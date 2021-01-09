Утрехт
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Галгенваард
Гронинген
11
Элия
Эльеро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Элия ЭльероНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Махи МимаунНападающий
-
29 Силла МуссаНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Вратарь
-
17 Леаль МигельЗащитник
-
8 Шрек СэмЗащитник
- Полузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Слор КианНападающий
-
-
35 Remco Balk
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
76 Владение мячом, % 24
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Махи Мимаун
|4
|0.27
|2.
|Керк Гирано
|2
|0.13
|3.
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0.13
|4.
|Элия Эльеро
|2
|0.13
|5.
|Далмау Адриан
|2
|0.13
|6.
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.07
|7.
|Рамселар Барт
|1
|0.07
|8.
|Хоогма Джастин
|1
|0.07
|9.
|Ван Оверем Йорис
|1
|0.07
|10.
|Клейбер Шон
|1
|0.07
|11.
|Густафссон Симон
|1 (1)
|0.07
|12.
|Вормердам Дьянго
|0
|0
|13.
|Арзани Дэниел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларсен Йорген
|5
|0.33
|2.
|Эль-Мессауди Ахмед
|5
|0.33
|3.
|Йоостен Патрик
|2
|0.13
|4.
|Ван Хинтум Барт
|1
|0.07
|5.
|Даммерс Вессель
|1
|0.07
|6.
|Суслов Томаш
|1
|0.07
|7.
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.07
|8.
|Remco Balk
|1
|0.07
|9.
|Да Крус Алессио
|0
|0
|10.
|Гудмундссон Габриэль
|0
|0
|11.
|Эль-Ханкури Мохамед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Густафссон Симон
|3
|0
|2.
|Далмау Адриан
|1
|1
|3.
|Элия Эльеро
|2
|0
|4.
|Ван дер Марел Марк
|2
|0
|5.
|Хоогма Джастин
|2
|0
|6.
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|7.
|Ван Оверем Йорис
|1
|0
|8.
|Керк Гирано
|1
|0
|9.
|Рамселар Барт
|1
|0
|10.
|Сент Джейго Томми
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Даммерс Вессель
|6
|0
|2.
|Данкерлёй Дамил
|2
|1
|3.
|Ван Хинтум Барт
|3
|0
|4.
|Матусива Азор
|2
|0
|5.
|Remco Balk
|2
|0
|6.
|Эль-Ханкури Мохамед
|0
|1
|7.
|Падт Серджио
|1
|0
|8.
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0
|9.
|Йоостен Патрик
|1
|0
|10.
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|11.
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|12.
|Ларсен Йорген
|1
|0
|13.
|Joel van Kaam
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Утрехт
|0
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|38.89% (7)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|Гронинген
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|0
|35.29% (6)
|23.53% (4)
|11.76% (2)
Предыдущие игры
Утрехт Последние 20 матчей: +6 =9 -5Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар Эммен 2:3 Утрехт Утрехт 1:1 Фортуна Ситтард Аякс 5:4 Утрехт
ПСВ 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Утрехт ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Утрехт 0:3 Аякс Хераклес 4:1 Утрехт Дордрехт 2:4 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Гронинген 0:0 Утрехт ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Утрехт 1:1 Херенвен Утрехт 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Утрехт 4:1 Херенвен Аякс 5:1 Утрехт Утрехт 1:0 Гоу Эхед Иглс
Гронинген Последние 20 матчей: +9 =5 -6Гронинген 0:1 Хераклес Спарта Роттердам 2:3 Гронинген Эммен 2:1 Гронинген Гронинген 2:0 Ваалвейк
АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген ТЕК 0:3 Гронинген Гронинген 1:0 Виллем II Гронинген 1:1 Витесс Фейеноорд 2:0 Гронинген Гронинген 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт Гронинген 1:0 Аякс Твенте 3:1 Гронинген АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Гронинген 1:3 ПСВ Гронинген 1:1 Арминия Гронинген 3:3 НЕК Неймеген Вердер 4:0 Гронинген Алмере Сити 1:1 Гронинген
Последние игры между собой
Утрехт: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Гронинген: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Гронинген 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 Утрехт Эредивизие Гронинген 2:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Кубок Утрехт 1:5 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:4 Утрехт Эредивизие Утрехт 5:3 Гронинген Кубок Утрехт 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Утрехт Эредивизие Гронинген 0:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Эредивизие Утрехт 3:1 Гронинген Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|52 - 10
|34
|2.
|ПСВ
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 11
|33
|3.
|Витесс
|1:0 Заявка
|15
|10
|2
|3
|25 - 12
|32
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|29 - 12
|29
|5.
|Твенте
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|30 - 19
|27
|6.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|18 - 15
|27
|7.
|АЗ Алкмаар
|0:1 Заявка
|15
|7
|6
|2
|35 - 23
|27
|8.
|Херенвен
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 21
|20
|9.
|ПЕК Зволле
|1:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 22
|19
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 23
|18
|11.
|Утрехт
|0:0 Заявка
|15
|3
|9
|3
|18 - 21
|18
|12.
|Хераклес
|0:1 Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 25
|15
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 32
|13
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 27
|12
|15.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 35
|10
|16.
|Виллем II
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 30
|9
|17.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|20 - 42
|9
|18.
|Эммен
|Заявка
|15
|0
|5
|10
|16 - 37
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 3
|21
|2.
|Витесс
|1:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 3
|19
|3.
|Аякс
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|25 - 6
|18
|4.
|АЗ Алкмаар
|0:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|5.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|6.
|Фейеноорд
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 5
|13
|7.
|ПЕК Зволле
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|8.
|Твенте
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|9.
|Утрехт
|0:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 10
|11
|10.
|Херенвен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|16 - 14
|8
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 17
|8
|13.
|Хераклес
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 8
|7
|14.
|Виллем II
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 25
|5
|17.
|Эммен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|12 - 24
|3
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|27 - 4
|16
|2.
|Фейеноорд
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|3.
|Твенте
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 8
|16
|4.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|5.
|Витесс
|1:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|6.
|АЗ Алкмаар
|0:1 Заявка
|8
|3
|4
|1
|19 - 14
|13
|7.
|ПСВ
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 8
|12
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Херенвен
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|10.
|Хераклес
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 17
|8
|11.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 19
|8
|12.
|Утрехт
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|13.
|ПЕК Зволле
|1:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 13
|6
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|12 - 17
|4
|17.
|Виллем II
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 15
|2
|18.
|Эммен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
Победитель
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