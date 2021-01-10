ВВВ-Венло
2:1
Конец матча
Стадион: Covebo Stadion - De Koel
Виллем II
0:1
15' ГолВан дер Хейден Ян-Ари
52' Желтая карточкаВан дер Хейден Ян-Ари
66' Желтая карточкаХольмен Себастьян
1:1
79' ПенальтиЯкумакис Георгиос
87' Желтая карточкаЯкумакис Георгиос
2:1
90' ГолЯкумакис Георгиос
38
Гувара
Леон
15
Янссен
Симон
12
Джон
Джошуа
26
Брондел
Йорн
27
Кён
Деррик
20
Вридт
Квази
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Гувара ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Янссен СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Джон ДжошуаНападающий
- Запасные игроки
-
22 Вербонг БрамВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Шмиц ЛукашЗащитник
-
14 Кум КристианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Torino HunteПолузащитник
-
23 Срифи НезарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ариас ЯфарНападающий
-
Главный тренер: Де Конинг Ханс
- Основной состав
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кёлерт МатсНападающий
-
19 Замора ДжонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Костер Адри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
15'
79'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 7
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 4
-
18 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якумакис Георгиос
|12 (4)
|0.8
|2.
|Ариас Яфар
|4
|0.27
|3.
|Линторст Эверт
|2
|0.13
|4.
|Ван Крой Вито
|2
|0.13
|5.
|Хуппертс Гуус
|1
|0.07
|6.
|Джон Джошуа
|0
|0
|7.
|Кум Кристиан
|0
|0
|8.
|Машаш Зинедин
|0
|0
|9.
|Torino Hunte
|0
|0
|10.
|Пахоник Тобиас
|0
|0
|11.
|Шефер Штеффен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павлидис Вангелис
|5
|0.33
|2.
|Ндайишимий Майк
|2 (1)
|0.13
|3.
|Саглам Геркем
|2
|0.13
|4.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|2
|0.13
|5.
|Вридт Квази
|2
|0.13
|6.
|Нуннели Че
|2
|0.13
|7.
|Замора Джон
|1
|0.07
|8.
|Хееркенс Фреек
|0
|0
|9.
|Хольмен Себастьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пост Данни
|5
|0
|2.
|Гельми Рой
|3
|1
|3.
|Ван Крой Вито
|4
|0
|4.
|Кум Кристиан
|1
|1
|5.
|Машаш Зинедин
|2
|0
|6.
|Torino Hunte
|2
|0
|7.
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|8.
|Янссен Симон
|0
|1
|9.
|Шмиц Лукаш
|1
|0
|10.
|Хуппертс Гуус
|1
|0
|11.
|Якумакис Георгиос
|1
|0
|12.
|Линторст Эверт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Льонч Поль
|3
|1
|2.
|Кён Деррик
|3
|1
|3.
|Хольмен Себастьян
|4
|0
|4.
|Саглам Геркем
|4
|0
|5.
|Питерс Йорденс
|2
|0
|6.
|Нелом Микел
|2
|0
|7.
|Павлидис Вангелис
|2
|0
|8.
|Ндайишимий Майк
|2
|0
|9.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|1
|0
|10.
|Хееркенс Фреек
|1
|0
|11.
|Овюсу Лерой
|1
|0
|12.
|Кёлерт Матс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ВВВ-Венло
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|38.1% (8)
|Виллем II
|25% (4)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|25% (4)
|6.25% (1)
|25% (4)
Предыдущие игры
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +4 =3 -13ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 Твенте Алмере Сити 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд
Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Гронинген 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:2 Ден Босх ВВВ-Венло 0:13 Аякс АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Эммен 3:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М ВВВ-Венло 0:1 Штрален Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло
Виллем II Последние 20 матчей: +5 =4 -11Виллем II 1:1 Аякс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс Виллем II 1:3 Спарта Роттердам
Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II ДВС '33 0:3 Виллем II Гронинген 1:0 Виллем II Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:3 Витесс ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Виллем II 0:3 Твенте Виллем II 1:4 Фейеноорд Эммен 1:1 Виллем II Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Виллем II 4:0 Хераклес Прогрес 0:5 Виллем II Херенвен 2:0 Виллем II Виллем II 1:1 ПСВ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло
Последние игры между собой
ВВВ-Венло: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 6
Виллем II: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 8
Виллем II 0:1 ВВВ-Венло Эредивизие Виллем II 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:3 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 2:0 Виллем II Первый дивизион Виллем II 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 4:1 Виллем II Эредивизие ВВВ-Венло 0:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 ВВВ-Венло Эредивизие Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Эредивизие ВВВ-Венло 1:1 Виллем II Премьер-лига Виллем II 1:2 ВВВ-Венло Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2:1 Заявка
|15
|11
|3
|1
|35 - 12
|36
|2.
|Аякс
|1:2 Заявка
|15
|11
|1
|3
|53 - 12
|34
|3.
|Витесс
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|26 - 12
|32
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|31 - 12
|32
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|36 - 23
|28
|6.
|Твенте
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|30 - 19
|27
|7.
|Гронинген
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 17
|27
|8.
|Херенвен
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 24
|20
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|10.
|Утрехт
|Заявка
|15
|3
|9
|3
|20 - 23
|18
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|17 - 23
|17
|12.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|23 - 33
|16
|13.
|Хераклес
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 26
|15
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 27
|12
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|22 - 43
|12
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 35
|10
|17.
|Виллем II
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|17 - 32
|9
|18.
|Эммен
|Заявка
|15
|0
|5
|10
|16 - 37
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2:1 Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 3
|21
|2.
|Витесс
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 3
|19
|3.
|Аякс
|1:2 Заявка
|8
|6
|0
|2
|26 - 8
|18
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|5.
|Гронинген
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|6.
|Фейеноорд
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 5
|13
|7.
|Твенте
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|8.
|Утрехт
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|9.
|Херенвен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 17
|8
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|16 - 16
|8
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 26
|8
|14.
|Хераклес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|15.
|Виллем II
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|17.
|Эммен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|12 - 24
|3
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 7
|19
|2.
|Аякс
|1:2 Заявка
|7
|5
|1
|1
|27 - 4
|16
|3.
|Твенте
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 8
|16
|4.
|ПСВ
|2:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 9
|15
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|20 - 14
|14
|6.
|Гронинген
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 11
|13
|7.
|Витесс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Херенвен
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Хераклес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 17
|8
|12.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 19
|8
|13.
|Утрехт
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|14.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 13
|6
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|12 - 17
|4
|17.
|Эммен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|18.
|Виллем II
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 17
|2
Победитель
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