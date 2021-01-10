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  2. Матчи
  3. Голландия
ВВВ-Венло
0:1
Первый тайм: 24'

Стадион:
Виллем II
1
Киршбаум
Торстен
17
Деккер
Тристан
4
Гельми
Рой
44
Да
Грака
Кристофер
38
Гувара
Леон
6
Пост
Данни
8
Машаш
Зинедин
15
Янссен
Симон
10
Ван
Крой
Вито
11
Якумакис
Георгиос
12
Джон
Джошуа
26
Брондел
Йорн
3
Хееркенс
Фреек
25
Хольмен
Себастьян
6
Ван
дер
Хейден
Ян-Ари
27
Кён
Деррик
23
Саглам
Геркем
21
Ндайишимий
Майк
17
Саддики
Дрейс
7
Нуннели
Че
20
Вридт
Квази
10
Павлидис
Вангелис
ВВВ-Венло
4-3-3
Виллем II
4-3-3

Ход матча

16'
0:1
Ван дер Хейден Ян-Ари

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ВВВ-Венло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якумакис Георгиос 10 (3) 0.67
2. Ариас Яфар 4 0.27
3. Линторст Эверт 2 0.13
4. Ван Крой Вито 2 0.13
5. Хуппертс Гуус 1 0.07
6. Джон Джошуа 0 0
7. Кум Кристиан 0 0
8. Torino Hunte 0 0
9. Пахоник Тобиас 0 0
10. Шефер Штеффен 0 0
Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлидис Вангелис 5 0.33
2. Ндайишимий Майк 2 (1) 0.13
3. Саглам Геркем 2 0.13
4. Вридт Квази 2 0.13
5. Нуннели Че 2 0.13
6. Ван дер Хейден Ян-Ари 1 0.07
7. Замора Джон 1 0.07
8. Хееркенс Фреек 0 0
9. Хольмен Себастьян 0 0

Карточки

ВВВ-Венло
# Игрок      
1. Пост Данни 5 0
2. Гельми Рой 3 1
3. Ван Крой Вито 4 0
4. Кум Кристиан 1 1
5. Машаш Зинедин 2 0
6. Torino Hunte 2 0
7. Пахоник Тобиас 0 1
8. Янссен Симон 0 1
9. Шмиц Лукаш 1 0
10. Хуппертс Гуус 1 0
11. Линторст Эверт 1 0
Виллем II
# Игрок      
1. Льонч Поль 3 1
2. Кён Деррик 3 1
3. Саглам Геркем 4 0
4. Хольмен Себастьян 3 0
5. Питерс Йорденс 2 0
6. Нелом Микел 2 0
7. Павлидис Вангелис 2 0
8. Ндайишимий Майк 2 0
9. Хееркенс Фреек 1 0
10. Овюсу Лерой 1 0
11. Кёлерт Матс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ВВВ-Венло 10.53% (2) 10.53% (2) 10.53% (2) 15.79% (3) 21.05% (4) 31.58% (6)
 Виллем II 20% (3) 13.33% (2) 6.67% (1) 26.67% (4) 6.67% (1) 26.67% (4)

Предыдущие игры

ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +4 =3 -13
ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 Твенте Алмере Сити 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд
Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Гронинген 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:2 Ден Босх ВВВ-Венло 0:13 Аякс АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Эммен 3:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М ВВВ-Венло 0:1 Штрален Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло
Виллем II Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Виллем II 1:1 Аякс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс Виллем II 1:3 Спарта Роттердам
Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II ДВС '33 0:3 Виллем II Гронинген 1:0 Виллем II Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:3 Витесс ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Виллем II 0:3 Твенте Виллем II 1:4 Фейеноорд Эммен 1:1 Виллем II Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Виллем II 4:0 Хераклес Прогрес 0:5 Виллем II Херенвен 2:0 Виллем II Виллем II 1:1 ПСВ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло

