Гудмундссон Габриэль 0 0
11. Эль-Ханкури Мохамед 0 0

Карточки

Утрехт
# Игрок      
1. Густафссон Симон 3 0
2. Далмау Адриан 1 1
3. Элия Эльеро 2 0
4. Ван дер Марел Марк 2 0
5. Хоогма Джастин 2 0
6. Ван де Стрек Сандер 1 0
7. Ван Оверем Йорис 1 0
8. Керк Гирано 1 0
9. Рамселар Барт 1 0
10. Сент Джейго Томми 1 0
Гронинген
# Игрок      
1. Даммерс Вессель 6 0
2. Данкерлёй Дамил 2 1
3. Ван Хинтум Барт 3 0
4. Матусива Азор 2 0
5. Remco Balk 2 0
6. Эль-Ханкури Мохамед 0 1
7. Падт Серджио 1 0
8. Эль-Мессауди Ахмед 1 0
9. Йоостен Патрик 1 0
10. Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
11. Гудмундссон Габриэль 1 0
12. Ларсен Йорген 1 0
13. Joel van Kaam 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Утрехт 0 11.11% (2) 16.67% (3) 38.89% (7) 22.22% (4) 11.11% (2)
 Гронинген 5.88% (1) 23.53% (4) 0 35.29% (6) 23.53% (4) 11.76% (2)

Предыдущие игры

Утрехт Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар Эммен 2:3 Утрехт Утрехт 1:1 Фортуна Ситтард Аякс 5:4 Утрехт
ПСВ 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Утрехт ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Утрехт 0:3 Аякс Хераклес 4:1 Утрехт Дордрехт 2:4 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Гронинген 0:0 Утрехт ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Утрехт 1:1 Херенвен Утрехт 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Утрехт 4:1 Херенвен Аякс 5:1 Утрехт Утрехт 1:0 Гоу Эхед Иглс
Гронинген Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Гронинген 0:1 Хераклес Спарта Роттердам 2:3 Гронинген Эммен 2:1 Гронинген Гронинген 2:0 Ваалвейк
АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген ТЕК 0:3 Гронинген Гронинген 1:0 Виллем II Гронинген 1:1 Витесс Фейеноорд 2:0 Гронинген Гронинген 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт Гронинген 1:0 Аякс Твенте 3:1 Гронинген АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Гронинген 1:3 ПСВ Гронинген 1:1 Арминия Гронинген 3:3 НЕК Неймеген Вердер 4:0 Гронинген Алмере Сити 1:1 Гронинген

Последние игры между собой

Утрехт: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Гронинген: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Гронинген 0:0 Утрехт Эредивизие Гронинген 0:1 Утрехт Кубок Гронинген 0:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:0 Гронинген Эредивизие
Гронинген 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 Утрехт Эредивизие Гронинген 2:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Кубок Утрехт 1:5 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:4 Утрехт Эредивизие Утрехт 5:3 Гронинген Кубок Утрехт 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Утрехт Эредивизие Гронинген 0:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Эредивизие Утрехт 3:1 Гронинген Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 14 11 1 2 52 - 10 34
2. ПСВ Заявка 14 10 3 1 33 - 11 33
3. Витесс 1:0 Заявка 15 10 2 3 25 - 12 32
4. Фейеноорд Заявка 14 8 5 1 29 - 12 29
5. Твенте Заявка 15 8 3 4 30 - 19 27
6. Гронинген 0:0 Заявка 15 8 3 4 18 - 15 27
7. АЗ Алкмаар 0:1 Заявка 15 7 6 2 35 - 23 27
8. Херенвен Заявка 14 5 5 4 22 - 21 20
9. ПЕК Зволле 1:0 Заявка 15 4 7 4 17 - 22 19
10. Спарта Роттердам Заявка 14 5 3 6 24 - 23 18
11. Утрехт 0:0 Заявка 15 3 9 3 18 - 21 18
12. Хераклес 0:1 Заявка 15 4 3 8 15 - 25 15
13. Фортуна Ситтард Заявка 14 3 4 7 20 - 32 13
14. Ваалвейк Заявка 15 3 3 9 13 - 27 12
15. АДО Ден Хааг Заявка 15 2 4 9 14 - 35 10
16. Виллем II Заявка 14 2 3 9 16 - 30 9
17. ВВВ-Венло Заявка 14 2 3 9 20 - 42 9
18. Эммен Заявка 15 0 5 10 16 - 37 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
2. Витесс 1:0 Заявка 7 6 1 0 14 - 3 19
3. Аякс Заявка 7 6 0 1 25 - 6 18
4. АЗ Алкмаар 0:1 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
5. Гронинген 0:0 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
6. Фейеноорд Заявка 7 3 4 0 12 - 5 13
7. ПЕК Зволле 1:0 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
8. Твенте Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
9. Утрехт 0:0 Заявка 8 2 5 1 10 - 10 11
10. Херенвен Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
11. Спарта Роттердам Заявка 7 2 2 3 16 - 14 8
12. Фортуна Ситтард Заявка 7 2 2 3 13 - 17 8
13. Хераклес 0:1 Заявка 7 2 1 4 9 - 8 7
14. Виллем II Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
15. Ваалвейк Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
16. ВВВ-Венло Заявка 7 1 2 4 8 - 25 5
17. Эммен Заявка 8 0 3 5 12 - 24 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 7 0 2 5 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 7 5 1 1 27 - 4 16
2. Фейеноорд Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
3. Твенте Заявка 7 5 1 1 17 - 8 16
4. Гронинген 0:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
5. Витесс 1:0 Заявка 8 4 1 3 11 - 9 13
6. АЗ Алкмаар 0:1 Заявка 8 3 4 1 19 - 14 13
7. ПСВ Заявка 7 3 3 1 15 - 8 12
8. Спарта Роттердам Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Херенвен Заявка 8 2 4 2 12 - 14 10
10. Хераклес 0:1 Заявка 8 2 2 4 6 - 17 8
11. АДО Ден Хааг Заявка 8 2 2 4 7 - 19 8
12. Утрехт 0:0 Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
13. ПЕК Зволле 1:0 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
14. Ваалвейк Заявка 7 2 0 5 5 - 13 6
15. Фортуна Ситтард Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
16. ВВВ-Венло Заявка 7 1 1 5 12 - 17 4
17. Виллем II Заявка 7 0 2 5 6 - 15 2
18. Эммен Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
Гронинген
1.79
3.92
4.75
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.75 3.60 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.72 3.92 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.73 3.80 4.50
  1.79 3.82 4.75

Самый высокий коэффициент на матч «Утрехт» – «Гронинген» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Утрехт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гронинген» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Утрехт» – «Гронинген», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.01 9.20 1.03 3.70 1.26 2.95 1.40 2.03 1.87 1.56 2.43 1.36 3.02 1.15 4.85 1.11 5.45 1.02 9.60
12.50 1.02 8.80 1.05 3.45 1.28 2.70 1.40 1.95 1.85 1.75 2.08 1.55 2.48 1.32 3.20 1.14 4.90 1.11 5.60 1.02 10.50 1.02 11.00 0.00 18.00
4.07 1.26 3.12 1.40 2.38 1.63 2.03 1.86 1.80 2.09 1.59 2.47 1.39 3.11 1.15 6.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.12 1.36 2.06 1.76 1.48 2.65 1.16 5.35 1.11 6.60
1.99 1.81 1.41 2.70 1.12 5.30
3.19 1.39 2.62 1.53 2.06 1.84 1.64 2.36 1.46 2.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.26 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40
2.70 1.42 1.73 2.04 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.78 1.96
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.30 1.29
Где смотреть матч Утрехт 0:0 Гронинген онлайн

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