Последние игры между собой

ВВВ-Венло: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 6
Виллем II: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 8
Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Товарищеские матчи Виллем II 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Эредивизие
Виллем II 0:1 ВВВ-Венло Эредивизие Виллем II 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:3 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 2:0 Виллем II Первый дивизион Виллем II 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 4:1 Виллем II Эредивизие ВВВ-Венло 0:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 ВВВ-Венло Эредивизие Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Эредивизие ВВВ-Венло 1:1 Виллем II Премьер-лига Виллем II 1:2 ВВВ-Венло Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 14 11 1 2 52 - 10 34
2. ПСВ Заявка 14 10 3 1 33 - 11 33
3. Витесс Заявка 15 10 2 3 26 - 12 32
4. Фейеноорд Заявка 15 9 5 1 31 - 12 32
5. АЗ Алкмаар Заявка 15 7 7 1 36 - 23 28
6. Твенте Заявка 15 8 3 4 30 - 19 27
7. Гронинген Заявка 15 8 3 4 20 - 17 27
8. Херенвен 0:0 Заявка 15 5 6 4 22 - 21 21
9. Спарта Роттердам Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
10. Утрехт Заявка 15 3 9 3 20 - 23 18
11. ПЕК Зволле Заявка 15 3 8 4 17 - 23 17
12. Хераклес Заявка 15 4 3 8 15 - 26 15
13. Фортуна Ситтард 0:0 Заявка 15 3 5 7 20 - 32 14
14. Виллем II 1:0 Заявка 15 3 3 9 17 - 30 12
15. Ваалвейк Заявка 15 3 3 9 13 - 27 12
16. АДО Ден Хааг Заявка 15 2 4 9 14 - 35 10
17. ВВВ-Венло 0:1 Заявка 15 2 3 10 20 - 43 9
18. Эммен Заявка 15 0 5 10 16 - 37 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
2. Витесс Заявка 7 6 1 0 14 - 3 19
3. Аякс Заявка 7 6 0 1 25 - 6 18
4. АЗ Алкмаар Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
5. Гронинген Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
6. Фейеноорд Заявка 7 3 4 0 12 - 5 13
7. Херенвен 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 7 11
8. Твенте Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
9. Утрехт Заявка 8 2 5 1 12 - 12 11
10. ПЕК Зволле Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
11. Фортуна Ситтард 0:0 Заявка 7 2 2 3 13 - 17 8
12. Спарта Роттердам Заявка 8 2 2 4 16 - 16 8
13. Хераклес Заявка 7 2 1 4 9 - 9 7
14. Виллем II 1:0 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
15. Ваалвейк Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
16. ВВВ-Венло 0:1 Заявка 8 1 2 5 8 - 26 5
17. Эммен Заявка 8 0 3 5 12 - 24 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 7 0 2 5 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 8 6 1 1 19 - 7 19
2. Аякс Заявка 7 5 1 1 27 - 4 16
3. Твенте Заявка 7 5 1 1 17 - 8 16
4. АЗ Алкмаар Заявка 8 3 5 0 20 - 14 14
5. Гронинген Заявка 7 4 1 2 12 - 11 13
6. Витесс Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
7. ПСВ Заявка 7 3 3 1 15 - 8 12
8. Спарта Роттердам Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Херенвен 0:0 Заявка 8 2 4 2 12 - 14 10
10. Хераклес Заявка 8 2 2 4 6 - 17 8
11. АДО Ден Хааг Заявка 8 2 2 4 7 - 19 8
12. Утрехт Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
13. ПЕК Зволле Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
14. Ваалвейк Заявка 7 2 0 5 5 - 13 6
15. Фортуна Ситтард 0:0 Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
16. Виллем II 1:0 Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
17. ВВВ-Венло 0:1 Заявка 7 1 1 5 12 - 17 4
18. Эммен Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Covebo Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ВВВ-Венло
Ничья
Виллем II
3.18
3.72
2.31
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.05 3.60 2.25
Бонус: 10 000 ₽ 2.90 3.50 2.27
Бонус: 5 000 ₽ 2.92 3.72 2.28
Бонус: 5 000 ₽ 2.95 3.50 2.31
  3.18 3.60 2.20

Самый высокий коэффициент на матч «ВВВ-Венло» – «Виллем II» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ВВВ-Венло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Виллем II» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ВВВ-Венло» – «Виллем II», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.40 1.19 2.21 1.62 1.77 1.98 1.50 2.48 1.19 4.30 1.07 7.60
12.50 1.00 11.25 1.01 4.50 1.19 3.64 1.28 2.31 1.68 1.78 2.04 1.49 2.54 1.24 3.72 1.16 4.40 1.05 7.50
16.50 1.01 11.00 1.02 4.00 1.22 3.25 1.27 2.11 1.68 2.04 1.78 1.66 2.13 1.42 2.75 1.20 4.20 1.19 4.40 1.07 8.50 1.06 9.00 1.01 13.50
5.42 1.17 2.47 1.58 2.10 1.79 1.87 2.01 1.63 2.36 1.50 2.68 1.51 2.68 1.20 4.90
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.23 1.61 1.54 2.39 1.13 5.20
3.45 1.31 2.34 1.60 1.58 2.38 1.22 4.30 1.14 5.60
3.15 1.33 2.28 1.72 1.53 2.62 1.19 4.40 1.10 6.25
2.92 1.42 2.40 1.59 1.88 1.98 1.54 2.53 1.39 3.08 1.37 3.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.70 1.17 1.93 1.81 1.27 3.55
4.75 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76
3.45 1.29 1.92 1.82 1.44 2.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.53 2.40
1.52 2.44
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
2.70 1.43
2.70 1.42
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